Рома
0:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Олимпийский (Рим)
Сампдория
8' Желтая карточкаСмоллинг Крис
38' Желтая карточкаЙосида Майя
13
Пау
Лопес
33
Перес
Бруно
22
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Йосида МайяЗащитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
38'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мхитарян Генрих
|7
|0.47
|2.
|Верету Жордан
|7 (4)
|0.47
|3.
|Джеко Эдин
|6
|0.4
|4.
|Педро Родригес
|3
|0.2
|5.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.13
|6.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.07
|7.
|Майораль Борха
|1
|0.07
|8.
|Манчини Джанлука
|1
|0.07
|9.
|Перес Карлес
|1
|0.07
|10.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.07
|11.
|Карсдорп Рик
|0
|0
|12.
|Смоллинг Крис
|0
|0
|13.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|14.
|Перес Бруно
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|7 (1)
|0.47
|2.
|Янкто Якуб
|4
|0.27
|3.
|Верре Валерио
|2
|0.13
|4.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.13
|5.
|Экдаль Олбин
|2
|0.13
|6.
|Торсби Мортен
|2
|0.13
|7.
|Кандрева Антонио
|1
|0.07
|8.
|Кейта Бальде
|1
|0.07
|9.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.07
|10.
|Коллей Омар
|1
|0.07
|11.
|Йосида Майя
|0
|0
|12.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|13.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|14.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кристанте Бриан
|4
|0
|2.
|Педро Родригес
|2
|1
|3.
|Верету Жордан
|3
|0
|4.
|Манчини Джанлука
|3
|0
|5.
|Ибаньес Рожер
|3
|0
|6.
|Миранте Антонио
|2
|0
|7.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0
|8.
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|9.
|Кумбулла Мараш
|2
|0
|10.
|Джеко Эдин
|1
|0
|11.
|Сантон Давиде
|1
|0
|12.
|Смоллинг Крис
|1
|0
|13.
|Перес Бруно
|1
|0
|14.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|15.
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|8
|0
|2.
|Торсби Мортен
|5
|0
|3.
|Экдаль Олбин
|4
|0
|4.
|Рамирес Гастон
|4
|0
|5.
|Адриен Силва
|3
|0
|6.
|Коллей Омар
|3
|0
|7.
|Янкто Якуб
|3
|0
|8.
|Кейта Бальде
|1
|1
|9.
|Ауджелло Томмазо
|1
|1
|10.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|11.
|Йосида Майя
|1
|0
|12.
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|13.
|Верре Валерио
|1
|0
|14.
|Феррари Алекс
|1
|0
|15.
|Дамсгор Миккель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|20% (6)
|6.67% (2)
|33.33% (10)
|3.33% (1)
|20% (6)
|16.67% (5)
|Сампдория
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +12 =4 -4Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома
Сампдория Последние 20 матчей: +9 =3 -8Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория
Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория
Последние игры между собой
Рома: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Сампдория: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Рома 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Рома Серия A Сампдория 3:2 Рома Серия A Рома 4:0 Сампдория Кубок Рома 3:2 Сампдория Серия A Рома 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Рома Серия A Рома 0:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Рома Серия A Рома 3:0 Сампдория Серия A Рома 1:0 Сампдория Кубок Сампдория 0:2 Рома Серия A Сампдория 3:1 Рома Серия A Рома 1:1 Сампдория Серия A Рома 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Рома Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|40 - 19
|36
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 16
|34
|3.
|Рома
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|31 - 23
|28
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|5.
|Наполи
|1:0 Заявка
|15
|9
|1
|5
|28 - 15
|27
|6.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 18
|26
|7.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 20
|25
|8.
|Лацио
|1:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 23
|24
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|11.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 24
|18
|12.
|Болонья
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 27
|16
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|14.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|15.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|21 - 28
|14
|16.
|Специя
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|19 - 29
|12
|17.
|Парма
|0:1 Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 26
|12
|18.
|Торино
|1:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|23 - 32
|11
|19.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 28
|10
|20.
|Кротоне
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|2.
|Рома
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 7
|18
|3.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Наполи
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 8
|13
|6.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|7.
|Верона
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|8.
|Болонья
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|9.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|10.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|12.
|Лацио
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 12
|7
|15.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|17.
|Парма
|0:1 Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 9
|7
|18.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|10 - 16
|4
|19.
|Специя
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 16
|4
|20.
|Торино
|1:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Лацио
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|5.
|Наполи
|1:0 Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 7
|14
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|7.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|8.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|9.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|10.
|Рома
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Верона
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|13.
|Специя
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|14.
|Торино
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|15.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|16.
|Болонья
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|17.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|18.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Парма
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Рома 0:0 Сампдория
Исход игры
Рома
97.2% (139)
Ничья
2.8% (4)
Сампдория
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
74.29% (104)
Меньше
25.71% (36)
Обе команды забьют
Да
75% (105)
Нет
25% (35)
Популярный счёт
2:1 Рома
55.2% (79)
2:0 Рома
18.9% (27)
3:1 Рома
14% (20)
1:0 Рома
5.6% (8)
3:2 Рома
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!