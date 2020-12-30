Читтаделла
2:2
Конец матча
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Лечче
1:0
8' ГолОгунсай Роберто
1:1
18' ГолКода Массимо
25' Желтая карточкаЛучиони Фабио
1:2
45' ГолКода Массимо
58' Желтая карточкаБьёркенгрен Йон
2:2
64' ГолТавернелли Камилло
70' Желтая карточкаПроя Федерико
85' Желтая карточкаМеккарьелло Бьяджо
16
Вита
Алессио
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Вита АлессиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Грилло ПаолоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Корини Эудженио
Ход матча
8'
18'
25'
45'
58'
64'
70'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 8
-
5 Угловые 3
-
5 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарджуло Марио
|6
|0.43
|2.
|Огунсай Роберто
|4 (1)
|0.29
|3.
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0.14
|4.
|Бенедетти Амедео
|2
|0.14
|5.
|Цаджу Франк
|2 (1)
|0.14
|6.
|Проя Федерико
|2
|0.14
|7.
|Тавернелли Камилло
|2
|0.14
|8.
|Йори Мануэль
|1
|0.07
|9.
|Бранка Симоне
|1
|0.07
|10.
|Розафио Марко
|1
|0.07
|11.
|Паван Никола
|1
|0.07
|12.
|Сиссе Карамоко
|1
|0.07
|13.
|Гирингелли Лука
|1
|0.07
|14.
|Адорни Давиде
|1
|0.07
|15.
|Доннарумма Даниэле
|0
|0
|16.
|Пертиконе Романо
|0
|0
|17.
|Камильяно Агостино
|0
|0
|18.
|Вита Алессио
|0
|0
|19.
|Кассандро Томмазо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|10
|0.63
|2.
|Манкозу Марко
|6 (2)
|0.38
|3.
|Стемпиньски Мариуш
|4
|0.25
|4.
|Хендерсон Лиам
|2
|0.13
|5.
|Фалько Филиппо
|2
|0.13
|6.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.06
|7.
|Кальдерони Марко
|1
|0.06
|8.
|Родригес Пабло
|1
|0.06
|9.
|Майер Жан
|1
|0.06
|10.
|Паганини Лука
|1
|0.06
|11.
|Дермаку Кастриот
|1
|0.06
|12.
|Адьяпонг Клод
|1
|0.06
|13.
|Листковски Марчин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Адорни Давиде
|4
|0
|2.
|Пертиконе Романо
|3
|0
|3.
|Розафио Марко
|3
|0
|4.
|Проя Федерико
|3
|0
|5.
|Цаджу Франк
|3
|0
|6.
|Йори Мануэль
|2
|0
|7.
|Бранка Симоне
|2
|0
|8.
|Маньеро Лука
|2
|0
|9.
|Бенедетти Амедео
|2
|0
|10.
|Паван Никола
|2
|0
|11.
|Огунсай Роберто
|2
|0
|12.
|Тавернелли Камилло
|2
|0
|13.
|Гирингелли Лука
|1
|0
|14.
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|15.
|Вита Алессио
|1
|0
|16.
|Гарджуло Марио
|1
|0
|17.
|Кастари Элхан
|1
|0
|18.
|Фраре Доменико
|1
|0
|19.
|Авуа Теофилус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лучиони Фабио
|5
|0
|2.
|Кальдерони Марко
|4
|0
|3.
|Кода Массимо
|3
|0
|4.
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|5.
|Тахцидис Панайотис
|2
|0
|6.
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0
|7.
|Паганини Лука
|2
|0
|8.
|Листковски Марчин
|2
|0
|9.
|Россеттини Лука
|0
|1
|10.
|Родригес Пабло
|1
|0
|11.
|Жута Леонард
|1
|0
|12.
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|13.
|Фалько Филиппо
|1
|0
|14.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|15.
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|16.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Читтаделла
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|Лечче
|9.68% (3)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|25.81% (8)
|25.81% (8)
|12.9% (4)
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: +13 =2 -5Читтаделла 1:0 Фрозиноне Реджина 1:3 Читтаделла Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013
Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона Читтаделла 2:3 Фрозиноне
Лечче Последние 20 матчей: +10 =4 -6Лечче 2:1 Виченца Виртус Ольбия 1:0 Лечче СПАЛ 2013 1:0 Лечче Лечче 0:3 Пиза
Лечче 2:0 Про Верчелли Салернитана 1:1 Лечче Про Патрия 2:1 Лечче Лечче 2:2 Фрозиноне Лечче 4:1 Пистойезе Лечче 2:2 Венеция Про Сесто 1:0 Лечче Кьево 1:2 Лечче Лечче 3:2 Перджолеттезе Лечче 7:1 Реджана Гроссето 1:2 Лечче Лечче 1:0 Новара Виртус Энтелла 1:5 Лечче Ренате 2:0 Лечче Лечче 3:1 Пескара Ювентус (до 23 лет) 1:1 Лечче
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Лечче: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 15
|30
|2.
|Монца
|2:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|24 - 12
|29
|3.
|Салернитана
|0:2 Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 15
|28
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 13
|27
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 14
|25
|7.
|Лечче
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|31 - 22
|25
|8.
|Венеция
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|9.
|Порденоне
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|18 - 15
|21
|10.
|Кьево
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|11.
|Пиза
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 28
|19
|12.
|Брешия
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|23 - 23
|18
|13.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 23
|16
|15.
|Реджана
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 23
|15
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 21
|15
|17.
|Козенца
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|11 - 12
|15
|18.
|Пескара
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
|19.
|Асколи
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 24
|9
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|2.
|Салернитана
|0:2 Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Монца
|2:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 3
|17
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|5.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|6.
|Венеция
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|7.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|18 - 12
|13
|8.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|14.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|12 - 10
|9
|15.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|17.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|18.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|19.
|Козенца
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 7
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|3.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|4.
|Порденоне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|5.
|Монца
|2:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|6.
|Салернитана
|0:2 Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|8.
|Венеция
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|9.
|Кьево
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|10.
|Козенца
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 5
|10
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|Пиза
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 19
|9
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|14.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|15.
|Реджина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|16.
|Брешия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|17.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Пескара
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|20.
|Асколи
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 14
|2
Победитель
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