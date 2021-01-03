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Дженоа
1:1
Конец матча

Стадион:
Лацио
0'
0:1
15' Пенальти
Иммобиле Чиро
43' Желтая карточка
Патрик
1:1
58' Гол
Дестро Маттиа
59' Желтая карточка
Дестро Маттиа
60' Желтая карточка
Милинкович-Савич Сергей
63' Желтая карточка
Циборра Леннарт
69' Желтая карточка
Лукас Лейва
90' Желтая карточка
Эскаланте Гонсало
90'+4
1
Перин
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
2
Сапата
Кристиан
4
Кришито
Доменико
77
Дзаппакоста
Давиде
11
Бехрами
Валон
65
Ровелла
Николо
47
Бадель
Милан
99
Циборра
Леннарт
23
Дестро
Маттиа
37
Пьяца
Марко
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
77
Марусич
Адам
20
Кайседо
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
Дженоа
3-5-2
Лацио
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 5 0.33
2. Пьяца Марко 3 0.2
3. Скамачча Джанлука 2 0.13
4. Пандев Горан 1 0.07
5. Шомуродов Элдор 1 0.07
6. Стураро Стефано 1 0.07
7. Дзаппакоста Давиде 1 0.07
8. Кришито Доменико 1 (1) 0.07
9. Гильоне Паоло 0 0
10. Бадель Милан 0 0
11. Лерагер Лукас 0 0
12. Гольданига Эдоардо 0 0
13. Пеллегрини Лука 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 10 (3) 0.67
2. Кайседо Фелипе 4 0.27
3. Милинкович-Савич Сергей 3 0.2
4. Альберто Луис 3 0.2
5. Корреа Хоакин 1 0.07
6. Лаццари Мануэль 1 0.07
7. Перейра Андреас 1 0.07
8. Марусич Адам 0 0
9. Патрик 0 0
10. Пароло Марко 0 0
11. Ачерби Франческо 0 0
12. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Бадель Милан 4 0
2. Бани Маттиа 4 0
3. Гольданига Эдоардо 4 0
4. Пандев Горан 3 0
5. Мазиелло Андреа 3 0
6. Дестро Маттиа 3 0
7. Зайц Миха 3 0
8. Гильоне Паоло 3 0
9. Перин Маттиа 1 1
10. Пеллегрини Лука 2 0
11. Радованович Иван 1 0
12. Стураро Стефано 1 0
13. Дзаппакоста Давиде 1 0
14. Скамачча Джанлука 1 0
15. Циборра Леннарт 1 0
16. Ровелла Николо 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 6 0
2. Лукас Лейва 5 0
3. Иммобиле Чиро 3 1
4. Кайседо Фелипе 4 0
5. Фарес Мохамед 4 0
6. Патрик 3 0
7. Альберто Луис 3 0
8. Эскаланте Гонсало 3 0
9. Худт Уэсли 3 0
10. Пароло Марко 2 0
11. Ачерби Франческо 2 0
12. Марусич Адам 2 0
13. Лаццари Мануэль 2 0
14. Рейна Пепе 1 0
15. Катальди Данило 1 0
16. Милинкович-Савич Сергей 1 0
17. Перейра Андреас 1 0
18. Мурики Ведат 1 0
19. Луис Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 13.33% (2) 13.33% (2) 6.67% (1) 33.33% (5) 20% (3) 13.33% (2)
 Лацио 21.74% (5) 13.04% (3) 4.35% (1) 34.78% (8) 8.7% (2) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус
Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа
Лацио Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Милан 3:2 Лацио Лацио 2:0 Наполи Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона
Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Лацио: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Дженоа 2:3 Лацио Серия A Лацио 4:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Лацио Серия A Лацио 4:1 Дженоа Серия A
Лацио 1:2 Дженоа Серия A Дженоа 2:3 Лацио Серия A Дженоа 2:2 Лацио Серия A Лацио 4:2 Дженоа Кубок Лацио 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Лацио Серия A Лацио 2:0 Дженоа Серия A Лацио 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Лацио Серия A Дженоа 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:2 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Лацио Серия A Лацио 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Лацио Серия A Лацио 1:2 Дженоа Серия A Лацио 4:2 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 11 3 1 40 - 19 36
2. Милан Заявка 14 10 4 0 32 - 16 34
3. Рома Заявка 15 9 3 3 32 - 23 30
4. Ювентус Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
5. Наполи Заявка 15 9 1 5 31 - 16 27
6. Сассуоло Заявка 15 7 5 3 27 - 22 26
7. Аталанта Заявка 14 7 4 3 33 - 21 25
8. Верона Заявка 15 6 5 4 19 - 14 23
9. Лацио Заявка 15 6 4 5 23 - 24 22
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
11. Сампдория Заявка 15 5 2 8 23 - 25 17
12. Болонья Заявка 15 4 4 7 21 - 27 16
13. Удинезе Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
14. Фиорентина Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
15. Кальяри Заявка 15 3 5 7 22 - 31 14
16. Парма Заявка 15 2 6 7 13 - 28 12
17. Торино Заявка 15 2 5 8 25 - 32 11
18. Специя Заявка 15 2 5 8 19 - 30 11
19. Дженоа Заявка 15 2 5 8 15 - 28 11
20. Кротоне Заявка 15 2 3 10 15 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 8 6 2 0 19 - 7 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
4. Ювентус Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5. Наполи Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
6. Аталанта Заявка 7 4 1 2 19 - 10 13
7. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
8. Болонья Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
9. Фиорентина Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
10. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Кальяри Заявка 7 2 2 3 11 - 14 8
12. Лацио Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Сампдория Заявка 7 2 1 4 13 - 12 7
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма Заявка 8 1 4 3 3 - 11 7
18. Дженоа Заявка 8 1 2 5 11 - 16 5
19. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Сассуоло Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Наполи Заявка 8 5 0 3 13 - 8 14
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
7. Аталанта Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
8. Верона Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
9. Беневенто Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
10. Рома Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11. Сампдория Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
12. Удинезе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
14. Торино Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
15. Дженоа Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
16. Болонья Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
17. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
18. Фиорентина Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19. Парма Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Дженоа 1.4% (2)
X 11.8% (17)
Лацио 86.8% (125)
Все прогнозы
1.57 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 1.70 2.80
Бонус: 10 000 ₽ 5.20 4.10 1.76
Бонус: 5 000 ₽ 5.25 3.92 1.74
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 1.77 2.70
  8.50 1.65 3.16

Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.05 3.75 1.28 2.85 1.43 1.93 1.88 1.53 2.47 1.36 3.15 1.13 6.00 1.05 10.00
9.40 1.02 8.60 1.04 3.70 1.26 2.91 1.41 2.07 1.84 1.60 2.34 1.39 2.90 1.17 4.75 1.11 5.35 1.02 9.40
12.50 1.01 9.10 1.05 2.90 1.40 1.92 1.87 1.92 2.85 1.82 2.06 1.25 3.90 1.14 5.55 1.01 15.00 1.04 10.00 1.02 13.00 1.07 13.00 1.01 18.00
3.94 1.28 3.80 1.28 3.05 1.40 2.12 1.77 1.75 2.15 1.45 2.85 1.16 5.57 1.47 2.81 1.33 3.44 1.13 6.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.90 1.38 1.94 1.80 1.43 2.70 1.10 6.40
3.00 1.39 2.01 1.80 1.47 2.68 1.16 5.35 1.11 6.45
2.01 1.80 2.15 1.70 1.06 8.80 1.03 12.00 1.04 10.00 1.03 12.00
3.18 1.38 2.62 1.52 2.06 1.83 1.65 2.33 1.29 3.72 1.16 5.71 1.35 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.22 2.80 1.40 1.72 2.04 1.19 4.30
4.05 1.24 2.88 1.42 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30
2.90 1.38 1.75 2.01 1.29 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
2.63 1.48
Букмекер Да Нет
4.60 1.18
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
3.45 1.28
Где смотреть матч Дженоа 1:1 Лацио онлайн

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Прогнозы на матч Дженоа 1:1 Лацио

Исход игры
Дженоа
1.4% (2)
Ничья
11.8% (17)
Лацио
86.8% (125)
Тотал 2.5
Больше
68.09% (96)
Меньше
31.91% (45)
Обе команды забьют
Да
78.01% (110)
Нет
21.99% (31)
Популярный счёт
1:2 Лацио
54.9% (79)
0:1 Лацио
13.9% (20)
1:1 Ничья
9.7% (14)
0:2 Лацио
6.9% (10)
1:3 Лацио
5.6% (8)
2:3 Лацио
2.1% (3)
1:4 Лацио
1.4% (2)
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