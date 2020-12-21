Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Удинезе
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|12 (4)
|0.86
|2.
|Мората Альваро
|4
|0.29
|3.
|Кулушевски Деян
|3
|0.21
|4.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.14
|5.
|Кьеза Федерико
|1
|0.07
|6.
|Маккенни Уэстон
|1
|0.07
|7.
|Дибала Пауло
|1
|0.07
|8.
|Рабио Адриен
|1
|0.07
|9.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|10.
|Ремзи Аарон
|0
|0
|11.
|Алекс Сандро
|0
|0
|12.
|Данило Луис
|0
|0
|13.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|14.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|15.
|Демирал Мерих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пуссетто Игнасио
|3
|0.23
|2.
|Де Пауль Родриго
|3 (1)
|0.23
|3.
|Окака Стефано
|2
|0.15
|4.
|Форестьери Фернандо
|1
|0.08
|5.
|Самир Каэтано
|1
|0.08
|6.
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.08
|7.
|Несторовски Илья
|1
|0.08
|8.
|Ласанья Кевин
|1
|0.08
|9.
|Перейра Роберто
|0
|0
|10.
|Делофеу Херард
|0
|0
|11.
|Оуведжан Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|5
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|3
|1
|3.
|Данило Луис
|3
|0
|4.
|Кулушевски Деян
|3
|0
|5.
|Мората Альваро
|1
|1
|6.
|Бентанкур Родриго
|2
|0
|7.
|Фработта Джанлука
|2
|0
|8.
|Маккенни Уэстон
|2
|0
|9.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|10.
|Кьеза Федерико
|0
|1
|11.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|12.
|Мело Артур
|1
|0
|13.
|Де Лихт Маттайс
|1
|0
|14.
|Портанова Маноло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|5
|0
|2.
|Бекао Родриго
|5
|0
|3.
|Перейра Роберто
|3
|0
|4.
|Муссо Хуан
|3
|0
|5.
|Самир Каэтано
|2
|0
|6.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|7.
|Окака Стефано
|1
|0
|8.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|9.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|12% (3)
|20% (5)
|12% (3)
|12% (3)
|8% (2)
|36% (9)
|Удинезе
|0
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +12 =5 -3Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус
Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус
Удинезе Последние 20 матчей: +7 =3 -10Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе
Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Удинезе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Удинезе 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:6 Ювентус Серия A Удинезе 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Ювентус Серия A Ювентус 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Удинезе Серия A Ювентус 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:4 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Удинезе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|32 - 16
|34
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|34 - 17
|33
|3.
|Рома
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 23
|27
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 17
|26
|6.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|27 - 15
|24
|7.
|Аталанта
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|28 - 20
|22
|8.
|Лацио
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|22 - 23
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 14
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 23
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|23 - 24
|17
|12.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|13.
|Болонья
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 27
|15
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|15.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 27
|14
|16.
|Парма
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 29
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 27
|10
|19.
|Кротоне
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 29
|9
|20.
|Торино
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|22 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 11
|16
|3.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 8
|13
|6.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 9
|10
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Кальяри
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|12.
|Лацио
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 12
|7
|15.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 8
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 15
|4
|19.
|Торино
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|20.
|Специя
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 7
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 7
|17
|4.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|7.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|11
|8.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|9.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Верона
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|14.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|15.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Болонья
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Торино
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ювентус - Удинезе
Исход игры
Ювентус
96.8% (61)
Ничья
3.2% (2)
Удинезе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.18% (30)
Меньше
50.82% (31)
Обе команды забьют
Да
42.62% (26)
Нет
57.38% (35)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
47.6% (30)
2:1 Ювентус
20.6% (13)
3:1 Ювентус
19% (12)
3:0 Ювентус
6.3% (4)
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