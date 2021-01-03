Фиорентина
0:0
Конец матча
Стадион: Артемио Франки
Болонья
4' Желтая карточкаДе Сильвестри Лоренцо
8' Желтая карточкаРоша Игор II
28' Желтая карточкаСхаутен Йерди
58' Желтая карточкаДомингес Николас
71' Желтая карточкаПесселья Херман
89' Желтая карточкаБонавентура Джакомо
90' Желтая карточкаКуаме Кристиан
98
Роша
Игор
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша Игор IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Dimo Krastev
-
Главный тренер: Клаудио Чезаре Пранделли
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Рабби СимонеНападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
28'
58'
71'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
8 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0.27
|2.
|Влахович Душан
|4 (2)
|0.27
|3.
|Миленкович Никола
|2
|0.13
|4.
|Бираги Кристиано
|1
|0.07
|5.
|Кьеза Федерико
|1
|0.07
|6.
|Касерес Мартин
|1
|0.07
|7.
|Песселья Херман
|1
|0.07
|8.
|Куаме Кристиан
|1
|0.07
|9.
|Рибери Франк
|0
|0
|10.
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|11.
|Лирола Поль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|6
|0.4
|2.
|Барроу Муса
|3
|0.2
|3.
|Орсолини Риккардо
|2
|0.13
|4.
|Паласио Родриго
|1
|0.07
|5.
|Сванберг Маттиас
|1
|0.07
|6.
|Виньято Эмануэль
|1
|0.07
|7.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.07
|8.
|Ольсен Андреас
|1
|0.07
|9.
|Томиясу Такэхиро
|1
|0.07
|10.
|Домингес Николас
|1
|0.07
|11.
|Пас Нехуэн
|1
|0.07
|12.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|13.
|Медель Гари
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бираги Кристиано
|5
|0
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0
|3.
|Рибери Франк
|3
|0
|4.
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|5.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|6.
|Амрабат Софьян
|3
|0
|7.
|Миленкович Никола
|3
|0
|8.
|Лирола Поль
|3
|0
|9.
|Валеро Борха
|2
|0
|10.
|Роша Игор II
|2
|0
|11.
|Песселья Херман
|2
|0
|12.
|Мартинес Лукас II
|0
|1
|13.
|Венути Лоренцо
|1
|0
|14.
|Пульгар Эрик
|1
|0
|15.
|Куаме Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Данило Ларанжера
|4
|0
|2.
|Сванберг Маттиас
|4
|0
|3.
|Томиясу Такэхиро
|4
|0
|4.
|Домингес Николас
|4
|0
|5.
|Паласио Родриго
|3
|0
|6.
|Схаутен Йерди
|3
|0
|7.
|Хики Аарон
|3
|0
|8.
|Дейкс Митчелл
|1
|1
|9.
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|10.
|Сансоне Никола
|2
|0
|11.
|Сориано Роберто
|1
|0
|12.
|Да Коста Жуниор
|1
|0
|13.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|14.
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|15.
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|33.33% (5)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|Болонья
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина
Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина
Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома
Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино Фиорентина 4:0 Болонья
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Болонья: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Болонья 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Болонья Серия A Фиорентина 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:1 Фиорентина Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Болонья Серия A Болонья 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Болонья Серия A Болонья 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Болонья Серия A Фиорентина 1:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Болонья Серия A Болонья 1:1 Фиорентина Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|40 - 19
|36
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 16
|34
|3.
|Рома
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|32 - 23
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|5.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|31 - 16
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 22
|26
|7.
|Аталанта
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 21
|25
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 14
|23
|9.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 24
|22
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|23 - 25
|17
|12.
|Болонья
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 27
|16
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|15.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 31
|14
|16.
|Парма
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 28
|12
|17.
|Торино
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|25 - 32
|11
|18.
|Специя
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 30
|11
|19.
|Дженоа
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|15 - 28
|11
|20.
|Кротоне
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 7
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 8
|13
|6.
|Аталанта
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|19 - 10
|13
|7.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Кальяри
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|12.
|Лацио
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 12
|7
|15.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 11
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|19.
|Торино
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|20.
|Специя
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 8
|14
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|7.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|8.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|9.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|14.
|Торино
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|15.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|16.
|Болонья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Болонья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Болонья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Болонья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Болонья
Исход игры
Фиорентина
77.6% (111)
Ничья
19.6% (28)
Болонья
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.86% (74)
Меньше
47.14% (66)
Обе команды забьют
Да
68.57% (96)
Нет
31.43% (44)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
44.8% (64)
1:0 Фиорентина
21% (30)
1:1 Ничья
15.4% (22)
2:0 Фиорентина
8.4% (12)
2:2 Ничья
2.8% (4)
1:2 Болонья
2.1% (3)
3:1 Фиорентина
1.4% (2)
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