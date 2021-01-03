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Беневенто
 
Позже

Стадион:
Милан
1
Монтипо
Лоренцо
3
Летиция
Гаэтано
13
Туиа
Алессандро
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
28
Скьяттарелла
Паскуале
29
Ионице
Артур
56
Хетемай
Перпарим
19
Инсинье
Роберто
17
Капрари
Джанлука
9
Лападула
Джанлука
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
13
Романьоли
Алессио
5
Далот
Диогу
8
Тонали
Сандро
79
Кесси
Франк
21
Диас
Брахим
10
Чалханоглу
Хакан
12
Ребич
Анте
17
Леау
Рафаэл
Беневенто
4-3-2-1
Милан
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 4 0.29
2. Лападула Джанлука 3 0.21
3. Летиция Гаэтано 3 0.21
4. Инсинье Роберто 2 0.14
5. Кальдирола Лука 2 0.14
6. Сау Марко 1 (1) 0.07
7. Скьяттарелла Паскуале 1 0.07
8. Импрота Риккардо 1 0.07
9. Хетемай Перпарим 0 0
10. Фулон Дам 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 10 (2) 0.71
2. Тео Эрнандес 4 0.29
3. Кесси Франк 4 (3) 0.29
4. Леау Рафаэл 3 0.21
5. Салемакерс Алексис 2 0.14
6. Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.07
7. Ребич Анте 1 0.07
8. Романьоли Алессио 1 0.07
9. Диас Брахим 1 0.07
10. Калабрия Давиде 1 0.07
11. Кастильехо Самуэль 1 0.07
12. Хёуге Йенс 1 0.07
13. Калюлю Пьер 1 0.07
14. Беннасер Исмаэль 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 4 1
2. Глик Камил 4 0
3. Капрари Джанлука 2 1
4. Ионице Артур 3 0
5. Импрота Риккардо 3 0
6. Барба Федерико 3 0
7. Фулон Дам 3 0
8. Маджио Кристиан 2 0
9. Хетемай Перпарим 2 0
10. Туиа Алессандро 2 0
11. Кальдирола Лука 2 0
12. Дабо Брайан 2 0
13. Инсинье Роберто 2 0
14. Лападула Джанлука 1 0
15. Летиция Гаэтано 1 0
16. Тельо Андрес 1 0
Милан
# Игрок      
1. Кесси Франк 5 0
2. Тео Эрнандес 5 0
3. Калабрия Давиде 3 0
4. Кастильехо Самуэль 3 0
5. Леау Рафаэл 3 0
6. Ибрагимович Златан 2 0
7. Ребич Анте 2 0
8. Романьоли Алессио 2 0
9. Крунич Раде 2 0
10. Габбия Маттео 2 0
11. Кьяер Симон 1 0
12. Чалханоглу Хакан 1 0
13. Беннасер Исмаэль 1 0
14. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
15. Калюлю Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 11.76% (2) 5.88% (1) 23.53% (4) 23.53% (4) 11.76% (2) 23.53% (4)
 Милан 12.9% (4) 22.58% (7) 9.68% (3) 22.58% (7) 0 32.26% (10)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто
Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто
Милан Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма
Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик Милан 2:0 Фиорентина Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан Кротоне 0:2 Милан

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Милан: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Милан 0:1 Беневенто Серия A Беневенто 2:2 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 11 3 1 40 - 19 36
2. Милан Заявка 14 10 4 0 32 - 16 34
3. Рома Заявка 15 9 3 3 32 - 23 30
4. Ювентус Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
5. Наполи Заявка 15 9 1 5 31 - 16 27
6. Сассуоло Заявка 15 7 5 3 27 - 22 26
7. Аталанта Заявка 14 7 4 3 33 - 21 25
8. Верона Заявка 15 6 5 4 19 - 14 23
9. Лацио Заявка 15 6 4 5 23 - 24 22
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
11. Сампдория Заявка 15 5 2 8 23 - 25 17
12. Болонья Заявка 15 4 4 7 21 - 27 16
13. Удинезе Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
14. Фиорентина Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
15. Кальяри Заявка 15 3 5 7 22 - 31 14
16. Парма Заявка 15 2 6 7 13 - 28 12
17. Торино Заявка 15 2 5 8 25 - 32 11
18. Специя Заявка 15 2 5 8 19 - 30 11
19. Дженоа Заявка 15 2 5 8 15 - 28 11
20. Кротоне Заявка 15 2 3 10 15 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 8 6 2 0 19 - 7 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
4. Ювентус Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5. Наполи Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
6. Аталанта Заявка 7 4 1 2 19 - 10 13
7. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
8. Болонья Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
9. Фиорентина Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
10. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Кальяри Заявка 7 2 2 3 11 - 14 8
12. Лацио Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Сампдория Заявка 7 2 1 4 13 - 12 7
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма Заявка 8 1 4 3 3 - 11 7
18. Дженоа Заявка 8 1 2 5 11 - 16 5
19. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Сассуоло Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Наполи Заявка 8 5 0 3 13 - 8 14
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
7. Аталанта Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
8. Верона Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
9. Беневенто Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
10. Рома Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11. Сампдория Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
12. Удинезе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
14. Торино Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
15. Дженоа Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
16. Болонья Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
17. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
18. Фиорентина Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19. Парма Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Беневенто - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2021, осталось 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 145
    Беневенто 1.4% (2)
    X 4.1% (6)
    Милан 94.5% (137)
    Все прогнозы
    1.62 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Беневенто
    Ничья
    Милан
    5.27
    4.20
    1.75
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.80 3.95 1.75
    Бонус: 10 000 ₽ 4.80 4.20 1.75
    Бонус: 5 000 ₽ 5.10 4.10 1.71
    Бонус: 5 000 ₽ 5.00 4.00 1.70
      5.27 4.15 1.68

    Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    4.50 1.21 2.24 1.66 1.77 2.06 1.50 2.60 1.20 4.70 1.07 8.60
    12.75 1.00 10.00 1.01 4.20 1.18 3.40 1.28 2.18 1.65 1.76 2.06 1.53 2.67 1.25 3.95 1.18 4.55 1.06 7.60 1.04 8.00
    15.50 0.00 10.50 1.03 4.50 1.20 3.50 1.31 2.25 1.69 2.01 1.86 1.75 2.14 1.70 2.15 1.50 2.60 1.27 4.10 1.17 4.60 1.08 8.00 1.07 8.60 1.01 14.50
    4.93 1.21 2.78 1.49 2.29 1.69 2.05 1.86 1.79 2.13 1.62 2.43 1.50 2.71 1.20 4.98
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.25 1.31 2.22 1.61 1.53 2.40 1.13 5.40
    3.32 1.33 2.26 1.64 1.61 2.32 1.22 4.30 1.14 5.70
    2.25 1.64 1.55 2.48 1.20 4.70
    3.01 1.43 2.37 1.65 1.82 2.10 1.57 2.54 1.39 3.22
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.60 1.17 1.90 1.84 1.26 3.60
    4.75 1.19 3.45 1.31 1.90 1.90 1.45 2.75 1.28 3.68
    3.25 1.32 1.86 1.88 1.40 2.85 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.65 2.16
    1.68 2.11
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.22
    3.90 1.22
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.37
    2.95 1.37
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    Прогнозы на матч Беневенто - Милан

    Исход игры
    Беневенто
    1.4% (2)
    Ничья
    4.1% (6)
    Милан
    94.5% (137)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.01% (98)
    Меньше
    30.99% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    69.01% (98)
    Нет
    30.99% (44)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    50.3% (73)
    0:2 Милан
    20% (29)
    1:3 Милан
    9.7% (14)
    0:1 Милан
    7.6% (11)
    1:1 Ничья
    2.8% (4)
    0:3 Милан
    2.1% (3)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
    2:1 Беневенто
    1.4% (2)
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