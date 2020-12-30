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  3. Италия
Реджина
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Кремонезе
0' 19'
1
Гуарна
Энрико
24
Дель
Прато
Энрико
6
Лояконо
Джузеппе
3
Ционек
Тьяго
17
Ди
Кьяра
Джанлука
15
Бьянки
Николо
8
Кризетиг
Лоренцо
92
Шитум
Марио
90
Фолоруншо
Майкл
94
Льотти
Даниэле
11
Ривас
Ригоберто
22
Вольпе
Джакомо
21
Цортеа
Надир
15
Бьянкетти
Маттео
2
Фьордализо
Алессандро
3
Валери
Эмануэле
16
Вальцания
Лука
6
Густафссон
Самуэль
30
Нарди
Филиппо
95
Пинато
Марко
9
Чофани
Даниэль
Гизольфи
Маттео
Реджина
4-2-3-1
Кремонезе
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Льотти Даниэле 4 0.25
2. Менез Жереми 2 0.13
3. Кризетиг Лоренцо 2 0.13
4. Белломо Никола 1 0.06
5. Бьянки Николо 1 0.06
6. Лафферти Кайл 1 0.06
7. Денис Херман 1 0.06
8. Шитум Марио 1 0.06
9. Фолоруншо Майкл 1 0.06
10. Фати Рикардо 0 0
11. Де Розе Франческо 0 0
12. Ди Кьяра Джанлука 0 0
13. Васич Никола 0 0
14. Ривас Ригоберто 0 0
Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 4 0.25
2. Целар Жан 2 0.13
3. Пинато Марко 2 0.13
4. Дели Франческо 2 0.13
5. Вальцания Лука 2 0.13
6. Буонаюто Кристиан 1 0.06
7. Чофани Даниэль 1 0.06
8. Гаэтано Джанлука 1 0.06
9. Кастаньетти Микеле 0 0
10. Нарди Филиппо 0 0
11. Фьордализо Алессандро 0 0

Карточки

Реджина
# Игрок      
1. Кризетиг Лоренцо 5 1
2. Фолоруншо Майкл 5 1
3. Белломо Никола 6 0
4. Менез Жереми 3 1
5. Росси Марко II 4 0
6. Льотти Даниэле 2 1
7. Ставропулос Димитрис 2 1
8. Ди Кьяра Джанлука 3 0
9. Лояконо Джузеппе 3 0
10. Дель Прато Энрико 3 0
11. Лафферти Кайл 2 0
12. Ционек Тьяго 2 0
13. Роландо Габриэле 2 0
14. Де Розе Франческо 1 0
15. Шитум Марио 1 0
16. Бьянки Николо 1 0
17. Плиццари Алессандро 1 0
18. Ривас Ригоберто 1 0
Кремонезе
# Игрок      
1. Кастаньетти Микеле 5 0
2. Терранова Эмануэле 4 0
3. Бьянкетти Маттео 4 0
4. Стриццоло Лука 4 0
5. Густафссон Самуэль 4 0
6. Раванелли Лука 3 0
7. Вальцания Лука 2 0
8. Целар Жан 2 0
9. Фьордализо Алессандро 2 0
10. Валери Эмануэле 2 0
11. Крешенци Алессандро 1 0
12. Пинато Марко 1 0
13. Дели Франческо 1 0
14. Гаэтано Джанлука 1 0
15. Цортеа Надир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реджина 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2) 21.43% (3) 0 21.43% (3)
 Кремонезе 26.67% (4) 13.33% (2) 26.67% (4) 13.33% (2) 6.67% (1) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Реджина Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Реджана 0:1 Реджина Виченца Виртус 1:1 Реджина Реджина 1:3 Читтаделла Реджина 1:2 Венеция
Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина Пичерно 0:2 Реджина Реджина 0:2 Монополи
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе
Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 15 8 6 1 26 - 15 30
2. Читтаделла 1:0 Заявка 14 9 2 3 26 - 11 29
3. Салернитана Заявка 14 8 4 2 19 - 13 28
4. Монца Заявка 15 7 5 3 22 - 12 26
5. СПАЛ 2013 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6. Фрозиноне Заявка 15 7 4 4 16 - 14 25
7. Лечче 0:1 Заявка 16 6 6 4 29 - 21 24
8. Венеция Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
9. Кьево Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Пиза Заявка 15 4 7 4 22 - 28 19
11. Порденоне 0:0 Заявка 16 3 10 3 15 - 15 19
12. Брешия Заявка 15 4 6 5 23 - 23 18
13. Реджана 0:0 Заявка 14 4 4 6 15 - 20 16
14. Виченца Виртус Заявка 14 3 7 4 20 - 23 16
15. Кремонезе 0:0 Заявка 16 3 7 6 15 - 20 16
16. Реджина 0:0 Заявка 16 3 6 7 14 - 22 15
17. Козенца 0:0 Заявка 16 2 9 5 11 - 12 15
18. Пескара 0:0 Заявка 16 3 4 9 14 - 28 13
19. Асколи Заявка 15 2 3 10 12 - 24 9
20. Виртус Энтелла Заявка 15 1 5 9 12 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 1:0 Заявка 8 6 1 1 15 - 4 19
2. СПАЛ 2013 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
3. Салернитана Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
4. Эмполи Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
5. Монца Заявка 7 4 2 1 12 - 3 14
6. Венеция Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
7. Лечче 0:1 Заявка 8 3 4 1 18 - 12 13
8. Брешия Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9. Фрозиноне Заявка 8 3 3 2 6 - 7 12
10. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Кремонезе 0:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
13. Пескара 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
14. Виченца Виртус Заявка 6 1 5 0 10 - 9 8
15. Реджана 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
16. Реджина 0:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 10 8
17. Асколи Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
18. Порденоне 0:0 Заявка 8 0 7 1 9 - 10 7
19. Козенца 0:0 Заявка 8 0 5 3 4 - 7 5
20. Виртус Энтелла Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
2. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
3. Порденоне 0:0 Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
4. Монца Заявка 8 3 3 2 10 - 9 12
5. Салернитана Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
6. Лечче 0:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
7. Читтаделла 1:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
8. Венеция Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
9. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
10. Козенца 0:0 Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
11. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
12. Пиза Заявка 8 2 3 3 14 - 19 9
13. Реджана 0:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 12 8
14. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Кремонезе 0:0 Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
16. Реджина 0:0 Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
17. Брешия Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18. Пескара 0:0 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19. Виртус Энтелла Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
20. Асколи Заявка 8 0 2 6 7 - 14 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Oreste Granillo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Кремонезе
2.32
3.12
3.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.10 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.35 2.95 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.32 3.12 3.38

Самый высокий коэффициент на матч «Реджина» – «Кремонезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реджина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кремонезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реджина» – «Кремонезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.06 6.10 1.11 2.75 1.42 2.10 1.73 1.79 2.03 1.61 2.33 1.28 3.50 1.20 4.20 1.06 7.70 1.05 8.40 1.01 15.00 0.00 15.50 0.00 23.00
6.80 1.06 5.75 1.11 2.78 1.42 2.11 1.73 1.65 2.38 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.60 1.04 8.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.66 2.21 1.30 3.30 1.07 7.40
2.50 1.53 1.66 2.22 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.17 1.64 1.51 2.46 1.17 4.60
3.30 1.33 2.20 1.67 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.84
Букмекер Да Нет
5.30 1.14
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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