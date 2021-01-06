Кальяри
1:2
Второй тайм: 53'
Стадион: Сарденья Арена
Беневенто
5' Желтая карточкаКалигара Фабрицио
7' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
15' Undefined phrase: football_event_Краньо Алессио
1:0
20' ГолПедро Жоао
1:1
41' ГолСау Марко
1:2
44' ГолТуиа Алессандро
10
Педро
Жоао
15
Глик
Камил
29
Ионице
Артур
25
Сау
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Пинна СимонеЗащитник
-
93 Паяч МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
15'
20'
1:0
41'
44'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|10 (2)
|0.63
|2.
|Симеоне Джованни
|5
|0.31
|3.
|Соттил Рикардо
|2
|0.13
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.13
|5.
|Паволетти Леонардо
|1
|0.06
|6.
|Нандес Найтан
|1
|0.06
|7.
|Марин Рэзван
|1
|0.06
|8.
|Годин Диего
|1
|0.06
|9.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|10.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|11.
|Олива Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|4
|0.25
|2.
|Лападула Джанлука
|3
|0.19
|3.
|Летиция Гаэтано
|3
|0.19
|4.
|Инсинье Роберто
|2
|0.13
|5.
|Сау Марко
|2 (1)
|0.13
|6.
|Кальдирола Лука
|2
|0.13
|7.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.06
|8.
|Туиа Алессандро
|1
|0.06
|9.
|Импрота Риккардо
|1
|0.06
|10.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|11.
|Фулон Дам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|4
|1
|2.
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|3.
|Нандес Найтан
|3
|0
|4.
|Соттил Рикардо
|2
|0
|5.
|Фараго Паоло
|2
|0
|6.
|Рог Марко
|2
|0
|7.
|Марин Рэзван
|2
|0
|8.
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|9.
|Педро Жоао
|1
|0
|10.
|Краньо Алессио
|1
|0
|11.
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|12.
|Олива Кристиан
|1
|0
|13.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|6
|1
|2.
|Глик Камил
|4
|0
|3.
|Капрари Джанлука
|2
|1
|4.
|Ионице Артур
|3
|0
|5.
|Импрота Риккардо
|3
|0
|6.
|Барба Федерико
|3
|0
|7.
|Фулон Дам
|3
|0
|8.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|9.
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|10.
|Туиа Алессандро
|2
|0
|11.
|Кальдирола Лука
|2
|0
|12.
|Дабо Брайан
|2
|0
|13.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|14.
|Лападула Джанлука
|1
|0
|15.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|16.
|Тельо Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|36.36% (8)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|Беневенто
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +6 =6 -8Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри
Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри
Беневенто Последние 20 матчей: +7 =4 -9Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио
Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|34 - 16
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|40 - 19
|36
|3.
|Рома
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|32 - 23
|30
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|31 - 13
|28
|5.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|29 - 14
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 22
|26
|7.
|Аталанта
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 21
|25
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 14
|23
|9.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 24
|22
|10.
|Беневенто
|2:1 Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 26
|21
|11.
|Сампдория
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|23 - 25
|17
|12.
|Болонья
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 27
|16
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|15.
|Кальяри
|1:2 Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 33
|14
|16.
|Парма
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 28
|12
|17.
|Торино
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|25 - 32
|11
|18.
|Специя
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 30
|11
|19.
|Дженоа
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|15 - 28
|11
|20.
|Кротоне
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 7
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|4.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|5.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 8
|13
|6.
|Аталанта
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|19 - 10
|13
|7.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Лацио
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|12.
|Кальяри
|1:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|13.
|Беневенто
|2:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 12
|7
|15.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 11
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|19.
|Торино
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|20.
|Специя
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|7.
|Беневенто
|2:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|8.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|9.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|10.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|12.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|13.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|14.
|Торино
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|15.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|16.
|Болонья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|17.
|Кальяри
|1:2 Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кальяри 1:2 Беневенто
Исход игры
Кальяри
57% (81)
Ничья
33.8% (48)
Беневенто
9.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
45% (63)
Меньше
55% (77)
Обе команды забьют
Да
76.43% (107)
Нет
23.57% (33)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
35.2% (50)
1:1 Ничья
31% (44)
1:0 Кальяри
15.5% (22)
1:2 Беневенто
7% (10)
2:0 Кальяри
4.9% (7)
0:1 Беневенто
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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