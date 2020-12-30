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  3. Италия
Порденоне
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Реджана
0' 19'
22
Перизан
Самуэле
5
Фольякко
Алессандро
6
Барисон
Альберто
26
Бассоли
Алессандро
54
Фаласко
Никола
33
Цаммарини
Роберто
20
Паза
Симоне
29
Скавоне
Мануэль
30
Малламо
Алессандро
13
Чиурриа
Патрик
9
Дьяв
Давиде
13
Черофолини
Микеле
20
Гьямфи
Брайт
15
Коста
Андреа
44
Гатти
Риккардо
17
Либутти
Лоренцо
38
Мураторе
Симоне
8
Вароне
Иван
7
Дзампано
Джузеппе
21
Радрецца
Игор
16
Пеццелла
Сальваторе
24
Каргбо
Аугустус
Порденоне
4-3-1-2
Реджана
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 8 (2) 0.5
2. Мусёлик Себастьян 2 0.13
3. Чиурриа Патрик 1 0.06
4. Фаласко Никола 1 0.06
5. Скавоне Мануэль 1 0.06
6. Берра Филиппо 1 0.06
7. Барисон Альберто 1 0.06
8. Кало Джакомо 0 0
9. Маньино Лука 0 0
10. Бутич Карло 0 0
Реджана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Порденоне
# Игрок      
1. Дьяв Давиде 6 0
2. Кампорезе Микеле 3 0
3. Скавоне Мануэль 3 0
4. Фаласко Никола 3 0
5. Фольякко Алессандро 3 0
6. Кало Джакомо 3 0
7. Маньино Лука 3 0
8. Мусёлик Себастьян 2 0
9. Барисон Альберто 2 0
10. Бассоли Алессандро 1 0
11. Мисурака Джанвито 1 0
12. Гавацци Давиде 1 0
13. Берра Филиппо 1 0
14. Перизан Самуэле 1 0
15. Бутич Карло 1 0
Реджана
# Игрок      
1. Коста Андреа 3 1
2. Дзампаро Лука 1 0
3. Либутти Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порденоне 26.67% (4) 13.33% (2) 6.67% (1) 26.67% (4) 13.33% (2) 13.33% (2)
 Реджана 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Фрозиноне 1:1 Порденоне Порденоне 1:2 Кремонезе Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Порденоне 1:1 Брешия
Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево Асколи 0:1 Порденоне Порденоне 0:0 Монца Порденоне 2:2 Реджина Читтаделла 2:0 Порденоне Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 Виченца Виртус 1:1 Порденоне Порденоне 3:0 Казарано Лечче 0:0 Порденоне Порденоне 0:1 Равенна Венеция 2:2 Порденоне Порденоне 0:2 Фрозиноне
Реджана Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Реджана 0:1 Реджина Эмполи 0:0 Реджана Брешия 3:1 Реджана Реджана 1:2 Фрозиноне
Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе Лечче 7:1 Реджана Реджана 2:1 Венеция Асколи 2:1 Реджана Реджана 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана Реджана 2:2 Монополи Реджана 2:2 Пиза Падова 2:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Реджана 0:1 Imolese Реджана 1:0 Бари Реджана 2:1 Новара

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Реджана: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Порденоне 4:3 Реджана Серия C Реджана 1:0 Порденоне Серия C Реджана 0:0 Порденоне Лега Про Порденоне 2:0 Реджана Лега Про
Порденоне 1:0 Реджана Лега Про Реджана 1:4 Порденоне Лега Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 15 8 6 1 26 - 15 30
2. Читтаделла 1:0 Заявка 14 9 2 3 26 - 11 29
3. Салернитана Заявка 14 8 4 2 19 - 13 28
4. Монца Заявка 15 7 5 3 22 - 12 26
5. СПАЛ 2013 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6. Фрозиноне Заявка 15 7 4 4 16 - 14 25
7. Лечче 0:1 Заявка 16 6 6 4 29 - 21 24
8. Венеция Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
9. Кьево Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Пиза Заявка 15 4 7 4 22 - 28 19
11. Порденоне 0:0 Заявка 16 3 10 3 15 - 15 19
12. Брешия Заявка 15 4 6 5 23 - 23 18
13. Реджана 0:0 Заявка 14 4 4 6 15 - 20 16
14. Виченца Виртус Заявка 14 3 7 4 20 - 23 16
15. Кремонезе 0:0 Заявка 16 3 7 6 15 - 20 16
16. Реджина 0:0 Заявка 16 3 6 7 14 - 22 15
17. Козенца 0:0 Заявка 16 2 9 5 11 - 12 15
18. Пескара 0:0 Заявка 16 3 4 9 14 - 28 13
19. Асколи Заявка 15 2 3 10 12 - 24 9
20. Виртус Энтелла Заявка 15 1 5 9 12 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 1:0 Заявка 8 6 1 1 15 - 4 19
2. СПАЛ 2013 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
3. Салернитана Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
4. Эмполи Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
5. Монца Заявка 7 4 2 1 12 - 3 14
6. Венеция Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
7. Лечче 0:1 Заявка 8 3 4 1 18 - 12 13
8. Брешия Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9. Фрозиноне Заявка 8 3 3 2 6 - 7 12
10. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Кремонезе 0:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
13. Пескара 0:0 Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
14. Виченца Виртус Заявка 6 1 5 0 10 - 9 8
15. Реджана 0:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
16. Реджина 0:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 10 8
17. Асколи Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
18. Порденоне 0:0 Заявка 8 0 7 1 9 - 10 7
19. Козенца 0:0 Заявка 8 0 5 3 4 - 7 5
20. Виртус Энтелла Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
2. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
3. Порденоне 0:0 Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
4. Монца Заявка 8 3 3 2 10 - 9 12
5. Салернитана Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
6. Лечче 0:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
7. Читтаделла 1:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
8. Венеция Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
9. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
10. Козенца 0:0 Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
11. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
12. Пиза Заявка 8 2 3 3 14 - 19 9
13. Реджана 0:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 12 8
14. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Кремонезе 0:0 Заявка 8 1 4 3 7 - 9 7
16. Реджина 0:0 Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
17. Брешия Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
18. Пескара 0:0 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
19. Виртус Энтелла Заявка 7 0 4 3 5 - 12 4
20. Асколи Заявка 8 0 2 6 7 - 14 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Guido Teghil. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Порденоне
Ничья
Реджана
1.80
3.50
5.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.76 3.70 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.80 3.50 4.90
  1.79 3.47 4.96

Самый высокий коэффициент на матч «Порденоне» – «Реджана» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порденоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реджана» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порденоне» – «Реджана», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.01 8.10 1.06 3.35 1.27 2.75 1.48 2.14 1.71 1.86 1.94 1.73 2.11 1.45 2.50 1.35 3.30 1.15 5.50 1.12 6.20 1.03 10.50 1.02 11.00 0.00 19.00
8.20 1.04 7.30 1.06 3.62 1.27 2.83 1.43 1.97 1.92 1.56 2.43 1.37 2.99 1.16 4.75 1.11 5.35 1.02 9.30
3.74 1.30 2.73 1.49 2.16 1.74 1.88 2.00 1.67 2.28 1.47 2.80 1.34 3.42 1.12 6.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.87 1.91 1.38 2.90 1.11 6.00
2.77 1.44 1.89 1.91 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.75
2.95 1.41 2.43 1.58 1.90 1.96 1.55 2.51 1.39 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.73 2.03 1.31 3.25
4.05 1.24 2.83 1.43 1.77 2.05 1.33 3.30 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.94
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Порденоне 0:0 Реджана онлайн

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