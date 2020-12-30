Пескара
0:0
Конец матча
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Козенца
19' Желтая карточкаКарретта Мирко
43' Желтая карточкаБиттанте Лука
43' Вторая желтая карточкаБиттанте Лука
55' Желтая карточкаКорси Анджело
56' Желтая карточкаМайстро Фабио
66' Желтая карточкаБальцано Антонио
90' Желтая карточкаБа Абу
26
Гут
Родриго
77
Сетер
Дамир
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Сетер ДамирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
-
19 Вера БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ба АбуПолузащитник
-
11 Сакко ИхсанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
Ход матча
19'
43'
43'
55'
56'
66'
76'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 13
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 22
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сетер Дамир
|4 (1)
|0.25
|2.
|Галано Кристиан
|3 (1)
|0.19
|3.
|Майстро Фабио
|3
|0.19
|4.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0.13
|5.
|Мемушай Ледиан
|1
|0.06
|6.
|Вокич Деян
|1
|0.06
|7.
|Ярошински Павел
|0
|0
|8.
|Вентола Кристиан
|0
|0
|9.
|Асенсио Рауль
|0
|0
|10.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карретта Мирко
|3
|0.19
|2.
|Глиоцци Этторе
|2
|0.13
|3.
|Тиритиельо Андреа
|2
|0.13
|4.
|Балули Мохамед
|2
|0.13
|5.
|Баэс Хайме
|1
|0.06
|6.
|Биттанте Лука
|1
|0.06
|7.
|Корси Анджело
|0
|0
|8.
|Суэва Джанлуиджи
|0
|0
|9.
|Вера Брайан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Майстро Фабио
|5
|0
|2.
|Бальцано Антонио
|4
|0
|3.
|Фернандес Леандро II
|2
|1
|4.
|Нзита Мардоки
|2
|1
|5.
|Вальдифиори Мирко
|3
|0
|6.
|Мемушай Ледиан
|2
|0
|7.
|Сконьямильо Дженнаро
|2
|0
|8.
|Бузеллато Массимилиано
|2
|0
|9.
|Ярошински Павел
|2
|0
|10.
|Омеонга Стефан
|2
|0
|11.
|Вентола Кристиан
|2
|0
|12.
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|13.
|Галано Кристиан
|1
|0
|14.
|Антей Лука
|1
|0
|15.
|Крекко Лука
|1
|0
|16.
|Бошич Милош
|1
|0
|17.
|Диамбо Амаду
|1
|0
|18.
|Гут Родриго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тиритиельо Андреа
|5
|1
|2.
|Биттанте Лука
|4
|1
|3.
|Корси Анджело
|5
|0
|4.
|Ба Абу
|3
|1
|5.
|Бруччини Мирко
|4
|0
|6.
|Петруччи Давиде
|3
|0
|7.
|Шаудоне Даниэле
|3
|0
|8.
|Идда Риккардо
|3
|0
|9.
|Коне Бенджамин
|3
|0
|10.
|Ингроссо Джанмарко
|1
|1
|11.
|Леджиттимо Маттео
|2
|0
|12.
|Карретта Мирко
|2
|0
|13.
|Баэс Хайме
|2
|0
|14.
|Сакко Ихсан
|2
|0
|15.
|Балули Мохамед
|2
|0
|16.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|17.
|Петре Адриан
|1
|0
|18.
|Суэва Джанлуиджи
|1
|0
|19.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пескара
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|0
|35.71% (5)
|7.14% (1)
|Козенца
|0
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: +6 =3 -11Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара
Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара
Козенца Последние 20 матчей: +6 =8 -6Козенца 1:1 Пиза Козенца 0:0 Венеция Кремонезе 1:0 Козенца Асколи 0:3 Козенца
Козенца 0:1 Реджана Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия
Последние игры между собой
Пескара: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Козенца: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 15
|30
|2.
|Монца
|2:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|24 - 12
|29
|3.
|Салернитана
|0:2 Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 15
|28
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 13
|27
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 14
|25
|7.
|Лечче
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|31 - 22
|25
|8.
|Венеция
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|9.
|Порденоне
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|18 - 15
|21
|10.
|Кьево
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|11.
|Пиза
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 28
|19
|12.
|Брешия
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|23 - 23
|18
|13.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 23
|16
|15.
|Реджана
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 23
|15
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 21
|15
|17.
|Козенца
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|11 - 12
|15
|18.
|Пескара
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
|19.
|Асколи
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 24
|9
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|2.
|Салернитана
|0:2 Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Монца
|2:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 3
|17
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|5.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|6.
|Венеция
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|7.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|18 - 12
|13
|8.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|14.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|12 - 10
|9
|15.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|17.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|18.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|19.
|Козенца
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 7
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|3.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|4.
|Порденоне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|5.
|Монца
|2:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|6.
|Салернитана
|0:2 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|8.
|Венеция
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|9.
|Кьево
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|10.
|Козенца
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 5
|10
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|Пиза
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 19
|9
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|14.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|15.
|Реджина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|16.
|Брешия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Пескара
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|20.
|Асколи
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 14
|2
Победитель
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