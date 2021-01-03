Аталанта
Позже
Стадион: Гевисс Стэдиум
Сассуоло
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мохика ХоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|7 (1)
|0.54
|2.
|Гомес Алехандро
|4
|0.31
|3.
|Сапата Дуван
|3 (1)
|0.23
|4.
|Госенс Робин
|3
|0.23
|5.
|Хатебур Ханс
|2
|0.15
|6.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.15
|7.
|Иличич Йосип
|1
|0.08
|8.
|Малиновский Руслан
|1
|0.08
|9.
|Фройлер Ремо
|1
|0.08
|10.
|Пашалич Марио
|1
|0.08
|11.
|Толой Рафаэл
|1
|0.08
|12.
|Де Рон Мартен
|1
|0.08
|13.
|Миранчук Алексей
|1
|0.08
|14.
|Паломино Хосе
|0
|0
|15.
|Джимсити Берат
|0
|0
|16.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берарди Доменико
|7 (2)
|0.5
|2.
|Капуто Франческо
|6 (1)
|0.43
|3.
|Джуричич Филип
|3
|0.21
|4.
|Траоре Хамед
|2
|0.14
|5.
|Локателли Мануэль
|2 (1)
|0.14
|6.
|Кирикеш Влад
|1
|0.07
|7.
|Дефрель Грегоре
|1
|0.07
|8.
|Бога Жереми
|1
|0.07
|9.
|Бурабия Мехди
|1
|0.07
|10.
|Лопес Максим
|1
|0.07
|11.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|12.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|13.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джимсити Берат
|4
|0
|2.
|Ромеро Кристиан
|4
|0
|3.
|Толой Рафаэл
|3
|0
|4.
|Госенс Робин
|3
|0
|5.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|6.
|Малиновский Руслан
|2
|0
|7.
|Паломино Хосе
|1
|0
|8.
|Де Рон Мартен
|1
|0
|9.
|Пашалич Марио
|1
|0
|10.
|Мохика Хоан
|1
|0
|11.
|Хатебур Ханс
|1
|0
|12.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|13.
|Пессина Маттео
|1
|0
|14.
|Диалло Амад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|6
|0
|2.
|Берарди Доменико
|4
|0
|3.
|Кирикеш Влад
|3
|0
|4.
|Лопес Максим
|3
|0
|5.
|Айхан Кан
|2
|0
|6.
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|7.
|Траоре Хамед
|2
|0
|8.
|Гараслин Лукаш
|0
|1
|9.
|Капуто Франческо
|1
|0
|10.
|Обьянг Педро
|1
|0
|11.
|Джуричич Филип
|1
|0
|12.
|Бурабия Мехди
|1
|0
|13.
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|14.
|Тольян Йереми
|1
|0
|15.
|Марлон
|1
|0
|16.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|17.
|Рожерио да Силва
|1
|0
|18.
|Распадори Джакомо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|25% (7)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|Сассуоло
|16% (4)
|8% (2)
|4% (1)
|16% (4)
|20% (5)
|36% (9)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =6 -4Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина
Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто
Сассуоло Последние 20 матчей: +8 =7 -5Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто
Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 2
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 12
Сассуоло 0:3 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сассуоло Кубок Аталанта 2:1 Сассуоло Серия A Аталанта 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Сассуоло Серия A Аталанта 2:0 Сассуоло Кубок Сассуоло 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 0:2 Аталанта Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|40 - 19
|36
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 16
|34
|3.
|Рома
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 23
|27
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 17
|26
|6.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|27 - 15
|24
|7.
|Аталанта
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|28 - 20
|22
|8.
|Лацио
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 23
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|23 - 24
|17
|12.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|13.
|Болонья
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 27
|15
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|15.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 27
|14
|16.
|Парма
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 29
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 27
|10
|19.
|Кротоне
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 35
|9
|20.
|Торино
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|22 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|2.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|3.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 8
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 9
|10
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Кальяри
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|12.
|Лацио
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 12
|7
|15.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 8
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Торино
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|20.
|Специя
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|4.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|7.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|11
|8.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|9.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Верона
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|14.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|15.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Аталанта - Сассуоло
Исход игры
Аталанта
90.8% (129)
Ничья
6.3% (9)
Сассуоло
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
76.98% (107)
Меньше
23.02% (32)
Обе команды забьют
Да
79.14% (110)
Нет
20.86% (29)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
46.5% (66)
3:1 Аталанта
13.4% (19)
2:0 Аталанта
10.6% (15)
1:0 Аталанта
7% (10)
3:2 Аталанта
7% (10)
1:1 Ничья
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
4:1 Аталанта
1.4% (2)
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