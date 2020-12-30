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  2. Матчи
  3. Италия
Читтаделла
2:2
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
1:0
8' Гол
Огунсай Роберто
1:1
18' Гол
Кода Массимо
25' Желтая карточка
Лучиони Фабио
1:2
45' Гол
Кода Массимо
58' Желтая карточка
Бьёркенгрен Йон
2:2
64' Гол
Тавернелли Камилло
70' Желтая карточка
Проя Федерико
85' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
90'+5
36
Кастари
Элхан
16
Вита
Алессио
2
Пертиконе
Романо
5
Адорни
Давиде
17
Доннарумма
Даниэле
8
Проя
Федерико
4
Йори
Мануэль
23
Бранка
Симоне
10
Д'Урсо
Кристиан
9
Цаджу
Франк
32
Огунсай
Роберто
21
Габриэл
Васконселлос
11
Адьяпонг
Клод
5
Лучиони
Фабио
6
Меккарьелло
Бьяджо
24
Жута
Леонард
53
Хендерсон
Лиам
23
Бьёркенгрен
Йон
77
Тахцидис
Панайотис
8
Манкозу
Марко
14
Стемпиньски
Мариуш
9
Кода
Массимо
Читтаделла
4-3-1-2
Лечче
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарджуло Марио 6 0.43
2. Огунсай Роберто 4 (1) 0.29
3. Д'Урсо Кристиан 2 0.14
4. Бенедетти Амедео 2 0.14
5. Цаджу Франк 2 (1) 0.14
6. Проя Федерико 2 0.14
7. Тавернелли Камилло 2 0.14
8. Йори Мануэль 1 0.07
9. Бранка Симоне 1 0.07
10. Розафио Марко 1 0.07
11. Паван Никола 1 0.07
12. Сиссе Карамоко 1 0.07
13. Гирингелли Лука 1 0.07
14. Адорни Давиде 1 0.07
15. Доннарумма Даниэле 0 0
16. Пертиконе Романо 0 0
17. Камильяно Агостино 0 0
18. Вита Алессио 0 0
19. Кассандро Томмазо 0 0
Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 10 0.63
2. Манкозу Марко 6 (2) 0.38
3. Стемпиньски Мариуш 4 0.25
4. Хендерсон Лиам 2 0.13
5. Фалько Филиппо 2 0.13
6. Тахцидис Панайотис 1 0.06
7. Кальдерони Марко 1 0.06
8. Родригес Пабло 1 0.06
9. Майер Жан 1 0.06
10. Паганини Лука 1 0.06
11. Дермаку Кастриот 1 0.06
12. Адьяпонг Клод 1 0.06
13. Листковски Марчин 0 0

Карточки

Читтаделла
# Игрок      
1. Адорни Давиде 4 0
2. Пертиконе Романо 3 0
3. Розафио Марко 3 0
4. Проя Федерико 3 0
5. Цаджу Франк 3 0
6. Йори Мануэль 2 0
7. Бранка Симоне 2 0
8. Маньеро Лука 2 0
9. Бенедетти Амедео 2 0
10. Паван Никола 2 0
11. Огунсай Роберто 2 0
12. Тавернелли Камилло 2 0
13. Гирингелли Лука 1 0
14. Доннарумма Даниэле 1 0
15. Вита Алессио 1 0
16. Гарджуло Марио 1 0
17. Кастари Элхан 1 0
18. Фраре Доменико 1 0
19. Авуа Теофилус 1 0
Лечче
# Игрок      
1. Лучиони Фабио 5 0
2. Кальдерони Марко 4 0
3. Кода Массимо 3 0
4. Хендерсон Лиам 2 0
5. Тахцидис Панайотис 2 0
6. Меккарьелло Бьяджо 2 0
7. Паганини Лука 2 0
8. Листковски Марчин 2 0
9. Россеттини Лука 0 1
10. Родригес Пабло 1 0
11. Жута Леонард 1 0
12. Стемпиньски Мариуш 1 0
13. Фалько Филиппо 1 0
14. Петриччоне Якопо 1 0
15. Адьяпонг Клод 1 0
16. Бьёркенгрен Йон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Читтаделла 11.11% (3) 14.81% (4) 11.11% (3) 22.22% (6) 18.52% (5) 22.22% (6)
 Лечче 9.68% (3) 12.9% (4) 12.9% (4) 25.81% (8) 25.81% (8) 12.9% (4)

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Читтаделла 1:0 Фрозиноне Реджина 1:3 Читтаделла Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013
Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона Читтаделла 2:3 Фрозиноне
Лечче Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Лечче 2:1 Виченца Виртус Ольбия 1:0 Лечче СПАЛ 2013 1:0 Лечче Лечче 0:3 Пиза
Лечче 2:0 Про Верчелли Салернитана 1:1 Лечче Про Патрия 2:1 Лечче Лечче 2:2 Фрозиноне Лечче 4:1 Пистойезе Лечче 2:2 Венеция Про Сесто 1:0 Лечче Кьево 1:2 Лечче Лечче 3:2 Перджолеттезе Лечче 7:1 Реджана Гроссето 1:2 Лечче Лечче 1:0 Новара Виртус Энтелла 1:5 Лечче Ренате 2:0 Лечче Лечче 3:1 Пескара Ювентус (до 23 лет) 1:1 Лечче

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Лечче: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Читтаделла 4:1 Лечче Серия B Лечче 1:1 Читтаделла Серия B Лечче 1:5 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:0 Лечче Серия B
Читтаделла 1:1 Лечче Серия C1 A Лечче 0:0 Читтаделла Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 15 8 6 1 26 - 15 30
2. Монца 2:0 Заявка 16 8 5 3 24 - 12 29
3. Салернитана 0:2 Заявка 15 8 4 3 19 - 15 28
4. Читтаделла Заявка 14 8 3 3 27 - 13 27
5. СПАЛ 2013 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6. Фрозиноне Заявка 15 7 4 4 16 - 14 25
7. Лечче Заявка 16 6 7 3 31 - 22 25
8. Венеция Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
9. Порденоне Заявка 16 4 9 3 18 - 15 21
10. Кьево Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
11. Пиза Заявка 15 4 7 4 22 - 28 19
12. Брешия Заявка 15 4 6 5 23 - 23 18
13. Реджина Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
14. Виченца Виртус Заявка 14 3 7 4 20 - 23 16
15. Реджана Заявка 14 4 3 7 15 - 23 15
16. Кремонезе Заявка 16 3 6 7 15 - 21 15
17. Козенца Заявка 16 2 9 5 11 - 12 15
18. Пескара Заявка 16 3 4 9 14 - 28 13
19. Асколи Заявка 15 2 3 10 12 - 24 9
20. Виртус Энтелла Заявка 15 1 5 9 12 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
2. Салернитана 0:2 Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Монца 2:0 Заявка 8 5 2 1 14 - 3 17
4. Читтаделла Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5. Эмполи Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
6. Венеция Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
7. Лечче Заявка 8 3 4 1 18 - 12 13
8. Брешия Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9. Фрозиноне Заявка 8 3 3 2 6 - 7 12
10. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Реджина Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
13. Кремонезе Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
14. Порденоне Заявка 8 1 6 1 12 - 10 9
15. Пескара Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
16. Виченца Виртус Заявка 6 1 5 0 10 - 9 8
17. Реджана Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
18. Асколи Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
19. Козенца Заявка 8 0 5 3 4 - 7 5
20. Виртус Энтелла Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
2. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
3. Лечче Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
4. Порденоне Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
5. Монца 2:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 9 12
6. Салернитана 0:2 Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
7. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
8. Венеция Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
9. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
10. Козенца Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
11. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
12. Пиза Заявка 8 2 3 3 14 - 19 9
13. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
14. Реджана Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
15. Реджина Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
16. Брешия Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
17. Кремонезе Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
18. Пескара Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19. Виртус Энтелла Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
20. Асколи Заявка 8 0 2 6 7 - 14 2
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Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.90 1.75 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 1.72 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.52 3.25 2.90
  5.10 1.52 5.08

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
15.50 1.01 11.00 1.02 11.00 1.02 3.25 1.29 6.80 1.08 1.96 1.84 1.69 2.17 3.55 1.27 1.22 4.00 1.92 1.82 1.06 8.30 1.14 5.20 1.01 14.50 1.07 7.50
9.50 1.02 9.00 1.04 3.88 1.24 3.30 1.33 2.21 1.74 1.75 2.08 1.46 2.64 1.22 3.88 1.16 4.50 1.05 7.50
4.74 1.19 2.57 1.54 2.15 1.75 1.93 1.95 1.70 2.24 2.97 1.42 3.32 1.35 2.73 1.49 2.13 1.76 1.68 2.27 1.65 2.32 1.40 3.05 1.16 5.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
2.23 1.65 2.37 1.52 1.18 4.50 1.50 2.48 1.04 9.00
3.00 1.39 2.12 1.72 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.85
3.33 1.34 2.75 1.47 2.16 1.73 1.70 2.21 1.49 2.67 1.33 3.34 1.30 3.62 1.16 5.49 1.38 3.10 1.26 3.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.86 1.88 1.40 2.85
4.60 1.20 3.30 1.33 1.87 1.93 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.25 3.75
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Читтаделла 2:2 Лечче онлайн

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