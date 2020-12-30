Реджина
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Оресте Гранильо
Кремонезе
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Васич НиколаНападающий
-
19 Денис ХерманНападающий
-
11 Мастоур АкимНападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Пинато МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
80 Биа ЛеонардоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Скироне ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Целар ЖанНападающий
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Льотти Даниэле
|4
|0.25
|2.
|Менез Жереми
|2
|0.13
|3.
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0.13
|4.
|Белломо Никола
|1
|0.06
|5.
|Бьянки Николо
|1
|0.06
|6.
|Лафферти Кайл
|1
|0.06
|7.
|Денис Херман
|1
|0.06
|8.
|Шитум Марио
|1
|0.06
|9.
|Фолоруншо Майкл
|1
|0.06
|10.
|Фати Рикардо
|0
|0
|11.
|Де Розе Франческо
|0
|0
|12.
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|13.
|Васич Никола
|0
|0
|14.
|Ривас Ригоберто
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стриццоло Лука
|4
|0.25
|2.
|Целар Жан
|2
|0.13
|3.
|Пинато Марко
|2
|0.13
|4.
|Дели Франческо
|2
|0.13
|5.
|Вальцания Лука
|2
|0.13
|6.
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.06
|7.
|Чофани Даниэль
|1
|0.06
|8.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.06
|9.
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|10.
|Нарди Филиппо
|0
|0
|11.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кризетиг Лоренцо
|5
|1
|2.
|Фолоруншо Майкл
|5
|1
|3.
|Белломо Никола
|6
|0
|4.
|Менез Жереми
|3
|1
|5.
|Росси Марко II
|4
|0
|6.
|Льотти Даниэле
|2
|1
|7.
|Ставропулос Димитрис
|2
|1
|8.
|Ди Кьяра Джанлука
|3
|0
|9.
|Лояконо Джузеппе
|3
|0
|10.
|Дель Прато Энрико
|3
|0
|11.
|Лафферти Кайл
|2
|0
|12.
|Ционек Тьяго
|2
|0
|13.
|Роландо Габриэле
|2
|0
|14.
|Де Розе Франческо
|1
|0
|15.
|Шитум Марио
|1
|0
|16.
|Бьянки Николо
|1
|0
|17.
|Плиццари Алессандро
|1
|0
|18.
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастаньетти Микеле
|5
|0
|2.
|Терранова Эмануэле
|4
|0
|3.
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|4.
|Стриццоло Лука
|4
|0
|5.
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|6.
|Раванелли Лука
|3
|0
|7.
|Вальцания Лука
|2
|0
|8.
|Целар Жан
|2
|0
|9.
|Фьордализо Алессандро
|2
|0
|10.
|Валери Эмануэле
|2
|0
|11.
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|12.
|Пинато Марко
|1
|0
|13.
|Дели Франческо
|1
|0
|14.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|15.
|Цортеа Надир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реджина
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|0
|21.43% (3)
|Кремонезе
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Реджина Последние 20 матчей: +5 =5 -10Реджана 0:1 Реджина Виченца Виртус 1:1 Реджина Реджина 1:3 Читтаделла Реджина 1:2 Венеция
Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина Пичерно 0:2 Реджина Реджина 0:2 Монополи
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =7 -8Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе
Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 15
|30
|2.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|26 - 11
|29
|3.
|Салернитана
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 13
|28
|4.
|Монца
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|22 - 12
|26
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 14
|25
|7.
|Лечче
|0:1 Заявка
|16
|6
|6
|4
|29 - 21
|24
|8.
|Венеция
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|9.
|Кьево
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Пиза
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 28
|19
|11.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|16
|3
|10
|3
|15 - 15
|19
|12.
|Брешия
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|23 - 23
|18
|13.
|Реджана
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 20
|16
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 23
|16
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|16
|3
|7
|6
|15 - 20
|16
|16.
|Реджина
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 22
|15
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|16
|2
|9
|5
|11 - 12
|15
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
|19.
|Асколи
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 24
|9
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 4
|19
|2.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|3.
|Салернитана
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|4.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|5.
|Монца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 3
|14
|6.
|Венеция
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|7.
|Лечче
|0:1 Заявка
|8
|3
|4
|1
|18 - 12
|13
|8.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|13.
|Пескара
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|15.
|Реджана
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|16.
|Реджина
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|17.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|18.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|8
|0
|7
|1
|9 - 10
|7
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 7
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|3.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|4.
|Монца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|6.
|Лечче
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|7.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|8.
|Венеция
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|9.
|Кьево
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|10.
|Козенца
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 5
|10
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|Пиза
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 19
|9
|13.
|Реджана
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|16.
|Реджина
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|17.
|Брешия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|20.
|Асколи
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 14
|2
Победитель
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