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  2. Матчи
  3. Италия
Пескара
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Козенца
0'
19' Желтая карточка
 20'
1
Фиорилло
Винченцо
26
Гут
Родриго
16
Боккетти
Сальваторе
6
Сконьямильо
Дженнаро
2
Белланова
Рауль
40
Омеонга
Стефан
8
Мемушай
Ледиан
37
Майстро
Фабио
44
Ярошински
Павел
11
Галано
Кристиан
77
Сетер
Дамир
30
Фальконе
Владимиро
4
Тиритиельо
Андреа
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
2
Корси
Анджело
25
Коне
Бенджамин
16
Шаудоне
Даниэле
27
Биттанте
Лука
6
Балули
Мохамед
10
Карретта
Мирко
7
Баэс
Хайме
Пескара
3-5-2
Козенца
3-4-2-1

Ход матча

19'
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сетер Дамир 4 (1) 0.25
2. Галано Кристиан 3 (1) 0.19
3. Майстро Фабио 3 0.19
4. Боккетти Сальваторе 2 0.13
5. Мемушай Ледиан 1 0.06
6. Вокич Деян 1 0.06
7. Ярошински Павел 0 0
8. Вентола Кристиан 0 0
9. Асенсио Рауль 0 0
10. Машанджело Эдоардо 0 0
Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карретта Мирко 3 0.19
2. Глиоцци Этторе 2 0.13
3. Тиритиельо Андреа 2 0.13
4. Балули Мохамед 2 0.13
5. Баэс Хайме 1 0.06
6. Биттанте Лука 1 0.06
7. Корси Анджело 0 0
8. Суэва Джанлуиджи 0 0
9. Вера Брайан 0 0

Карточки

Пескара
# Игрок      
1. Майстро Фабио 4 0
2. Фернандес Леандро II 2 1
3. Нзита Мардоки 2 1
4. Вальдифиори Мирко 3 0
5. Бальцано Антонио 3 0
6. Мемушай Ледиан 2 0
7. Сконьямильо Дженнаро 2 0
8. Бузеллато Массимилиано 2 0
9. Ярошински Павел 2 0
10. Омеонга Стефан 2 0
11. Вентола Кристиан 2 0
12. Машанджело Эдоардо 2 0
13. Галано Кристиан 1 0
14. Антей Лука 1 0
15. Крекко Лука 1 0
16. Бошич Милош 1 0
17. Диамбо Амаду 1 0
18. Гут Родриго 1 0
Козенца
# Игрок      
1. Тиритиельо Андреа 5 1
2. Бруччини Мирко 4 0
3. Корси Анджело 4 0
4. Ба Абу 2 1
5. Петруччи Давиде 3 0
6. Шаудоне Даниэле 3 0
7. Биттанте Лука 3 0
8. Идда Риккардо 3 0
9. Коне Бенджамин 3 0
10. Ингроссо Джанмарко 1 1
11. Леджиттимо Маттео 2 0
12. Баэс Хайме 2 0
13. Сакко Ихсан 2 0
14. Балули Мохамед 2 0
15. Литтери Джанлука 1 0
16. Карретта Мирко 1 0
17. Петре Адриан 1 0
18. Суэва Джанлуиджи 1 0
19. Боррелли Дженнаро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пескара 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3) 0 35.71% (5) 7.14% (1)
 Козенца 0 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара
Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара
Козенца Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Козенца 1:1 Пиза Козенца 0:0 Венеция Кремонезе 1:0 Козенца Асколи 0:3 Козенца
Козенца 0:1 Реджана Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия

Последние игры между собой

Пескара: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Козенца: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Пескара 2:1 Козенца Серия B Козенца 1:2 Пескара Серия B Пескара 1:1 Козенца Серия B Козенца 1:1 Пескара Серия B
Козенца 2:1 Пескара Серия C1 B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 15 8 6 1 26 - 15 30
2. Читтаделла 1:0 Заявка 14 9 2 3 26 - 11 29
3. Салернитана Заявка 14 8 4 2 19 - 13 28
4. Монца Заявка 15 7 5 3 22 - 12 26
5. СПАЛ 2013 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6. Фрозиноне Заявка 15 7 4 4 16 - 14 25
7. Лечче 0:1 Заявка 16 6 6 4 29 - 21 24
8. Венеция Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
9. Кьево Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Пиза Заявка 15 4 7 4 22 - 28 19
11. Порденоне 0:0 Заявка 16 3 10 3 15 - 15 19
12. Брешия Заявка 15 4 6 5 23 - 23 18
13. Реджана 0:0 Заявка 14 4 4 6 15 - 20 16
14. Виченца Виртус Заявка 14 3 7 4 20 - 23 16
15. Кремонезе 0:0 Заявка 16 3 7 6 15 - 20 16
16. Реджина 0:0 Заявка 16 3 6 7 14 - 22 15
17. Козенца 0:0 Заявка 16 2 9 5 11 - 12 15
18. Пескара 0:0 Заявка 16 3 4 9 14 - 28 13
19. Асколи Заявка 15 2 3 10 12 - 24 9
20. Виртус Энтелла Заявка 15 1 5 9 12 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 1:0 Заявка 8 6 1 1 15 - 4 19
2. СПАЛ 2013 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
3. Салернитана Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
4. Эмполи Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
5. Монца Заявка 7 4 2 1 12 - 3 14
6. Венеция Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
7. Лечче 0:1 Заявка 8 3 4 1 18 - 12 13
8. Брешия Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9. Фрозиноне Заявка 8 3 3 2 6 - 7 12
10. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Кремонезе 0:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
13. Пескара 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
14. Виченца Виртус Заявка 6 1 5 0 10 - 9 8
15. Реджана 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
16. Реджина 0:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 10 8
17. Асколи Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
18. Порденоне 0:0 Заявка 8 0 7 1 9 - 10 7
19. Козенца 0:0 Заявка 8 0 5 3 4 - 7 5
20. Виртус Энтелла Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
2. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
3. Порденоне 0:0 Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
4. Монца Заявка 8 3 3 2 10 - 9 12
5. Салернитана Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
6. Лечче 0:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
7. Читтаделла 1:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
8. Венеция Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
9. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
10. Козенца 0:0 Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
11. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
12. Пиза Заявка 8 2 3 3 14 - 19 9
13. Реджана 0:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 12 8
14. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Кремонезе 0:0 Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
16. Реджина 0:0 Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
17. Брешия Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18. Пескара 0:0 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19. Виртус Энтелла Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
20. Асколи Заявка 8 0 2 6 7 - 14 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    19'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Пескара
Ничья
Козенца
2.45
3.02
3.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.00 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.46 3.15 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.02 3.22

Самый высокий коэффициент на матч «Пескара» – «Козенца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пескара» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Козенца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пескара» – «Козенца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
9.90 1.03 7.30 1.07 3.10 1.33 2.44 1.57 1.99 1.82 1.76 2.07 1.38 2.90 1.27 3.60 1.10 6.20 1.08 7.00 1.01 12.50 0.00 20.00
7.00 1.06 6.10 1.10 3.02 1.36 2.32 1.61 1.75 2.19 1.38 3.04 1.27 3.62 1.09 6.30 1.06 6.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.79 2.03 1.33 3.05 1.09 6.40
2.53 1.52 1.73 2.11 1.37 3.10 1.10 6.80 1.07 8.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85
3.52 1.30 2.40 1.57 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.78 1.97
Букмекер Да Нет
4.80 1.15
Букмекер Да Нет
3.45 1.29
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