Кальяри
1:2
Конец матча
Стадион: Сарденья Арена
Беневенто
5' Желтая карточкаКалигара Фабрицио
6' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
15' Undefined phrase: football_event_Краньо Алессио
1:0
20' ГолПедро Жоао
1:1
41' ГолСау Марко
1:2
44' ГолТуиа Алессандро
84' Желтая карточкаКапрари Джанлука
85' Желтая карточкаНандес Найтан
85' Красная карточкаНандес Найтан
87' Желтая карточкаИмпрота Риккардо
89' Желтая карточкаСоттил Рикардо
90' Желтая карточкаПизакане Фабио
10
Педро
Жоао
15
Глик
Камил
29
Ионице
Артур
25
Сау
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Пинна СимонеЗащитник
-
93 Паяч МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
15'
20'
1:0
41'
44'
84'
85'
85'
87'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|10 (2)
|0.63
|2.
|Симеоне Джованни
|5
|0.31
|3.
|Соттил Рикардо
|2
|0.13
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.13
|5.
|Паволетти Леонардо
|1
|0.06
|6.
|Нандес Найтан
|1
|0.06
|7.
|Марин Рэзван
|1
|0.06
|8.
|Годин Диего
|1
|0.06
|9.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|10.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|11.
|Олива Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|4
|0.25
|2.
|Лападула Джанлука
|3
|0.19
|3.
|Летиция Гаэтано
|3
|0.19
|4.
|Инсинье Роберто
|2
|0.13
|5.
|Сау Марко
|2 (1)
|0.13
|6.
|Кальдирола Лука
|2
|0.13
|7.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.06
|8.
|Туиа Алессандро
|1
|0.06
|9.
|Импрота Риккардо
|1
|0.06
|10.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|11.
|Фулон Дам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|4
|1
|2.
|Нандес Найтан
|4
|1
|3.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|4.
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|5.
|Фараго Паоло
|2
|0
|6.
|Рог Марко
|2
|0
|7.
|Марин Рэзван
|2
|0
|8.
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|9.
|Педро Жоао
|1
|0
|10.
|Краньо Алессио
|1
|0
|11.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|12.
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|13.
|Олива Кристиан
|1
|0
|14.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|6
|1
|2.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|3.
|Глик Камил
|4
|0
|4.
|Импрота Риккардо
|4
|0
|5.
|Ионице Артур
|3
|0
|6.
|Барба Федерико
|3
|0
|7.
|Фулон Дам
|3
|0
|8.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|9.
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|10.
|Туиа Алессандро
|2
|0
|11.
|Кальдирола Лука
|2
|0
|12.
|Дабо Брайан
|2
|0
|13.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|14.
|Лападула Джанлука
|1
|0
|15.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|16.
|Тельо Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|34.78% (8)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|Беневенто
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|31.58% (6)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +6 =6 -8Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри
Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри
Беневенто Последние 20 матчей: +7 =4 -9Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио
Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|34 - 16
|37
|2.
|Интер Милан
|0:2 Заявка
|16
|11
|3
|2
|40 - 21
|36
|3.
|Рома
|3:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|31 - 13
|28
|5.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|34 - 21
|28
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|29 - 14
|27
|7.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 22
|27
|8.
|Лацио
|1:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|24 - 24
|25
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|19 - 14
|24
|10.
|Беневенто
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 26
|21
|11.
|Сампдория
|2:0 Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 25
|20
|12.
|Болонья
|2:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 28
|19
|13.
|Удинезе
|1:2 Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 23
|15
|14.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|16 - 22
|15
|15.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 33
|14
|16.
|Торино
|0:0 Заявка
|16
|2
|6
|8
|25 - 32
|12
|17.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 28
|12
|18.
|Парма
|0:1 Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 29
|12
|19.
|Специя
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 30
|11
|20.
|Кротоне
|0:3 Заявка
|16
|2
|3
|11
|15 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|3:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 7
|20
|2.
|Интер Милан
|0:2 Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 10
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|6.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 8
|13
|7.
|Болонья
|2:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|9.
|Лацио
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|10.
|Сампдория
|2:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 12
|10
|11.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|13.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|14.
|Беневенто
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|15.
|Удинезе
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|0:3 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|17.
|Парма
|0:1 Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 11
|7
|18.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|19.
|Торино
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|12 - 17
|4
|20.
|Специя
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Интер Милан
|0:2 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 8
|17
|3.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|5.
|Лацио
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|7.
|Рома
|3:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|8.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|10.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|11.
|Сампдория
|2:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|12.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|13.
|Торино
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|14.
|Удинезе
|1:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|15.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 12
|7
|16.
|Болонья
|2:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|18.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|19.
|Парма
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 18
|5
|20.
|Кротоне
|0:3 Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Беневенто» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беневенто» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Беневенто», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кальяри 1:2 Беневенто
Исход игры
Кальяри
57% (81)
Ничья
33.8% (48)
Беневенто
9.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
45% (63)
Меньше
55% (77)
Обе команды забьют
Да
76.43% (107)
Нет
23.57% (33)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
35.2% (50)
1:1 Ничья
31% (44)
1:0 Кальяри
15.5% (22)
1:2 Беневенто
7% (10)
2:0 Кальяри
4.9% (7)
0:1 Беневенто
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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