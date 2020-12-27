Кремонезе
0:2
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
Монца
0:1
14' ГолБарилла Антонино
30' Желтая карточкаКастаньетти Микеле
32' Желтая карточкаД'Эррико Андреа
44' Желтая карточкаФоссати Марко
54' Желтая карточкаАрмеллино Марко
0:2
76' ГолФраттези Давиде
95
Пинато
Марко
99
Целар
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Пинато МаркоНападающий
- Нападающий
-
99 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
-
80 Биа ЛеонардоЗащитник
- Защитник
-
88 Скироне ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
Ход матча
14'
32'
44'
54'
76'
0:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стриццоло Лука
|4
|0.27
|2.
|Целар Жан
|2
|0.13
|3.
|Пинато Марко
|2
|0.13
|4.
|Дели Франческо
|2
|0.13
|5.
|Вальцания Лука
|2
|0.13
|6.
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.07
|7.
|Чофани Даниэль
|1
|0.07
|8.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.07
|9.
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|10.
|Нарди Филиппо
|0
|0
|11.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боатенг Кевин-Принс
|4 (2)
|0.27
|2.
|Мота Дани
|4
|0.27
|3.
|Фраттези Давиде
|3
|0.2
|4.
|Гюткьяр Кристиан
|2 (1)
|0.13
|5.
|Марич Мирко
|2
|0.13
|6.
|Сампиризи Марио
|2
|0.13
|7.
|Бетелла Давиде
|2
|0.13
|8.
|Аугусто Карлос
|2
|0.13
|9.
|Барилла Антонино
|1
|0.07
|10.
|Барберис Андреа
|0
|0
|11.
|Беллучи Джузеппе
|0
|0
|12.
|Армеллино Марко
|0
|0
|13.
|Фоссати Марко
|0
|0
|14.
|Мачин Хосе
|0
|0
|15.
|Колпани Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастаньетти Микеле
|5
|0
|2.
|Терранова Эмануэле
|4
|0
|3.
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|4.
|Стриццоло Лука
|4
|0
|5.
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|6.
|Раванелли Лука
|3
|0
|7.
|Вальцания Лука
|2
|0
|8.
|Целар Жан
|2
|0
|9.
|Фьордализо Алессандро
|2
|0
|10.
|Валери Эмануэле
|2
|0
|11.
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|12.
|Пинато Марко
|1
|0
|13.
|Дели Франческо
|1
|0
|14.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|15.
|Цортеа Надир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беллучи Джузеппе
|6
|0
|2.
|Фоссати Марко
|5
|0
|3.
|Армеллино Марко
|4
|0
|4.
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
|5.
|Барилла Антонино
|1
|1
|6.
|Скалья Филиппо
|1
|1
|7.
|Барберис Андреа
|2
|0
|8.
|Палетта Габриэль
|1
|0
|9.
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|10.
|Сампиризи Марио
|1
|0
|11.
|Д'Эррико Андреа
|1
|0
|12.
|Марич Мирко
|1
|0
|13.
|Мота Дани
|1
|0
|14.
|Фраттези Давиде
|1
|0
|15.
|Бетелла Давиде
|1
|0
|16.
|Колпани Андреа
|1
|0
|17.
|Аугусто Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кремонезе
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|Монца
|13.64% (3)
|22.73% (5)
|4.55% (1)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +6 =7 -7Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи
Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе
Монца Последние 20 матчей: +10 =6 -4Монца 2:0 Асколи Пескара 3:2 Монца Монца 5:0 Виртус Энтелла Венеция 0:2 Монца
Реджана 3:0 Монца Монца 1:1 Виченца Виртус Монца 1:0 Реджина СПАЛ 2013 2:0 Монца Порденоне 1:1 Монца Монца 2:0 Фрозиноне Читтаделла 1:2 Монца Порденоне 0:0 Монца Монца 1:2 Кьево Пиза 1:1 Монца Эмполи 0:0 Монца Монца 3:0 Триестина Монца 0:0 СПАЛ 2013 Монца 1:0 Алессандрия Виченца 1:1 Монца Монца 2:1 Лечче
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Монца: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 15
|30
|2.
|Салернитана
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 13
|28
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 11
|26
|4.
|Монца
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|22 - 12
|26
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 14
|25
|7.
|Лечче
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|29 - 20
|24
|8.
|Венеция
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|9.
|Кьево
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Пиза
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 28
|19
|11.
|Брешия
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|23 - 23
|18
|12.
|Порденоне
|Заявка
|15
|3
|9
|3
|15 - 15
|18
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 23
|16
|14.
|Реджана
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 20
|15
|16.
|Реджина
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 22
|14
|17.
|Козенца
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|11 - 12
|14
|18.
|Пескара
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 28
|12
|19.
|Асколи
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 24
|9
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|2.
|Салернитана
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|4.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|5.
|Монца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 3
|14
|6.
|Венеция
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|7.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|18 - 12
|13
|8.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|14.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|15.
|Пескара
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|16.
|Реджина
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|17.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|18.
|Порденоне
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|9 - 10
|6
|19.
|Козенца
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 7
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|3.
|Порденоне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|4.
|Монца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Лечче
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|6.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|8.
|Венеция
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|9.
|Кьево
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|10.
|Козенца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|Пиза
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 19
|9
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|14.
|Реджана
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|15.
|Реджина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|17.
|Брешия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Пескара
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|20.
|Асколи
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 14
|2
Победитель
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