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  3. Италия
Эмполи
1:1
Конец матча

Стадион:
Асколи
0'
0:1
2' Гол
Баич Риад
40' Желтая карточка
Сабири Абдельхамид
52' Желтая карточка
Штулац Лео
66' Желтая карточка
Бюхель Марсель
1:1
72' Гол
Морео Стефано
79' Желтая карточка
Кирико Козимо
79' Желтая карточка
Эрамо Мирко
90'+5
1
Бриньоли
Альберто
20
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
43
Николау
Димитрис
65
Паризи
Фабьяно
10
Журковски
Шимон
5
Штулац
Лео
32
Хаас
Николас
7
Манкузо
Леонардо
10
Морео
Стефано
19
Ла
Мантия
Андреа
1
Леали
Никола
84
Тофанари
Никколо
23
Броско
Риккардо
Кваранта
Данило
2
Пучино
Раффаэле
25
Джербо
Альберто
77
Бюхель
Марсель
30
Шарич
Дарио
21
Сабири
Абдельхамид
98
Пьерини
Николас
99
Баич
Риад
Эмполи
4-3-1-2
Асколи
4-3-1-2

Ход матча

2'
0:1
Баич Риад
(Пучино Раффаэле)
29'
 
Кавион Микеле
Шарич Дарио
40'
 
Сабири Абдельхамид
52'
Штулац Лео
 
60'
Байрами Недим
Манкузо Леонардо
 
65'
 
Эрамо Мирко
Пьерини Николас
65'
 
Кирико Козимо
Сабири Абдельхамид
66'
 
Бюхель Марсель
72'
Морео Стефано
(Штулац Лео)
1:1
73'
 
Тупта Любомир
Баич Риад
73'
 
Корбо Габриэле
Тофанари Никколо
79'
 
Кирико Козимо
79'
 
Эрамо Мирко
83'
Риччи Самуэле
Штулац Лео
 
83'
Матос Ридер
Морео Стефано
 
88'
Оливьери Марко
Журковски Шимон
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 8 (1) 0.5
2. Ла Мантия Андреа 6 0.38
3. Морео Стефано 4 0.25
4. Матос Ридер 2 0.13
5. Хаас Николас 2 0.13
6. Оливьери Марко 2 0.13
7. Штулац Лео 1 0.06
8. Байрами Недим 1 0.06
9. Романьоли Симоне 1 0.06
10. Бандинелли Филиппо 0 0
11. Риччи Самуэле 0 0
12. Фьямоцци Риккардо 0 0
13. Терзич Алекса 0 0
14. Паризи Фабьяно 0 0
Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баич Риад 6 0.38
2. Сабири Абдельхамид 5 (1) 0.31
3. Пучино Раффаэле 1 0.06
4. Кавион Микеле 1 0.06
5. Крагль Оливер 0 0
6. Бюхель Марсель 0 0
7. Кирико Козимо 0 0

Карточки

Эмполи
# Игрок      
1. Романьоли Симоне 2 2
2. Манкузо Леонардо 4 0
3. Бандинелли Филиппо 4 0
4. Фьямоцци Риккардо 2 1
5. Ла Мантия Андреа 3 0
6. Штулац Лео 2 0
7. Хаас Николас 2 0
8. Николау Димитрис 2 0
9. Риччи Самуэле 2 0
10. Морео Стефано 1 0
11. Казале Николо 1 0
12. Терзич Алекса 1 0
13. Андреа Камбиасо 1 0
Асколи
# Игрок      
1. Броско Риккардо 5 1
2. Бюхель Марсель 5 1
3. Кирико Козимо 4 0
4. Джербо Альберто 3 0
5. Сабири Абдельхамид 3 0
6. Шарич Дарио 3 0
7. Корбо Габриэле 1 1
8. Петруччи Давиде 2 0
9. Сини Симоне 2 0
10. Эрамо Мирко 2 0
11. Пучино Раффаэле 2 0
12. Авлонитис Тасос 2 0
13. Шпендльхофер Лукас 2 0
14. Личо Деан 0 1
15. Крагль Оливер 1 0
16. Кавион Микеле 1 0
17. Тупта Любомир 1 0
18. Кваранта Данило 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эмполи 11.11% (3) 0 11.11% (3) 29.63% (8) 25.93% (7) 22.22% (6)
 Асколи 30.77% (4) 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе
Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи
Асколи Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца
Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Асколи: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Асколи 1:0 Эмполи Серия B Эмполи 2:1 Асколи Серия B Асколи 1:2 Эмполи Серия B Эмполи 3:0 Асколи Серия B
Асколи 1:2 Эмполи Серия B Эмполи 0:3 Асколи Серия B Асколи 1:1 Эмполи Серия B Эмполи 3:2 Асколи Серия B Эмполи 1:0 Асколи Серия B Асколи 0:0 Эмполи Серия B Асколи 2:1 Эмполи Серия B Эмполи 4:2 Асколи Серия B Эмполи 3:0 Асколи Серия B Асколи 1:0 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 16 8 7 1 27 - 16 31
2. Монца Заявка 16 8 5 3 25 - 12 29
3. Салернитана Заявка 15 8 4 3 19 - 16 28
4. Читтаделла Заявка 14 8 3 3 27 - 13 27
5. СПАЛ 2013 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
6. Фрозиноне Заявка 15 7 4 4 16 - 14 25
7. Лечче Заявка 16 6 7 3 31 - 22 25
8. Венеция Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
9. Брешия Заявка 16 5 6 5 26 - 25 21
10. Порденоне Заявка 16 4 9 3 18 - 15 21
11. Кьево Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
12. Пиза Заявка 15 4 7 4 22 - 28 19
13. Реджина Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
14. Виченца Виртус Заявка 15 3 7 5 20 - 24 16
15. Реджана Заявка 14 4 3 7 15 - 23 15
16. Кремонезе Заявка 16 3 6 7 15 - 21 15
17. Козенца Заявка 16 2 9 5 11 - 12 15
18. Пескара Заявка 16 3 4 9 14 - 28 13
19. Виртус Энтелла Заявка 16 2 5 9 13 - 29 11
20. Асколи Заявка 16 2 4 10 13 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Салернитана Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Монца Заявка 8 5 2 1 15 - 3 17
3. Читтаделла Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
4. СПАЛ 2013 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
5. Эмполи Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
6. Венеция Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
7. Лечче Заявка 8 3 4 1 18 - 12 13
8. Брешия Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9. Фрозиноне Заявка 8 3 3 2 6 - 7 12
10. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Реджина Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
13. Кремонезе Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
14. Порденоне Заявка 8 1 6 1 12 - 10 9
15. Пескара Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
16. Реджана Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
17. Виченца Виртус Заявка 7 1 5 1 10 - 10 8
18. Асколи Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
19. Козенца Заявка 8 0 5 3 4 - 7 5
20. Виртус Энтелла Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
2. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
3. Лечче Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
4. Монца Заявка 8 3 3 2 10 - 9 12
5. Порденоне Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
6. Салернитана Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
7. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
8. Венеция Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
9. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
10. Козенца Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
11. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
12. Брешия Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
13. Пиза Заявка 8 2 3 3 14 - 19 9
14. Виченца Виртус Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
15. Реджана Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
16. Виртус Энтелла Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
17. Реджина Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
18. Кремонезе Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
19. Пескара Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
20. Асколи Заявка 9 0 3 6 8 - 15 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Сабири Абдельхамид получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Шарич Дарио уходит с поля. Кавион Микеле выходит вместо него
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Баич Риад бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.50 3.35 1.58
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 1.58 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.60 7.20
  4.09 1.40 10.81

Самый высокий коэффициент на матч «Эмполи» – «Асколи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эмполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Асколи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эмполи» – «Асколи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.00 1.01 11.50 1.02 3.05 1.35 3.65 1.25 1.65 2.15 2.08 1.75 1.83 1.97 1.07 7.50 1.27 3.60 1.05 8.50 1.07 7.20 1.02 11.00 1.01 13.50 1.02 11.00
11.75 1.00 10.75 1.02 4.45 1.19 3.60 1.29 2.31 1.68 1.79 2.02 1.50 2.52 1.22 3.90 1.17 4.30 1.05 7.30
2.69 1.50 2.20 1.72 1.70 2.24 1.44 2.88 1.45 2.86 1.25 4.10 1.40 3.07 1.47 2.79 1.75 2.15 1.56 2.52 1.20 4.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.37 1.58 2.35 1.55 1.21 4.20 1.04 9.00 1.03 10.00
3.38 1.32 2.31 1.61 1.55 2.45 1.22 4.30 1.14 5.60
3.38 1.35 2.89 1.43 2.27 1.66 1.76 2.12 1.25 3.99 1.13 6.20 1.35 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.93 1.81 1.44 2.65
4.80 1.19 3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Эмполи 1:1 Асколи онлайн

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