Рома
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Сампдория
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мхитарян Генрих
|7
|0.5
|2.
|Верету Жордан
|7 (4)
|0.5
|3.
|Джеко Эдин
|6
|0.43
|4.
|Педро Родригес
|3
|0.21
|5.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.14
|6.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.07
|7.
|Майораль Борха
|1
|0.07
|8.
|Манчини Джанлука
|1
|0.07
|9.
|Перес Карлес
|1
|0.07
|10.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.07
|11.
|Карсдорп Рик
|0
|0
|12.
|Смоллинг Крис
|0
|0
|13.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|14.
|Перес Бруно
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|7 (1)
|0.5
|2.
|Янкто Якуб
|4
|0.29
|3.
|Верре Валерио
|2
|0.14
|4.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.14
|5.
|Экдаль Олбин
|2
|0.14
|6.
|Торсби Мортен
|2
|0.14
|7.
|Кандрева Антонио
|1
|0.07
|8.
|Кейта Бальде
|1
|0.07
|9.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.07
|10.
|Коллей Омар
|1
|0.07
|11.
|Йосида Майя
|0
|0
|12.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|13.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|14.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кристанте Бриан
|4
|0
|2.
|Педро Родригес
|2
|1
|3.
|Верету Жордан
|3
|0
|4.
|Манчини Джанлука
|3
|0
|5.
|Ибаньес Рожер
|3
|0
|6.
|Миранте Антонио
|2
|0
|7.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0
|8.
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|9.
|Кумбулла Мараш
|2
|0
|10.
|Джеко Эдин
|1
|0
|11.
|Сантон Давиде
|1
|0
|12.
|Перес Бруно
|1
|0
|13.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|14.
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|8
|0
|2.
|Торсби Мортен
|5
|0
|3.
|Экдаль Олбин
|4
|0
|4.
|Рамирес Гастон
|4
|0
|5.
|Адриен Силва
|3
|0
|6.
|Коллей Омар
|3
|0
|7.
|Янкто Якуб
|3
|0
|8.
|Кейта Бальде
|1
|1
|9.
|Ауджелло Томмазо
|1
|1
|10.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|11.
|Йосида Майя
|1
|0
|12.
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|13.
|Верре Валерио
|1
|0
|14.
|Феррари Алекс
|1
|0
|15.
|Дамсгор Миккель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|20% (6)
|6.67% (2)
|33.33% (10)
|3.33% (1)
|20% (6)
|16.67% (5)
|Сампдория
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +12 =4 -4Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома
Сампдория Последние 20 матчей: +9 =3 -8Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория
Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория
Последние игры между собой
Рома: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Сампдория: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Рома 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Рома Серия A Сампдория 3:2 Рома Серия A Рома 4:0 Сампдория Кубок Рома 3:2 Сампдория Серия A Рома 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Рома Серия A Рома 0:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Рома Серия A Рома 3:0 Сампдория Серия A Рома 1:0 Сампдория Кубок Сампдория 0:2 Рома Серия A Сампдория 3:1 Рома Серия A Рома 1:1 Сампдория Серия A Рома 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Рома Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 16
|34
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 17
|33
|3.
|Рома
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 23
|27
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 17
|26
|6.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|27 - 15
|24
|7.
|Аталанта
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|28 - 20
|22
|8.
|Лацио
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 23
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|23 - 24
|17
|12.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|13.
|Болонья
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 27
|15
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|15.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 27
|14
|16.
|Парма
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 29
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 27
|10
|19.
|Кротоне
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|20.
|Торино
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|22 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 11
|16
|3.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 8
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 9
|10
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Кальяри
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|12.
|Лацио
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 12
|7
|15.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 8
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Торино
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|20.
|Специя
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|4.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|7.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|11
|8.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|9.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Верона
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|14.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|15.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Рома - Сампдория
Исход игры
Рома
95.2% (59)
Ничья
4.8% (3)
Сампдория
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
72.88% (43)
Меньше
27.12% (16)
Обе команды забьют
Да
74.58% (44)
Нет
25.42% (15)
Популярный счёт
2:1 Рома
58.1% (36)
2:0 Рома
21% (13)
3:1 Рома
8.1% (5)
1:0 Рома
3.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!