Торино
0:0
Перерыв
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Верона
30' Желтая карточкаФараони Марко
45' Желтая карточкаБелотти Андреа
88
Ринкон
Томас
29
Мурру
Никола
10
Гояк
Амер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мурру НиколаПолузащитник
-
10 Гояк АмерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Верди СимонеНападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пандур ИворВратарь
-
15 Четин МертЗащитник
- Защитник
-
19 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
30'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|9 (2)
|0.56
|2.
|Лукич Саша
|3
|0.19
|3.
|Иццо Армандо
|2
|0.13
|4.
|Верди Симоне
|1
|0.06
|5.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.06
|6.
|Мейте Суалихо
|1
|0.06
|7.
|Гояк Амер
|1
|0.06
|8.
|Синго Уилфрид
|1
|0.06
|9.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.06
|10.
|Дзадза Симоне
|1
|0.06
|11.
|Линетти Кароль
|1
|0.06
|12.
|Бремер Глейсон
|1
|0.06
|13.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.06
|14.
|Войвода Мергим
|0
|0
|15.
|Ринкон Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цаканьи Маттиа
|4 (1)
|0.25
|2.
|Барак Антонин
|3
|0.19
|3.
|Велозу Мигель
|2 (2)
|0.13
|4.
|Фавилли Андреа
|2
|0.13
|5.
|Лазович Дарко
|1
|0.06
|6.
|Тамез Адриен
|1
|0.06
|7.
|Илич Иван
|1
|0.06
|8.
|Фараони Марко
|0
|0
|9.
|Димарко Федерико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лянко Войнович
|5
|0
|2.
|Синго Уилфрид
|3
|1
|3.
|Ринкон Томас
|4
|0
|4.
|Верди Симоне
|3
|0
|5.
|Лукич Саша
|3
|0
|6.
|Иццо Армандо
|2
|0
|7.
|Белотти Андреа
|2
|0
|8.
|Линетти Кароль
|2
|0
|9.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|10.
|Войвода Мергим
|2
|0
|11.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|12.
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|13.
|Дзадза Симоне
|1
|0
|14.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|15.
|Гояк Амер
|1
|0
|16.
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Димарко Федерико
|4
|0
|2.
|Фараони Марко
|3
|0
|3.
|Маньяни Джанджакомо
|3
|0
|4.
|Сальседо Эдди
|3
|0
|5.
|Барак Антонин
|1
|1
|6.
|Лазович Дарко
|2
|0
|7.
|Тамез Адриен
|2
|0
|8.
|Давидович Павел
|2
|0
|9.
|Цаканьи Маттиа
|2
|0
|10.
|Ловато Маттео
|2
|0
|11.
|Велозу Мигель
|1
|0
|12.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|13.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|14.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|15.
|Виейра Ронни
|1
|0
|16.
|Данци Андреа
|1
|0
|17.
|Колли Эбрима
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|25% (6)
|Верона
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|0
|14.29% (2)
|42.86% (6)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +5 =6 -9Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино
Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара
Верона Последние 20 матчей: +8 =5 -7Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория
Последние игры между собой
Торино: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|34 - 16
|37
|2.
|Интер Милан
|0:2 Заявка
|16
|11
|3
|2
|40 - 21
|36
|3.
|Рома
|3:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|31 - 13
|28
|5.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|34 - 21
|28
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|29 - 14
|27
|7.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 22
|27
|8.
|Лацио
|1:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|24 - 24
|25
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|19 - 14
|24
|10.
|Беневенто
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 26
|21
|11.
|Сампдория
|2:0 Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 25
|20
|12.
|Болонья
|2:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 28
|19
|13.
|Удинезе
|1:2 Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 23
|15
|14.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|16 - 22
|15
|15.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 33
|14
|16.
|Торино
|0:0 Заявка
|16
|2
|6
|8
|25 - 32
|12
|17.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 28
|12
|18.
|Парма
|0:1 Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 29
|12
|19.
|Специя
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 30
|11
|20.
|Кротоне
|0:3 Заявка
|16
|2
|3
|11
|15 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|3:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 7
|20
|2.
|Интер Милан
|0:2 Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 10
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|6.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 8
|13
|7.
|Болонья
|2:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|9.
|Лацио
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|10.
|Сампдория
|2:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 12
|10
|11.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|13.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|14.
|Беневенто
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|15.
|Удинезе
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|0:3 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|17.
|Парма
|0:1 Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 11
|7
|18.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|19.
|Торино
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|12 - 17
|4
|20.
|Специя
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Интер Милан
|0:2 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 8
|17
|3.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|5.
|Лацио
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|7.
|Рома
|3:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|8.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|10.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|11.
|Сампдория
|2:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|12.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|13.
|Торино
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|14.
|Удинезе
|1:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|15.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 12
|7
|16.
|Болонья
|2:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|18.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|19.
|Парма
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 18
|5
|20.
|Кротоне
|0:3 Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Верона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Верона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Верона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Торино 0:0 Верона
Исход игры
Торино
46.9% (67)
Ничья
39.9% (57)
Верона
13.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
36.88% (52)
Меньше
63.12% (89)
Обе команды забьют
Да
72.34% (102)
Нет
27.66% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (50)
2:1 Торино
24.5% (35)
1:0 Торино
13.3% (19)
2:0 Торино
8.4% (12)
1:2 Верона
7% (10)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:1 Верона
3.5% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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