Кьево
1:1
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Венеция
0:1
10' ГолФорте Франческо
25' Желтая карточкаПальмьеро Лука
35' Желтая карточкаЧрнигой Домен
74' Желтая карточкаСвобода Михаэль
1:1
90' ГолДжильотти Гийом
90' Желтая карточкаБокалон Риккардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Могос ВасилеЗащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
Ход матча
10'
25'
35'
74'
90'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
9 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|4
|0.29
|2.
|Джорджевич Филип
|3
|0.21
|3.
|Марджиотта Франческо
|3
|0.21
|4.
|Могос Василе
|1
|0.07
|5.
|Оби Джоэл
|1
|0.07
|6.
|Фабро Микаэль
|1
|0.07
|7.
|Канотто Луиджи
|1
|0.07
|8.
|Риджионе Микеле
|1
|0.07
|9.
|Джильотти Гийом
|1
|0.07
|10.
|Чичиретти Амато
|1
|0.07
|11.
|Леверб Максим
|1 (1)
|0.07
|12.
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|13.
|Де Лука Мануэль
|0
|0
|14.
|Д'Амико Феличе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|9
|0.56
|2.
|Араму Маттиа
|4 (1)
|0.25
|3.
|Фьордилино Антонио
|3
|0.19
|4.
|Мале Юссеф
|1
|0.06
|5.
|Чрнигой Домен
|1
|0.06
|6.
|Бокалон Риккардо
|1
|0.06
|7.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.06
|8.
|Карлссон Отар
|1
|0.06
|9.
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|10.
|Капелло Алессандро
|0
|0
|11.
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|12.
|Джонсон Деннис
|0
|0
|13.
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оби Джоэл
|3
|1
|2.
|Коттали Маттео
|3
|1
|3.
|Пальмьеро Лука
|4
|0
|4.
|Ренцетти Франческо
|1
|1
|5.
|Вивиани Маттиа
|1
|1
|6.
|Могос Василе
|2
|0
|7.
|Леверб Максим
|2
|0
|8.
|Риджионе Микеле
|1
|0
|9.
|Гарритано Лука
|1
|0
|10.
|Фабро Микаэль
|1
|0
|11.
|Канотто Луиджи
|1
|0
|12.
|Марджиотта Франческо
|1
|0
|13.
|Шемпер Адриан
|1
|0
|14.
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вакка Антонио
|5
|0
|2.
|Джонсон Деннис
|2
|1
|3.
|Модоло Марко
|3
|0
|4.
|Капелло Алессандро
|3
|0
|5.
|Фьордилино Антонио
|3
|0
|6.
|Чрнигой Домен
|2
|0
|7.
|Кремонези Микеле
|2
|0
|8.
|Ди Мариано Франческо
|2
|0
|9.
|Бокалон Риккардо
|2
|0
|10.
|Форте Франческо
|2
|0
|11.
|Мале Юссеф
|2
|0
|12.
|Тогордо Антони
|2
|0
|13.
|Свобода Михаэль
|2
|0
|14.
|Молинаро Кристиан
|1
|0
|15.
|Араму Маттиа
|1
|0
|16.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|17.
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|18.
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|19.
|Карлссон Отар
|1
|0
|20.
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0
|21.
|Феррарини Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кьево
|0
|35.29% (6)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|Венеция
|0
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|33.33% (6)
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: +9 =6 -5Пиза 2:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 0:0 Кьево Кьево 3:0 Реджина
Венеция Последние 20 матчей: +9 =6 -5Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция
Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция Реджана 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа
Последние игры между собой
Кьево: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Венеция: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|27 - 16
|31
|2.
|Монца
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 12
|29
|3.
|Салернитана
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 16
|28
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 13
|27
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 14
|25
|7.
|Лечче
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|31 - 22
|25
|8.
|Венеция
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 15
|24
|9.
|Кьево
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 13
|21
|10.
|Брешия
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 25
|21
|11.
|Порденоне
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|18 - 15
|21
|12.
|Пиза
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 28
|19
|13.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|15.
|Реджана
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 23
|15
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 21
|15
|17.
|Козенца
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|11 - 12
|15
|18.
|Пескара
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 29
|11
|20.
|Асколи
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Монца
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|5.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 5
|16
|6.
|Венеция
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|7.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|18 - 12
|13
|8.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|14.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|12 - 10
|9
|15.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|16.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 10
|8
|18.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|19.
|Козенца
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 7
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|3.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|4.
|Монца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Порденоне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|6.
|Салернитана
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|7.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|10 - 8
|11
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|9.
|Кьево
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|10.
|Козенца
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 5
|10
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|Брешия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|Пиза
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 19
|9
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|16.
|Реджина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|19.
|Пескара
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|20.
|Асколи
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 15
|3
Победитель
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