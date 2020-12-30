Эмполи
1:1
Конец матча
Стадион: Карло Кастеллани
Асколи
0:1
2' ГолБаич Риад
40' Желтая карточкаСабири Абдельхамид
52' Желтая карточкаШтулац Лео
66' Желтая карточкаБюхель Марсель
1:1
72' ГолМорео Стефано
79' Желтая карточкаКирико Козимо
79' Желтая карточкаЭрамо Мирко
32
Хаас
Николас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Нападающий
-
88 Личо ДеанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Росси Делио
Ход матча
2'
0:1
52'
66'
72'
1:1
79'
79'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|8 (1)
|0.5
|2.
|Ла Мантия Андреа
|6
|0.38
|3.
|Морео Стефано
|4
|0.25
|4.
|Матос Ридер
|2
|0.13
|5.
|Хаас Николас
|2
|0.13
|6.
|Оливьери Марко
|2
|0.13
|7.
|Штулац Лео
|1
|0.06
|8.
|Байрами Недим
|1
|0.06
|9.
|Романьоли Симоне
|1
|0.06
|10.
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|11.
|Риччи Самуэле
|0
|0
|12.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|13.
|Терзич Алекса
|0
|0
|14.
|Паризи Фабьяно
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баич Риад
|6
|0.38
|2.
|Сабири Абдельхамид
|5 (1)
|0.31
|3.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.06
|4.
|Кавион Микеле
|1
|0.06
|5.
|Крагль Оливер
|0
|0
|6.
|Бюхель Марсель
|0
|0
|7.
|Кирико Козимо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Симоне
|2
|2
|2.
|Манкузо Леонардо
|4
|0
|3.
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|4.
|Фьямоцци Риккардо
|2
|1
|5.
|Ла Мантия Андреа
|3
|0
|6.
|Штулац Лео
|2
|0
|7.
|Хаас Николас
|2
|0
|8.
|Николау Димитрис
|2
|0
|9.
|Риччи Самуэле
|2
|0
|10.
|Морео Стефано
|1
|0
|11.
|Казале Николо
|1
|0
|12.
|Терзич Алекса
|1
|0
|13.
|Андреа Камбиасо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Броско Риккардо
|5
|1
|2.
|Бюхель Марсель
|5
|1
|3.
|Кирико Козимо
|4
|0
|4.
|Джербо Альберто
|3
|0
|5.
|Сабири Абдельхамид
|3
|0
|6.
|Шарич Дарио
|3
|0
|7.
|Корбо Габриэле
|1
|1
|8.
|Петруччи Давиде
|2
|0
|9.
|Сини Симоне
|2
|0
|10.
|Эрамо Мирко
|2
|0
|11.
|Пучино Раффаэле
|2
|0
|12.
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|13.
|Шпендльхофер Лукас
|2
|0
|14.
|Личо Деан
|0
|1
|15.
|Крагль Оливер
|1
|0
|16.
|Кавион Микеле
|1
|0
|17.
|Тупта Любомир
|1
|0
|18.
|Кваранта Данило
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эмполи
|11.11% (3)
|0
|11.11% (3)
|29.63% (8)
|25.93% (7)
|22.22% (6)
|Асколи
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +13 =6 -1Брешия 1:3 Эмполи Эмполи 0:0 Реджана Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 1:0 Кремонезе
Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Порденоне 0:0 Эмполи Эмполи 2:2 Виченца Виртус Читтаделла 2:2 Эмполи Эмполи 3:0 Реджина Венеция 2:0 Эмполи Беневенто 2:4 Эмполи Эмполи 3:1 Пиза Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи
Асколи Последние 20 матчей: +3 =4 -13Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца
Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла Асколи 0:1 Порденоне Салернитана 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджана Фрозиноне 1:0 Асколи Асколи 0:2 Лечче Асколи 1:4 Перуджа Брешия 1:1 Асколи Асколи 4:1 Мателика Fano 2:1 Асколи Вис Пезаро 1:1 Асколи Асколи 2:4 Беневенто
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Асколи: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|27 - 16
|31
|2.
|Монца
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 12
|29
|3.
|Салернитана
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 16
|28
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 13
|27
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 14
|25
|7.
|Лечче
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|31 - 22
|25
|8.
|Венеция
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|9.
|Брешия
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 25
|21
|10.
|Порденоне
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|18 - 15
|21
|11.
|Кьево
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|12.
|Пиза
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 28
|19
|13.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 24
|16
|15.
|Реджана
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 23
|15
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 21
|15
|17.
|Козенца
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|11 - 12
|15
|18.
|Пескара
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|13 - 29
|11
|20.
|Асколи
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Салернитана
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Монца
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|5.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 5
|16
|6.
|Венеция
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|7.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|18 - 12
|13
|8.
|Брешия
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|14.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|12 - 10
|9
|15.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|16.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 10
|8
|18.
|Асколи
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|19.
|Козенца
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 7
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|3.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|4.
|Монца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|5.
|Порденоне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|6.
|Салернитана
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|8.
|Венеция
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|9.
|Кьево
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|10.
|Козенца
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 5
|10
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|Брешия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|13.
|Пиза
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 19
|9
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|15.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|16.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|17.
|Реджина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|19.
|Пескара
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|20.
|Асколи
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 15
|3
Победитель
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