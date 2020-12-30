СПАЛ 2013
2:3
Конец матча
Стадион: Паоло Мацца
Брешия
1:0
7' ГолВалоти Матиа
48' Желтая карточкаВикари Франческо
1:1
56' ГолЯгелло Филип
2:1
57' ГолВалоти Матиа
61' Желтая карточкаЛабойко Якуб
2:2
70' ПенальтиДоннарумма Альфредо
2:3
87' ГолБьярнасон Биркир
90' Красная карточкаГецци Андреа
90' Желтая карточкаРаньери Лука
22
Тиам
Демба
32
Сала
Марко
19
Кастро
Лукас
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Сала МаркоПолузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Гомис МорисВратарь
-
20 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Котник МатицВратарь
-
16 Гецци АндреаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Davide Dionigi
Ход матча
7'
1:0
48'
56'
57'
2:1
61'
70'
87'
2:3
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 8
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валоти Матиа
|4
|0.25
|2.
|Кастро Лукас
|3 (1)
|0.19
|3.
|Палоски Альберто
|3
|0.19
|4.
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.19
|5.
|Саламон Бартош
|2
|0.13
|6.
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.13
|7.
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.06
|8.
|Томович Ненад
|1
|0.06
|9.
|Мурджа Алессандро
|1
|0.06
|10.
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.06
|11.
|Сала Марко
|0
|0
|12.
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|13.
|Серникола Леонардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрегросса Эрнесто
|5 (2)
|0.31
|2.
|Ягелло Филип
|3
|0.19
|3.
|Дессена Даниэле
|2
|0.13
|4.
|Айе Флориан
|2
|0.13
|5.
|Шпалек Николас
|2
|0.13
|6.
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.13
|7.
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.13
|8.
|Рагуза Антонио
|2
|0.13
|9.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.13
|10.
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.06
|11.
|Бизоли Димитри
|1
|0.06
|12.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.06
|13.
|Папетти Андреа
|1
|0.06
|14.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|15.
|Сабелли Стефано
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Валоти Матиа
|7
|0
|2.
|Стрефецца Габриэль
|4
|1
|3.
|Томович Ненад
|5
|0
|4.
|Эспозито Сальваторе
|4
|0
|5.
|Дикманн Лоренцо
|2
|1
|6.
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|7.
|Саламон Бартош
|2
|0
|8.
|Палоски Альберто
|2
|0
|9.
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|10.
|Викари Франческо
|2
|0
|11.
|Серникола Леонардо
|2
|0
|12.
|Сала Марко
|2
|0
|13.
|Раньери Лука
|2
|0
|14.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|15.
|Кастро Лукас
|0
|1
|16.
|Флоккари Сержио
|1
|0
|17.
|Миссироли Симоне
|1
|0
|18.
|Тиам Демба
|1
|0
|19.
|Мурджа Алессандро
|1
|0
|20.
|Околи Меме
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матею Алеш
|4
|1
|2.
|Сабелли Стефано
|5
|0
|3.
|Ван Де Лои Томми
|3
|1
|4.
|Папетти Андреа
|3
|1
|5.
|Дессена Даниэле
|4
|0
|6.
|Торрегросса Эрнесто
|4
|0
|7.
|Шпалек Николас
|4
|0
|8.
|Бьярнасон Биркир
|1
|1
|9.
|Ягелло Филип
|2
|0
|10.
|Гецци Андреа
|0
|1
|11.
|Доннарумма Альфредо
|1
|0
|12.
|Рагуза Антонио
|1
|0
|13.
|Чансельор Джон
|1
|0
|14.
|Йоронен Йессе
|1
|0
|15.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|16.
|Бизоли Димитри
|1
|0
|17.
|Айе Флориан
|1
|0
|18.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|19.
|Лабойко Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|СПАЛ 2013
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|38.1% (8)
|0
|14.29% (3)
|Брешия
|15.38% (4)
|3.85% (1)
|26.92% (7)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +11 =5 -4Асколи 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лечче Венеция 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево
Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина
Брешия Последние 20 матчей: +6 =7 -7Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия
Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия Брешия 2:2 Виртус Энтелла Брешия 3:0 Перуджа Кьево 1:0 Брешия Брешия 3:0 Лечче Читтаделла 3:0 Брешия Брешия 3:0 Трапани Брешия 1:1 Асколи Милан 3:1 Брешия Брешия 1:1 Сампдория Лацио 2:0 Брешия
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Брешия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|27 - 16
|31
|2.
|Монца
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 12
|29
|3.
|Салернитана
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 16
|28
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 13
|27
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 14
|25
|7.
|Лечче
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|31 - 22
|25
|8.
|Венеция
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|9.
|Брешия
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 25
|21
|10.
|Порденоне
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|18 - 15
|21
|11.
|Кьево
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|12.
|Пиза
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 28
|19
|13.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|15.
|Реджана
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 23
|15
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 21
|15
|17.
|Козенца
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|11 - 12
|15
|18.
|Пескара
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 29
|11
|20.
|Асколи
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Монца
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|5.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 5
|16
|6.
|Венеция
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|7.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|18 - 12
|13
|8.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|14.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|12 - 10
|9
|15.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|16.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 10
|8
|18.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|19.
|Козенца
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 7
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|3.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|4.
|Монца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Порденоне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|6.
|Салернитана
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|8.
|Венеция
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|9.
|Кьево
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|10.
|Козенца
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 5
|10
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|Брешия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|Пиза
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 19
|9
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|16.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|17.
|Реджина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|19.
|Пескара
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|20.
|Асколи
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 15
|3
Победитель
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