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Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Кротоне
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Хакими
Ашраф
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
22
Видаль
Артуро
15
Янг
Эшли
9
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
1
Кордац
Алекс
5
Големич
Владимир
34
Марроне
Лука
13
Луперто
Себастьяно
32
Перейра
Педру
II
17
Молина
Сальваторе
21
Дзанеллато
Никколо
95
Эдуардо
Энрике
69
Реца
Аркадиуш
30
Мессьяс
Жуниор
97
Ривьер
Эммануэль
Интер Милан
3-5-2
Кротоне
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 11 (3) 0.79
2. Мартинес Лаутаро 6 0.43
3. Хакими Ашраф 4 0.29
4. Д'Амброзио Данило 3 0.21
5. Санчес Алексис 2 0.14
6. Гальярдини Роберто 2 0.14
7. Барелла Николо 1 0.07
8. Перишич Иван 1 0.07
9. Брозович Марсело 1 0.07
10. Шкриньяр Милан 1 0.07
11. Янг Эшли 0 0
12. Коларов Александар 0 0
13. Дармиан Маттео 0 0
14. Раноккия Андреа 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мессьяс Жуниор 5 0.36
2. Сими Нванкво 4 (3) 0.29
3. Молина Сальваторе 1 0.07
4. Реца Аркадиуш 1 0.07
5. Ривьер Эммануэль 1 0.07
6. Эдуардо Энрике 1 0.07
7. Перейра Педру II 0 0
8. Вулич Милош 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 4 0
2. Видаль Артуро 3 0
3. Янг Эшли 2 0
4. Лукаку Ромелу 2 0
5. Д'Амброзио Данило 2 0
6. Барелла Николо 2 0
7. Хакими Ашраф 2 0
8. Мартинес Лаутаро 2 0
9. Бастони Алессандро 2 0
10. Сенси Стефано 0 1
11. Ханданович Самир 1 0
12. Дармиан Маттео 1 0
13. Перишич Иван 1 0
14. Раноккия Андреа 1 0
15. Де Врей Стефан 1 0
16. Шкриньяр Милан 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Марроне Лука 5 0
2. Магальян Лисандро 5 0
3. Чигарини Лука 3 1
4. Луперто Себастьяно 3 1
5. Петриччоне Якопо 2 1
6. Реца Аркадиуш 3 0
7. Куомо Джузеппе 3 0
8. Мессьяс Жуниор 3 0
9. Перейра Педру II 2 0
10. Эдуардо Энрике 2 0
11. Рисполи Андреа 1 0
12. Маццотта Антонио 1 0
13. Бенали Ахмед 1 0
14. Сими Нванкво 1 0
15. Молина Сальваторе 1 0
16. Големич Владимир 1 0
17. Вулич Милош 1 0
18. Драгус Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 6.25% (2) 15.63% (5) 9.38% (3) 12.5% (4) 28.13% (9) 28.13% (9)
 Кротоне 15.38% (2) 23.08% (3) 30.77% (4) 23.08% (3) 0 7.69% (1)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан
Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина
Кротоне Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя
Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Кротоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Интер Милан 1:1 Кротоне Серия A Кротоне 0:2 Интер Милан Серия A Кротоне 2:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:0 Кротоне Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 10 4 0 32 - 16 34
2. Интер Милан Заявка 14 10 3 1 34 - 17 33
3. Рома Заявка 14 8 3 3 31 - 23 27
4. Ювентус Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
5. Сассуоло Заявка 14 7 5 2 26 - 17 26
6. Наполи Заявка 14 8 1 5 27 - 15 24
7. Аталанта Заявка 13 6 4 3 28 - 20 22
8. Лацио Заявка 14 6 3 5 22 - 23 21
9. Верона Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
11. Сампдория Заявка 14 5 2 7 23 - 24 17
12. Удинезе Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
13. Болонья Заявка 14 4 3 7 21 - 27 15
14. Фиорентина Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
15. Кальяри Заявка 14 3 5 6 21 - 27 14
16. Парма Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
17. Специя Заявка 14 2 5 7 19 - 29 11
18. Дженоа Заявка 14 2 4 8 14 - 27 10
19. Кротоне Заявка 14 2 3 9 13 - 29 9
20. Торино Заявка 14 1 5 8 22 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
2. Интер Милан Заявка 7 5 1 1 17 - 11 16
3. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
4. Ювентус Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5. Наполи Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
6. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
7. Аталанта Заявка 6 3 1 2 14 - 9 10
8. Болонья Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
9. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
10. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Кальяри Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
12. Лацио Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Сампдория Заявка 7 2 1 4 13 - 12 7
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
20. Специя Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Сассуоло Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
4. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Аталанта Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
7. Наполи Заявка 7 4 0 3 9 - 7 11
8. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Беневенто Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
10. Рома Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Удинезе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
14. Дженоа Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
15. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
16. Фиорентина Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Болонья Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Торино Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
19. Парма Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Кротоне от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2021, осталось 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 143
    Интер Милан 98.6% (141)
    X 0.7% (1)
    Кротоне 0.7% (1)
    Все прогнозы
    1.7 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Кротоне
    1.24
    7.90
    16.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.20 7.60 15.00
    Бонус: 10 000 ₽ 1.24 7.20 14.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.19 7.90 15.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.23 7.50 16.00
      1.21 7.63 14.27

    Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Кротоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кротоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Кротоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    6.00 1.13 2.85 1.43 2.29 1.63 1.77 2.06 1.48 2.70 1.33 3.35 1.13 6.00
    6.10 1.08 5.30 1.13 2.94 1.38 2.38 1.58 1.87 2.03 1.49 2.62 1.34 3.14 1.15 4.80 1.11 5.30 1.02 9.00
    13.00 1.01 6.20 1.10 5.30 1.13 2.95 1.48 2.41 1.77 2.06 1.80 1.84 2.05 1.48 3.10 1.35 3.70 1.17 5.90 1.14 5.30 1.05 8.70 1.04 9.70 0.00 15.00
    7.27 1.12 3.13 1.39 2.80 1.48 2.45 1.60 2.06 1.84 1.82 2.07 1.63 2.37 1.46 2.88 1.31 3.61 1.12 7.15
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.00 1.22 2.80 1.40 1.72 2.05 1.20 4.20
    4.70 1.19 3.20 1.35 1.82 1.99 1.36 3.15 1.24 4.05
    3.05 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15
    3.59 1.32 3.18 1.39 2.21 1.72 1.84 2.06 1.59 2.47 1.35 3.41
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    5.80 1.12 2.23 1.61 1.65 2.15 1.38 2.90
    5.50 1.15 4.65 1.20 2.09 1.74 1.67 2.20 1.34 3.26 1.16 5.35
    2.18 1.70 1.55 2.20 1.39 3.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.96 1.80
    1.93 1.81
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.18
    4.70 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.29
    3.75 1.25
    Где смотреть матч Интер Милан - Кротоне онлайн

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    Прогнозы на матч Интер Милан - Кротоне

    Исход игры
    Интер Милан
    98.6% (142)
    Ничья
    0.7% (1)
    Кротоне
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.84% (59)
    Меньше
    58.16% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    27.66% (39)
    Нет
    72.34% (102)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    52.8% (76)
    3:1 Интер Милан
    13.9% (20)
    3:0 Интер Милан
    13.2% (19)
    2:1 Интер Милан
    7.6% (11)
    4:1 Интер Милан
    3.5% (5)
    1:0 Интер Милан
    3.5% (5)
    4:2 Интер Милан
    1.4% (2)
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