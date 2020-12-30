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  3. Италия
Кьево
1:1
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
0:1
10' Гол
Форте Франческо
25' Желтая карточка
Пальмьеро Лука
35' Желтая карточка
Чрнигой Домен
74' Желтая карточка
Свобода Михаэль
1:1
90' Гол
Джильотти Гийом
90' Желтая карточка
Бокалон Риккардо
90'+6
10
Оби
Джоэл
14
Пальмьеро
Лука
Кьево
4-4-2
Венеция
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 4 0.29
2. Джорджевич Филип 3 0.21
3. Марджиотта Франческо 3 0.21
4. Могос Василе 1 0.07
5. Оби Джоэл 1 0.07
6. Фабро Микаэль 1 0.07
7. Канотто Луиджи 1 0.07
8. Риджионе Микеле 1 0.07
9. Джильотти Гийом 1 0.07
10. Чичиретти Амато 1 0.07
11. Леверб Максим 1 (1) 0.07
12. Пальмьеро Лука 0 0
13. Де Лука Мануэль 0 0
14. Д'Амико Феличе 0 0
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 9 0.56
2. Араму Маттиа 4 (1) 0.25
3. Фьордилино Антонио 3 0.19
4. Мале Юссеф 1 0.06
5. Чрнигой Домен 1 0.06
6. Бокалон Риккардо 1 0.06
7. Чеккарони Пьетро 1 0.06
8. Карлссон Отар 1 0.06
9. Ди Мариано Франческо 0 0
10. Капелло Алессандро 0 0
11. Маццокки Паскуале 0 0
12. Джонсон Деннис 0 0
13. Феррарини Габриэле 0 0

Карточки

Кьево
# Игрок      
1. Оби Джоэл 3 1
2. Коттали Маттео 3 1
3. Пальмьеро Лука 4 0
4. Ренцетти Франческо 1 1
5. Вивиани Маттиа 1 1
6. Могос Василе 2 0
7. Леверб Максим 2 0
8. Риджионе Микеле 1 0
9. Гарритано Лука 1 0
10. Фабро Микаэль 1 0
11. Канотто Луиджи 1 0
12. Марджиотта Франческо 1 0
13. Шемпер Адриан 1 0
14. Де Лука Мануэль 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Вакка Антонио 5 0
2. Джонсон Деннис 2 1
3. Модоло Марко 3 0
4. Капелло Алессандро 3 0
5. Фьордилино Антонио 3 0
6. Чрнигой Домен 2 0
7. Кремонези Микеле 2 0
8. Ди Мариано Франческо 2 0
9. Бокалон Риккардо 2 0
10. Форте Франческо 2 0
11. Мале Юссеф 2 0
12. Тогордо Антони 2 0
13. Свобода Михаэль 2 0
14. Молинаро Кристиан 1 0
15. Араму Маттиа 1 0
16. Чеккарони Пьетро 1 0
17. Маццокки Паскуале 1 0
18. Феличоли Джанфилиппо 1 0
19. Карлссон Отар 1 0
20. Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0
21. Феррарини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кьево 0 35.29% (6) 17.65% (3) 11.76% (2) 11.76% (2) 23.53% (4)
 Венеция 0 11.11% (2) 27.78% (5) 22.22% (4) 5.56% (1) 33.33% (6)

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Пиза 2:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 0:0 Кьево Кьево 3:0 Реджина
Фрозиноне 3:2 Кьево Кьево 1:2 Лечче Порденоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Монца 1:2 Кьево Кьево 1:0 Брешия Реджана 0:1 Кьево Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Кьево 1:1 Эмполи Кьево 1:0 Пескара Беневенто 0:1 Кьево Кьево 4:1 Читтаделла
Венеция Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция
Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа

Последние игры между собой

Кьево: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Кьево 0:1 Венеция Серия B Венеция 0:2 Кьево Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 16 8 7 1 27 - 16 31
2. Монца Заявка 16 8 5 3 25 - 12 29
3. Салернитана Заявка 15 8 4 3 19 - 16 28
4. Читтаделла Заявка 14 8 3 3 27 - 13 27
5. СПАЛ 2013 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
6. Фрозиноне Заявка 15 7 4 4 16 - 14 25
7. Лечче Заявка 16 6 7 3 31 - 22 25
8. Венеция Заявка 16 6 6 4 22 - 15 24
9. Кьево Заявка 14 5 6 3 18 - 13 21
10. Брешия Заявка 16 5 6 5 26 - 25 21
11. Порденоне Заявка 16 4 9 3 18 - 15 21
12. Пиза Заявка 15 4 7 4 22 - 28 19
13. Реджина Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
14. Виченца Виртус Заявка 15 3 7 5 20 - 24 16
15. Реджана Заявка 14 4 3 7 15 - 23 15
16. Кремонезе Заявка 16 3 6 7 15 - 21 15
17. Козенца Заявка 16 2 9 5 11 - 12 15
18. Пескара Заявка 16 3 4 9 14 - 28 13
19. Виртус Энтелла Заявка 16 2 5 9 13 - 29 11
20. Асколи Заявка 16 2 4 10 13 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Монца Заявка 8 5 2 1 15 - 3 17
3. Читтаделла Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4. СПАЛ 2013 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
5. Эмполи Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
6. Венеция Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
7. Лечче Заявка 8 3 4 1 18 - 12 13
8. Брешия Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9. Фрозиноне Заявка 8 3 3 2 6 - 7 12
10. Кьево Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Реджина Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
13. Кремонезе Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
14. Порденоне Заявка 8 1 6 1 12 - 10 9
15. Пескара Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
16. Реджана Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
17. Виченца Виртус Заявка 7 1 5 1 10 - 10 8
18. Асколи Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
19. Козенца Заявка 8 0 5 3 4 - 7 5
20. Виртус Энтелла Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
2. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
3. Лечче Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
4. Монца Заявка 8 3 3 2 10 - 9 12
5. Порденоне Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
6. Салернитана Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
7. Венеция Заявка 8 2 5 1 10 - 8 11
8. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
9. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
10. Козенца Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
11. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
12. Брешия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
13. Пиза Заявка 8 2 3 3 14 - 19 9
14. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Реджана Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
16. Реджина Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
17. Виртус Энтелла Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
18. Кремонезе Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
19. Пескара Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
20. Асколи Заявка 9 0 3 6 8 - 15 3
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Прогнозы
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Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 3.50 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.02 4.20
  20.27 4.25 1.31

Самый высокий коэффициент на матч «Кьево» – «Венеция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кьево» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Венеция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кьево» – «Венеция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.80 1.05 6.50 1.10 1.85 1.90 2.21 1.66 1.86 1.96 1.12 5.55 1.31 3.25 1.15 5.00 1.07 7.20 1.02 11.00 1.01 14.50 1.03 10.00 0.00 22.00
6.40 1.07 5.50 1.12 2.94 1.38 2.26 1.64 1.72 2.24 1.37 3.10 1.26 3.70 1.09 6.45 1.06 7.00
1.70 2.23 1.42 2.96 1.15 5.80 1.44 2.91 1.68 2.26 1.48 2.77 1.43 2.96 1.62 2.38 1.49 2.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.71 2.14 1.38 2.90 1.07 7.00 1.02 11.00 1.01 12.60
2.40 1.57 1.69 2.17 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.40
2.68 1.49 2.20 1.70 1.70 2.20 1.45 2.82 1.20 4.66 1.55 2.52 1.23 4.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.60 1.53 2.33 1.19 4.40
3.45 1.31 2.36 1.59 1.61 2.32 1.24 4.05 1.16 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
Где смотреть матч Кьево 1:1 Венеция онлайн

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