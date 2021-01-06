  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кальяри
1:2
Второй тайм: 53'

Стадион:
Беневенто
0'
5' Желтая карточка
Калигара Фабрицио
7' Желтая карточка
Скьяттарелла Паскуале
15' Undefined phrase: football_event_
Краньо Алессио
1:0
20' Гол
Педро Жоао
1:1
41' Гол
Сау Марко
1:2
44' Гол
Туиа Алессандро
53'
28
Краньо
Алессио
25
Дзаппа
Габриэле
40
Валюкевич
Себастьян
23
Чеппители
Лука
3
Трипальделли
Алессандро
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
12
Калигара
Фабрицио
4
Наингголан
Раджа
10
Педро
Жоао
30
Паволетти
Леонардо
1
Монтипо
Лоренцо
16
Импрота
Риккардо
13
Туиа
Алессандро
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
56
Хетемай
Перпарим
28
Скьяттарелла
Паскуале
29
Ионице
Артур
19
Инсинье
Роберто
25
Сау
Марко
9
Лападула
Джанлука
Кальяри
4-3-2-1
Беневенто
4-3-2-1

Ход матча

5'
Калигара Фабрицио
 
7'
 
Скьяттарелла Паскуале
15'
Краньо Алессио
 
20'
Педро Жоао
(Паволетти Леонардо)
1:0
41'
1:1
Сау Марко
(Скьяттарелла Паскуале)
44'
1:2
Туиа Алессандро
(Инсинье Роберто)
46'
Соттил Рикардо
Калигара Фабрицио
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 10 (2) 0.63
2. Симеоне Джованни 5 0.31
3. Соттил Рикардо 2 0.13
4. Ликояннис Хараламбос 2 0.13
5. Паволетти Леонардо 1 0.06
6. Нандес Найтан 1 0.06
7. Марин Рэзван 1 0.06
8. Годин Диего 1 0.06
9. Дзаппа Габриэле 0 0
10. Валюкевич Себастьян 0 0
11. Олива Кристиан 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 4 0.25
2. Лападула Джанлука 3 0.19
3. Летиция Гаэтано 3 0.19
4. Инсинье Роберто 2 0.13
5. Сау Марко 2 (1) 0.13
6. Кальдирола Лука 2 0.13
7. Скьяттарелла Паскуале 1 0.06
8. Туиа Алессандро 1 0.06
9. Импрота Риккардо 1 0.06
10. Хетемай Перпарим 0 0
11. Фулон Дам 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 4 1
2. Паволетти Леонардо 3 0
3. Нандес Найтан 3 0
4. Соттил Рикардо 2 0
5. Фараго Паоло 2 0
6. Рог Марко 2 0
7. Марин Рэзван 2 0
8. Калигара Фабрицио 2 0
9. Педро Жоао 1 0
10. Краньо Алессио 1 0
11. Дзаппа Габриэле 1 0
12. Олива Кристиан 1 0
13. Трипальделли Алессандро 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 6 1
2. Глик Камил 4 0
3. Капрари Джанлука 2 1
4. Ионице Артур 3 0
5. Импрота Риккардо 3 0
6. Барба Федерико 3 0
7. Фулон Дам 3 0
8. Маджио Кристиан 2 0
9. Хетемай Перпарим 2 0
10. Туиа Алессандро 2 0
11. Кальдирола Лука 2 0
12. Дабо Брайан 2 0
13. Инсинье Роберто 2 0
14. Лападула Джанлука 1 0
15. Летиция Гаэтано 1 0
16. Тельо Андрес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 9.09% (2) 18.18% (4) 13.64% (3) 36.36% (8) 9.09% (2) 13.64% (3)
 Беневенто 11.76% (2) 5.88% (1) 23.53% (4) 23.53% (4) 11.76% (2) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри
Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри
Беневенто Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио
Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Беневенто 1:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Беневенто Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 11 4 0 34 - 16 37
2. Интер Милан Заявка 15 11 3 1 40 - 19 36
3. Рома Заявка 15 9 3 3 32 - 23 30
4. Наполи Заявка 14 9 1 4 31 - 13 28
5. Ювентус Заявка 14 7 6 1 29 - 14 27
6. Сассуоло Заявка 15 7 5 3 27 - 22 26
7. Аталанта Заявка 14 7 4 3 33 - 21 25
8. Верона Заявка 15 6 5 4 19 - 14 23
9. Лацио Заявка 15 6 4 5 23 - 24 22
10. Беневенто 2:1 Заявка 16 6 3 7 19 - 26 21
11. Сампдория Заявка 15 5 2 8 23 - 25 17
12. Болонья Заявка 15 4 4 7 21 - 27 16
13. Удинезе Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14. Фиорентина Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
15. Кальяри 1:2 Заявка 16 3 5 8 23 - 33 14
16. Парма Заявка 15 2 6 7 13 - 28 12
17. Торино Заявка 15 2 5 8 25 - 32 11
18. Специя Заявка 15 2 5 8 19 - 30 11
19. Дженоа Заявка 15 2 5 8 15 - 28 11
20. Кротоне Заявка 15 2 3 10 15 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 8 6 2 0 19 - 7 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
4. Ювентус Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
5. Наполи Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
6. Аталанта Заявка 7 4 1 2 19 - 10 13
7. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
8. Болонья Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
9. Фиорентина Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
10. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Лацио Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
12. Кальяри 1:2 Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
13. Беневенто 2:1 Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
14. Сампдория Заявка 7 2 1 4 13 - 12 7
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма Заявка 8 1 4 3 3 - 11 7
18. Дженоа Заявка 8 1 2 5 11 - 16 5
19. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Сассуоло Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Наполи Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
7. Беневенто 2:1 Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
8. Верона Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
9. Аталанта Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
10. Рома Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11. Сампдория Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
12. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
13. Удинезе Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
14. Торино Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
15. Дженоа Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
16. Болонья Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
17. Кальяри 1:2 Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
18. Фиорентина Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19. Парма Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Кальяри 57% (81)
X 33.8% (48)
Беневенто 9.2% (13)
Все прогнозы
1.74 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Беневенто
7.98
4.11
2.62
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.60 4.00 1.50
Бонус: 10 000 ₽ 2.80 3.60 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.79 3.54 2.62
Бонус: 5 000 ₽ 7.00 4.00 1.52
  8.09 4.10 1.48

Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.00 1.18 2.36 1.60 1.88 1.93 1.57 2.41 1.23 4.30 1.09 7.80
11.25 1.01 10.50 1.02 4.50 1.19 3.76 1.27 2.34 1.67 1.82 1.99 1.52 2.46 1.27 3.48 1.18 4.20 1.06 6.90
17.50 1.01 12.00 1.01 8.40 1.07 6.50 1.11 2.85 1.42 2.17 1.74 2.15 1.70 1.73 2.18 4.60 1.19 3.25 1.33 1.87 1.92 1.40 2.90 1.25 3.90 1.08 7.77 1.06 8.80
5.28 1.19 3.22 1.39 2.48 1.58 2.68 1.50 2.34 1.64 2.01 1.88 1.72 2.19 1.56 2.51 3.25 1.36 2.26 1.68 1.88 2.01 1.62 2.38 1.37 3.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.33 1.56 1.57 2.31 1.15 5.00
3.32 1.33 2.26 1.64 1.58 2.38 1.23 4.20 1.15 5.55
2.25 1.66 1.85 1.95 1.24 4.00 1.13 5.80
2.94 1.43 2.41 1.61 1.88 1.99 1.55 2.55 1.62 2.38 1.37 3.24 1.12 6.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.16 1.99 1.76 1.49 2.50 1.29 3.40
4.85 1.18 3.45 1.31 1.95 1.85 1.49 2.62 1.29 3.60
4.32 1.18 3.13 1.31 1.87 1.77 1.40 2.55 1.25 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.55
1.33 3.25
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
2.60 1.46
2.55 1.47
Где смотреть матч Кальяри 1:2 Беневенто онлайн

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Прогнозы на матч Кальяри 1:2 Беневенто

Исход игры
Кальяри
57% (81)
Ничья
33.8% (48)
Беневенто
9.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
45% (63)
Меньше
55% (77)
Обе команды забьют
Да
76.43% (107)
Нет
23.57% (33)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
35.2% (50)
1:1 Ничья
31% (44)
1:0 Кальяри
15.5% (22)
1:2 Беневенто
7% (10)
2:0 Кальяри
4.9% (7)
0:1 Беневенто
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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