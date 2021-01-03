Дженоа
1:1
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Лацио
0:1
15' ПенальтиИммобиле Чиро
43' Желтая карточкаПатрик
1:1
58' ГолДестро Маттиа
59' Желтая карточкаДестро Маттиа
60' Желтая карточкаМилинкович-Савич Сергей
63' Желтая карточкаЦиборра Леннарт
69' Желтая карточкаЛукас Лейва
90' Желтая карточкаЭскаланте Гонсало
47
Бадель
Милан
37
Пьяца
Марко
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Пьяца МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Алиа МаркоВратарь
-
14 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
0:1
43'
46'
58'
1:1
59'
63'
69'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 9
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дестро Маттиа
|5
|0.33
|2.
|Пьяца Марко
|3
|0.2
|3.
|Скамачча Джанлука
|2
|0.13
|4.
|Пандев Горан
|1
|0.07
|5.
|Шомуродов Элдор
|1
|0.07
|6.
|Стураро Стефано
|1
|0.07
|7.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.07
|8.
|Кришито Доменико
|1 (1)
|0.07
|9.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|10.
|Бадель Милан
|0
|0
|11.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|12.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|13.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|10 (3)
|0.67
|2.
|Кайседо Фелипе
|4
|0.27
|3.
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.2
|4.
|Альберто Луис
|3
|0.2
|5.
|Корреа Хоакин
|1
|0.07
|6.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.07
|7.
|Перейра Андреас
|1
|0.07
|8.
|Марусич Адам
|0
|0
|9.
|Патрик
|0
|0
|10.
|Пароло Марко
|0
|0
|11.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|12.
|Фарес Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бадель Милан
|4
|0
|2.
|Бани Маттиа
|4
|0
|3.
|Гольданига Эдоардо
|4
|0
|4.
|Пандев Горан
|3
|0
|5.
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|6.
|Дестро Маттиа
|3
|0
|7.
|Зайц Миха
|3
|0
|8.
|Гильоне Паоло
|3
|0
|9.
|Перин Маттиа
|1
|1
|10.
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|11.
|Радованович Иван
|1
|0
|12.
|Стураро Стефано
|1
|0
|13.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|14.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|15.
|Циборра Леннарт
|1
|0
|16.
|Ровелла Николо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|6
|0
|2.
|Лукас Лейва
|5
|0
|3.
|Иммобиле Чиро
|3
|1
|4.
|Кайседо Фелипе
|4
|0
|5.
|Фарес Мохамед
|4
|0
|6.
|Патрик
|3
|0
|7.
|Альберто Луис
|3
|0
|8.
|Эскаланте Гонсало
|3
|0
|9.
|Худт Уэсли
|3
|0
|10.
|Пароло Марко
|2
|0
|11.
|Ачерби Франческо
|2
|0
|12.
|Марусич Адам
|2
|0
|13.
|Лаццари Мануэль
|2
|0
|14.
|Рейна Пепе
|1
|0
|15.
|Катальди Данило
|1
|0
|16.
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0
|17.
|Перейра Андреас
|1
|0
|18.
|Мурики Ведат
|1
|0
|19.
|Луис Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|20% (3)
|13.33% (2)
|Лацио
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|4.35% (1)
|34.78% (8)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +7 =4 -9Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус
Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа
Лацио Последние 20 матчей: +8 =7 -5Милан 3:2 Лацио Лацио 2:0 Наполи Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Лацио: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Лацио 1:2 Дженоа Серия A Дженоа 2:3 Лацио Серия A Дженоа 2:2 Лацио Серия A Лацио 4:2 Дженоа Кубок Лацио 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Лацио Серия A Лацио 2:0 Дженоа Серия A Лацио 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Лацио Серия A Дженоа 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:2 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Лацио Серия A Лацио 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Лацио Серия A Лацио 1:2 Дженоа Серия A Лацио 4:2 Дженоа Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|40 - 19
|36
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 16
|34
|3.
|Рома
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|32 - 23
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|5.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|31 - 16
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 22
|26
|7.
|Аталанта
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 21
|25
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 14
|23
|9.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 24
|22
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|23 - 25
|17
|12.
|Болонья
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 27
|16
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|15.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 31
|14
|16.
|Парма
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 28
|12
|17.
|Торино
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|25 - 32
|11
|18.
|Специя
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 30
|11
|19.
|Дженоа
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|15 - 28
|11
|20.
|Кротоне
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 7
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 8
|13
|6.
|Аталанта
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|19 - 10
|13
|7.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Кальяри
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|12.
|Лацио
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 12
|7
|15.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 11
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|19.
|Торино
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|20.
|Специя
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 8
|14
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|7.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|8.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|9.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|14.
|Торино
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|15.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|16.
|Болонья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дженоа 1:1 Лацио
Исход игры
Дженоа
1.4% (2)
Ничья
11.8% (17)
Лацио
86.8% (125)
Тотал 2.5
Больше
68.09% (96)
Меньше
31.91% (45)
Обе команды забьют
Да
78.01% (110)
Нет
21.99% (31)
Популярный счёт
1:2 Лацио
54.9% (79)
0:1 Лацио
13.9% (20)
1:1 Ничья
9.7% (14)
0:2 Лацио
6.9% (10)
1:3 Лацио
5.6% (8)
2:3 Лацио
2.1% (3)
1:4 Лацио
1.4% (2)
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