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  3. Италия
Кремонезе
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Монца
0' 13'
22
Вольпе
Джакомо
15
Бьянкетти
Маттео
2
Фьордализо
Алессандро
20
Терранова
Эмануэле
3
Валери
Эмануэле
14
Вальцания
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
6
Густафссон
Самуэль
95
Пинато
Марко
9
Чофани
Даниэль
99
Целар
Жан
22
Ди
Грегорио
Микеле
2
Донати
Джулио
6
Беллучи
Джузеппе
18
Бетелла
Давиде
30
Аугусто
Карлос
21
Армеллино
Марко
5
Фоссати
Марко
20
Барилла
Антонино
10
Д'Эррико
Андреа
9
Гюткьяр
Кристиан
47
Мота
Дани
Кремонезе
4-3-3
Монца
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 23 Владение мячом, % 77

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 4 0.27
2. Целар Жан 2 0.13
3. Пинато Марко 2 0.13
4. Дели Франческо 2 0.13
5. Вальцания Лука 2 0.13
6. Буонаюто Кристиан 1 0.07
7. Чофани Даниэль 1 0.07
8. Гаэтано Джанлука 1 0.07
9. Кастаньетти Микеле 0 0
10. Нарди Филиппо 0 0
11. Фьордализо Алессандро 0 0
Монца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боатенг Кевин-Принс 4 (2) 0.27
2. Мота Дани 4 0.27
3. Гюткьяр Кристиан 2 (1) 0.13
4. Сампиризи Марио 2 0.13
5. Марич Мирко 2 0.13
6. Фраттези Давиде 2 0.13
7. Бетелла Давиде 2 0.13
8. Аугусто Карлос 2 0.13
9. Барберис Андреа 0 0
10. Беллучи Джузеппе 0 0
11. Армеллино Марко 0 0
12. Фоссати Марко 0 0
13. Мачин Хосе 0 0
14. Колпани Андреа 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Терранова Эмануэле 4 0
2. Бьянкетти Маттео 4 0
3. Кастаньетти Микеле 4 0
4. Стриццоло Лука 4 0
5. Густафссон Самуэль 4 0
6. Раванелли Лука 3 0
7. Вальцания Лука 2 0
8. Целар Жан 2 0
9. Фьордализо Алессандро 2 0
10. Валери Эмануэле 2 0
11. Крешенци Алессандро 1 0
12. Пинато Марко 1 0
13. Дели Франческо 1 0
14. Гаэтано Джанлука 1 0
15. Цортеа Надир 1 0
Монца
# Игрок      
1. Беллучи Джузеппе 6 0
2. Фоссати Марко 4 0
3. Боатенг Кевин-Принс 3 0
4. Армеллино Марко 3 0
5. Барилла Антонино 1 1
6. Скалья Филиппо 1 1
7. Барберис Андреа 2 0
8. Палетта Габриэль 1 0
9. Гюткьяр Кристиан 1 0
10. Сампиризи Марио 1 0
11. Марич Мирко 1 0
12. Мота Дани 1 0
13. Фраттези Давиде 1 0
14. Бетелла Давиде 1 0
15. Колпани Андреа 1 0
16. Аугусто Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 26.67% (4) 13.33% (2) 26.67% (4) 13.33% (2) 6.67% (1) 13.33% (2)
 Монца 10% (2) 25% (5) 5% (1) 20% (4) 15% (3) 25% (5)

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи
Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе
Монца Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Монца 2:0 Асколи Пескара 3:2 Монца Монца 5:0 Виртус Энтелла Венеция 0:2 Монца
Реджана 3:0 Монца Монца 1:1 Виченца Виртус Монца 1:0 Реджина СПАЛ 2013 2:0 Монца Порденоне 1:1 Монца Монца 2:0 Фрозиноне Читтаделла 1:2 Монца Порденоне 0:0 Монца Монца 1:2 Кьево Пиза 1:1 Монца Эмполи 0:0 Монца Монца 3:0 Триестина Монца 0:0 СПАЛ 2013 Монца 1:0 Алессандрия Виченца 1:1 Монца Монца 2:1 Лечче

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Монца: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Монца 1:1 Кремонезе Лега Про Кремонезе 0:1 Монца Лега Про Монца 2:1 Кремонезе Коппа Италия Лега Про Кремонезе 1:2 Монца Коппа Италия Лега Про
Кремонезе 2:1 Монца Серия C1 A Монца 3:0 Кремонезе Серия C1 A Монца 1:2 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 2:0 Монца Серия C1 A Кремонезе 0:0 Монца Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 15 8 6 1 26 - 15 30
2. Салернитана Заявка 14 8 4 2 19 - 13 28
3. Читтаделла Заявка 13 8 2 3 25 - 11 26
4. СПАЛ 2013 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
5. Фрозиноне Заявка 15 7 4 4 16 - 14 25
6. Лечче Заявка 15 6 6 3 29 - 20 24
7. Монца 0:0 Заявка 15 6 6 3 20 - 12 24
8. Венеция Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
9. Кьево Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Пиза Заявка 15 4 7 4 22 - 28 19
11. Брешия Заявка 15 4 6 5 23 - 23 18
12. Порденоне Заявка 15 3 9 3 15 - 15 18
13. Виченца Виртус Заявка 14 3 7 4 20 - 23 16
14. Кремонезе 0:0 Заявка 15 3 7 5 15 - 18 16
15. Реджана Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
16. Реджина Заявка 15 3 5 7 14 - 22 14
17. Козенца Заявка 15 2 8 5 11 - 12 14
18. Пескара Заявка 15 3 3 9 14 - 28 12
19. Асколи Заявка 15 2 3 10 12 - 24 9
20. Виртус Энтелла Заявка 15 1 5 9 12 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
2. Салернитана Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Читтаделла Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
4. Эмполи Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
5. Монца 0:0 Заявка 7 4 2 1 12 - 3 14
6. Венеция Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
7. Лечче Заявка 8 3 4 1 18 - 12 13
8. Брешия Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9. Фрозиноне Заявка 8 3 3 2 6 - 7 12
10. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Кремонезе 0:0 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
13. Виченца Виртус Заявка 6 1 5 0 10 - 9 8
14. Реджана Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
15. Пескара Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
16. Реджина Заявка 7 2 1 4 8 - 10 7
17. Асколи Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
18. Порденоне Заявка 7 0 6 1 9 - 10 6
19. Козенца Заявка 8 0 5 3 4 - 7 5
20. Виртус Энтелла Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
2. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
3. Порденоне Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
4. Лечче Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Салернитана Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
6. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7. Венеция Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
8. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
9. Монца 0:0 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
10. Козенца Заявка 7 2 3 2 7 - 5 9
11. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
12. Пиза Заявка 8 2 3 3 14 - 19 9
13. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
14. Реджана Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
15. Реджина Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
16. Кремонезе 0:0 Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
17. Брешия Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18. Пескара Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19. Виртус Энтелла Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
20. Асколи Заявка 8 0 2 6 7 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Монца
3.82
3.10
2.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.60 2.90 2.25
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.10 2.18
Бонус: 5 000 ₽ 3.82 2.94 2.23

Самый высокий коэффициент на матч «Кремонезе» – «Монца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кремонезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кремонезе» – «Монца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.02 8.10 1.06 3.30 1.29 2.60 1.50 2.14 1.71 1.81 2.00 1.45 2.70 1.31 3.40 1.13 5.70 1.10 6.20 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 19.00
6.85 1.06 6.10 1.10 3.32 1.31 2.59 1.50 1.88 2.02 1.47 2.68 1.33 3.20 1.13 5.30 1.09 5.90 1.01 9.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.88 1.92 1.39 2.85 1.10 6.20
2.53 1.53 1.77 2.05 1.42 2.88 1.12 6.00 1.09 7.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.44 1.68 2.10 1.28 3.60
3.76 1.27 2.62 1.49 1.71 2.14 1.32 3.38 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.74 2.02
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.25 1.32
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