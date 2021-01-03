Фиорентина
0:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Артемио Франки
Болонья
4' Желтая карточкаДе Сильвестри Лоренцо
9' Желтая карточкаРоша Игор II
28' Желтая карточкаСхаутен Йерди
98
Роша
Игор
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша Игор IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Dimo Krastev
-
Главный тренер: Клаудио Чезаре Пранделли
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Рабби СимонеНападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
9'
28'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0.27
|2.
|Влахович Душан
|4 (2)
|0.27
|3.
|Миленкович Никола
|2
|0.13
|4.
|Бираги Кристиано
|1
|0.07
|5.
|Кьеза Федерико
|1
|0.07
|6.
|Касерес Мартин
|1
|0.07
|7.
|Песселья Херман
|1
|0.07
|8.
|Куаме Кристиан
|1
|0.07
|9.
|Рибери Франк
|0
|0
|10.
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|11.
|Лирола Поль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|6
|0.4
|2.
|Барроу Муса
|3
|0.2
|3.
|Орсолини Риккардо
|2
|0.13
|4.
|Паласио Родриго
|1
|0.07
|5.
|Сванберг Маттиас
|1
|0.07
|6.
|Виньято Эмануэль
|1
|0.07
|7.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.07
|8.
|Ольсен Андреас
|1
|0.07
|9.
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.07
|10.
|Домингес Николас
|1
|0.07
|11.
|Пас Нехуэн
|1
|0.07
|12.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|13.
|Медель Гари
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бираги Кристиано
|5
|0
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0
|3.
|Рибери Франк
|3
|0
|4.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|5.
|Амрабат Софьян
|3
|0
|6.
|Миленкович Никола
|3
|0
|7.
|Лирола Поль
|3
|0
|8.
|Валеро Борха
|2
|0
|9.
|Бонавентура Джакомо
|2
|0
|10.
|Роша Игор II
|2
|0
|11.
|Мартинес Лукас II
|0
|1
|12.
|Песселья Херман
|1
|0
|13.
|Венути Лоренцо
|1
|0
|14.
|Пульгар Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Данило Ларанжера
|4
|0
|2.
|Сванберг Маттиас
|4
|0
|3.
|Томиясу Такэхиро
|4
|0
|4.
|Паласио Родриго
|3
|0
|5.
|Схаутен Йерди
|3
|0
|6.
|Домингес Николас
|3
|0
|7.
|Хики Аарон
|3
|0
|8.
|Дейкс Митчелл
|1
|1
|9.
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|10.
|Сансоне Никола
|2
|0
|11.
|Сориано Роберто
|1
|0
|12.
|Да Коста Жуниор
|1
|0
|13.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|14.
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|15.
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|33.33% (5)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|Болонья
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина
Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина
Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома
Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Болонья: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Болонья 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Болонья Серия A Фиорентина 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:1 Фиорентина Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Болонья Серия A Болонья 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Болонья Серия A Болонья 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Болонья Серия A Фиорентина 1:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Болонья Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|40 - 19
|36
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 16
|34
|3.
|Рома
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|31 - 23
|28
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|5.
|Наполи
|1:0 Заявка
|15
|9
|1
|5
|28 - 15
|27
|6.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 18
|26
|7.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 20
|25
|8.
|Лацио
|1:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 23
|24
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|11.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 24
|18
|12.
|Болонья
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 27
|16
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|14.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|15.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|21 - 28
|14
|16.
|Специя
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|19 - 29
|12
|17.
|Парма
|0:1 Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 26
|12
|18.
|Торино
|1:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|23 - 32
|11
|19.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 28
|10
|20.
|Кротоне
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|2.
|Рома
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 7
|18
|3.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Наполи
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 8
|13
|6.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|7.
|Верона
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|8.
|Болонья
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|9.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|10.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|12.
|Лацио
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 12
|7
|15.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|17.
|Парма
|0:1 Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 9
|7
|18.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|10 - 16
|4
|19.
|Специя
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 16
|4
|20.
|Торино
|1:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Лацио
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|5.
|Наполи
|1:0 Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 7
|14
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|7.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|8.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|9.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|10.
|Рома
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Верона
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|13.
|Специя
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|14.
|Торино
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|15.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|16.
|Болонья
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|17.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|18.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Парма
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Болонья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Болонья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Болонья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Болонья
Исход игры
Фиорентина
77.6% (111)
Ничья
19.6% (28)
Болонья
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.86% (74)
Меньше
47.14% (66)
Обе команды забьют
Да
68.57% (96)
Нет
31.43% (44)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
44.8% (64)
1:0 Фиорентина
21% (30)
1:1 Ничья
15.4% (22)
2:0 Фиорентина
8.4% (12)
2:2 Ничья
2.8% (4)
1:2 Болонья
2.1% (3)
3:1 Фиорентина
1.4% (2)
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