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Виченца Виртус
0:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
7' Желтая карточка
Паолуччи Андреа
12' Желтая карточка
Беруатто Пьетро
39'
22
Гранди
Маттео
6
Дзонта
Лорис
23
Каппеллетти
Даниэль
5
Биццотто
Никола
20
Беруатто
Пьетро
17
Гуэрра
Симоне
8
Чинелли
Антонио
4
Скоппа
Федерико
10
Джакомелли
Стефано
95
Джаллоу
Ламин
69
Меджорини
Риккардо
68
Руссо
Алессандро
2
Клеур
Габриэль
21
Копполаро
Мауро
5
Кьоза
Марко
95
Павич
Маркус
80
Куцупиас
Илиас
23
Паолуччи
Андреа
27
Сеттембрини
Андреа
99
Скенетти
Андреа
20
Манкосу
Маттео
7
Де
Лука
Джузеппе
Виченца Виртус
4-4-2
Виртус Энтелла
4-3-1-2

Ход матча

7'
 
Паолуччи Андреа
12'
Беруатто Пьетро
 
20'
Лонго Самуэле
Меджорини Риккардо
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 6 0.4
2. Дальмонте Никола 3 0.2
3. Каппеллетти Даниэль 2 0.13
4. Паделла Эмануэле 2 0.13
5. Лонго Самуэле 2 (1) 0.13
6. Гори Габриэле 1 0.07
7. Ригони Лука 1 0.07
8. Джаллоу Ламин 1 0.07
9. Да Рива Якопо 1 0.07
10. Маротта Алессандро 1 0.07
11. Беруатто Пьетро 0 0
12. Чинелли Антонио 0 0
13. Гуэрра Симоне 0 0
14. Джакомелли Стефано 0 0
15. Дзонта Лорис 0 0
Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкосу Маттео 4 (3) 0.25
2. Де Лука Джузеппе 3 0.19
3. Коста Филиппо 1 0.06
4. Скенетти Андреа 1 0.06
5. Поли Фабрицио 1 0.06
6. Кардозелли Кассио 1 0.06
7. Куцупиас Илиас 0 0
8. Паолуччи Андреа 0 0
9. Куррарино Микеле 0 0

Карточки

Виченца Виртус
# Игрок      
1. Лонго Самуэле 4 1
2. Беруатто Пьетро 5 0
3. Ригони Лука 3 0
4. Чинелли Антонио 3 0
5. Каппеллетти Даниэль 3 0
6. Паделла Эмануэле 3 0
7. Барлокко Лука 3 0
8. Да Рива Якопо 3 0
9. Дальмонте Никола 1 1
10. Гори Габриэле 1 1
11. Маротта Алессандро 2 0
12. Брускаджин Маттео 2 0
13. Дзонта Лорис 2 0
14. Меджорини Риккардо 1 0
15. Перина Пьетро 1 0
16. Джаллоу Ламин 1 0
Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Паолуччи Андреа 4 1
2. Крими Марко 3 1
3. Поли Фабрицио 4 0
4. Пеллиццер Микеле 3 0
5. Кьоза Марко 3 0
6. Копполаро Мауро 3 0
7. Сеттембрини Андреа 3 0
8. Петрович Томи 3 0
9. Де Лука Джузеппе 2 0
10. Коста Филиппо 2 0
11. Тоскано Марко 2 0
12. Маццокко Давиде 2 0
13. Брешанини Марко 2 0
14. Куцупиас Илиас 2 0
15. Скенетти Андреа 1 0
16. Де Коль Филиппо 1 0
17. Манкосу Маттео 1 0
18. Морозини Леонардо 1 0
19. Кардозелли Кассио 1 0
20. Павич Маркус 1 0
21. Брунори Маттео 1 0
22. Клеур Габриэль 1 0
23. Куррарино Микеле 1 0
24. Бонини Федерико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виченца Виртус 25% (5) 10% (2) 10% (2) 20% (4) 20% (4) 15% (3)
 Виртус Энтелла 0 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 27.27% (3) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Виченца Виртус Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Лечче 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Реджина Виченца Виртус 2:1 Асколи Читтаделла 3:0 Виченца Виртус
Пескара 2:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Козенца Монца 1:1 Виченца Виртус Эмполи 2:2 Виченца Виртус Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 4:4 Пиза Удинезе 3:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Салернитана Виченца Виртус 1:1 Порденоне Виченца Виртус 3:2 Про Патрия Венеция 1:0 Виченца Виртус Милан 5:1 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Виртус ФК Чезена 1:3 Виченца Виртус
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Виртус Энтелла 3:0 Пескара Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Монца 5:0 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:1 Заявка 16 8 6 2 26 - 16 30
2. Монца Заявка 16 8 5 3 25 - 12 29
3. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 16 8 5 3 20 - 12 29
4. Салернитана Заявка 15 8 4 3 19 - 16 28
5. Читтаделла Заявка 14 8 3 3 27 - 13 27
6. Фрозиноне Заявка 15 7 4 4 16 - 14 25
7. Лечче Заявка 16 6 7 3 31 - 22 25
8. Венеция Заявка 15 6 5 4 21 - 14 23
9. Порденоне Заявка 16 4 9 3 18 - 15 21
10. Кьево Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
11. Пиза Заявка 15 4 7 4 22 - 28 19
12. Брешия 0:1 Заявка 16 4 6 6 23 - 24 18
13. Виченца Виртус 0:0 Заявка 15 3 8 4 20 - 23 17
14. Реджина Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
15. Реджана Заявка 14 4 3 7 15 - 23 15
16. Кремонезе Заявка 16 3 6 7 15 - 21 15
17. Козенца Заявка 16 2 9 5 11 - 12 15
18. Пескара Заявка 16 3 4 9 14 - 28 13
19. Асколи 1:0 Заявка 16 3 3 10 13 - 24 12
20. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 16 1 6 9 12 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 8 6 2 0 14 - 3 20
2. Салернитана Заявка 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Монца Заявка 8 5 2 1 15 - 3 17
4. Читтаделла Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5. Эмполи 0:1 Заявка 8 4 3 1 11 - 5 15
6. Венеция Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
7. Лечче Заявка 8 3 4 1 18 - 12 13
8. Брешия 0:1 Заявка 8 3 3 2 16 - 12 12
9. Фрозиноне Заявка 8 3 3 2 6 - 7 12
10. Кьево Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
11. Пиза Заявка 7 2 4 1 8 - 9 10
12. Реджина Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
13. Виченца Виртус 0:0 Заявка 7 1 6 0 10 - 9 9
14. Кремонезе Заявка 8 2 3 3 8 - 11 9
15. Порденоне Заявка 8 1 6 1 12 - 10 9
16. Пескара Заявка 9 2 3 4 10 - 13 9
17. Реджана Заявка 7 2 2 3 9 - 8 8
18. Асколи 1:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 10 7
19. Козенца Заявка 8 0 5 3 4 - 7 5
20. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 8 1 1 6 7 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 0:1 Заявка 8 4 3 1 15 - 11 15
2. Фрозиноне Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
3. Лечче Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
4. Порденоне Заявка 8 3 3 2 6 - 5 12
5. Монца Заявка 8 3 3 2 10 - 9 12
6. Салернитана Заявка 8 3 2 3 7 - 11 11
7. Читтаделла Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
8. Венеция Заявка 7 2 4 1 9 - 7 10
9. Кьево Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
10. Козенца Заявка 8 2 4 2 7 - 5 10
11. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
12. Пиза Заявка 8 2 3 3 14 - 19 9
13. Виченца Виртус 0:0 Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
14. Реджана Заявка 7 2 1 4 6 - 15 7
15. Реджина Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
16. Кремонезе Заявка 8 1 3 4 7 - 10 6
17. Брешия 0:1 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
18. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 8 0 5 3 5 - 12 5
19. Асколи 1:0 Заявка 9 1 2 6 8 - 14 5
20. Пескара Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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