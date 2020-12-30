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СПАЛ 2013
2:3
Конец матча

Стадион:
Брешия
0'
1:0
7' Гол
Валоти Матиа
48' Желтая карточка
Викари Франческо
1:1
56' Гол
Ягелло Филип
2:1
57' Гол
Валоти Матиа
61' Желтая карточка
Лабойко Якуб
2:2
70' Пенальти
Доннарумма Альфредо
2:3
87' Гол
Бьярнасон Биркир
90' Красная карточка
Гецци Андреа
90' Желтая карточка
Раньери Лука
90'+5
22
Тиам
Демба
6
Томович
Ненад
23
Викари
Франческо
3
Раньери
Лука
24
Дикманн
Лоренцо
16
Эспозито
Сальваторе
11
Мурджа
Алессандро
32
Сала
Марко
19
Кастро
Лукас
8
Валоти
Матиа
43
Палоски
Альберто
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
3
Матею
Алеш
4
Чансельор
Джон
26
Мартелла
Бруно
24
Ягелло
Филип
5
Ван
Де
Лои
Томми
21
Лабойко
Якуб
7
Шпалек
Николас
11
Торрегросса
Эрнесто
23
Рагуза
Антонио
СПАЛ 2013
3-4-2-1
Брешия
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валоти Матиа 4 0.25
2. Кастро Лукас 3 (1) 0.19
3. Палоски Альберто 3 0.19
4. Ди Франческо Федерико 3 0.19
5. Саламон Бартош 2 0.13
6. Стрефецца Габриэль 2 0.13
7. Эспозито Сальваторе 1 0.06
8. Томович Ненад 1 0.06
9. Мурджа Алессандро 1 0.06
10. Эспозито Себастьяно 1 0.06
11. Сала Марко 0 0
12. Дикманн Лоренцо 0 0
13. Серникола Леонардо 0 0
Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрегросса Эрнесто 5 (2) 0.31
2. Ягелло Филип 3 0.19
3. Дессена Даниэле 2 0.13
4. Айе Флориан 2 0.13
5. Шпалек Николас 2 0.13
6. Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.13
7. Бьярнасон Биркир 2 0.13
8. Рагуза Антонио 2 0.13
9. Ндой Эмануэле 2 0.13
10. Ван Де Лои Томми 1 0.06
11. Бизоли Димитри 1 0.06
12. Мангравити Массимилиано 1 0.06
13. Папетти Андреа 1 0.06
14. Змрхаль Яромир 0 0
15. Сабелли Стефано 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Валоти Матиа 7 0
2. Стрефецца Габриэль 4 1
3. Томович Ненад 5 0
4. Эспозито Сальваторе 4 0
5. Дикманн Лоренцо 2 1
6. Д'Аллесандро Марко 2 0
7. Саламон Бартош 2 0
8. Палоски Альберто 2 0
9. Ди Франческо Федерико 2 0
10. Викари Франческо 2 0
11. Серникола Леонардо 2 0
12. Сала Марко 2 0
13. Раньери Лука 2 0
14. Эспозито Себастьяно 2 0
15. Кастро Лукас 0 1
16. Флоккари Сержио 1 0
17. Миссироли Симоне 1 0
18. Тиам Демба 1 0
19. Мурджа Алессандро 1 0
20. Околи Меме 1 0
Брешия
# Игрок      
1. Матею Алеш 4 1
2. Сабелли Стефано 5 0
3. Ван Де Лои Томми 3 1
4. Папетти Андреа 3 1
5. Дессена Даниэле 4 0
6. Торрегросса Эрнесто 4 0
7. Шпалек Николас 4 0
8. Бьярнасон Биркир 1 1
9. Ягелло Филип 2 0
10. Гецци Андреа 0 1
11. Доннарумма Альфредо 1 0
12. Рагуза Антонио 1 0
13. Чансельор Джон 1 0
14. Йоронен Йессе 1 0
15. Мартелла Бруно 1 0
16. Бизоли Димитри 1 0
17. Айе Флориан 1 0
18. Мангравити Массимилиано 1 0
19. Лабойко Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СПАЛ 2013 14.29% (3) 14.29% (3) 19.05% (4) 38.1% (8) 0 14.29% (3)
 Брешия 15.38% (4) 3.85% (1) 26.92% (7) 11.54% (3) 19.23% (5) 23.08% (6)

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Асколи 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лечче Венеция 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево
Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина
Брешия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия
Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория Лацио 2:0 Брешия

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Брешия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Брешия 2:1 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 0:1 Брешия Серия A Брешия 1:3 СПАЛ 2013 Серия B СПАЛ 2013 3:2 Брешия Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 16 8 7 1 27 - 16 31
2. Монца Заявка 16 8 5 3 25 - 12 29
3. Салернитана Заявка 15 8 4 3 19 - 16 28
4. Читтаделла Заявка 14 8 3 3 27 - 13 27
5. СПАЛ 2013 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
6. Фрозиноне Заявка 15 7 4 4 16 - 14 25
7. Лечче Заявка 16 6 7 3 31 - 22 25
8. Венеция Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
9. Брешия Заявка 16 5 6 5 26 - 25 21
10. Порденоне Заявка 16 4 9 3 18 - 15 21
11. Кьево Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
12. Пиза Заявка 15 4 7 4 22 - 28 19
13. Реджина Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
14. Виченца Виртус Заявка 15 3 7 5 20 - 24 16
15. Реджана Заявка 14 4 3 7 15 - 23 15
16. Кремонезе Заявка 16 3 6 7 15 - 21 15
17. Козенца Заявка 16 2 9 5 11 - 12 15
18. Пескара Заявка 16 3 4 9 14 - 28 13
19. Виртус Энтелла Заявка 16 2 5 9 13 - 29 11
20. Асколи Заявка 16 2 4 10 13 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Монца Заявка 8 5 2 1 15 - 3 17
3. Читтаделла Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4. СПАЛ 2013 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
5. Эмполи Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
6. Венеция Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
7. Лечче Заявка 8 3 4 1 18 - 12 13
8. Брешия Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9. Фрозиноне Заявка 8 3 3 2 6 - 7 12
10. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Реджина Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
13. Кремонезе Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
14. Порденоне Заявка 8 1 6 1 12 - 10 9
15. Пескара Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
16. Реджана Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
17. Виченца Виртус Заявка 7 1 5 1 10 - 10 8
18. Асколи Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
19. Козенца Заявка 8 0 5 3 4 - 7 5
20. Виртус Энтелла Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
2. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
3. Лечче Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
4. Монца Заявка 8 3 3 2 10 - 9 12
5. Порденоне Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
6. Салернитана Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
7. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
8. Венеция Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
9. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
10. Козенца Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
11. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
12. Брешия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
13. Пиза Заявка 8 2 3 3 14 - 19 9
14. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Реджана Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
16. Виртус Энтелла Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
17. Реджина Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
18. Кремонезе Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
19. Пескара Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
20. Асколи Заявка 9 0 3 6 8 - 15 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 44'
    Томович Ненад уходит с поля. Саламон Бартош выходит вместо него
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Валоти Матиа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
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7.80 1.04 6.85 1.07 3.26 1.32 2.53 1.52 1.85 2.05 1.45 2.75 1.31 3.32 1.11 5.60 1.08 6.25 1.00 10.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.83 1.98 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.59 1.50 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85
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