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  3. Италия
Фиорентина
0:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Болонья
0'
4' Желтая карточка
Де Сильвестри Лоренцо
9' Желтая карточка
Роша Игор II
28' Желтая карточка
Схаутен Йерди
39'
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
98
Роша
Игор
II
22
Касерес
Мартин
6
Валеро
Борха
34
Амрабат
Софьян
10
Кастровилли
Гаэтано
23
Венути
Лоренцо
9
Влахович
Душан
7
Рибери
Франк
1
Да
Коста
Жуниор
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Данило
Ларанжера
14
Томиясу
Такэхиро
35
Дейкс
Митчелл
30
Схаутен
Йерди
8
Домингес
Николас
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
Фиорентина
3-5-2
Болонья
4-2-3-1

Ход матча

4'
 
Де Сильвестри Лоренцо
9'
Роша Игор II
 
28'
 
Схаутен Йерди

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастровилли Гаэтано 4 0.27
2. Влахович Душан 4 (2) 0.27
3. Миленкович Никола 2 0.13
4. Бираги Кристиано 1 0.07
5. Кьеза Федерико 1 0.07
6. Касерес Мартин 1 0.07
7. Песселья Херман 1 0.07
8. Куаме Кристиан 1 0.07
9. Рибери Франк 0 0
10. Бонавентура Джакомо 0 0
11. Лирола Поль 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 6 0.4
2. Барроу Муса 3 0.2
3. Орсолини Риккардо 2 0.13
4. Паласио Родриго 1 0.07
5. Сванберг Маттиас 1 0.07
6. Виньято Эмануэль 1 0.07
7. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.07
8. Ольсен Андреас 1 0.07
9. Томиясу Такэхиро 1 0.07
10. Домингес Николас 1 0.07
11. Пас Нехуэн 1 0.07
12. Сантандер Федерико 0 0
13. Медель Гари 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Бираги Кристиано 5 0
2. Кастровилли Гаэтано 4 0
3. Рибери Франк 3 0
4. Чеккерини Федерико 3 0
5. Амрабат Софьян 3 0
6. Миленкович Никола 3 0
7. Лирола Поль 3 0
8. Валеро Борха 2 0
9. Бонавентура Джакомо 2 0
10. Роша Игор II 2 0
11. Мартинес Лукас II 0 1
12. Песселья Херман 1 0
13. Венути Лоренцо 1 0
14. Пульгар Эрик 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Данило Ларанжера 4 0
2. Сванберг Маттиас 4 0
3. Томиясу Такэхиро 4 0
4. Паласио Родриго 3 0
5. Схаутен Йерди 3 0
6. Домингес Николас 3 0
7. Хики Аарон 3 0
8. Дейкс Митчелл 1 1
9. Де Сильвестри Лоренцо 2 0
10. Сансоне Никола 2 0
11. Сориано Роберто 1 0
12. Да Коста Жуниор 1 0
13. М'Байе Ибрахим 1 0
14. Виньято Эмануэль 1 0
15. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 33.33% (5) 13.33% (2) 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3)
 Болонья 5.26% (1) 10.53% (2) 15.79% (3) 26.32% (5) 15.79% (3) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина
Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина
Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома
Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Болонья: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Фиорентина 4:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Фиорентина Серия A
Болонья 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Болонья Серия A Фиорентина 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:1 Фиорентина Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Болонья Серия A Болонья 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Болонья Серия A Болонья 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Болонья Серия A Фиорентина 1:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Болонья Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 11 3 1 40 - 19 36
2. Милан Заявка 14 10 4 0 32 - 16 34
3. Рома 0:0 Заявка 15 8 4 3 31 - 23 28
4. Ювентус Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
5. Наполи 1:0 Заявка 15 9 1 5 28 - 15 27
6. Сассуоло 0:1 Заявка 15 7 5 3 26 - 18 26
7. Аталанта 1:0 Заявка 14 7 4 3 29 - 20 25
8. Лацио 1:0 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
9. Верона 0:0 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
11. Сампдория 0:0 Заявка 15 5 3 7 23 - 24 18
12. Болонья 0:0 Заявка 15 4 4 7 21 - 27 16
13. Удинезе Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
14. Фиорентина 0:0 Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
15. Кальяри 0:1 Заявка 15 3 5 7 21 - 28 14
16. Специя 0:0 Заявка 15 2 6 7 19 - 29 12
17. Парма 0:1 Заявка 15 2 6 7 13 - 26 12
18. Торино 1:0 Заявка 15 2 5 8 23 - 32 11
19. Дженоа 0:1 Заявка 15 2 4 9 14 - 28 10
20. Кротоне Заявка 15 2 3 10 15 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
2. Рома 0:0 Заявка 8 5 3 0 18 - 7 18
3. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
4. Ювентус Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5. Наполи 1:0 Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
6. Аталанта 1:0 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
7. Верона 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
8. Болонья 0:0 Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
9. Фиорентина 0:0 Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
10. Сассуоло 0:1 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Кальяри 0:1 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
12. Лацио 1:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Сампдория 0:0 Заявка 7 2 1 4 13 - 12 7
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма 0:1 Заявка 8 1 4 3 3 - 9 7
18. Дженоа 0:1 Заявка 8 1 1 6 10 - 16 4
19. Специя 0:0 Заявка 8 0 4 4 8 - 16 4
20. Торино 1:0 Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Сассуоло 0:1 Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
4. Лацио 1:0 Заявка 8 5 1 2 14 - 11 16
5. Наполи 1:0 Заявка 8 5 0 3 10 - 7 14
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
7. Аталанта 1:0 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
8. Сампдория 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
9. Беневенто Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
10. Рома 0:0 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11. Верона 0:0 Заявка 7 2 4 1 8 - 6 10
12. Удинезе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
13. Специя 0:0 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
14. Торино 1:0 Заявка 8 2 2 4 11 - 15 8
15. Дженоа 0:1 Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
16. Болонья 0:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
17. Кальяри 0:1 Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
18. Фиорентина 0:0 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19. Парма 0:1 Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Фиорентина 77.6% (111)
X 19.6% (28)
Болонья 2.8% (4)
Все прогнозы
2.17 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Болонья
2.68
3.42
3.18
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.30 3.10
Бонус: 10 000 ₽ 2.45 3.40 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.47 3.42 3.06
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 2.95 3.10
  2.46 3.28 3.05

Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Болонья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Болонья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Болонья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.80 1.06 3.70 1.28 2.85 1.44 1.91 1.90 1.52 2.55 1.36 3.15 1.13 6.20 1.05 10.00
8.90 1.03 8.00 1.05 3.50 1.28 2.75 1.45 1.95 1.95 1.51 2.56 1.34 3.14 1.13 5.15 1.09 5.75 1.01 10.25
5.80 1.13 4.44 1.20 2.22 1.65 1.65 2.22 2.20 1.72 1.38 3.00 1.76 2.12 1.15 5.30 1.12 6.10 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 11.00 1.02 10.50 0.00 18.50
3.99 1.28 2.49 1.57 2.14 1.76 1.83 2.05 1.65 2.33 1.47 2.81 1.50 2.71 1.49 2.78 1.37 3.31 1.14 6.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.91 1.83 1.42 2.75 1.09 6.40
2.91 1.41 1.94 1.86 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
1.42 2.85 1.04 10.00 1.03 12.00 1.03 12.00 1.02 13.00
2.02 1.85 1.66 2.30 1.30 3.66 1.58 2.46 1.42 2.99 1.35 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.22 2.80 1.40 1.72 2.04 1.19 4.30
3.95 1.25 2.75 1.45 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
2.60 1.45 1.66 2.14 1.27 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.10
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
3.30 1.31
Где смотреть матч Фиорентина 0:0 Болонья онлайн

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Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Болонья

Исход игры
Фиорентина
77.6% (111)
Ничья
19.6% (28)
Болонья
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.86% (74)
Меньше
47.14% (66)
Обе команды забьют
Да
68.57% (96)
Нет
31.43% (44)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
44.8% (64)
1:0 Фиорентина
21% (30)
1:1 Ничья
15.4% (22)
2:0 Фиорентина
8.4% (12)
2:2 Ничья
2.8% (4)
1:2 Болонья
2.1% (3)
3:1 Фиорентина
1.4% (2)
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