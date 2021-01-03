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  3. Италия
Парма
0:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Торино
0'
0:1
8' Гол
Синго Уилфрид
30' Желтая карточка
Гальоло Риккардо
32' Желтая карточка
Верди Симоне
37'
1
Сепе
Луиджи
2
Иакопони
Симоне
24
Осорио
Йордан
22
Алвеш
Бруну
7
Гальоло
Риккардо
33
Куцка
Юрай
23
Эрнани
Азеведо
14
Куртич
Ясмин
32
Брунетта
Хуан
10
Карамо
Янн
11
Корнелиус
Андреас
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
4
Лянко
Войнович
3
Бремер
Глейсон
17
Синго
Уилфрид
7
Лукич
Саша
88
Ринкон
Томас
77
Линетти
Кароль
13
Родригес
Рикардо
24
Верди
Симоне
9
Белотти
Андреа
Парма
4-3-2-1
Торино
3-5-2

Ход матча

8'
0:1
Синго Уилфрид
(Белотти Андреа)
30'
Гальоло Риккардо
 
32'
 
Верди Симоне

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жервиньо Куасси 4 0.27
2. Эрнани Азеведо 3 0.2
3. Куцка Юрай 2 (1) 0.13
4. Куртич Ясмин 2 0.13
5. Гальоло Риккардо 1 0.07
6. Карамо Янн 1 0.07
7. Бругман Гастон 0 0
8. Инглезе Роберто 0 0
9. Пеццелла Джузеппе 0 0
10. Брунетта Хуан 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 9 (2) 0.6
2. Лукич Саша 3 0.2
3. Верди Симоне 1 0.07
4. Бонаццоли Федерико 1 0.07
5. Мейте Суалихо 1 0.07
6. Синго Уилфрид 1 0.07
7. Н'Кулу Николя 1 0.07
8. Дзадза Симоне 1 0.07
9. Иццо Армандо 1 0.07
10. Линетти Кароль 1 0.07
11. Бремер Глейсон 1 0.07
12. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.07
13. Войвода Мергим 0 0
14. Ринкон Томас 0 0

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Иакопони Симоне 3 1
2. Эрнани Азеведо 4 0
3. Куцка Юрай 3 0
4. Алвеш Бруну 2 0
5. Куртич Ясмин 2 0
6. Инглезе Роберто 2 0
7. Пеццелла Джузеппе 2 0
8. Дармиан Маттео 1 0
9. Скоццарелла Маттео 1 0
10. Бругман Гастон 1 0
11. Корнелиус Андреас 1 0
12. Лорини Венсан 1 0
13. Сиприен Вилан 1 0
14. Гальоло Риккардо 1 0
15. Грасси Альберто 1 0
16. Осорио Йордан 1 0
17. Карамо Янн 1 0
18. Брунетта Хуан 1 0
19. Бузи Максим 1 0
20. Зом Симон 1 0
Торино
# Игрок      
1. Лянко Войнович 5 0
2. Синго Уилфрид 3 1
3. Ринкон Томас 4 0
4. Верди Симоне 3 0
5. Лукич Саша 3 0
6. Линетти Кароль 2 0
7. Бонаццоли Федерико 2 0
8. Войвода Мергим 2 0
9. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
10. Н'Кулу Николя 1 0
11. Дзадза Симоне 1 0
12. Родригес Рикардо 1 0
13. Иццо Армандо 1 0
14. Белотти Андреа 1 0
15. Гояк Амер 1 0
16. Буонджорно Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 23.08% (3) 7.69% (1) 7.69% (1) 30.77% (4) 23.08% (3) 7.69% (1)
 Торино 19.05% (4) 14.29% (3) 14.29% (3) 9.52% (2) 23.81% (5) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Кротоне 2:1 Парма Парма 0:4 Ювентус Парма 0:0 Кальяри Милан 2:2 Парма
Парма 0:0 Беневенто Дженоа 1:2 Парма Парма 2:1 Козенца Рома 3:0 Парма Парма 0:0 Фиорентина Интер Милан 2:2 Парма Парма 3:1 Пескара Парма 2:2 Специя Удинезе 3:2 Парма Парма 1:0 Верона Болонья 4:1 Парма Парма 0:2 Наполи Парма 6:0 Про Сесто Парма 0:2 Эмполи Парма 2:0 Карпи Лечче 3:4 Парма
Торино Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе
Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино

Последние игры между собой

Парма: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Торино: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Торино 1:1 Парма Серия A Парма 3:2 Торино Серия A Парма 0:0 Торино Серия A Торино 1:2 Парма Серия A
Парма 0:2 Торино Серия A Торино 1:0 Парма Серия A Торино 1:1 Парма Серия A Парма 3:1 Торино Серия A Парма 4:1 Торино Серия A Торино 1:3 Парма Серия A Торино 4:4 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 11 3 1 40 - 19 36
2. Милан Заявка 14 10 4 0 32 - 16 34
3. Рома 0:0 Заявка 15 8 4 3 31 - 23 28
4. Ювентус Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
5. Наполи 1:0 Заявка 15 9 1 5 28 - 15 27
6. Сассуоло 0:1 Заявка 15 7 5 3 26 - 18 26
7. Аталанта 1:0 Заявка 14 7 4 3 29 - 20 25
8. Лацио 1:0 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
9. Верона 0:0 Заявка 15 5 6 4 18 - 14 21
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
11. Сампдория 0:0 Заявка 15 5 3 7 23 - 24 18
12. Болонья 0:0 Заявка 15 4 4 7 21 - 27 16
13. Удинезе Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
14. Фиорентина 0:0 Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
15. Кальяри 0:1 Заявка 15 3 5 7 21 - 28 14
16. Специя 0:0 Заявка 15 2 6 7 19 - 29 12
17. Парма 0:1 Заявка 15 2 6 7 13 - 26 12
18. Торино 1:0 Заявка 15 2 5 8 23 - 32 11
19. Дженоа 0:1 Заявка 15 2 4 9 14 - 28 10
20. Кротоне Заявка 15 2 3 10 15 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
2. Рома 0:0 Заявка 8 5 3 0 18 - 7 18
3. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
4. Ювентус Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5. Наполи 1:0 Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
6. Аталанта 1:0 Заявка 7 4 1 2 15 - 9 13
7. Верона 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
8. Болонья 0:0 Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
9. Фиорентина 0:0 Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
10. Сассуоло 0:1 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Кальяри 0:1 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
12. Лацио 1:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Сампдория 0:0 Заявка 7 2 1 4 13 - 12 7
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма 0:1 Заявка 8 1 4 3 3 - 9 7
18. Дженоа 0:1 Заявка 8 1 1 6 10 - 16 4
19. Специя 0:0 Заявка 8 0 4 4 8 - 16 4
20. Торино 1:0 Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Сассуоло 0:1 Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
4. Лацио 1:0 Заявка 8 5 1 2 14 - 11 16
5. Наполи 1:0 Заявка 8 5 0 3 10 - 7 14
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
7. Аталанта 1:0 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
8. Сампдория 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
9. Беневенто Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
10. Рома 0:0 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11. Верона 0:0 Заявка 7 2 4 1 8 - 6 10
12. Удинезе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
13. Специя 0:0 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
14. Торино 1:0 Заявка 8 2 2 4 11 - 15 8
15. Дженоа 0:1 Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
16. Болонья 0:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
17. Кальяри 0:1 Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
18. Фиорентина 0:0 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19. Парма 0:1 Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Парма 35.7% (51)
X 53.1% (76)
Торино 11.2% (16)
Все прогнозы
1.68 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Торино
7.30
4.15
2.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.30 4.20 1.47
Бонус: 10 000 ₽ 3.30 3.30 2.44
Бонус: 5 000 ₽ 3.34 3.15 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 6.80 3.80 1.55
  6.76 3.63 1.62

Самый высокий коэффициент на матч «Парма» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Парма» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Парма» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.07 3.35 1.33 2.50 1.53 1.78 2.05 1.44 2.80 1.30 3.55 1.10 7.00
7.50 1.05 6.65 1.08 3.20 1.33 2.50 1.53 1.84 2.07 1.44 2.77 1.31 3.32 1.11 5.60 1.08 6.20 1.00 10.75
9.00 1.04 6.80 1.08 4.90 1.17 3.50 1.30 2.04 1.83 1.97 1.45 1.72 2.20 2.00 1.80 1.28 3.60 1.10 6.80 1.19 7.77 1.06 15.00 1.05 15.00 0.00 20.00
3.48 1.34 3.06 1.42 3.49 1.32 2.34 1.64 1.92 1.97 1.66 2.30 1.42 3.00 1.65 2.31 1.51 2.66 1.11 7.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.70 1.43 1.79 1.96 1.37 2.95 1.08 7.00
2.62 1.49 1.82 1.99 1.41 2.91 1.12 6.25 1.08 7.60
1.79 2.02 2.15 1.70 1.05 9.50 1.03 12.00 1.03 12.00 1.02 13.00
2.91 1.46 2.38 1.64 1.85 2.06 1.54 2.64 1.28 3.87 1.15 5.98 1.28 3.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.25 2.55 1.47 1.64 2.18 1.16 4.80
3.76 1.27 2.59 1.50 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.80
2.75 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.98
1.55 2.45
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
3.30 1.30
Где смотреть матч Парма 0:1 Торино онлайн

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Прогнозы на матч Парма 0:1 Торино

Исход игры
Парма
35.7% (51)
Ничья
53.1% (76)
Торино
11.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
33.57% (47)
Меньше
66.43% (93)
Обе команды забьют
Да
76.43% (107)
Нет
23.57% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42% (60)
2:1 Парма
21.7% (31)
1:0 Парма
9.8% (14)
2:2 Ничья
5.6% (8)
1:2 Торино
4.9% (7)
0:0 Ничья
4.2% (6)
2:0 Парма
3.5% (5)
0:1 Торино
3.5% (5)
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