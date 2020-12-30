Порденоне
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Stadio Guido Teghil
Реджана
20
Паза
Симоне
20
Гьямфи
Брайт
15
Коста
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бансе АльдоНападающий
- Нападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Гьямфи БрайтЗащитник
-
15 Коста АндреаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Кирван НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Марки МаттиаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|8 (2)
|0.5
|2.
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.13
|3.
|Чиурриа Патрик
|1
|0.06
|4.
|Фаласко Никола
|1
|0.06
|5.
|Скавоне Мануэль
|1
|0.06
|6.
|Берра Филиппо
|1
|0.06
|7.
|Барисон Альберто
|1
|0.06
|8.
|Кало Джакомо
|0
|0
|9.
|Маньино Лука
|0
|0
|10.
|Бутич Карло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дьяв Давиде
|6
|0
|2.
|Кампорезе Микеле
|3
|0
|3.
|Скавоне Мануэль
|3
|0
|4.
|Фаласко Никола
|3
|0
|5.
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|6.
|Кало Джакомо
|3
|0
|7.
|Маньино Лука
|3
|0
|8.
|Мусёлик Себастьян
|2
|0
|9.
|Барисон Альберто
|2
|0
|10.
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|11.
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|12.
|Гавацци Давиде
|1
|0
|13.
|Берра Филиппо
|1
|0
|14.
|Перизан Самуэле
|1
|0
|15.
|Бутич Карло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коста Андреа
|3
|1
|2.
|Дзампаро Лука
|1
|0
|3.
|Либутти Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порденоне
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|Реджана
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +4 =10 -6Фрозиноне 1:1 Порденоне Порденоне 1:2 Кремонезе Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Порденоне 1:1 Брешия
Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне
Реджана Последние 20 матчей: +7 =3 -10Реджана 0:1 Реджина Эмполи 0:0 Реджана Брешия 3:1 Реджана Реджана 1:2 Фрозиноне
Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана Реджана 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана Реджана 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана Реджана 2:2 Монополи Реджана 2:2 Пиза Падова 2:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Реджана 0:1 Imolese Реджана 1:0 Бари Реджана 2:1 Новара
Последние игры между собой
Порденоне: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Реджана: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|26 - 15
|30
|2.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|26 - 11
|29
|3.
|Салернитана
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 13
|28
|4.
|Монца
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|22 - 12
|26
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 14
|25
|7.
|Лечче
|0:1 Заявка
|16
|6
|6
|4
|29 - 21
|24
|8.
|Венеция
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|9.
|Кьево
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Пиза
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 28
|19
|11.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|16
|3
|10
|3
|15 - 15
|19
|12.
|Брешия
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|23 - 23
|18
|13.
|Реджана
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 20
|16
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|20 - 23
|16
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|16
|3
|7
|6
|15 - 20
|16
|16.
|Реджина
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 22
|15
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|16
|2
|9
|5
|11 - 12
|15
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
|19.
|Асколи
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|12 - 24
|9
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 4
|19
|2.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|3.
|Салернитана
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|4.
|Эмполи
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|5.
|Монца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 3
|14
|6.
|Венеция
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|7.
|Лечче
|0:1 Заявка
|8
|3
|4
|1
|18 - 12
|13
|8.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|13.
|Пескара
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|10 - 9
|8
|15.
|Реджана
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|16.
|Реджина
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|17.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|18.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|8
|0
|7
|1
|9 - 10
|7
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 7
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|3.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|4.
|Монца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Салернитана
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|6.
|Лечче
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|7.
|Читтаделла
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|8.
|Венеция
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|9.
|Кьево
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|10.
|Козенца
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 5
|10
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|Пиза
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 19
|9
|13.
|Реджана
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 9
|7
|16.
|Реджина
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|17.
|Брешия
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|20.
|Асколи
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 14
|2
Победитель
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