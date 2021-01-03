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Ювентус
 
Позже

Стадион:
Удинезе
1
Щесны
Войцех
13
Данило
Луис
19
Бонуччи
Леонардо
4
Де
Лихт
Маттайс
12
Алекс
Сандро
22
Кьеза
Федерико
14
Маккенни
Уэстон
30
Бентанкур
Родриго
8
Ремзи
Аарон
10
Дибала
Пауло
7
Роналду
Криштиану
1
Муссо
Хуан
87
Де
Майо
Себастьян
14
Бонифаци
Кевин
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
37
Перейра
Роберто
90
Зеегелаар
Марвин
15
Ласанья
Кевин
23
Пуссетто
Игнасио
Ювентус
4-4-2
Удинезе
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 12 (4) 0.86
2. Мората Альваро 4 0.29
3. Кулушевски Деян 3 0.21
4. Бонуччи Леонардо 2 0.14
5. Кьеза Федерико 1 0.07
6. Маккенни Уэстон 1 0.07
7. Дибала Пауло 1 0.07
8. Рабио Адриен 1 0.07
9. Куадрадо Хуан 0 0
10. Ремзи Аарон 0 0
11. Алекс Сандро 0 0
12. Данило Луис 0 0
13. Бернардески Федерико 0 0
14. Бентанкур Родриго 0 0
15. Демирал Мерих 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пуссетто Игнасио 3 0.23
2. Де Пауль Родриго 3 (1) 0.23
3. Окака Стефано 2 0.15
4. Форестьери Фернандо 1 0.08
5. Самир Каэтано 1 0.08
6. Арслан Толгай-Али 1 0.08
7. Несторовски Илья 1 0.08
8. Ласанья Кевин 1 0.08
9. Перейра Роберто 0 0
10. Делофеу Херард 0 0
11. Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 5 1
2. Куадрадо Хуан 3 1
3. Данило Луис 3 0
4. Кулушевски Деян 3 0
5. Мората Альваро 1 1
6. Бентанкур Родриго 2 0
7. Фработта Джанлука 2 0
8. Маккенни Уэстон 2 0
9. Пинсольо Карло 0 1
10. Кьеза Федерико 0 1
11. Бонуччи Леонардо 1 0
12. Мело Артур 1 0
13. Де Лихт Маттайс 1 0
14. Портанова Маноло 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 5 0
2. Бекао Родриго 5 0
3. Перейра Роберто 3 0
4. Муссо Хуан 3 0
5. Самир Каэтано 2 0
6. Пуссетто Игнасио 2 0
7. Окака Стефано 1 0
8. Нюйтинк Брэм 1 0
9. Макенго Жан-Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 12% (3) 20% (5) 12% (3) 12% (3) 8% (2) 36% (9)
 Удинезе 0 23.08% (3) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус
Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус
Удинезе Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе
Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Удинезе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Удинезе 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Удинезе Кубок Ювентус 3:1 Удинезе Серия A Ювентус 4:1 Удинезе Серия A
Удинезе 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:6 Ювентус Серия A Удинезе 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Ювентус Серия A Ювентус 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Удинезе Серия A Ювентус 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 11 4 0 34 - 16 37
2. Интер Милан Заявка 15 11 3 1 40 - 19 36
3. Рома Заявка 15 9 3 3 32 - 23 30
4. Ювентус Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
5. Наполи Заявка 15 9 1 5 31 - 16 27
6. Сассуоло Заявка 15 7 5 3 27 - 22 26
7. Аталанта Заявка 14 7 4 3 33 - 21 25
8. Верона Заявка 15 6 5 4 19 - 14 23
9. Лацио Заявка 15 6 4 5 23 - 24 22
10. Беневенто Заявка 15 5 3 7 17 - 25 18
11. Сампдория Заявка 15 5 2 8 23 - 25 17
12. Болонья Заявка 15 4 4 7 21 - 27 16
13. Удинезе Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
14. Фиорентина Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
15. Кальяри Заявка 15 3 5 7 22 - 31 14
16. Парма Заявка 15 2 6 7 13 - 28 12
17. Торино Заявка 15 2 5 8 25 - 32 11
18. Специя Заявка 15 2 5 8 19 - 30 11
19. Дженоа Заявка 15 2 5 8 15 - 28 11
20. Кротоне Заявка 15 2 3 10 15 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 8 6 2 0 19 - 7 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
4. Ювентус Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5. Наполи Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
6. Аталанта Заявка 7 4 1 2 19 - 10 13
7. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
8. Болонья Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
9. Фиорентина Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
10. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Кальяри Заявка 7 2 2 3 11 - 14 8
12. Лацио Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
14. Сампдория Заявка 7 2 1 4 13 - 12 7
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма Заявка 8 1 4 3 3 - 11 7
18. Дженоа Заявка 8 1 2 5 11 - 16 5
19. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Сассуоло Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Наполи Заявка 8 5 0 3 13 - 8 14
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
7. Аталанта Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
8. Верона Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
9. Беневенто Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
10. Рома Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11. Сампдория Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
12. Удинезе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
14. Торино Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
15. Дженоа Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
16. Болонья Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
17. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
18. Фиорентина Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19. Парма Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Все готово к началу нашего поединка. Прозвучал стартовый свисток, и футболисты "Удинезе" разыграли мяч с центра поля. Пожелаем удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Ювентус начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.51 4.45 7.40
Бонус: 10 000 ₽ 1.50 4.90 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.52 4.40 7.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.50 6.90
  1.48 4.40 8.13

Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.20 1.23 2.08 1.76 1.64 2.28 1.42 2.80 1.17 5.00 1.05 10.00
11.50 1.00 10.00 1.02 4.10 1.23 3.38 1.36 2.23 1.75 1.71 2.14 1.44 2.67 1.20 4.45 1.14 4.65 1.03 9.50 1.02 9.90
12.50 1.01 9.00 1.04 3.80 1.27 2.95 1.40 2.02 1.85 1.80 2.08 1.58 2.48 1.70 2.15 1.38 3.05 1.17 5.00 1.13 5.50 1.03 9.60 1.03 10.00 1.01 17.00
4.33 1.25 3.05 1.43 2.51 1.58 2.11 1.80 1.88 2.03 1.64 2.39 1.51 2.73 1.41 3.06 1.15 6.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.08 1.69 1.49 2.55 1.12 5.60
3.15 1.36 2.15 1.70 1.53 2.65 1.19 4.65 1.13 5.85
3.15 1.35 2.03 1.79 1.52 2.70 1.15 5.50 1.10 5.78
3.43 1.35 2.85 1.47 2.23 1.72 1.75 2.22 1.52 2.69 1.35 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.19 1.80 1.94 1.24 3.95
4.55 1.20 2.88 1.42 1.84 1.96 1.32 3.38 1.22 4.25
4.11 1.19 2.85 1.39 1.75 2.02 1.32 3.20 1.23 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.84
1.92 1.80
Букмекер Да Нет
4.60 1.18
4.70 1.16
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
3.55 1.27
Где смотреть матч Ювентус - Удинезе онлайн

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Прогнозы на матч Ювентус - Удинезе

Исход игры
Ювентус
98% (145)
Ничья
1.4% (2)
Удинезе
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.63% (71)
Меньше
51.37% (75)
Обе команды забьют
Да
37.67% (55)
Нет
62.33% (91)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
44.6% (66)
2:1 Ювентус
20.9% (31)
3:1 Ювентус
14.9% (22)
3:0 Ювентус
9.5% (14)
1:0 Ювентус
6.1% (9)
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