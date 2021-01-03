  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Специя
0:1
Конец матча

Стадион:
Верона
0'
12' Желтая карточка
Шабо Юлиан
35' Желтая карточка
Эстевес Науэль
66' Желтая карточка
Побега Томмазо
69' Вторая желтая карточка
Шабо Юлиан
0:1
75' Гол
Цаканьи Маттиа
77' Желтая карточка
Эрлич Мартин
79' Желтая карточка
Агум Люсьен
90'+5
94
Проведель
Иван
69
Виньяли
Лука
28
Эрлич
Мартин
22
Шабо
Юлиан
5
Марчицца
Риккардо
24
Эстевес
Науэль
10
Агум
Люсьен
26
Побега
Томмазо
80
Агудело
Кевин
18
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
1
Сильвестри
Марко
27
Давидович
Павел
23
Маньяни
Джанджакомо
3
Димарко
Федерико
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
4
Велозу
Мигель
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
20
Цаканьи
Маттиа
29
Калинич
Никола
Специя
4-3-3
Верона
3-4-2-1

Ход матча

12'
Шабо Юлиан
 
35'
Эстевес Науэль
 
53'
 
Колли Эбрима
Калинич Никола
66'
Побега Томмазо
 
67'
Маджоре Джулио
Побега Томмазо
 
67'
Пикколи Роберто
Агудело Кевин
 
69'
Шабо Юлиан
 
70'
Исмайли Ардиан
Гьяси Эммануэль
 
75'
0:1
Цаканьи Маттиа
(Фараони Марко)
76'
 
Чеккерини Федерико
Димарко Федерико
77'
Эрлич Мартин
 
79'
Агум Люсьен
 
88'
 
Сальседо Эдди
Цаканьи Маттиа
88'
Дейола Алессандро
Эстевес Науэль
 
88'
Фариас Диего
Марчицца Риккардо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 8
  • 23 Нарушения правил 9
  • 5 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 7 (1) 0.47
2. Галабинов Андрей 3 0.2
3. Фариас Диего 2 0.13
4. Побега Томмазо 2 0.13
5. Гьяси Эммануэль 1 0.07
6. Верде Даниэле 1 0.07
7. Шабо Юлиан 1 0.07
8. Пикколи Роберто 1 0.07
9. Агудело Кевин 1 0.07
10. Бастони Симоне 0 0
11. Риччи Матео 0 0
12. Терци Клаудио 0 0
13. Рафаэл Биттенкур 0 0
14. Бартоломей Паоло 0 0
15. Эстевес Науэль 0 0
16. Феррер Сальвадор 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цаканьи Маттиа 4 (1) 0.27
2. Барак Антонин 3 0.2
3. Велозу Мигель 2 (2) 0.13
4. Фавилли Андреа 2 0.13
5. Лазович Дарко 1 0.07
6. Тамез Адриен 1 0.07
7. Илич Иван 1 0.07
8. Фараони Марко 0 0
9. Димарко Федерико 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Шабо Юлиан 7 1
2. Терци Клаудио 6 1
3. Эстевес Науэль 5 0
4. Феррер Сальвадор 4 0
5. Риччи Матео 3 0
6. Эрлич Мартин 3 0
7. Гьяси Эммануэль 2 0
8. Бастони Симоне 2 0
9. Агум Люсьен 2 0
10. Побега Томмазо 2 0
11. Зут Йерун 1 0
12. Фариас Диего 1 0
13. Сала Джакопо 1 0
14. Проведель Иван 1 0
15. Дейола Алессандро 1 0
16. Бартоломей Паоло 1 0
17. Рамос Хуан 1 0
18. Нзола М'Бала 1 0
19. Марчицца Риккардо 1 0
20. Маджоре Джулио 1 0
21. Агудело Кевин 1 0
Верона
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 4 0
2. Димарко Федерико 4 0
3. Маньяни Джанджакомо 3 0
4. Сальседо Эдди 3 0
5. Барак Антонин 1 1
6. Лазович Дарко 2 0
7. Фараони Марко 2 0
8. Тамез Адриен 2 0
9. Давидович Павел 2 0
10. Цаканьи Маттиа 2 0
11. Ловато Маттео 2 0
12. Велозу Мигель 1 0
13. Ди Кармине Самуэль 1 0
14. Эмпереур Алан 1 0
15. Фавилли Андреа 1 0
16. Виейра Ронни 1 0
17. Данци Андреа 1 0
18. Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 5.26% (1) 31.58% (6) 21.05% (4) 0 26.32% (5) 15.79% (3)
 Верона 14.29% (2) 14.29% (2) 0 14.29% (2) 42.86% (6) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя
Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево
Верона Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона
Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона Верона 3:0 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Специя: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Верона: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Специя 1:2 Верона Серия B Верона 2:1 Специя Серия B Верона 0:1 Специя Серия B Специя 1:4 Верона Серия B
Специя 0:1 Верона Серия B Верона 1:1 Специя Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 11 3 1 40 - 19 36
2. Милан Заявка 14 10 4 0 32 - 16 34
3. Рома Заявка 15 9 3 3 32 - 23 30
4. Ювентус Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
5. Наполи Заявка 15 9 1 5 31 - 16 27
6. Сассуоло Заявка 15 7 5 3 27 - 22 26
7. Аталанта Заявка 14 7 4 3 33 - 21 25
8. Верона Заявка 15 6 5 4 19 - 14 23
9. Лацио Заявка 15 6 4 5 23 - 24 22
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
11. Сампдория Заявка 15 5 2 8 23 - 25 17
12. Болонья Заявка 15 4 4 7 21 - 27 16
13. Удинезе Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
14. Фиорентина Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
15. Кальяри Заявка 15 3 5 7 22 - 31 14
16. Парма Заявка 15 2 6 7 13 - 28 12
17. Торино Заявка 15 2 5 8 25 - 32 11
18. Специя Заявка 15 2 5 8 19 - 30 11
19. Дженоа Заявка 15 2 5 8 15 - 28 11
20. Кротоне Заявка 15 2 3 10 15 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 8 6 2 0 19 - 7 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
4. Ювентус Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5. Наполи Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
6. Аталанта Заявка 7 4 1 2 19 - 10 13
7. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
8. Болонья Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
9. Фиорентина Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
10. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Кальяри Заявка 7 2 2 3 11 - 14 8
12. Лацио Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Сампдория Заявка 7 2 1 4 13 - 12 7
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма Заявка 8 1 4 3 3 - 11 7
18. Дженоа Заявка 8 1 2 5 11 - 16 5
19. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Сассуоло Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Наполи Заявка 8 5 0 3 13 - 8 14
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
7. Аталанта Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
8. Верона Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
9. Беневенто Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
10. Рома Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11. Сампдория Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
12. Удинезе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
14. Торино Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
15. Дженоа Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
16. Болонья Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
17. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
18. Фиорентина Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19. Парма Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Специя 13.3% (19)
X 46.2% (66)
Верона 40.6% (58)
Все прогнозы
1.72 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 83.65 10.00 1.06
Бонус: 10 000 ₽ 3.45 3.50 2.24
Бонус: 5 000 ₽ 3.16 3.40 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 68.00 9.00 1.08

Самый высокий коэффициент на матч «Специя» – «Верона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Специя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Верона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Специя» – «Верона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.60 1.06 3.60 1.29 2.75 1.45 1.89 1.92 1.50 2.60 1.35 3.25 1.12 6.20
8.60 1.03 7.70 1.06 3.32 1.31 2.59 1.50 1.88 2.02 1.46 2.72 1.30 3.40 1.11 5.60 1.08 6.20 1.00 11.00
2.40 1.57 1.58 2.35 1.75 2.05 1.19 4.60 2.10 1.75 1.11 6.50 1.75 2.14 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.01 12.00 1.01 12.50 0.00 19.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.88 1.85 1.41 2.80 1.09 6.60
2.83 1.43 1.88 1.92 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
1.44 2.75 1.06 8.80 1.03 12.00 1.03 12.00 1.02 13.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.22 2.80 1.41 1.71 2.06 1.19 4.40
3.76 1.27 2.59 1.50 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
2.50 1.50 1.73 2.03 1.23 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.04
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
3.40 1.29
Где смотреть матч Специя 0:1 Верона онлайн

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Прогнозы на матч Специя 0:1 Верона

Исход игры
Специя
13.3% (19)
Ничья
46.2% (66)
Верона
40.6% (58)
Тотал 2.5
Больше
35.71% (50)
Меньше
64.29% (90)
Обе команды забьют
Да
77.86% (109)
Нет
22.14% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.3% (59)
1:2 Верона
28.7% (41)
1:0 Специя
9.8% (14)
0:1 Верона
8.4% (12)
2:2 Ничья
3.5% (5)
2:1 Специя
2.8% (4)
0:2 Верона
2.1% (3)
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