Кальяри
0:1
Первый тайм: 38'
Стадион: Сарденья Арена
Наполи
0:1
25' ГолЗелиньски Пётр
30' Желтая карточкаЛикояннис Хараламбос
10
Педро
Жоао
25
Оспина
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Пинна СимонеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
25'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|8 (2)
|0.53
|2.
|Симеоне Джованни
|5
|0.33
|3.
|Соттил Рикардо
|2
|0.13
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.13
|5.
|Паволетти Леонардо
|1
|0.07
|6.
|Нандес Найтан
|1
|0.07
|7.
|Марин Рэзван
|1
|0.07
|8.
|Годин Диего
|1
|0.07
|9.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|10.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|11.
|Олива Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лосано Ирвинг
|6
|0.4
|2.
|Инсинье Лоренцо
|5
|0.33
|3.
|Мертенс Дрис
|4
|0.27
|4.
|Политано Маттео
|3
|0.2
|5.
|Петанья Андреа
|3
|0.2
|6.
|Зелиньски Пётр
|2
|0.13
|7.
|Осимхен Виктор
|2
|0.13
|8.
|Фабиан Руис
|1
|0.07
|9.
|Демме Диего
|1
|0.07
|10.
|Элмас Эльиф
|1
|0.07
|11.
|Оспина Давид
|0
|0
|12.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|13.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|4
|0
|2.
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|3.
|Нандес Найтан
|3
|0
|4.
|Фараго Паоло
|2
|0
|5.
|Рог Марко
|2
|0
|6.
|Марин Рэзван
|2
|0
|7.
|Соттил Рикардо
|1
|0
|8.
|Педро Жоао
|1
|0
|9.
|Краньо Алессио
|1
|0
|10.
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|11.
|Олива Кристиан
|1
|0
|12.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|1
|2.
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|3.
|Лосано Ирвинг
|3
|0
|4.
|Инсинье Лоренцо
|1
|1
|5.
|Оспина Давид
|2
|0
|6.
|Кулибали Калиду
|2
|0
|7.
|Руй Мариу
|2
|0
|8.
|Политано Маттео
|2
|0
|9.
|Лоботка Станислав
|2
|0
|10.
|Манолас Костас
|1
|0
|11.
|Демме Диего
|1
|0
|12.
|Осимхен Виктор
|1
|0
|13.
|Элмас Эльиф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|33.33% (7)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|Наполи
|3.7% (1)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|29.63% (8)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +7 =6 -7Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан
Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус
Наполи Последние 20 матчей: +11 =3 -6Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи Наполи 2:1 Сампдория
Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Ювентус 3:0 Наполи Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Наполи: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Кальяри 0:5 Наполи Серия A Наполи 3:0 Кальяри Серия A Наполи 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:5 Наполи Серия A Кальяри 0:3 Наполи Серия A Наполи 3:3 Кальяри Серия A Наполи 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Наполи Серия A Наполи 6:3 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 3:3 Наполи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|40 - 19
|36
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 16
|34
|3.
|Рома
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|31 - 23
|28
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|5.
|Наполи
|1:0 Заявка
|15
|9
|1
|5
|28 - 15
|27
|6.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 18
|26
|7.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 20
|25
|8.
|Лацио
|1:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 23
|24
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|11.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 24
|18
|12.
|Болонья
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 27
|16
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|14.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|15.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|21 - 28
|14
|16.
|Специя
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|19 - 29
|12
|17.
|Парма
|0:1 Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 26
|12
|18.
|Торино
|1:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|23 - 32
|11
|19.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 28
|10
|20.
|Кротоне
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|2.
|Рома
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 7
|18
|3.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Наполи
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 8
|13
|6.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|7.
|Верона
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|8.
|Болонья
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|9.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|10.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|12.
|Лацио
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 12
|7
|15.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|17.
|Парма
|0:1 Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 9
|7
|18.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|10 - 16
|4
|19.
|Специя
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 16
|4
|20.
|Торино
|1:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Лацио
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|5.
|Наполи
|1:0 Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 7
|14
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|7.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|8.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|9.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|10.
|Рома
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Верона
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|13.
|Специя
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|14.
|Торино
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|15.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|16.
|Болонья
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|17.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|18.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Парма
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кальяри 0:1 Наполи
Исход игры
Кальяри
2.1% (3)
Ничья
7% (10)
Наполи
90.8% (129)
Тотал 2.5
Больше
65.47% (91)
Меньше
34.53% (48)
Обе команды забьют
Да
71.22% (99)
Нет
28.78% (40)
Популярный счёт
1:2 Наполи
52.8% (75)
0:2 Наполи
16.9% (24)
0:1 Наполи
9.9% (14)
1:3 Наполи
7% (10)
1:1 Ничья
6.3% (9)
2:1 Кальяри
1.4% (2)
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