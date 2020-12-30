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  2. Матчи
  3. Италия
Читтаделла
1:1
Первый тайм: 19'

Стадион:
Лечче
0'
1:0
8' Гол
Огунсай Роберто
1:1
18' Гол
Кода Массимо
19'
36
Кастари
Элхан
16
Вита
Алессио
2
Пертиконе
Романо
5
Адорни
Давиде
17
Доннарумма
Даниэле
8
Проя
Федерико
4
Йори
Мануэль
23
Бранка
Симоне
10
Д'Урсо
Кристиан
9
Цаджу
Франк
32
Огунсай
Роберто
21
Габриэл
Васконселлос
11
Адьяпонг
Клод
5
Лучиони
Фабио
6
Меккарьелло
Бьяджо
24
Жута
Леонард
53
Хендерсон
Лиам
23
Бьёркенгрен
Йон
77
Тахцидис
Панайотис
8
Манкозу
Марко
14
Стемпиньски
Мариуш
9
Кода
Массимо
Читтаделла
4-3-1-2
Лечче
4-3-1-2

Ход матча

8'
Огунсай Роберто
(Д'Урсо Кристиан)
1:0
18'
1:1
Кода Массимо

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарджуло Марио 6 0.43
2. Огунсай Роберто 4 (1) 0.29
3. Д'Урсо Кристиан 2 0.14
4. Бенедетти Амедео 2 0.14
5. Цаджу Франк 2 (1) 0.14
6. Проя Федерико 2 0.14
7. Йори Мануэль 1 0.07
8. Бранка Симоне 1 0.07
9. Розафио Марко 1 0.07
10. Паван Никола 1 0.07
11. Сиссе Карамоко 1 0.07
12. Гирингелли Лука 1 0.07
13. Адорни Давиде 1 0.07
14. Тавернелли Камилло 1 0.07
15. Доннарумма Даниэле 0 0
16. Пертиконе Романо 0 0
17. Камильяно Агостино 0 0
18. Вита Алессио 0 0
19. Кассандро Томмазо 0 0
Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 8 0.5
2. Манкозу Марко 6 (2) 0.38
3. Стемпиньски Мариуш 4 0.25
4. Хендерсон Лиам 2 0.13
5. Фалько Филиппо 2 0.13
6. Кальдерони Марко 1 0.06
7. Родригес Пабло 1 0.06
8. Тахцидис Панайотис 1 0.06
9. Майер Жан 1 0.06
10. Паганини Лука 1 0.06
11. Дермаку Кастриот 1 0.06
12. Адьяпонг Клод 1 0.06
13. Листковски Марчин 0 0

Карточки

Читтаделла
# Игрок      
1. Адорни Давиде 4 0
2. Пертиконе Романо 3 0
3. Розафио Марко 3 0
4. Цаджу Франк 3 0
5. Йори Мануэль 2 0
6. Бранка Симоне 2 0
7. Маньеро Лука 2 0
8. Бенедетти Амедео 2 0
9. Проя Федерико 2 0
10. Паван Никола 2 0
11. Огунсай Роберто 2 0
12. Тавернелли Камилло 2 0
13. Гирингелли Лука 1 0
14. Доннарумма Даниэле 1 0
15. Вита Алессио 1 0
16. Гарджуло Марио 1 0
17. Кастари Элхан 1 0
18. Фраре Доменико 1 0
19. Авуа Теофилус 1 0
Лечче
# Игрок      
1. Кальдерони Марко 4 0
2. Лучиони Фабио 4 0
3. Кода Массимо 3 0
4. Хендерсон Лиам 2 0
5. Тахцидис Панайотис 2 0
6. Паганини Лука 2 0
7. Листковски Марчин 2 0
8. Россеттини Лука 0 1
9. Родригес Пабло 1 0
10. Жута Леонард 1 0
11. Стемпиньски Мариуш 1 0
12. Фалько Филиппо 1 0
13. Меккарьелло Бьяджо 1 0
14. Петриччоне Якопо 1 0
15. Адьяпонг Клод 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Читтаделла 8% (2) 16% (4) 12% (3) 24% (6) 16% (4) 24% (6)
 Лечче 10.34% (3) 10.34% (3) 10.34% (3) 27.59% (8) 27.59% (8) 13.79% (4)

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Читтаделла 1:0 Фрозиноне Реджина 1:3 Читтаделла Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013
Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона Читтаделла 2:3 Фрозиноне
Лечче Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Лечче 2:1 Виченца Виртус Ольбия 1:0 Лечче СПАЛ 2013 1:0 Лечче Лечче 0:3 Пиза
Лечче 2:0 Про Верчелли Салернитана 1:1 Лечче Про Патрия 2:1 Лечче Лечче 2:2 Фрозиноне Лечче 4:1 Пистойезе Лечче 2:2 Венеция Про Сесто 1:0 Лечче Кьево 1:2 Лечче Лечче 3:2 Перджолеттезе Лечче 7:1 Реджана Гроссето 1:2 Лечче Лечче 1:0 Новара Виртус Энтелла 1:5 Лечче Ренате 2:0 Лечче Лечче 3:1 Пескара Ювентус (до 23 лет) 1:1 Лечче

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Лечче: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Читтаделла 4:1 Лечче Серия B Лечче 1:1 Читтаделла Серия B Лечче 1:5 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:0 Лечче Серия B
Читтаделла 1:1 Лечче Серия C1 A Лечче 0:0 Читтаделла Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 15 8 6 1 26 - 15 30
2. Читтаделла 1:0 Заявка 14 9 2 3 26 - 11 29
3. Салернитана Заявка 14 8 4 2 19 - 13 28
4. Монца Заявка 15 7 5 3 22 - 12 26
5. СПАЛ 2013 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6. Фрозиноне Заявка 15 7 4 4 16 - 14 25
7. Лечче 0:1 Заявка 16 6 6 4 29 - 21 24
8. Венеция Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
9. Кьево Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Пиза Заявка 15 4 7 4 22 - 28 19
11. Порденоне 0:0 Заявка 16 3 10 3 15 - 15 19
12. Брешия Заявка 15 4 6 5 23 - 23 18
13. Реджана 0:0 Заявка 14 4 4 6 15 - 20 16
14. Виченца Виртус Заявка 14 3 7 4 20 - 23 16
15. Кремонезе 0:0 Заявка 16 3 7 6 15 - 20 16
16. Реджина 0:0 Заявка 16 3 6 7 14 - 22 15
17. Козенца 0:0 Заявка 16 2 9 5 11 - 12 15
18. Пескара 0:0 Заявка 16 3 4 9 14 - 28 13
19. Асколи Заявка 15 2 3 10 12 - 24 9
20. Виртус Энтелла Заявка 15 1 5 9 12 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 1:0 Заявка 8 6 1 1 15 - 4 19
2. СПАЛ 2013 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
3. Салернитана Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
4. Эмполи Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
5. Монца Заявка 7 4 2 1 12 - 3 14
6. Венеция Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
7. Лечче 0:1 Заявка 8 3 4 1 18 - 12 13
8. Брешия Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9. Фрозиноне Заявка 8 3 3 2 6 - 7 12
10. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Кремонезе 0:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
13. Пескара 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
14. Виченца Виртус Заявка 6 1 5 0 10 - 9 8
15. Реджана 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
16. Реджина 0:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 10 8
17. Асколи Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
18. Порденоне 0:0 Заявка 8 0 7 1 9 - 10 7
19. Козенца 0:0 Заявка 8 0 5 3 4 - 7 5
20. Виртус Энтелла Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
2. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
3. Порденоне 0:0 Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
4. Монца Заявка 8 3 3 2 10 - 9 12
5. Салернитана Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
6. Лечче 0:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
7. Читтаделла 1:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
8. Венеция Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
9. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
10. Козенца 0:0 Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
11. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
12. Пиза Заявка 8 2 3 3 14 - 19 9
13. Реджана 0:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 12 8
14. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Кремонезе 0:0 Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
16. Реджина 0:0 Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
17. Брешия Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18. Пескара 0:0 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19. Виртус Энтелла Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
20. Асколи Заявка 8 0 2 6 7 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Лечче
2.71
4.40
5.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.55 3.35 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.65 2.41
Бонус: 5 000 ₽ 2.52 3.25 2.90
  2.71 3.26 2.71

Самый высокий коэффициент на матч «Читтаделла» – «Лечче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Читтаделла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лечче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Читтаделла» – «Лечче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
15.50 1.01 11.00 1.02 4.20 1.20 3.25 1.29 2.15 1.70 1.96 1.84 1.69 2.17 1.45 2.60 1.22 4.00 1.17 4.60 1.06 8.30 1.05 8.90 1.01 14.50
9.50 1.02 9.00 1.04 3.88 1.24 3.30 1.33 2.21 1.74 1.75 2.08 1.46 2.64 1.22 3.88 1.16 4.50 1.05 7.50
4.74 1.19 2.57 1.54 2.15 1.75 1.93 1.95 1.70 2.24 1.55 2.53 1.47 2.68 1.17 5.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.23 1.65 1.51 2.45 1.18 4.50
3.00 1.39 2.12 1.72 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.85
3.33 1.34 2.75 1.47 2.16 1.73 1.70 2.21 1.49 2.67 1.33 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.86 1.88 1.40 2.85
4.60 1.20 3.30 1.33 1.87 1.93 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.51 2.45
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
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