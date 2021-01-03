Специя
0:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Альберто Пиччи
Верона
12' Желтая карточкаШабо Юлиан
35' Желтая карточкаЭстевес Науэль
69
Виньяли
Лука
28
Эрлич
Мартин
22
Шабо
Юлиан
10
Агум
Люсьен
18
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
-
22 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пандур ИворВратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
-
15 Четин МертЗащитник
-
19 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
35'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|7 (1)
|0.47
|2.
|Галабинов Андрей
|3
|0.2
|3.
|Фариас Диего
|2
|0.13
|4.
|Побега Томмазо
|2
|0.13
|5.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.07
|6.
|Верде Даниэле
|1
|0.07
|7.
|Шабо Юлиан
|1
|0.07
|8.
|Пикколи Роберто
|1
|0.07
|9.
|Агудело Кевин
|1
|0.07
|10.
|Бастони Симоне
|0
|0
|11.
|Риччи Матео
|0
|0
|12.
|Терци Клаудио
|0
|0
|13.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|14.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|15.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|16.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цаканьи Маттиа
|3 (1)
|0.2
|2.
|Барак Антонин
|3
|0.2
|3.
|Велозу Мигель
|2 (2)
|0.13
|4.
|Фавилли Андреа
|2
|0.13
|5.
|Лазович Дарко
|1
|0.07
|6.
|Тамез Адриен
|1
|0.07
|7.
|Илич Иван
|1
|0.07
|8.
|Фараони Марко
|0
|0
|9.
|Димарко Федерико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терци Клаудио
|6
|1
|2.
|Шабо Юлиан
|7
|0
|3.
|Эстевес Науэль
|4
|0
|4.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|5.
|Риччи Матео
|3
|0
|6.
|Гьяси Эммануэль
|2
|0
|7.
|Бастони Симоне
|2
|0
|8.
|Эрлич Мартин
|2
|0
|9.
|Зут Йерун
|1
|0
|10.
|Фариас Диего
|1
|0
|11.
|Сала Джакопо
|1
|0
|12.
|Проведель Иван
|1
|0
|13.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|14.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|15.
|Рамос Хуан
|1
|0
|16.
|Нзола М'Бала
|1
|0
|17.
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|18.
|Маджоре Джулио
|1
|0
|19.
|Агум Люсьен
|1
|0
|20.
|Агудело Кевин
|1
|0
|21.
|Побега Томмазо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|4
|0
|2.
|Димарко Федерико
|4
|0
|3.
|Маньяни Джанджакомо
|3
|0
|4.
|Сальседо Эдди
|3
|0
|5.
|Барак Антонин
|1
|1
|6.
|Лазович Дарко
|2
|0
|7.
|Фараони Марко
|2
|0
|8.
|Тамез Адриен
|2
|0
|9.
|Давидович Павел
|2
|0
|10.
|Цаканьи Маттиа
|2
|0
|11.
|Ловато Маттео
|2
|0
|12.
|Велозу Мигель
|1
|0
|13.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|14.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|15.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|16.
|Виейра Ронни
|1
|0
|17.
|Данци Андреа
|1
|0
|18.
|Колли Эбрима
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|5.26% (1)
|31.58% (6)
|21.05% (4)
|0
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|Верона
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|0
|15.38% (2)
|38.46% (5)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +7 =5 -8Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя
Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево
Верона Последние 20 матчей: +8 =5 -7Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона
Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона Верона 3:0 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Специя: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Верона: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|40 - 19
|36
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 16
|34
|3.
|Рома
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|31 - 23
|28
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|5.
|Наполи
|1:0 Заявка
|15
|9
|1
|5
|28 - 15
|27
|6.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 18
|26
|7.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 20
|25
|8.
|Лацио
|1:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 23
|24
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 14
|21
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|11.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|23 - 24
|18
|12.
|Болонья
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 27
|16
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|14.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|15.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|21 - 28
|14
|16.
|Специя
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|19 - 29
|12
|17.
|Парма
|0:1 Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 26
|12
|18.
|Торино
|1:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|23 - 32
|11
|19.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 28
|10
|20.
|Кротоне
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|2.
|Рома
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 7
|18
|3.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Наполи
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 8
|13
|6.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|7.
|Верона
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|8.
|Болонья
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|9.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|10.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|12.
|Лацио
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 12
|7
|15.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|17.
|Парма
|0:1 Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 9
|7
|18.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|10 - 16
|4
|19.
|Специя
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 16
|4
|20.
|Торино
|1:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Сассуоло
|0:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Лацио
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 11
|16
|5.
|Наполи
|1:0 Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 7
|14
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|7.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|8.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|9.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|10.
|Рома
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Верона
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|13.
|Специя
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|14.
|Торино
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|15.
|Дженоа
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|16.
|Болонья
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|17.
|Кальяри
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|18.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Парма
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Специя» – «Верона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Специя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Верона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Специя» – «Верона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Специя 0:0 Верона
Исход игры
Специя
13.3% (19)
Ничья
46.2% (66)
Верона
40.6% (58)
Тотал 2.5
Больше
35.71% (50)
Меньше
64.29% (90)
Обе команды забьют
Да
77.86% (109)
Нет
22.14% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.3% (59)
1:2 Верона
28.7% (41)
1:0 Специя
9.8% (14)
0:1 Верона
8.4% (12)
2:2 Ничья
3.5% (5)
2:1 Специя
2.8% (4)
0:2 Верона
2.1% (3)
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