Виченца Виртус
0:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza
Виртус Энтелла
7' Желтая карточкаПаолуччи Андреа
12' Желтая карточкаБеруатто Пьетро
95
Павич
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Павич МаркусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меджорини Риккардо
|6
|0.4
|2.
|Дальмонте Никола
|3
|0.2
|3.
|Каппеллетти Даниэль
|2
|0.13
|4.
|Паделла Эмануэле
|2
|0.13
|5.
|Лонго Самуэле
|2 (1)
|0.13
|6.
|Гори Габриэле
|1
|0.07
|7.
|Ригони Лука
|1
|0.07
|8.
|Джаллоу Ламин
|1
|0.07
|9.
|Да Рива Якопо
|1
|0.07
|10.
|Маротта Алессандро
|1
|0.07
|11.
|Беруатто Пьетро
|0
|0
|12.
|Чинелли Антонио
|0
|0
|13.
|Гуэрра Симоне
|0
|0
|14.
|Джакомелли Стефано
|0
|0
|15.
|Дзонта Лорис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкосу Маттео
|4 (3)
|0.25
|2.
|Де Лука Джузеппе
|3
|0.19
|3.
|Коста Филиппо
|1
|0.06
|4.
|Скенетти Андреа
|1
|0.06
|5.
|Поли Фабрицио
|1
|0.06
|6.
|Кардозелли Кассио
|1
|0.06
|7.
|Куцупиас Илиас
|0
|0
|8.
|Паолуччи Андреа
|0
|0
|9.
|Куррарино Микеле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лонго Самуэле
|4
|1
|2.
|Беруатто Пьетро
|5
|0
|3.
|Ригони Лука
|3
|0
|4.
|Чинелли Антонио
|3
|0
|5.
|Каппеллетти Даниэль
|3
|0
|6.
|Паделла Эмануэле
|3
|0
|7.
|Барлокко Лука
|3
|0
|8.
|Да Рива Якопо
|3
|0
|9.
|Дальмонте Никола
|1
|1
|10.
|Гори Габриэле
|1
|1
|11.
|Маротта Алессандро
|2
|0
|12.
|Брускаджин Маттео
|2
|0
|13.
|Дзонта Лорис
|2
|0
|14.
|Меджорини Риккардо
|1
|0
|15.
|Перина Пьетро
|1
|0
|16.
|Джаллоу Ламин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паолуччи Андреа
|4
|1
|2.
|Крими Марко
|3
|1
|3.
|Поли Фабрицио
|4
|0
|4.
|Пеллиццер Микеле
|3
|0
|5.
|Кьоза Марко
|3
|0
|6.
|Копполаро Мауро
|3
|0
|7.
|Сеттембрини Андреа
|3
|0
|8.
|Петрович Томи
|3
|0
|9.
|Де Лука Джузеппе
|2
|0
|10.
|Коста Филиппо
|2
|0
|11.
|Тоскано Марко
|2
|0
|12.
|Маццокко Давиде
|2
|0
|13.
|Брешанини Марко
|2
|0
|14.
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|15.
|Скенетти Андреа
|1
|0
|16.
|Де Коль Филиппо
|1
|0
|17.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|18.
|Морозини Леонардо
|1
|0
|19.
|Кардозелли Кассио
|1
|0
|20.
|Павич Маркус
|1
|0
|21.
|Брунори Маттео
|1
|0
|22.
|Клеур Габриэль
|1
|0
|23.
|Куррарино Микеле
|1
|0
|24.
|Бонини Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виченца Виртус
|25% (5)
|10% (2)
|10% (2)
|20% (4)
|20% (4)
|15% (3)
|Виртус Энтелла
|0
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +5 =7 -8Лечче 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Реджина Виченца Виртус 2:1 Асколи Читтаделла 3:0 Виченца Виртус
Пескара 2:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Козенца Монца 1:1 Виченца Виртус Эмполи 2:2 Виченца Виртус Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +3 =7 -10Виртус Энтелла 3:0 Пескара Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Монца 5:0 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|16
|8
|6
|2
|26 - 16
|30
|2.
|Монца
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 12
|29
|3.
|СПАЛ 2013
|1:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|20 - 12
|29
|4.
|Салернитана
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 16
|28
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 13
|27
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|16 - 14
|25
|7.
|Лечче
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|31 - 22
|25
|8.
|Венеция
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|21 - 14
|23
|9.
|Порденоне
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|18 - 15
|21
|10.
|Кьево
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|11.
|Пиза
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 28
|19
|12.
|Брешия
|0:1 Заявка
|16
|4
|6
|6
|23 - 24
|18
|13.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|15
|3
|8
|4
|20 - 23
|17
|14.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|15.
|Реджана
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 23
|15
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 21
|15
|17.
|Козенца
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|11 - 12
|15
|18.
|Пескара
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 28
|13
|19.
|Асколи
|1:0 Заявка
|16
|3
|3
|10
|13 - 24
|12
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|16
|1
|6
|9
|12 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СПАЛ 2013
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|Салернитана
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Монца
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|5.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 5
|15
|6.
|Венеция
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|7.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|18 - 12
|13
|8.
|Брешия
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 12
|12
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 7
|12
|10.
|Кьево
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|11.
|Пиза
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 9
|10
|12.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|13.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|7
|1
|6
|0
|10 - 9
|9
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|15.
|Порденоне
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|12 - 10
|9
|16.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|17.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|18.
|Асколи
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|19.
|Козенца
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|4 - 7
|5
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|0:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|2.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|3.
|Лечче
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|4.
|Порденоне
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 5
|12
|5.
|Монца
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|6.
|Салернитана
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|8.
|Венеция
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|9.
|Кьево
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|10.
|Козенца
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 5
|10
|11.
|СПАЛ 2013
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|12.
|Пиза
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 19
|9
|13.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|14.
|Реджана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 15
|7
|15.
|Реджина
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|17.
|Брешия
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|18.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|8
|0
|5
|3
|5 - 12
|5
|19.
|Асколи
|1:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|20.
|Пескара
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4