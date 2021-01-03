Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Кротоне
15
Янг
Эшли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янг ЭшлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Раду ЙонуцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Драгус ДенисНападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|11 (3)
|0.79
|2.
|Мартинес Лаутаро
|6
|0.43
|3.
|Хакими Ашраф
|4
|0.29
|4.
|Д'Амброзио Данило
|3
|0.21
|5.
|Санчес Алексис
|2
|0.14
|6.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.14
|7.
|Барелла Николо
|1
|0.07
|8.
|Перишич Иван
|1
|0.07
|9.
|Брозович Марсело
|1
|0.07
|10.
|Шкриньяр Милан
|1
|0.07
|11.
|Янг Эшли
|0
|0
|12.
|Коларов Александар
|0
|0
|13.
|Дармиан Маттео
|0
|0
|14.
|Раноккия Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мессьяс Жуниор
|5
|0.36
|2.
|Сими Нванкво
|4 (3)
|0.29
|3.
|Молина Сальваторе
|1
|0.07
|4.
|Реца Аркадиуш
|1
|0.07
|5.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.07
|6.
|Эдуардо Энрике
|1
|0.07
|7.
|Перейра Педру II
|0
|0
|8.
|Вулич Милош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брозович Марсело
|4
|0
|2.
|Видаль Артуро
|3
|0
|3.
|Янг Эшли
|2
|0
|4.
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|5.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|6.
|Барелла Николо
|2
|0
|7.
|Хакими Ашраф
|2
|0
|8.
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|9.
|Бастони Алессандро
|2
|0
|10.
|Сенси Стефано
|0
|1
|11.
|Ханданович Самир
|1
|0
|12.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|13.
|Перишич Иван
|1
|0
|14.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|15.
|Де Врей Стефан
|1
|0
|16.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марроне Лука
|5
|0
|2.
|Магальян Лисандро
|5
|0
|3.
|Чигарини Лука
|3
|1
|4.
|Луперто Себастьяно
|3
|1
|5.
|Петриччоне Якопо
|2
|1
|6.
|Реца Аркадиуш
|3
|0
|7.
|Куомо Джузеппе
|3
|0
|8.
|Мессьяс Жуниор
|3
|0
|9.
|Перейра Педру II
|2
|0
|10.
|Эдуардо Энрике
|2
|0
|11.
|Рисполи Андреа
|1
|0
|12.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|13.
|Бенали Ахмед
|1
|0
|14.
|Сими Нванкво
|1
|0
|15.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|16.
|Големич Владимир
|1
|0
|17.
|Вулич Милош
|1
|0
|18.
|Драгус Денис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|6.25% (2)
|15.63% (5)
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|28.13% (9)
|28.13% (9)
|Кротоне
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|0
|7.69% (1)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =6 -3Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан
Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина
Кротоне Последние 20 матчей: +5 =4 -11Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя
Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Кротоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 16
|34
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 17
|33
|3.
|Рома
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 23
|27
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 17
|26
|6.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|27 - 15
|24
|7.
|Аталанта
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|28 - 20
|22
|8.
|Лацио
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 23
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|23 - 24
|17
|12.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|13.
|Болонья
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 27
|15
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|15.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 27
|14
|16.
|Парма
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 29
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 27
|10
|19.
|Кротоне
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|20.
|Торино
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|22 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 11
|16
|3.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 8
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 9
|10
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Кальяри
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|12.
|Лацио
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 12
|7
|15.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 8
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Торино
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|20.
|Специя
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|4.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|7.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|11
|8.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|9.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Верона
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|14.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|15.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Кротоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кротоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Кротоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Интер Милан - Кротоне
Исход игры
Интер Милан
98.6% (142)
Ничья
0.7% (1)
Кротоне
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.84% (59)
Меньше
58.16% (82)
Обе команды забьют
Да
27.66% (39)
Нет
72.34% (102)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
52.8% (76)
3:1 Интер Милан
13.9% (20)
3:0 Интер Милан
13.2% (19)
2:1 Интер Милан
7.6% (11)
4:1 Интер Милан
3.5% (5)
1:0 Интер Милан
3.5% (5)
4:2 Интер Милан
1.4% (2)
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