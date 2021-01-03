Парма
0:3
Конец матча
Стадион: Эннио Тардини
Торино
0:1
8' ГолСинго Уилфрид
30' Желтая карточкаГальоло Риккардо
32' Желтая карточкаВерди Симоне
87' Желтая карточкаАлвеш Бруну
0:2
88' ГолИццо Армандо
90' Желтая карточкаИццо Армандо
0:3
90' ГолГояк Амер
22
Алвеш
Бруну
33
Куцка
Юрай
14
Куртич
Ясмин
10
Карамо
Янн
88
Ринкон
Томас
24
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Карамо ЯннПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
42 Бузи МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мурру НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
8'
0:1
30'
32'
87'
88'
0:2
90'
90'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
9 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 5
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жервиньо Куасси
|4
|0.27
|2.
|Эрнани Азеведо
|3
|0.2
|3.
|Куцка Юрай
|2 (1)
|0.13
|4.
|Куртич Ясмин
|2
|0.13
|5.
|Гальоло Риккардо
|1
|0.07
|6.
|Карамо Янн
|1
|0.07
|7.
|Бругман Гастон
|0
|0
|8.
|Инглезе Роберто
|0
|0
|9.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|10.
|Брунетта Хуан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|9 (2)
|0.6
|2.
|Лукич Саша
|3
|0.2
|3.
|Иццо Армандо
|2
|0.13
|4.
|Верди Симоне
|1
|0.07
|5.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.07
|6.
|Мейте Суалихо
|1
|0.07
|7.
|Гояк Амер
|1
|0.07
|8.
|Синго Уилфрид
|1
|0.07
|9.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.07
|10.
|Дзадза Симоне
|1
|0.07
|11.
|Линетти Кароль
|1
|0.07
|12.
|Бремер Глейсон
|1
|0.07
|13.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.07
|14.
|Войвода Мергим
|0
|0
|15.
|Ринкон Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иакопони Симоне
|3
|1
|2.
|Эрнани Азеведо
|4
|0
|3.
|Куцка Юрай
|3
|0
|4.
|Алвеш Бруну
|3
|0
|5.
|Куртич Ясмин
|2
|0
|6.
|Инглезе Роберто
|2
|0
|7.
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|8.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|9.
|Скоццарелла Маттео
|1
|0
|10.
|Бругман Гастон
|1
|0
|11.
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|12.
|Лорини Венсан
|1
|0
|13.
|Сиприен Вилан
|1
|0
|14.
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|15.
|Грасси Альберто
|1
|0
|16.
|Осорио Йордан
|1
|0
|17.
|Карамо Янн
|1
|0
|18.
|Брунетта Хуан
|1
|0
|19.
|Бузи Максим
|1
|0
|20.
|Зом Симон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лянко Войнович
|5
|0
|2.
|Синго Уилфрид
|3
|1
|3.
|Ринкон Томас
|4
|0
|4.
|Верди Симоне
|3
|0
|5.
|Лукич Саша
|3
|0
|6.
|Иццо Армандо
|2
|0
|7.
|Линетти Кароль
|2
|0
|8.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|9.
|Войвода Мергим
|2
|0
|10.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|11.
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|12.
|Дзадза Симоне
|1
|0
|13.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|14.
|Белотти Андреа
|1
|0
|15.
|Гояк Амер
|1
|0
|16.
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Парма
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|Торино
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|25% (6)
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: +7 =6 -7Кротоне 2:1 Парма Парма 0:4 Ювентус Парма 0:0 Кальяри Милан 2:2 Парма
Торино Последние 20 матчей: +4 =7 -9Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе
Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино
Последние игры между собой
Парма: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Торино: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|40 - 19
|36
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 16
|34
|3.
|Рома
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|32 - 23
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|5.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|31 - 16
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 22
|26
|7.
|Аталанта
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 21
|25
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 14
|23
|9.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 24
|22
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|23 - 25
|17
|12.
|Болонья
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 27
|16
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|15.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 31
|14
|16.
|Парма
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 28
|12
|17.
|Торино
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|25 - 32
|11
|18.
|Специя
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 30
|11
|19.
|Дженоа
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|15 - 28
|11
|20.
|Кротоне
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 7
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 8
|13
|6.
|Аталанта
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|19 - 10
|13
|7.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Кальяри
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|12.
|Лацио
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 12
|7
|15.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 11
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|19.
|Торино
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|20.
|Специя
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 8
|14
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|7.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|8.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|9.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|14.
|Торино
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|15.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|16.
|Болонья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Парма» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Парма» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Парма» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Парма 0:3 Торино
Исход игры
Парма
35.7% (51)
Ничья
53.1% (76)
Торино
11.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
33.57% (47)
Меньше
66.43% (93)
Обе команды забьют
Да
76.43% (107)
Нет
23.57% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42% (60)
2:1 Парма
21.7% (31)
1:0 Парма
9.8% (14)
2:2 Ничья
5.6% (8)
1:2 Торино
4.9% (7)
0:0 Ничья
4.2% (6)
0:1 Торино
3.5% (5)
2:0 Парма
3.5% (5)
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