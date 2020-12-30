Пескара
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Козенца
26
Гут
Родриго
77
Сетер
Дамир
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Сетер ДамирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
-
19 Вера БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ба АбуПолузащитник
-
11 Сакко ИхсанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
Ход матча
19'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сетер Дамир
|4 (1)
|0.25
|2.
|Галано Кристиан
|3 (1)
|0.19
|3.
|Майстро Фабио
|3
|0.19
|4.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0.13
|5.
|Мемушай Ледиан
|1
|0.06
|6.
|Вокич Деян
|1
|0.06
|7.
|Ярошински Павел
|0
|0
|8.
|Вентола Кристиан
|0
|0
|9.
|Асенсио Рауль
|0
|0
|10.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карретта Мирко
|3
|0.19
|2.
|Глиоцци Этторе
|2
|0.13
|3.
|Тиритиельо Андреа
|2
|0.13
|4.
|Балули Мохамед
|2
|0.13
|5.
|Баэс Хайме
|1
|0.06
|6.
|Биттанте Лука
|1
|0.06
|7.
|Корси Анджело
|0
|0
|8.
|Суэва Джанлуиджи
|0
|0
|9.
|Вера Брайан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Майстро Фабио
|4
|0
|2.
|Фернандес Леандро II
|2
|1
|3.
|Нзита Мардоки
|2
|1
|4.
|Вальдифиори Мирко
|3
|0
|5.
|Бальцано Антонио
|3
|0
|6.
|Мемушай Ледиан
|2
|0
|7.
|Сконьямильо Дженнаро
|2
|0
|8.
|Бузеллато Массимилиано
|2
|0
|9.
|Ярошински Павел
|2
|0
|10.
|Омеонга Стефан
|2
|0
|11.
|Вентола Кристиан
|2
|0
|12.
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|13.
|Галано Кристиан
|1
|0
|14.
|Антей Лука
|1
|0
|15.
|Крекко Лука
|1
|0
|16.
|Бошич Милош
|1
|0
|17.
|Диамбо Амаду
|1
|0
|18.
|Гут Родриго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тиритиельо Андреа
|5
|1
|2.
|Бруччини Мирко
|4
|0
|3.
|Корси Анджело
|4
|0
|4.
|Ба Абу
|2
|1
|5.
|Петруччи Давиде
|3
|0
|6.
|Шаудоне Даниэле
|3
|0
|7.
|Биттанте Лука
|3
|0
|8.
|Идда Риккардо
|3
|0
|9.
|Коне Бенджамин
|3
|0
|10.
|Ингроссо Джанмарко
|1
|1
|11.
|Леджиттимо Маттео
|2
|0
|12.
|Баэс Хайме
|2
|0
|13.
|Сакко Ихсан
|2
|0
|14.
|Балули Мохамед
|2
|0
|15.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|16.
|Карретта Мирко
|1
|0
|17.
|Петре Адриан
|1
|0
|18.
|Суэва Джанлуиджи
|1
|0
|19.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пескара
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|0
|35.71% (5)
|7.14% (1)
|Козенца
|0
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: +6 =3 -11Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара
Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара
Козенца Последние 20 матчей: +6 =8 -6Козенца 1:1 Пиза Козенца 0:0 Венеция Кремонезе 1:0 Козенца Асколи 0:3 Козенца
Козенца 0:1 Реджана Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия
Последние игры между собой
Пескара: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Козенца: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 15
|30
|2.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|26 - 11
|29
|3.
|Салернитана
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 13
|28
|4.
|Монца
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|22 - 12
|26
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 14
|25
|7.
|Лечче
|0:1 Заявка
|16
|6
|6
|4
|29 - 21
|24
|8.
|Венеция
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|9.
|Кьево
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Пиза
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 28
|19
|11.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|16
|3
|10
|3
|15 - 15
|19
|12.
|Брешия
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|23 - 23
|18
|13.
|Реджана
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 20
|16
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 23
|16
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|16
|3
|7
|6
|15 - 20
|16
|16.
|Реджина
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 22
|15
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|16
|2
|9
|5
|11 - 12
|15
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
|19.
|Асколи
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 24
|9
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 4
|19
|2.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|3.
|Салернитана
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|4.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|5.
|Монца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 3
|14
|6.
|Венеция
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|7.
|Лечче
|0:1 Заявка
|8
|3
|4
|1
|18 - 12
|13
|8.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|13.
|Пескара
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|15.
|Реджана
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|16.
|Реджина
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|17.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|18.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|8
|0
|7
|1
|9 - 10
|7
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 7
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|3.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|4.
|Монца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|6.
|Лечче
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|7.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|8.
|Венеция
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|9.
|Кьево
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|10.
|Козенца
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 5
|10
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|Пиза
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 19
|9
|13.
|Реджана
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|16.
|Реджина
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|17.
|Брешия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|20.
|Асколи
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 14
|2
Победитель
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