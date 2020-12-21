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Интер Милан
 
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Стадион:
Кротоне

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 11 (3) 0.79
2. Мартинес Лаутаро 6 0.43
3. Хакими Ашраф 4 0.29
4. Д'Амброзио Данило 3 0.21
5. Санчес Алексис 2 0.14
6. Гальярдини Роберто 2 0.14
7. Барелла Николо 1 0.07
8. Перишич Иван 1 0.07
9. Брозович Марсело 1 0.07
10. Шкриньяр Милан 1 0.07
11. Янг Эшли 0 0
12. Коларов Александар 0 0
13. Дармиан Маттео 0 0
14. Раноккия Андреа 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мессьяс Жуниор 5 0.36
2. Сими Нванкво 4 (3) 0.29
3. Молина Сальваторе 1 0.07
4. Реца Аркадиуш 1 0.07
5. Ривьер Эммануэль 1 0.07
6. Эдуардо Энрике 1 0.07
7. Перейра Педру II 0 0
8. Вулич Милош 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 4 0
2. Видаль Артуро 3 0
3. Янг Эшли 2 0
4. Лукаку Ромелу 2 0
5. Д'Амброзио Данило 2 0
6. Барелла Николо 2 0
7. Хакими Ашраф 2 0
8. Мартинес Лаутаро 2 0
9. Бастони Алессандро 2 0
10. Сенси Стефано 0 1
11. Ханданович Самир 1 0
12. Дармиан Маттео 1 0
13. Перишич Иван 1 0
14. Раноккия Андреа 1 0
15. Де Врей Стефан 1 0
16. Шкриньяр Милан 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Марроне Лука 5 0
2. Магальян Лисандро 5 0
3. Чигарини Лука 3 1
4. Луперто Себастьяно 3 1
5. Петриччоне Якопо 2 1
6. Реца Аркадиуш 3 0
7. Куомо Джузеппе 3 0
8. Мессьяс Жуниор 3 0
9. Перейра Педру II 2 0
10. Эдуардо Энрике 2 0
11. Рисполи Андреа 1 0
12. Маццотта Антонио 1 0
13. Бенали Ахмед 1 0
14. Сими Нванкво 1 0
15. Молина Сальваторе 1 0
16. Големич Владимир 1 0
17. Вулич Милош 1 0
18. Драгус Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 6.25% (2) 15.63% (5) 9.38% (3) 12.5% (4) 28.13% (9) 28.13% (9)
 Кротоне 15.38% (2) 23.08% (3) 30.77% (4) 23.08% (3) 0 7.69% (1)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан
Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина
Кротоне Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя
Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана Кротоне 1:0 Порденоне

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Кротоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Интер Милан 1:1 Кротоне Серия A Кротоне 0:2 Интер Милан Серия A Кротоне 2:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:0 Кротоне Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 10 4 0 32 - 16 34
2. Интер Милан Заявка 14 10 3 1 34 - 17 33
3. Рома Заявка 14 8 3 3 31 - 23 27
4. Ювентус Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
5. Сассуоло Заявка 14 7 5 2 26 - 17 26
6. Наполи Заявка 14 8 1 5 27 - 15 24
7. Аталанта Заявка 13 6 4 3 28 - 20 22
8. Лацио Заявка 14 6 3 5 22 - 23 21
9. Верона Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
11. Сампдория Заявка 14 5 2 7 23 - 24 17
12. Удинезе Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
13. Болонья Заявка 14 4 3 7 21 - 27 15
14. Фиорентина Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
15. Кальяри Заявка 14 3 5 6 21 - 27 14
16. Парма Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
17. Специя Заявка 14 2 5 7 19 - 29 11
18. Дженоа Заявка 14 2 4 8 14 - 27 10
19. Кротоне Заявка 14 2 3 9 13 - 29 9
20. Торино Заявка 14 1 5 8 22 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
2. Интер Милан Заявка 7 5 1 1 17 - 11 16
3. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
4. Ювентус Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5. Наполи Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
6. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
7. Аталанта Заявка 6 3 1 2 14 - 9 10
8. Болонья Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
9. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
10. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Кальяри Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
12. Лацио Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Сампдория Заявка 7 2 1 4 13 - 12 7
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
20. Специя Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Сассуоло Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
4. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Аталанта Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
7. Наполи Заявка 7 4 0 3 9 - 7 11
8. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Беневенто Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
10. Рома Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Удинезе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
14. Дженоа Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
15. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
16. Фиорентина Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Болонья Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Торино Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
19. Парма Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Кротоне от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2021, осталось 2 дня 11 часов 50 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 68
    Интер Милан 98.5% (67)
    X 1.5% (1)
    Кротоне 0% (0)
    Все прогнозы
    1.7 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Кротоне
    1.24
    7.18
    13.29
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.23 6.50 12.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.23 6.90 11.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.24 7.00 13.25
      1.22 7.18 13.29

    Самый высокий коэффициент на матч «Интер Милан» – «Кротоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Интер Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кротоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Интер Милан» – «Кротоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    14.50 1.01 5.80 1.10 5.00 1.15 2.80 1.41 2.28 1.66 1.97 1.86 1.77 2.06 1.44 2.70 1.32 3.35 1.15 5.10 1.12 5.70 1.04 9.70 1.03 10.00
    5.80 1.10 4.80 1.15 2.78 1.42 2.26 1.64 1.83 2.11 1.44 2.77 1.31 3.32 1.13 5.20 1.09 5.75 1.02 9.70
    6.48 1.14 2.97 1.42 2.66 1.52 2.33 1.65 1.99 1.90 1.77 2.13 1.60 2.45 1.30 3.68 1.12 7.28
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.41 1.73 2.06 1.32 3.55
    4.25 1.22 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.30 1.22 4.30
    3.62 1.32 2.90 1.45 2.08 1.83 1.74 2.19 1.51 2.68
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.23 1.61 1.65 2.15 1.39 2.85
    5.85 1.14 4.60 1.20 2.21 1.67 1.64 2.26 1.39 3.00 1.16 5.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.87 1.87
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.33
    Где смотреть матч Интер Милан - Кротоне онлайн

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    Прогнозы на матч Интер Милан - Кротоне

    Исход игры
    Интер Милан
    98.5% (67)
    Ничья
    1.5% (1)
    Кротоне
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.54% (27)
    Меньше
    58.46% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    26.15% (17)
    Нет
    73.85% (48)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    52.9% (36)
    3:0 Интер Милан
    13.2% (9)
    3:1 Интер Милан
    11.8% (8)
    2:1 Интер Милан
    10.3% (7)
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