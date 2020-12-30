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  3. Италия
Реджина
1:0
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
29' Желтая карточка
Дель Прато Энрико
45' Желтая карточка
Валери Эмануэле
1:0
45' Гол
Фолоруншо Майкл
76' Желтая карточка
Стриццоло Лука
77' Вторая желтая карточка
Стриццоло Лука
81' Желтая карточка
Ривас Ригоберто
90'+5
1
Гуарна
Энрико
24
Дель
Прато
Энрико
6
Лояконо
Джузеппе
3
Ционек
Тьяго
17
Ди
Кьяра
Джанлука
15
Бьянки
Николо
8
Кризетиг
Лоренцо
92
Шитум
Марио
90
Фолоруншо
Майкл
94
Льотти
Даниэле
99
Ривас
Ригоберто
22
Вольпе
Джакомо
21
Цортеа
Надир
15
Бьянкетти
Маттео
2
Фьордализо
Алессандро
3
Валери
Эмануэле
16
Вальцания
Лука
6
Густафссон
Самуэль
30
Нарди
Филиппо
95
Пинато
Марко
9
Чофани
Даниэль
77
Гизольфи
Маттео
Реджина
4-2-3-1
Кремонезе
4-3-3

Ход матча

29'
Дель Прато Энрико
 
44'
 
Раванелли Лука
Фьордализо Алессандро
45'
 
Валери Эмануэле
45'
Фолоруншо Майкл
(Кризетиг Лоренцо)
1:0
46'
 
Целар Жан
Гизольфи Маттео
66'
 
Стриццоло Лука
Нарди Филиппо
71'
Белломо Никола
Льотти Даниэле
 
76'
 
Стриццоло Лука
77'
 
Стриццоло Лука
81'
Ривас Ригоберто
 
82'
Денис Херман
Шитум Марио
 
89'
Роландо Габриэле
Бьянки Николо
 
89'
Де Розе Франческо
Ди Кьяра Джанлука
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Льотти Даниэле 4 0.25
2. Кризетиг Лоренцо 2 0.13
3. Менез Жереми 2 0.13
4. Фолоруншо Майкл 2 0.13
5. Белломо Никола 1 0.06
6. Бьянки Николо 1 0.06
7. Лафферти Кайл 1 0.06
8. Денис Херман 1 0.06
9. Шитум Марио 1 0.06
10. Фати Рикардо 0 0
11. Де Розе Франческо 0 0
12. Ди Кьяра Джанлука 0 0
13. Васич Никола 0 0
14. Ривас Ригоберто 0 0
Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стриццоло Лука 4 0.25
2. Целар Жан 2 0.13
3. Пинато Марко 2 0.13
4. Дели Франческо 2 0.13
5. Вальцания Лука 2 0.13
6. Буонаюто Кристиан 1 0.06
7. Чофани Даниэль 1 0.06
8. Гаэтано Джанлука 1 0.06
9. Кастаньетти Микеле 0 0
10. Нарди Филиппо 0 0
11. Фьордализо Алессандро 0 0

Карточки

Реджина
# Игрок      
1. Кризетиг Лоренцо 5 1
2. Фолоруншо Майкл 5 1
3. Белломо Никола 6 0
4. Менез Жереми 3 1
5. Росси Марко II 4 0
6. Дель Прато Энрико 4 0
7. Льотти Даниэле 2 1
8. Ставропулос Димитрис 2 1
9. Ди Кьяра Джанлука 3 0
10. Лояконо Джузеппе 3 0
11. Лафферти Кайл 2 0
12. Ционек Тьяго 2 0
13. Роландо Габриэле 2 0
14. Ривас Ригоберто 2 0
15. Де Розе Франческо 1 0
16. Шитум Марио 1 0
17. Бьянки Николо 1 0
18. Плиццари Алессандро 1 0
Кремонезе
# Игрок      
1. Стриццоло Лука 5 1
2. Кастаньетти Микеле 5 0
3. Терранова Эмануэле 4 0
4. Бьянкетти Маттео 4 0
5. Густафссон Самуэль 4 0
6. Раванелли Лука 3 0
7. Валери Эмануэле 3 0
8. Вальцания Лука 2 0
9. Целар Жан 2 0
10. Фьордализо Алессандро 2 0
11. Крешенци Алессандро 1 0
12. Пинато Марко 1 0
13. Дели Франческо 1 0
14. Гаэтано Джанлука 1 0
15. Цортеа Надир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реджина 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3) 20% (3) 0 20% (3)
 Кремонезе 26.67% (4) 13.33% (2) 26.67% (4) 13.33% (2) 6.67% (1) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Реджина Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Реджана 0:1 Реджина Виченца Виртус 1:1 Реджина Реджина 1:3 Читтаделла Реджина 1:2 Венеция
Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Реджина Реджина 3:1 Пескара Реджина 1:0 Терамо Салернитана 1:1 Реджина Беневенто 2:1 Реджина Пичерно 0:2 Реджина Реджина 0:2 Монополи
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе
Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Фрозиноне 1:0 Кремонезе Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 15 8 6 1 26 - 15 30
2. Монца 2:0 Заявка 16 8 5 3 24 - 12 29
3. Салернитана 0:2 Заявка 15 8 4 3 19 - 15 28
4. Читтаделла Заявка 14 8 3 3 27 - 13 27
5. СПАЛ 2013 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6. Фрозиноне Заявка 15 7 4 4 16 - 14 25
7. Лечче Заявка 16 6 7 3 31 - 22 25
8. Венеция Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
9. Порденоне Заявка 16 4 9 3 18 - 15 21
10. Кьево Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
11. Пиза Заявка 15 4 7 4 22 - 28 19
12. Брешия Заявка 15 4 6 5 23 - 23 18
13. Реджина Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
14. Виченца Виртус Заявка 14 3 7 4 20 - 23 16
15. Реджана Заявка 14 4 3 7 15 - 23 15
16. Кремонезе Заявка 16 3 6 7 15 - 21 15
17. Козенца Заявка 16 2 9 5 11 - 12 15
18. Пескара Заявка 16 3 4 9 14 - 28 13
19. Асколи Заявка 15 2 3 10 12 - 24 9
20. Виртус Энтелла Заявка 15 1 5 9 12 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
2. Салернитана 0:2 Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Монца 2:0 Заявка 8 5 2 1 14 - 3 17
4. Читтаделла Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5. Эмполи Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
6. Венеция Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
7. Лечче Заявка 8 3 4 1 18 - 12 13
8. Брешия Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9. Фрозиноне Заявка 8 3 3 2 6 - 7 12
10. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Реджина Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
13. Кремонезе Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
14. Порденоне Заявка 8 1 6 1 12 - 10 9
15. Пескара Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
16. Виченца Виртус Заявка 6 1 5 0 10 - 9 8
17. Реджана Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
18. Асколи Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
19. Козенца Заявка 8 0 5 3 4 - 7 5
20. Виртус Энтелла Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
2. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
3. Лечче Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
4. Порденоне Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
5. Монца 2:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 9 12
6. Салернитана 0:2 Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
7. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
8. Венеция Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
9. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
10. Козенца Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
11. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
12. Пиза Заявка 8 2 3 3 14 - 19 9
13. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
14. Реджана Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
15. Реджина Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
16. Брешия Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
17. Кремонезе Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
18. Пескара Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19. Виртус Энтелла Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
20. Асколи Заявка 8 0 2 6 7 - 14 2
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.18 5.90 31.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 4.40 17.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.32 3.12 3.38

Самый высокий коэффициент на матч «Реджина» – «Кремонезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реджина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кремонезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реджина» – «Кремонезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.55 1.27 6.10 1.11 2.35 1.55 2.10 1.73 1.79 2.03 1.25 3.75 1.28 3.50 1.08 7.00 1.06 7.70 1.02 11.00 1.01 15.00 0.00 15.50 0.00 23.00
6.80 1.06 5.75 1.11 2.78 1.42 2.11 1.73 1.65 2.38 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.60 1.04 8.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.28 3.45 1.66 2.21 1.12 5.55 1.07 7.40
2.50 1.53 1.66 2.22 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.17 1.64 1.51 2.46 1.17 4.60
3.30 1.33 2.20 1.67 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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