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Рома
 
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Стадион:
Сампдория

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 7 0.5
2. Верету Жордан 7 (4) 0.5
3. Джеко Эдин 6 0.43
4. Педро Родригес 3 0.21
5. Пеллегрини Лоренцо 2 0.14
6. Спинаццола Леонардо 1 0.07
7. Майораль Борха 1 0.07
8. Манчини Джанлука 1 0.07
9. Перес Карлес 1 0.07
10. Кумбулла Мараш 1 0.07
11. Карсдорп Рик 0 0
12. Смоллинг Крис 0 0
13. Кристанте Бриан 0 0
14. Перес Бруно 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 7 (1) 0.5
2. Янкто Якуб 4 0.29
3. Верре Валерио 2 0.14
4. Дамсгор Миккель 2 0.14
5. Экдаль Олбин 2 0.14
6. Торсби Мортен 2 0.14
7. Кандрева Антонио 1 0.07
8. Кейта Бальде 1 0.07
9. Ауджелло Томмазо 1 0.07
10. Коллей Омар 1 0.07
11. Йосида Майя 0 0
12. Рамирес Гастон 0 0
13. Бонаццоли Федерико 0 0
14. Аудеро Эмиль 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Кристанте Бриан 4 0
2. Педро Родригес 2 1
3. Верету Жордан 3 0
4. Манчини Джанлука 3 0
5. Ибаньес Рожер 3 0
6. Миранте Антонио 2 0
7. Пеллегрини Лоренцо 2 0
8. Вильяр Гонсало 2 0
9. Кумбулла Мараш 2 0
10. Джеко Эдин 1 0
11. Сантон Давиде 1 0
12. Перес Бруно 1 0
13. Карсдорп Рик 1 0
14. Калафьори Рикардо 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 8 0
2. Торсби Мортен 5 0
3. Экдаль Олбин 4 0
4. Рамирес Гастон 4 0
5. Адриен Силва 3 0
6. Коллей Омар 3 0
7. Янкто Якуб 3 0
8. Кейта Бальде 1 1
9. Ауджелло Томмазо 1 1
10. Квальярелла Фабио 1 0
11. Йосида Майя 1 0
12. Берешиньски Бартош 1 0
13. Верре Валерио 1 0
14. Феррари Алекс 1 0
15. Дамсгор Миккель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 20% (6) 6.67% (2) 33.33% (10) 3.33% (1) 20% (6) 16.67% (5)
 Сампдория 13.04% (3) 17.39% (4) 21.74% (5) 17.39% (4) 13.04% (3) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома
ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома
Сампдория Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория
Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория

Последние игры между собой

Рома: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Сампдория: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Рома 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Рома Серия A Сампдория 0:1 Рома Серия A Рома 4:1 Сампдория Серия A
Рома 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Рома Серия A Сампдория 3:2 Рома Серия A Рома 4:0 Сампдория Кубок Рома 3:2 Сампдория Серия A Рома 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Рома Серия A Рома 0:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Рома Серия A Рома 3:0 Сампдория Серия A Рома 1:0 Сампдория Кубок Сампдория 0:2 Рома Серия A Сампдория 3:1 Рома Серия A Рома 1:1 Сампдория Серия A Рома 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 10 4 0 32 - 16 34
2. Интер Милан Заявка 14 10 3 1 34 - 17 33
3. Рома Заявка 14 8 3 3 31 - 23 27
4. Ювентус Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
5. Сассуоло Заявка 14 7 5 2 26 - 17 26
6. Наполи Заявка 14 8 1 5 27 - 15 24
7. Аталанта Заявка 13 6 4 3 28 - 20 22
8. Лацио Заявка 14 6 3 5 22 - 23 21
9. Верона Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
11. Сампдория Заявка 14 5 2 7 23 - 24 17
12. Удинезе Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
13. Болонья Заявка 14 4 3 7 21 - 27 15
14. Фиорентина Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
15. Кальяри Заявка 14 3 5 6 21 - 27 14
16. Парма Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
17. Специя Заявка 14 2 5 7 19 - 29 11
18. Дженоа Заявка 14 2 4 8 14 - 27 10
19. Кротоне Заявка 14 2 3 9 13 - 29 9
20. Торино Заявка 14 1 5 8 22 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
2. Интер Милан Заявка 7 5 1 1 17 - 11 16
3. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
4. Ювентус Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5. Наполи Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
6. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
7. Аталанта Заявка 6 3 1 2 14 - 9 10
8. Болонья Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
9. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
10. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Кальяри Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
12. Лацио Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Сампдория Заявка 7 2 1 4 13 - 12 7
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
20. Специя Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Сассуоло Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
4. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Аталанта Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
7. Наполи Заявка 7 4 0 3 9 - 7 11
8. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Беневенто Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
10. Рома Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Удинезе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
14. Дженоа Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
15. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
16. Фиорентина Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Болонья Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Торино Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
19. Парма Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Сампдория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2021, осталось 2 дня 14 часов 20 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Рома 95.2% (59)
    X 4.8% (3)
    Сампдория 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Сампдория
    1.51
    4.90
    6.60
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.45 4.90 6.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.48 4.90 6.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.90 6.60
      1.50 4.82 6.54

    Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    15.00 1.01 5.90 1.11 5.00 1.15 2.85 1.41 2.25 1.64 1.96 1.86 1.75 2.07 1.42 2.65 1.32 3.30 1.15 5.00 1.12 5.80 1.04 9.80 1.03 9.90
    5.70 1.10 4.95 1.15 2.74 1.43 2.24 1.65 1.79 2.14 1.43 2.83 1.29 3.46 1.13 5.30 1.09 5.80 1.02 9.70
    6.64 1.14 2.93 1.44 2.63 1.54 2.31 1.68 1.98 1.92 1.77 2.15 1.61 2.46 1.31 3.66 1.13 7.03
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.80 1.40 1.74 2.11 1.31 3.30
    4.05 1.24 3.04 1.38 1.77 2.05 1.33 3.30 1.22 4.30
    3.63 1.33 2.91 1.46 2.09 1.83 1.75 2.19 1.52 2.68
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.21 1.62 1.65 2.17 1.40 2.85
    5.90 1.14 4.30 1.22 2.21 1.67 1.63 2.28 1.37 3.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.53 2.39
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.27
    Букмекер Да Нет
    2.60 1.45
    Где смотреть матч Рома - Сампдория онлайн

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    Прогнозы на матч Рома - Сампдория

    Исход игры
    Рома
    95.2% (59)
    Ничья
    4.8% (3)
    Сампдория
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.88% (43)
    Меньше
    27.12% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    74.58% (44)
    Нет
    25.42% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    58.1% (36)
    2:0 Рома
    21% (13)
    3:1 Рома
    8.1% (5)
    1:0 Рома
    3.2% (2)
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