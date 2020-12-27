Козенца
1:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Пиза
0:0
6' Не забитый пенальтиВидо Лука
40' Желтая карточкаВидо Лука
1:0
43' ГолБалули Мохамед
49' Желтая карточкаИнгроссо Джанмарко
54' Желтая карточкаКорси Анджело
1:1
79' ГолГухер Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вера БрайанПолузащитник
-
17 Ба АбуПолузащитник
-
11 Сакко ИхсанПолузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кучич МаттеоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
Ход матча
6'
0:0
40'
43'
1:0
54'
79'
1:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 12
-
4 Удары в створ 7
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карретта Мирко
|3
|0.2
|2.
|Глиоцци Этторе
|2
|0.13
|3.
|Тиритиельо Андреа
|2
|0.13
|4.
|Балули Мохамед
|2
|0.13
|5.
|Баэс Хайме
|1
|0.07
|6.
|Биттанте Лука
|1
|0.07
|7.
|Корси Анджело
|0
|0
|8.
|Суэва Джанлуиджи
|0
|0
|9.
|Вера Брайан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гухер Роберт
|4
|0.27
|2.
|Маркони Микеле
|4 (2)
|0.27
|3.
|Видо Лука
|4
|0.27
|4.
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0.13
|5.
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.13
|6.
|Соддимо Данило
|1
|0.07
|7.
|Караччоло Антонио
|1
|0.07
|8.
|Маццители Лука
|1
|0.07
|9.
|Паломби Симоне
|1
|0.07
|10.
|Биринделли Самуэле
|1
|0.07
|11.
|Марин Мариус
|0
|0
|12.
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|13.
|Лизи Франческо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тиритиельо Андреа
|5
|1
|2.
|Бруччини Мирко
|4
|0
|3.
|Корси Анджело
|4
|0
|4.
|Ба Абу
|2
|1
|5.
|Петруччи Давиде
|3
|0
|6.
|Шаудоне Даниэле
|3
|0
|7.
|Биттанте Лука
|3
|0
|8.
|Идда Риккардо
|3
|0
|9.
|Коне Бенджамин
|3
|0
|10.
|Ингроссо Джанмарко
|1
|1
|11.
|Леджиттимо Маттео
|2
|0
|12.
|Баэс Хайме
|2
|0
|13.
|Сакко Ихсан
|2
|0
|14.
|Балули Мохамед
|2
|0
|15.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|16.
|Карретта Мирко
|1
|0
|17.
|Петре Адриан
|1
|0
|18.
|Суэва Джанлуиджи
|1
|0
|19.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маццители Лука
|6
|0
|2.
|Бенедетти Симоне
|3
|1
|3.
|Пизано Эрос
|3
|1
|4.
|Марин Мариус
|3
|1
|5.
|Караччоло Антонио
|4
|0
|6.
|Сьега Николас
|2
|1
|7.
|Гухер Роберт
|3
|0
|8.
|Лизи Франческо
|3
|0
|9.
|Биринделли Самуэле
|3
|0
|10.
|Де Витис Алессандро
|1
|0
|11.
|Видо Лука
|1
|0
|12.
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Козенца
|0
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|30% (3)
|Пиза
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|4.76% (1)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|33.33% (7)
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: +7 =7 -6Козенца 0:0 Венеция Кремонезе 1:0 Козенца Асколи 0:3 Козенца Козенца 0:1 Реджана
Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца
Пиза Последние 20 матчей: +6 =7 -7Пиза 2:2 Кьево Лечче 0:3 Пиза Пиза 0:0 Пескара Пиза 1:0 Порденоне
Пиза 2:1 Асколи СПАЛ 2013 4:0 Пиза Пиза 1:4 Читтаделла Реджина 1:2 Пиза Виченца Виртус 4:4 Пиза Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза Пиза 1:1 Кремонезе Пиза 2:0 Юве Стабия Реджана 2:2 Пиза Интер Милан 7:0 Пиза Фрозиноне 1:1 Пиза Пиза 1:0 Асколи Козенца 2:1 Пиза
Последние игры между собой
Козенца: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Пиза: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|2:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 12
|28
|2.
|Эмполи
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 14
|27
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 11
|26
|4.
|СПАЛ 2013
|0:2 Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|5.
|Фрозиноне
|1:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 14
|25
|6.
|Лечче
|2:1 Заявка
|15
|6
|6
|3
|29 - 20
|24
|7.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|20 - 12
|23
|8.
|Венеция
|0:2 Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 14
|23
|9.
|Кьево
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Пиза
|1:1 Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 28
|19
|11.
|Брешия
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|22 - 20
|18
|12.
|Порденоне
|1:1 Заявка
|15
|3
|9
|3
|15 - 15
|18
|13.
|Виченца Виртус
|1:2 Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 23
|16
|14.
|Реджана
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 18
|15
|16.
|Реджина
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|17.
|Козенца
|1:1 Заявка
|15
|2
|8
|5
|11 - 12
|14
|18.
|Пескара
|0:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 27
|12
|19.
|Асколи
|2:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 24
|9
|20.
|Виртус Энтелла
|2:0 Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|0:2 Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|2.
|Салернитана
|2:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|4.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|5.
|Монца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 3
|14
|6.
|Венеция
|0:2 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 7
|13
|7.
|Лечче
|2:1 Заявка
|8
|3
|4
|1
|18 - 12
|13
|8.
|Брешия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 9
|12
|9.
|Фрозиноне
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|11.
|Пиза
|1:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|13.
|Виченца Виртус
|1:2 Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|14.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|15.
|Пескара
|0:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|16.
|Реджина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Асколи
|2:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|18.
|Порденоне
|1:1 Заявка
|7
|0
|6
|1
|9 - 10
|6
|19.
|Козенца
|1:1 Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 7
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|2:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|1:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|2.
|Эмполи
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|3.
|Порденоне
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|4.
|Лечче
|2:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Салернитана
|2:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|Венеция
|0:2 Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|8.
|Кьево
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|9.
|Козенца
|1:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|10.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|11.
|СПАЛ 2013
|0:2 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|Пиза
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 19
|9
|13.
|Виченца Виртус
|1:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|14.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|15.
|Реджина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|17.
|Брешия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Пескара
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|19.
|Виртус Энтелла
|2:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|20.
|Асколи
|2:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 14
|2
Победитель
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