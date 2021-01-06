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  3. Италия
Торино
0:0
Перерыв

Стадион:
Верона
0'
30' Желтая карточка
Фараони Марко
45' Желтая карточка
Белотти Андреа
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
4
Лянко
Войнович
3
Бремер
Глейсон
17
Синго
Уилфрид
7
Лукич
Саша
88
Ринкон
Томас
77
Линетти
Кароль
29
Мурру
Никола
10
Гояк
Амер
9
Белотти
Андреа
1
Сильвестри
Марко
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
4
Велозу
Мигель
3
Димарко
Федерико
7
Барак
Антонин
20
Цаканьи
Маттиа
29
Калинич
Никола
Торино
3-5-2
Верона
3-4-2-1

Ход матча

25'
 
Илич Иван
Велозу Мигель
30'
 
Фараони Марко
45'
Белотти Андреа
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 9 (2) 0.56
2. Лукич Саша 3 0.19
3. Иццо Армандо 2 0.13
4. Верди Симоне 1 0.06
5. Бонаццоли Федерико 1 0.06
6. Мейте Суалихо 1 0.06
7. Гояк Амер 1 0.06
8. Синго Уилфрид 1 0.06
9. Н'Кулу Николя 1 0.06
10. Дзадза Симоне 1 0.06
11. Линетти Кароль 1 0.06
12. Бремер Глейсон 1 0.06
13. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.06
14. Войвода Мергим 0 0
15. Ринкон Томас 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цаканьи Маттиа 4 (1) 0.25
2. Барак Антонин 3 0.19
3. Велозу Мигель 2 (2) 0.13
4. Фавилли Андреа 2 0.13
5. Лазович Дарко 1 0.06
6. Тамез Адриен 1 0.06
7. Илич Иван 1 0.06
8. Фараони Марко 0 0
9. Димарко Федерико 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Лянко Войнович 5 0
2. Синго Уилфрид 3 1
3. Ринкон Томас 4 0
4. Верди Симоне 3 0
5. Лукич Саша 3 0
6. Иццо Армандо 2 0
7. Белотти Андреа 2 0
8. Линетти Кароль 2 0
9. Бонаццоли Федерико 2 0
10. Войвода Мергим 2 0
11. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
12. Н'Кулу Николя 1 0
13. Дзадза Симоне 1 0
14. Родригес Рикардо 1 0
15. Гояк Амер 1 0
16. Буонджорно Алессандро 1 0
Верона
# Игрок      
1. Димарко Федерико 4 0
2. Фараони Марко 3 0
3. Маньяни Джанджакомо 3 0
4. Сальседо Эдди 3 0
5. Барак Антонин 1 1
6. Лазович Дарко 2 0
7. Тамез Адриен 2 0
8. Давидович Павел 2 0
9. Цаканьи Маттиа 2 0
10. Ловато Маттео 2 0
11. Велозу Мигель 1 0
12. Ди Кармине Самуэль 1 0
13. Эмпереур Алан 1 0
14. Фавилли Андреа 1 0
15. Виейра Ронни 1 0
16. Данци Андреа 1 0
17. Колли Эбрима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 20.83% (5) 12.5% (3) 12.5% (3) 8.33% (2) 20.83% (5) 25% (6)
 Верона 14.29% (2) 14.29% (2) 0 14.29% (2) 42.86% (6) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино
Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара
Верона Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория
Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона

Последние игры между собой

Торино: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 3
Торино 1:1 Верона Серия A Верона 3:3 Торино Серия A Верона 2:1 Торино Серия A Торино 2:2 Верона Серия A
Торино 0:0 Верона Серия A Верона 2:2 Торино Серия A Верона 1:3 Торино Серия A Торино 0:1 Верона Серия A Верона 1:3 Торино Серия A Торино 2:2 Верона Серия A Торино 1:4 Верона Серия B Верона 1:3 Торино Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 11 4 0 34 - 16 37
2. Интер Милан 0:2 Заявка 16 11 3 2 40 - 21 36
3. Рома 3:0 Заявка 16 10 3 3 35 - 23 33
4. Наполи Заявка 14 9 1 4 31 - 13 28
5. Аталанта 1:0 Заявка 15 8 4 3 34 - 21 28
6. Ювентус Заявка 14 7 6 1 29 - 14 27
7. Сассуоло 0:0 Заявка 16 7 6 3 27 - 22 27
8. Лацио 1:0 Заявка 16 7 4 5 24 - 24 25
9. Верона 0:0 Заявка 16 6 6 4 19 - 14 24
10. Беневенто Заявка 16 6 3 7 19 - 26 21
11. Сампдория 2:0 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
12. Болонья 2:1 Заявка 16 5 4 7 23 - 28 19
13. Удинезе 1:2 Заявка 15 4 3 8 16 - 23 15
14. Фиорентина 0:1 Заявка 16 3 6 7 16 - 22 15
15. Кальяри Заявка 16 3 5 8 23 - 33 14
16. Торино 0:0 Заявка 16 2 6 8 25 - 32 12
17. Дженоа 0:0 Заявка 16 2 6 8 15 - 28 12
18. Парма 0:1 Заявка 16 2 6 8 13 - 29 12
19. Специя Заявка 15 2 5 8 19 - 30 11
20. Кротоне 0:3 Заявка 16 2 3 11 15 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома 3:0 Заявка 8 6 2 0 19 - 7 20
2. Интер Милан 0:2 Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Аталанта 1:0 Заявка 8 5 1 2 20 - 10 16
4. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
5. Ювентус Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
6. Наполи Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
7. Болонья 2:1 Заявка 8 4 1 3 16 - 16 13
8. Верона 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
9. Лацио 1:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
10. Сампдория 2:0 Заявка 8 3 1 4 15 - 12 10
11. Фиорентина 0:1 Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Сассуоло 0:0 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Беневенто Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
15. Удинезе 1:2 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне 0:3 Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
17. Парма 0:1 Заявка 8 1 4 3 3 - 11 7
18. Дженоа 0:0 Заявка 8 1 2 5 11 - 16 5
19. Торино 0:0 Заявка 8 0 4 4 12 - 17 4
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Интер Милан 0:2 Заявка 8 5 2 1 17 - 8 17
3. Сассуоло 0:0 Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Наполи Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
5. Лацио 1:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
7. Рома 3:0 Заявка 8 4 1 3 16 - 16 13
8. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
9. Верона 0:0 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
10. Аталанта 1:0 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
11. Сампдория 2:0 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
12. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
13. Торино 0:0 Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
14. Удинезе 1:2 Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
15. Дженоа 0:0 Заявка 8 1 4 3 4 - 12 7
16. Болонья 2:1 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
17. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
18. Фиорентина 0:1 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
19. Парма 0:1 Заявка 8 1 2 5 10 - 18 5
20. Кротоне 0:3 Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Торино 46.9% (67)
X 39.9% (57)
Верона 13.3% (19)
Все прогнозы
3.25 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Верона
2.75
3.15
3.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.75 2.35 3.75
Бонус: 10 000 ₽ 2.50 3.15 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.58 3.12 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 2.37 3.80

Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Верона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Верона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Верона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.08 3.10 1.37 2.32 1.62 1.69 2.18 1.44 2.80 1.26 3.85 1.09 7.80
7.00 1.06 6.40 1.09 2.78 1.42 2.12 1.72 1.66 2.36 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.65 1.05 7.20 1.01 10.50
3.35 1.31 2.33 1.60 1.57 2.40 1.22 4.20 1.92 1.94 1.15 5.30 1.71 2.14 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 15.00 1.01 13.00 1.01 15.00 0.00 21.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.70 2.07 1.34 3.10 1.06 7.40
2.53 1.52 1.71 2.14 1.33 3.30 1.10 7.60 1.06 9.00
1.48 2.63 1.07 8.40 1.04 10.00 1.03 12.00 1.02 13.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.27 2.40 1.53 1.58 2.28 1.15 5.00
3.32 1.33 2.36 1.59 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.45
2.46 1.51 1.61 2.23 1.22 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.89
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.45 1.28
Где смотреть матч Торино 0:0 Верона онлайн

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Прогнозы на матч Торино 0:0 Верона

Исход игры
Торино
46.9% (67)
Ничья
39.9% (57)
Верона
13.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
36.88% (52)
Меньше
63.12% (89)
Обе команды забьют
Да
72.34% (102)
Нет
27.66% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (50)
2:1 Торино
24.5% (35)
1:0 Торино
13.3% (19)
2:0 Торино
8.4% (12)
1:2 Верона
7% (10)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:1 Верона
3.5% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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