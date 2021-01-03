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  3. Италия
Рома
0:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Сампдория
0'
8' Желтая карточка
Смоллинг Крис
38' Желтая карточка
Йосида Майя
39'
13
Пау
Лопес
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
14
Вильяр
Гонсало
17
Верету
Жордан
33
Перес
Бруно
7
Пеллегрини
Лоренцо
77
Мхитарян
Генрих
9
Джеко
Эдин
1
Аудеро
Эмиль
22
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
21
Тонелли
Лоренцо
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
18
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Олбин
14
Янкто
Якуб
8
Верре
Валерио
27
Квальярелла
Фабио
Рома
3-4-2-1
Сампдория
4-4-1-1

Ход матча

8'
Смоллинг Крис
 
38'
 
Йосида Майя

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 7 0.47
2. Верету Жордан 7 (4) 0.47
3. Джеко Эдин 6 0.4
4. Педро Родригес 3 0.2
5. Пеллегрини Лоренцо 2 0.13
6. Спинаццола Леонардо 1 0.07
7. Майораль Борха 1 0.07
8. Манчини Джанлука 1 0.07
9. Перес Карлес 1 0.07
10. Кумбулла Мараш 1 0.07
11. Карсдорп Рик 0 0
12. Смоллинг Крис 0 0
13. Кристанте Бриан 0 0
14. Перес Бруно 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 7 (1) 0.47
2. Янкто Якуб 4 0.27
3. Верре Валерио 2 0.13
4. Дамсгор Миккель 2 0.13
5. Экдаль Олбин 2 0.13
6. Торсби Мортен 2 0.13
7. Кандрева Антонио 1 0.07
8. Кейта Бальде 1 0.07
9. Ауджелло Томмазо 1 0.07
10. Коллей Омар 1 0.07
11. Йосида Майя 0 0
12. Рамирес Гастон 0 0
13. Бонаццоли Федерико 0 0
14. Аудеро Эмиль 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Кристанте Бриан 4 0
2. Педро Родригес 2 1
3. Верету Жордан 3 0
4. Манчини Джанлука 3 0
5. Ибаньес Рожер 3 0
6. Миранте Антонио 2 0
7. Пеллегрини Лоренцо 2 0
8. Вильяр Гонсало 2 0
9. Кумбулла Мараш 2 0
10. Джеко Эдин 1 0
11. Сантон Давиде 1 0
12. Смоллинг Крис 1 0
13. Перес Бруно 1 0
14. Карсдорп Рик 1 0
15. Калафьори Рикардо 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 8 0
2. Торсби Мортен 5 0
3. Экдаль Олбин 4 0
4. Рамирес Гастон 4 0
5. Адриен Силва 3 0
6. Коллей Омар 3 0
7. Янкто Якуб 3 0
8. Кейта Бальде 1 1
9. Ауджелло Томмазо 1 1
10. Квальярелла Фабио 1 0
11. Йосида Майя 1 0
12. Берешиньски Бартош 1 0
13. Верре Валерио 1 0
14. Феррари Алекс 1 0
15. Дамсгор Миккель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 20% (6) 6.67% (2) 33.33% (10) 3.33% (1) 20% (6) 16.67% (5)
 Сампдория 13.04% (3) 17.39% (4) 21.74% (5) 17.39% (4) 13.04% (3) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома
ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома
Сампдория Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория
Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория

Последние игры между собой

Рома: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Сампдория: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Рома 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Рома Серия A Сампдория 0:1 Рома Серия A Рома 4:1 Сампдория Серия A
Рома 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Рома Серия A Сампдория 3:2 Рома Серия A Рома 4:0 Сампдория Кубок Рома 3:2 Сампдория Серия A Рома 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Рома Серия A Рома 0:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Рома Серия A Рома 3:0 Сампдория Серия A Рома 1:0 Сампдория Кубок Сампдория 0:2 Рома Серия A Сампдория 3:1 Рома Серия A Рома 1:1 Сампдория Серия A Рома 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 11 3 1 40 - 19 36
2. Милан Заявка 14 10 4 0 32 - 16 34
3. Рома 0:0 Заявка 15 8 4 3 31 - 23 28
4. Ювентус Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
5. Наполи 1:0 Заявка 15 9 1 5 28 - 15 27
6. Сассуоло 0:1 Заявка 15 7 5 3 26 - 18 26
7. Аталанта 1:0 Заявка 14 7 4 3 29 - 20 25
8. Лацио 1:0 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
9. Верона 0:0 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
11. Сампдория 0:0 Заявка 15 5 3 7 23 - 24 18
12. Болонья 0:0 Заявка 15 4 4 7 21 - 27 16
13. Удинезе Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
14. Фиорентина 0:0 Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
15. Кальяри 0:1 Заявка 15 3 5 7 21 - 28 14
16. Специя 0:0 Заявка 15 2 6 7 19 - 29 12
17. Парма 0:1 Заявка 15 2 6 7 13 - 26 12
18. Торино 1:0 Заявка 15 2 5 8 23 - 32 11
19. Дженоа 0:1 Заявка 15 2 4 9 14 - 28 10
20. Кротоне Заявка 15 2 3 10 15 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
2. Рома 0:0 Заявка 8 5 3 0 18 - 7 18
3. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
4. Ювентус Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5. Наполи 1:0 Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
6. Аталанта 1:0 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
7. Верона 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
8. Болонья 0:0 Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
9. Фиорентина 0:0 Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
10. Сассуоло 0:1 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Кальяри 0:1 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
12. Лацио 1:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Сампдория 0:0 Заявка 7 2 1 4 13 - 12 7
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма 0:1 Заявка 8 1 4 3 3 - 9 7
18. Дженоа 0:1 Заявка 8 1 1 6 10 - 16 4
19. Специя 0:0 Заявка 8 0 4 4 8 - 16 4
20. Торино 1:0 Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Сассуоло 0:1 Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
4. Лацио 1:0 Заявка 8 5 1 2 14 - 11 16
5. Наполи 1:0 Заявка 8 5 0 3 10 - 7 14
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
7. Аталанта 1:0 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
8. Сампдория 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
9. Беневенто Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
10. Рома 0:0 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11. Верона 0:0 Заявка 7 2 4 1 8 - 6 10
12. Удинезе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
13. Специя 0:0 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
14. Торино 1:0 Заявка 8 2 2 4 11 - 15 8
15. Дженоа 0:1 Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
16. Болонья 0:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
17. Кальяри 0:1 Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
18. Фиорентина 0:0 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19. Парма 0:1 Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Рома 97.2% (139)
X 2.8% (4)
Сампдория 0% (0)
Все прогнозы
1.73 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Сампдория
1.70
4.45
5.55
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 4.00 5.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.68 4.40 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.61 4.45 5.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.70 3.60 5.30
  1.77 3.52 5.24

Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.40 1.16 2.55 1.52 2.02 1.80 1.64 2.27 1.26 3.90 1.10 7.00
4.80 1.13 4.25 1.19 2.44 1.53 2.01 1.80 1.67 2.42 1.35 3.20 1.23 3.98 1.09 6.20 1.07 6.60 1.00 10.75
7.77 1.08 5.80 1.13 2.63 1.48 1.97 1.82 1.55 2.45 1.24 4.00 1.80 2.08 1.18 4.75 1.05 9.50 1.04 10.00 1.04 10.00 1.08 6.80 1.01 12.00 1.01 12.50
2.47 1.58 2.13 1.76 1.79 2.10 1.57 2.50 1.44 2.90 1.77 2.12 1.55 2.55 1.79 2.10 1.63 2.35 1.51 2.71 1.25 4.34 1.10 8.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.26 2.49 1.50 1.62 2.20 1.17 4.70
3.76 1.27 2.65 1.48 1.68 2.19 1.26 3.85 1.18 4.85
1.58 2.35 1.10 6.80 1.06 8.80 1.08 7.77 1.06 8.80
1.31 3.56 1.17 5.39 1.50 2.69 1.33 3.46 1.65 2.33 1.44 2.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.20 1.14 2.07 1.70 1.54 2.39 1.32 3.20
5.20 1.16 3.68 1.28 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45
2.01 1.75 1.50 2.48 1.31 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.56 2.32
2.33 1.60
Букмекер Да Нет
3.65 1.26
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
2.70 1.43
2.60 1.47
Где смотреть матч Рома 0:0 Сампдория онлайн

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Прогнозы на матч Рома 0:0 Сампдория

Исход игры
Рома
97.2% (139)
Ничья
2.8% (4)
Сампдория
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
74.29% (104)
Меньше
25.71% (36)
Обе команды забьют
Да
75% (105)
Нет
25% (35)
Популярный счёт
2:1 Рома
55.2% (79)
2:0 Рома
18.9% (27)
3:1 Рома
14% (20)
1:0 Рома
5.6% (8)
3:2 Рома
1.4% (2)
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