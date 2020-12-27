  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Козенца
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Пиза
0'
0:0
6' Не забитый пенальти
Видо Лука
40' Желтая карточка
Видо Лука
1:0
43' Гол
Балули Мохамед
49' Желтая карточка
Ингроссо Джанмарко
54' Желтая карточка
Корси Анджело
1:1
79' Гол
Гухер Роберт
90'+3
30
Фальконе
Владимиро
28
Ингроссо
Джанмарко
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
2
Корси
Анджело
16
Шаудоне
Даниэле
88
Петруччи
Давиде
27
Биттанте
Лука
6
Балули
Мохамед
10
Карретта
Мирко
9
Петре
Адриан
1
Перилли
Симоне
2
Биринделли
Самуэле
13
Мерони
Андреа
8
Караччоло
Антонио
4
Белли
Франческо
27
Гухер
Роберт
30
Де
Витис
Алессандро
36
Маццители
Лука
26
Мазуччи
Гаэтано
19
Видо
Лука
9
Паломби
Симоне
Козенца
3-4-1-2
Пиза
4-3-1-2

Ход матча

6'
0:0
Видо Лука
40'
 
Видо Лука
43'
Балули Мохамед
(Корси Анджело)
1:0
49'
Ингроссо Джанмарко
 
54'
Корси Анджело
 
60'
Баэс Хайме
Петре Адриан
 
60'
Суэва Джанлуиджи
Балули Мохамед
 
62'
 
Сибилли Джузеппе
Видо Лука
62'
 
Куаини Алессандро
Мазуччи Гаэтано
70'
 
Лизи Франческо
Биринделли Самуэле
76'
 
Марин Мариус
Белли Франческо
76'
 
Соддимо Данило
Мерони Андреа
79'
1:1
Гухер Роберт
(Соддимо Данило)
81'
Вера Брайан
Корси Анджело
 
88'
Сакко Ихсан
Карретта Мирко
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 12
  • 4 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карретта Мирко 3 0.2
2. Глиоцци Этторе 2 0.13
3. Тиритиельо Андреа 2 0.13
4. Балули Мохамед 2 0.13
5. Баэс Хайме 1 0.07
6. Биттанте Лука 1 0.07
7. Корси Анджело 0 0
8. Суэва Джанлуиджи 0 0
9. Вера Брайан 0 0
Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гухер Роберт 4 0.27
2. Маркони Микеле 4 (2) 0.27
3. Видо Лука 4 0.27
4. Мазуччи Гаэтано 2 0.13
5. Сибилли Джузеппе 2 0.13
6. Соддимо Данило 1 0.07
7. Караччоло Антонио 1 0.07
8. Маццители Лука 1 0.07
9. Паломби Симоне 1 0.07
10. Биринделли Самуэле 1 0.07
11. Марин Мариус 0 0
12. Де Витис Алессандро 0 0
13. Лизи Франческо 0 0

Карточки

Козенца
# Игрок      
1. Тиритиельо Андреа 5 1
2. Бруччини Мирко 4 0
3. Корси Анджело 4 0
4. Ба Абу 2 1
5. Петруччи Давиде 3 0
6. Шаудоне Даниэле 3 0
7. Биттанте Лука 3 0
8. Идда Риккардо 3 0
9. Коне Бенджамин 3 0
10. Ингроссо Джанмарко 1 1
11. Леджиттимо Маттео 2 0
12. Баэс Хайме 2 0
13. Сакко Ихсан 2 0
14. Балули Мохамед 2 0
15. Литтери Джанлука 1 0
16. Карретта Мирко 1 0
17. Петре Адриан 1 0
18. Суэва Джанлуиджи 1 0
19. Боррелли Дженнаро 1 0
Пиза
# Игрок      
1. Маццители Лука 6 0
2. Бенедетти Симоне 3 1
3. Пизано Эрос 3 1
4. Марин Мариус 3 1
5. Караччоло Антонио 4 0
6. Сьега Николас 2 1
7. Гухер Роберт 3 0
8. Лизи Франческо 3 0
9. Биринделли Самуэле 3 0
10. Де Витис Алессандро 1 0
11. Видо Лука 1 0
12. Сибилли Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Козенца 0 10% (1) 10% (1) 30% (3) 20% (2) 30% (3)
 Пиза 14.29% (3) 23.81% (5) 4.76% (1) 9.52% (2) 14.29% (3) 33.33% (7)

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Козенца 0:0 Венеция Кремонезе 1:0 Козенца Асколи 0:3 Козенца Козенца 0:1 Реджана
Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца
Пиза Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Пиза 2:2 Кьево Лечче 0:3 Пиза Пиза 0:0 Пескара Пиза 1:0 Порденоне
Пиза 2:1 Асколи СПАЛ 2013 4:0 Пиза Пиза 1:4 Читтаделла Реджина 1:2 Пиза Виченца Виртус 4:4 Пиза Виртус Энтелла 3:1 Пиза Эмполи 3:1 Пиза Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза Пиза 1:1 Кремонезе Пиза 2:0 Юве Стабия Реджана 2:2 Пиза Интер Милан 7:0 Пиза Фрозиноне 1:1 Пиза Пиза 1:0 Асколи Козенца 2:1 Пиза

Последние игры между собой

Козенца: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Пиза: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Козенца 2:1 Пиза Серия B Пиза 1:3 Козенца Серия B Козенца 0:0 Пиза Серия C1 B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана 2:0 Заявка 14 8 4 2 19 - 12 28
2. Эмполи Заявка 14 7 6 1 23 - 14 27
3. Читтаделла Заявка 13 8 2 3 25 - 11 26
4. СПАЛ 2013 0:2 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
5. Фрозиноне 1:1 Заявка 15 7 4 4 16 - 14 25
6. Лечче 2:1 Заявка 15 6 6 3 29 - 20 24
7. Монца Заявка 14 6 5 3 20 - 12 23
8. Венеция 0:2 Заявка 15 6 5 4 20 - 14 23
9. Кьево Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Пиза 1:1 Заявка 15 4 7 4 22 - 28 19
11. Брешия Заявка 14 4 6 4 22 - 20 18
12. Порденоне 1:1 Заявка 15 3 9 3 15 - 15 18
13. Виченца Виртус 1:2 Заявка 14 3 7 4 20 - 23 16
14. Реджана Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
15. Кремонезе Заявка 14 3 6 5 15 - 18 15
16. Реджина Заявка 15 3 5 7 14 - 22 14
17. Козенца 1:1 Заявка 15 2 8 5 11 - 12 14
18. Пескара 0:2 Заявка 15 3 3 9 14 - 27 12
19. Асколи 2:0 Заявка 15 2 3 10 12 - 24 9
20. Виртус Энтелла 2:0 Заявка 15 1 5 9 11 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 0:2 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
2. Салернитана 2:0 Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Читтаделла Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
4. Эмполи Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
5. Монца Заявка 7 4 2 1 12 - 3 14
6. Венеция 0:2 Заявка 8 4 1 3 11 - 7 13
7. Лечче 2:1 Заявка 8 3 4 1 18 - 12 13
8. Брешия Заявка 7 3 3 1 15 - 9 12
9. Фрозиноне 1:1 Заявка 8 3 3 2 6 - 7 12
10. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Пиза 1:1 Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Кремонезе Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
13. Виченца Виртус 1:2 Заявка 6 1 5 0 10 - 9 8
14. Реджана Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
15. Пескара 0:2 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Реджина Заявка 7 2 1 4 8 - 10 7
17. Асколи 2:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
18. Порденоне 1:1 Заявка 7 0 6 1 9 - 10 6
19. Козенца 1:1 Заявка 8 0 5 3 4 - 7 5
20. Виртус Энтелла 2:0 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 1:1 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
2. Эмполи Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
3. Порденоне 1:1 Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
4. Лечче 2:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Салернитана 2:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 7 11
6. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7. Венеция 0:2 Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
8. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
9. Козенца 1:1 Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
10. Монца Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
11. СПАЛ 2013 0:2 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
12. Пиза 1:1 Заявка 8 2 3 3 14 - 19 9
13. Виченца Виртус 1:2 Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
14. Реджана Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
15. Реджина Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
16. Кремонезе Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
17. Брешия Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18. Пескара 0:2 Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
19. Виртус Энтелла 2:0 Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
20. Асколи 2:0 Заявка 8 0 2 6 7 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Балули Мохамед бьет в цель!
  • Желтая карточка
    40'
    Видо Лука получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Видо Лука пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Пиза
2.25
4.80
3.48
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 4.80 25.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.27 4.20 19.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 3.15 3.48

Самый высокий коэффициент на матч «Козенца» – «Пиза» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Козенца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пиза» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Козенца» – «Пиза», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.40 1.13 7.90 1.06 1.90 1.85 2.60 1.48 2.12 1.72 1.13 5.40 1.69 2.17 1.45 2.70 1.11 5.80 1.12 5.50 1.04 9.00 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 19.00
7.90 1.04 6.95 1.07 3.32 1.31 2.59 1.50 1.88 2.02 1.48 2.65 1.32 3.26 1.12 5.35 1.09 5.95 1.01 10.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.42 2.75 1.92 1.89 1.03 10.00 1.13 5.80 1.02 11.00
2.72 1.46 1.86 1.94 1.42 2.88 1.13 6.00 1.09 7.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.64 2.17 1.25 3.60
3.85 1.26 2.65 1.48 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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