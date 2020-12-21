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Ювентус
 
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Стадион:
Удинезе

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 12 (4) 0.86
2. Мората Альваро 4 0.29
3. Кулушевски Деян 3 0.21
4. Бонуччи Леонардо 2 0.14
5. Кьеза Федерико 1 0.07
6. Маккенни Уэстон 1 0.07
7. Дибала Пауло 1 0.07
8. Рабио Адриен 1 0.07
9. Куадрадо Хуан 0 0
10. Ремзи Аарон 0 0
11. Алекс Сандро 0 0
12. Данило Луис 0 0
13. Бернардески Федерико 0 0
14. Бентанкур Родриго 0 0
15. Демирал Мерих 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пуссетто Игнасио 3 0.23
2. Де Пауль Родриго 3 (1) 0.23
3. Окака Стефано 2 0.15
4. Форестьери Фернандо 1 0.08
5. Самир Каэтано 1 0.08
6. Арслан Толгай-Али 1 0.08
7. Несторовски Илья 1 0.08
8. Ласанья Кевин 1 0.08
9. Перейра Роберто 0 0
10. Делофеу Херард 0 0
11. Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 5 1
2. Куадрадо Хуан 3 1
3. Данило Луис 3 0
4. Кулушевски Деян 3 0
5. Мората Альваро 1 1
6. Бентанкур Родриго 2 0
7. Фработта Джанлука 2 0
8. Маккенни Уэстон 2 0
9. Пинсольо Карло 0 1
10. Кьеза Федерико 0 1
11. Бонуччи Леонардо 1 0
12. Мело Артур 1 0
13. Де Лихт Маттайс 1 0
14. Портанова Маноло 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 5 0
2. Бекао Родриго 5 0
3. Перейра Роберто 3 0
4. Муссо Хуан 3 0
5. Самир Каэтано 2 0
6. Пуссетто Игнасио 2 0
7. Окака Стефано 1 0
8. Нюйтинк Брэм 1 0
9. Макенго Жан-Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 12% (3) 20% (5) 12% (3) 12% (3) 8% (2) 36% (9)
 Удинезе 0 23.08% (3) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус
Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус
Удинезе Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе
Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Удинезе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Удинезе 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Удинезе Кубок Ювентус 3:1 Удинезе Серия A Ювентус 4:1 Удинезе Серия A
Удинезе 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:6 Ювентус Серия A Удинезе 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Ювентус Серия A Ювентус 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Удинезе Серия A Ювентус 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 14 10 4 0 32 - 16 34
2. Интер Милан Заявка 14 10 3 1 34 - 17 33
3. Рома Заявка 14 8 3 3 31 - 23 27
4. Ювентус Заявка 14 7 6 1 28 - 13 27
5. Сассуоло Заявка 14 7 5 2 26 - 17 26
6. Наполи Заявка 14 8 1 5 27 - 15 24
7. Аталанта Заявка 13 6 4 3 28 - 20 22
8. Лацио Заявка 14 6 3 5 22 - 23 21
9. Верона Заявка 14 5 5 4 18 - 14 20
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 17 - 23 18
11. Сампдория Заявка 14 5 2 7 23 - 24 17
12. Удинезе Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
13. Болонья Заявка 14 4 3 7 21 - 27 15
14. Фиорентина Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
15. Кальяри Заявка 14 3 5 6 21 - 27 14
16. Парма Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
17. Специя Заявка 14 2 5 7 19 - 29 11
18. Дженоа Заявка 14 2 4 8 14 - 27 10
19. Кротоне Заявка 14 2 3 9 13 - 29 9
20. Торино Заявка 14 1 5 8 22 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
2. Интер Милан Заявка 7 5 1 1 17 - 11 16
3. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
4. Ювентус Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
5. Наполи Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
6. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
7. Аталанта Заявка 6 3 1 2 14 - 9 10
8. Болонья Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
9. Фиорентина Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
10. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Кальяри Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
12. Лацио Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
14. Сампдория Заявка 7 2 1 4 13 - 12 7
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма Заявка 7 1 4 2 3 - 8 7
18. Дженоа Заявка 7 1 1 5 10 - 15 4
19. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
20. Специя Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 1 0 15 - 7 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Сассуоло Заявка 7 5 2 0 16 - 7 17
4. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 11 13
5. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
6. Аталанта Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
7. Наполи Заявка 7 4 0 3 9 - 7 11
8. Сампдория Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
9. Беневенто Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
10. Рома Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11. Верона Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Удинезе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
14. Дженоа Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
15. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
16. Фиорентина Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
17. Болонья Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Торино Заявка 7 1 2 4 10 - 15 5
19. Парма Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
20. Кротоне Заявка 7 0 2 5 5 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Удинезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 января 2021, осталось 2 дня 20 часов 5 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 63
    Ювентус 96.8% (61)
    X 3.2% (2)
    Удинезе 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Удинезе
    1.45
    4.85
    8.06
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.45 4.50 7.30
    Бонус: 5 000 ₽ 1.42 4.50 7.90
    Бонус: 5 000 ₽ 1.45 4.85 7.40
      1.45 4.73 8.06

    Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.50 1.01 9.90 1.04 4.10 1.23 3.25 1.35 2.15 1.71 1.92 1.95 1.69 2.18 1.70 2.15 1.44 2.70 1.21 4.40 1.14 5.10 1.04 8.40 1.04 9.00 1.01 15.00
    9.90 1.01 3.94 1.19 3.14 1.32 2.06 1.73 1.64 2.26 1.46 2.92 1.20 4.60 1.15 5.25 1.04 8.90 1.03 9.20
    4.15 1.26 2.55 1.57 2.17 1.76 1.93 1.97 1.68 2.31 1.53 2.65 1.43 2.97 1.16 5.97
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.11 1.73 1.47 2.60 1.15 5.10
    3.32 1.33 2.21 1.67 1.52 2.53 1.18 4.85 1.13 6.15
    3.40 1.36 2.79 1.49 2.19 1.76 1.71 2.25 1.50 2.74
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85 1.29 3.35
    4.30 1.22 3.00 1.39 1.83 1.98 1.35 3.20 1.23 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.84 1.90
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.25 1.31
    Где смотреть матч Ювентус - Удинезе онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Удинезе

    Исход игры
    Ювентус
    96.8% (61)
    Ничья
    3.2% (2)
    Удинезе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.18% (30)
    Меньше
    50.82% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    42.62% (26)
    Нет
    57.38% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    47.6% (30)
    2:1 Ювентус
    20.6% (13)
    3:1 Ювентус
    19% (12)
    3:0 Ювентус
    6.3% (4)
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