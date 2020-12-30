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  3. Италия
Эмполи
0:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Асколи
0'
0:1
2' Гол
Баич Риад
39'
1
Бриньоли
Альберто
20
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
43
Николау
Димитрис
65
Паризи
Фабьяно
10
Журковски
Шимон
5
Штулац
Лео
32
Хаас
Николас
7
Манкузо
Леонардо
10
Морео
Стефано
19
Ла
Мантия
Андреа
1
Леали
Никола
84
Тофанари
Никколо
23
Броско
Риккардо
Кваранта
Данило
2
Пучино
Раффаэле
25
Джербо
Альберто
77
Бюхель
Марсель
30
Шарич
Дарио
21
Сабири
Абдельхамид
98
Пьерини
Николас
99
Баич
Риад
Эмполи
4-3-1-2
Асколи
4-3-1-2

Ход матча

2'
0:1
Баич Риад
(Пучино Раффаэле)
29'
 
Кавион Микеле
Шарич Дарио

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 8 (1) 0.5
2. Ла Мантия Андреа 6 0.38
3. Морео Стефано 3 0.19
4. Матос Ридер 2 0.13
5. Хаас Николас 2 0.13
6. Оливьери Марко 2 0.13
7. Штулац Лео 1 0.06
8. Байрами Недим 1 0.06
9. Романьоли Симоне 1 0.06
10. Бандинелли Филиппо 0 0
11. Риччи Самуэле 0 0
12. Фьямоцци Риккардо 0 0
13. Терзич Алекса 0 0
14. Паризи Фабьяно 0 0
Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баич Риад 6 0.38
2. Сабири Абдельхамид 5 (1) 0.31
3. Пучино Раффаэле 1 0.06
4. Кавион Микеле 1 0.06
5. Крагль Оливер 0 0
6. Бюхель Марсель 0 0
7. Кирико Козимо 0 0

Карточки

Эмполи
# Игрок      
1. Романьоли Симоне 2 2
2. Манкузо Леонардо 4 0
3. Бандинелли Филиппо 4 0
4. Фьямоцци Риккардо 2 1
5. Ла Мантия Андреа 3 0
6. Хаас Николас 2 0
7. Николау Димитрис 2 0
8. Риччи Самуэле 2 0
9. Штулац Лео 1 0
10. Морео Стефано 1 0
11. Казале Николо 1 0
12. Терзич Алекса 1 0
13. Андреа Камбиасо 1 0
Асколи
# Игрок      
1. Броско Риккардо 5 1
2. Бюхель Марсель 4 1
3. Джербо Альберто 3 0
4. Кирико Козимо 3 0
5. Шарич Дарио 3 0
6. Корбо Габриэле 1 1
7. Петруччи Давиде 2 0
8. Сини Симоне 2 0
9. Пучино Раффаэле 2 0
10. Авлонитис Тасос 2 0
11. Шпендльхофер Лукас 2 0
12. Сабири Абдельхамид 2 0
13. Личо Деан 0 1
14. Крагль Оливер 1 0
15. Эрамо Мирко 1 0
16. Кавион Микеле 1 0
17. Тупта Любомир 1 0
18. Кваранта Данило 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эмполи 11.54% (3) 0 11.54% (3) 30.77% (8) 23.08% (6) 23.08% (6)
 Асколи 25% (3) 25% (3) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе
Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи
Асколи Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца
Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Асколи: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Асколи 1:0 Эмполи Серия B Эмполи 2:1 Асколи Серия B Асколи 1:2 Эмполи Серия B Эмполи 3:0 Асколи Серия B
Асколи 1:2 Эмполи Серия B Эмполи 0:3 Асколи Серия B Асколи 1:1 Эмполи Серия B Эмполи 3:2 Асколи Серия B Эмполи 1:0 Асколи Серия B Асколи 0:0 Эмполи Серия B Асколи 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 4:2 Асколи Серия B Эмполи 3:0 Асколи Серия B Асколи 1:0 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:1 Заявка 16 8 6 2 26 - 16 30
2. Монца Заявка 16 8 5 3 25 - 12 29
3. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 16 8 5 3 20 - 12 29
4. Салернитана Заявка 15 8 4 3 19 - 16 28
5. Читтаделла Заявка 14 8 3 3 27 - 13 27
6. Фрозиноне Заявка 15 7 4 4 16 - 14 25
7. Лечче Заявка 16 6 7 3 31 - 22 25
8. Венеция Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
9. Порденоне Заявка 16 4 9 3 18 - 15 21
10. Кьево Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
11. Пиза Заявка 15 4 7 4 22 - 28 19
12. Брешия 0:1 Заявка 16 4 6 6 23 - 24 18
13. Виченца Виртус 0:0 Заявка 15 3 8 4 20 - 23 17
14. Реджина Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
15. Реджана Заявка 14 4 3 7 15 - 23 15
16. Кремонезе Заявка 16 3 6 7 15 - 21 15
17. Козенца Заявка 16 2 9 5 11 - 12 15
18. Пескара Заявка 16 3 4 9 14 - 28 13
19. Асколи 1:0 Заявка 16 3 3 10 13 - 24 12
20. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 16 1 6 9 12 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 8 6 2 0 14 - 3 20
2. Салернитана Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Монца Заявка 8 5 2 1 15 - 3 17
4. Читтаделла Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5. Эмполи 0:1 Заявка 8 4 3 1 11 - 5 15
6. Венеция Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
7. Лечче Заявка 8 3 4 1 18 - 12 13
8. Брешия 0:1 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9. Фрозиноне Заявка 8 3 3 2 6 - 7 12
10. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Реджина Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
13. Виченца Виртус 0:0 Заявка 7 1 6 0 10 - 9 9
14. Кремонезе Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
15. Порденоне Заявка 8 1 6 1 12 - 10 9
16. Пескара Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
17. Реджана Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
18. Асколи 1:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
19. Козенца Заявка 8 0 5 3 4 - 7 5
20. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:1 Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
2. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
3. Лечче Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
4. Порденоне Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
5. Монца Заявка 8 3 3 2 10 - 9 12
6. Салернитана Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
7. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
8. Венеция Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
9. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
10. Козенца Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
11. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
12. Пиза Заявка 8 2 3 3 14 - 19 9
13. Виченца Виртус 0:0 Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
14. Реджана Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
15. Реджина Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
16. Кремонезе Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
17. Брешия 0:1 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 8 0 5 3 5 - 12 5
19. Асколи 1:0 Заявка 9 1 2 6 8 - 14 5
20. Пескара Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Асколи
2.28
4.60
7.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.25 3.30 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 2.28 3.20 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.60 7.20
  2.12 3.56 3.41

Самый высокий коэффициент на матч «Эмполи» – «Асколи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эмполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Асколи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эмполи» – «Асколи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.00 1.01 11.50 1.02 6.50 1.09 3.65 1.25 2.42 1.52 2.08 1.75 1.83 1.97 1.42 1.90 1.27 3.60 1.31 5.55 1.07 7.20 1.02 11.00 1.01 13.50 1.02 11.00
11.75 1.00 10.75 1.02 4.45 1.19 3.60 1.29 2.31 1.68 1.79 2.02 1.50 2.52 1.22 3.90 1.17 4.30 1.05 7.30
5.32 1.18 3.01 1.42 2.74 1.49 2.28 1.68 2.83 1.46 2.43 1.60 2.00 1.88 1.75 2.15 1.56 2.52 1.20 4.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.37 1.58 2.35 1.55 1.21 4.20 1.04 9.00 1.03 10.00
3.38 1.32 2.31 1.61 1.55 2.45 1.22 4.30 1.14 5.60
3.38 1.35 2.89 1.43 2.27 1.66 1.76 2.12 2.12 1.75 1.74 2.15 1.35 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.81 1.44 2.65
4.80 1.19 3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.18 4.50
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Эмполи 0:1 Асколи онлайн

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