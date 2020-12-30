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  3. Италия
Пескара
0:0
Конец матча

Стадион:
Козенца
0'
19' Желтая карточка
Карретта Мирко
43' Желтая карточка
Биттанте Лука
43' Вторая желтая карточка
Биттанте Лука
55' Желтая карточка
Корси Анджело
56' Желтая карточка
Майстро Фабио
66' Желтая карточка
Бальцано Антонио
90' Желтая карточка
Ба Абу
90'+5
1
Фиорилло
Винченцо
26
Гут
Родриго
16
Боккетти
Сальваторе
6
Сконьямильо
Дженнаро
2
Белланова
Рауль
40
Омеонга
Стефан
8
Мемушай
Ледиан
37
Майстро
Фабио
44
Ярошински
Павел
11
Галано
Кристиан
77
Сетер
Дамир
30
Фальконе
Владимиро
4
Тиритиельо
Андреа
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
2
Корси
Анджело
25
Коне
Бенджамин
16
Шаудоне
Даниэле
27
Биттанте
Лука
6
Балули
Мохамед
10
Карретта
Мирко
7
Баэс
Хайме
Пескара
3-5-2
Козенца
3-4-2-1

Ход матча

19'
 
Карретта Мирко
43'
 
Биттанте Лука
43'
 
Биттанте Лука
46'
 
Вера Брайан
Карретта Мирко
52'
Вальдифиори Мирко
Омеонга Стефан
 
55'
 
Корси Анджело
56'
Майстро Фабио
 
56'
Бальцано Антонио
Боккетти Сальваторе
 
57'
Бузеллато Массимилиано
Майстро Фабио
 
66'
Бальцано Антонио
 
68'
 
Сакко Ихсан
Баэс Хайме
76'
 
Ба Абу
Балули Мохамед
76'
Нзита Мардоки
Ярошински Павел
 
76'
Вокич Деян
Мемушай Ледиан
 
81'
 
Буа Девид
Корси Анджело
81'
 
Петруччи Давиде
Шаудоне Даниэле
90'
 
Ба Абу

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 13
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 22
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сетер Дамир 4 (1) 0.25
2. Галано Кристиан 3 (1) 0.19
3. Майстро Фабио 3 0.19
4. Боккетти Сальваторе 2 0.13
5. Мемушай Ледиан 1 0.06
6. Вокич Деян 1 0.06
7. Ярошински Павел 0 0
8. Вентола Кристиан 0 0
9. Асенсио Рауль 0 0
10. Машанджело Эдоардо 0 0
Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карретта Мирко 3 0.19
2. Глиоцци Этторе 2 0.13
3. Тиритиельо Андреа 2 0.13
4. Балули Мохамед 2 0.13
5. Баэс Хайме 1 0.06
6. Биттанте Лука 1 0.06
7. Корси Анджело 0 0
8. Суэва Джанлуиджи 0 0
9. Вера Брайан 0 0

Карточки

Пескара
# Игрок      
1. Майстро Фабио 5 0
2. Бальцано Антонио 4 0
3. Фернандес Леандро II 2 1
4. Нзита Мардоки 2 1
5. Вальдифиори Мирко 3 0
6. Мемушай Ледиан 2 0
7. Сконьямильо Дженнаро 2 0
8. Бузеллато Массимилиано 2 0
9. Ярошински Павел 2 0
10. Омеонга Стефан 2 0
11. Вентола Кристиан 2 0
12. Машанджело Эдоардо 2 0
13. Галано Кристиан 1 0
14. Антей Лука 1 0
15. Крекко Лука 1 0
16. Бошич Милош 1 0
17. Диамбо Амаду 1 0
18. Гут Родриго 1 0
Козенца
# Игрок      
1. Тиритиельо Андреа 5 1
2. Биттанте Лука 4 1
3. Корси Анджело 5 0
4. Ба Абу 3 1
5. Бруччини Мирко 4 0
6. Петруччи Давиде 3 0
7. Шаудоне Даниэле 3 0
8. Идда Риккардо 3 0
9. Коне Бенджамин 3 0
10. Ингроссо Джанмарко 1 1
11. Леджиттимо Маттео 2 0
12. Карретта Мирко 2 0
13. Баэс Хайме 2 0
14. Сакко Ихсан 2 0
15. Балули Мохамед 2 0
16. Литтери Джанлука 1 0
17. Петре Адриан 1 0
18. Суэва Джанлуиджи 1 0
19. Боррелли Дженнаро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пескара 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3) 0 35.71% (5) 7.14% (1)
 Козенца 0 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара
Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара
Козенца Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Козенца 1:1 Пиза Козенца 0:0 Венеция Кремонезе 1:0 Козенца Асколи 0:3 Козенца
Козенца 0:1 Реджана Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия

Последние игры между собой

Пескара: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Козенца: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Пескара 2:1 Козенца Серия B Козенца 1:2 Пескара Серия B Пескара 1:1 Козенца Серия B Козенца 1:1 Пескара Серия B
Козенца 2:1 Пескара Серия C1 B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 15 8 6 1 26 - 15 30
2. Монца 2:0 Заявка 16 8 5 3 24 - 12 29
3. Салернитана 0:2 Заявка 15 8 4 3 19 - 15 28
4. Читтаделла Заявка 14 8 3 3 27 - 13 27
5. СПАЛ 2013 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6. Фрозиноне Заявка 15 7 4 4 16 - 14 25
7. Лечче Заявка 16 6 7 3 31 - 22 25
8. Венеция Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
9. Порденоне Заявка 16 4 9 3 18 - 15 21
10. Кьево Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
11. Пиза Заявка 15 4 7 4 22 - 28 19
12. Брешия Заявка 15 4 6 5 23 - 23 18
13. Реджина Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
14. Виченца Виртус Заявка 14 3 7 4 20 - 23 16
15. Реджана Заявка 14 4 3 7 15 - 23 15
16. Кремонезе Заявка 16 3 6 7 15 - 21 15
17. Козенца Заявка 16 2 9 5 11 - 12 15
18. Пескара Заявка 16 3 4 9 14 - 28 13
19. Асколи Заявка 15 2 3 10 12 - 24 9
20. Виртус Энтелла Заявка 15 1 5 9 12 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
2. Салернитана 0:2 Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Монца 2:0 Заявка 8 5 2 1 14 - 3 17
4. Читтаделла Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5. Эмполи Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
6. Венеция Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
7. Лечче Заявка 8 3 4 1 18 - 12 13
8. Брешия Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9. Фрозиноне Заявка 8 3 3 2 6 - 7 12
10. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Реджина Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
13. Кремонезе Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
14. Порденоне Заявка 8 1 6 1 12 - 10 9
15. Пескара Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
16. Виченца Виртус Заявка 6 1 5 0 10 - 9 8
17. Реджана Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
18. Асколи Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
19. Козенца Заявка 8 0 5 3 4 - 7 5
20. Виртус Энтелла Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
2. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
3. Лечче Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
4. Порденоне Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
5. Монца 2:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 9 12
6. Салернитана 0:2 Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
7. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
8. Венеция Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
9. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
10. Козенца Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
11. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
12. Пиза Заявка 8 2 3 3 14 - 19 9
13. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
14. Реджана Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
15. Реджина Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
16. Брешия Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
17. Кремонезе Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
18. Пескара Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19. Виртус Энтелла Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
20. Асколи Заявка 8 0 2 6 7 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 43'
    Биттанте Лука получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    43'
    Биттанте Лука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Карретта Мирко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.40 1.47 12.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 1.40 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.02 3.22

Самый высокий коэффициент на матч «Пескара» – «Козенца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пескара» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Козенца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пескара» – «Козенца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
1.44 2.65 7.30 1.07 1.04 9.00 2.44 1.57 1.99 1.82 1.03 10.00 1.38 2.90 1.01 12.60 1.10 6.20 1.03 10.00 1.01 12.50 0.00 20.00
7.00 1.06 6.10 1.10 3.02 1.36 2.32 1.61 1.75 2.19 1.38 3.04 1.27 3.62 1.09 6.30 1.06 6.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.32 3.20 1.79 2.03 1.01 12.60 1.09 6.40
2.53 1.52 1.73 2.11 1.37 3.10 1.10 6.80 1.07 8.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85
3.52 1.30 2.40 1.57 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.45 1.29
Где смотреть матч Пескара 0:0 Козенца онлайн

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