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Аталанта
 
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Стадион:
Сассуоло

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 7 (1) 0.54
2. Гомес Алехандро 4 0.31
3. Сапата Дуван 3 (1) 0.23
4. Госенс Робин 3 0.23
5. Хатебур Ханс 2 0.15
6. Ламмерс Сэм 2 0.15
7. Иличич Йосип 1 0.08
8. Малиновский Руслан 1 0.08
9. Фройлер Ремо 1 0.08
10. Пашалич Марио 1 0.08
11. Толой Рафаэл 1 0.08
12. Де Рон Мартен 1 0.08
13. Миранчук Алексей 1 0.08
14. Паломино Хосе 0 0
15. Джимсити Берат 0 0
16. Ромеро Кристиан 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берарди Доменико 7 (2) 0.5
2. Капуто Франческо 6 (1) 0.43
3. Джуричич Филип 3 0.21
4. Траоре Хамед 2 0.14
5. Локателли Мануэль 2 (1) 0.14
6. Кирикеш Влад 1 0.07
7. Дефрель Грегоре 1 0.07
8. Бога Жереми 1 0.07
9. Бурабия Мехди 1 0.07
10. Лопес Максим 1 0.07
11. Феррари Джанмарко 0 0
12. Рожерио да Силва 0 0
13. Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Джимсити Берат 4 0
2. Ромеро Кристиан 4 0
3. Толой Рафаэл 3 0
4. Госенс Робин 3 0
5. Фройлер Ремо 2 0
6. Малиновский Руслан 2 0
7. Паломино Хосе 1 0
8. Де Рон Мартен 1 0
9. Пашалич Марио 1 0
10. Мохика Хоан 1 0
11. Хатебур Ханс 1 0
12. Кальдара Маттиа 1 0
13. Пессина Маттео 1 0
14. Диалло Амад 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 6 0
2. Берарди Доменико 4 0
3. Кирикеш Влад 3 0
4. Лопес Максим 3 0
5. Айхан Кан 2 0
6. Феррари Джанмарко 2 0
7. Траоре Хамед 2 0
8. Гараслин Лукаш 0 1
9. Капуто Франческо 1 0
10. Обьянг Педро 1 0
11. Джуричич Филип 1 0
12. Бурабия Мехди 1 0
13. Маньянелли Франческо 1 0
14. Тольян Йереми 1 0
15. Марлон 1 0
16. Кирьякопулос Георгиос 1 0
17. Рожерио да Силва 1 0
18. Распадори Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 10.71% (3) 17.86% (5) 25% (7) 14.29% (4) 17.86% (5) 14.29% (4)
 Сассуоло 16% (4) 8% (2) 4% (1) 16% (4) 20% (5) 36% (9)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина
Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто
Сассуоло Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто
Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 2
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 12
Аталанта 4:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:4 Аталанта Серия A Аталанта 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:6 Аталанта Серия A
Сассуоло 0:3 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сассуоло Кубок Аталанта 2:1 Сассуоло Серия A Аталанта 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Сассуоло Серия A Аталанта 2:0 Сассуоло Кубок Сассуоло 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 0:2 Аталанта Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 10 4 0 32 - 16 34
2. Интер Милан Заявка 14 10 3 1 34 - 17 33
3. Рома Заявка 14 8 3 3 31 - 23 27
4. Ювентус Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
5. Сассуоло Заявка 14 7 5 2 26 - 17 26
6. Наполи Заявка 14 8 1 5 27 - 15 24
7. Аталанта Заявка 13 6 4 3 28 - 20 22
8. Лацио Заявка 14 6 3 5 22 - 23 21
9. Верона Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
11. Сампдория Заявка 14 5 2 7 23 - 24 17
12. Удинезе Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
13. Болонья Заявка 14 4 3 7 21 - 27 15
14. Фиорентина Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
15. Кальяри Заявка 14 3 5 6 21 - 27 14
16. Парма Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
17. Специя Заявка 14 2 5 7 19 - 29 11
18. Дженоа Заявка 14 2 4 8 14 - 27 10
19. Кротоне Заявка 14 2 3 9 13 - 29 9
20. Торино Заявка 14 1 5 8 22 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
2. Интер Милан Заявка 7 5 1 1 17 - 11 16
3. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
4. Ювентус Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5. Наполи Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
6. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
7. Аталанта Заявка 6 3 1 2 14 - 9 10
8. Болонья Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
9. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
10. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Кальяри Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
12. Лацио Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Сампдория Заявка 7 2 1 4 13 - 12 7
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
20. Специя Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Сассуоло Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
4. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Аталанта Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
7. Наполи Заявка 7 4 0 3 9 - 7 11
8. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Беневенто Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
10. Рома Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Удинезе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
14. Дженоа Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
15. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
16. Фиорентина Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Болонья Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Торино Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
19. Парма Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Сассуоло от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2021, осталось 2 дня 14 часов 20 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Аталанта 92.2% (59)
    X 7.8% (5)
    Сассуоло 0% (0)
    Все прогнозы
    1.58 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Сассуоло
    1.62
    4.80
    5.40
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.60 4.50 5.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.60 4.70 5.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.61 4.80 5.40
      1.62 4.59 5.30

    Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    14.00 1.01 5.30 1.14 4.80 1.17 2.75 1.44 2.21 1.70 1.92 1.93 1.74 2.20 1.41 2.90 1.30 3.60 1.13 5.40 1.11 6.20 1.02 10.00 1.01 10.50
    5.40 1.11 4.65 1.17 2.69 1.44 2.17 1.69 1.80 2.23 1.41 2.91 1.29 3.46 1.11 5.45 1.09 5.95 1.01 10.25
    6.53 1.14 2.80 1.48 2.52 1.58 2.23 1.72 1.94 1.96 1.75 2.19 1.57 2.53 1.29 3.87 1.11 7.58
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.48 1.66 2.21 1.25 3.65
    4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55
    3.45 1.35 2.76 1.50 2.02 1.89 1.70 2.27 1.49 2.80
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.20 1.63 1.64 2.18 1.38 2.90
    5.70 1.14 4.20 1.23 2.15 1.70 1.61 2.32 1.37 3.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.57 2.40
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.27
    Букмекер Да Нет
    2.75 1.47
    Где смотреть матч Аталанта - Сассуоло онлайн

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    Прогнозы на матч Аталанта - Сассуоло

    Исход игры
    Аталанта
    92.2% (59)
    Ничья
    7.8% (5)
    Сассуоло
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.13% (44)
    Меньше
    27.87% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    73.77% (45)
    Нет
    26.23% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    37.5% (24)
    3:1 Аталанта
    17.2% (11)
    2:0 Аталанта
    12.5% (8)
    1:0 Аталанта
    9.4% (6)
    1:1 Ничья
    4.7% (3)
    3:2 Аталанта
    4.7% (3)
    3:0 Аталанта
    3.1% (2)
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