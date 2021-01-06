  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кротоне
0:3
Второй тайм: 51'

Стадион:
Рома
0'
0:1
8' Гол
Майораль Борха
22' Желтая карточка
Перес Бруно
0:2
29' Гол
Майораль Борха
33' Желтая карточка
Големич Владимир
0:3
35' Пенальти
Мхитарян Генрих
41' Желтая карточка
Магальян Лисандро
51'
1
Кордац
Алекс
6
Магальян
Лисандро
5
Големич
Владимир
3
Куомо
Джузеппе
32
Перейра
Педру
II
17
Молина
Сальваторе
21
Дзанеллато
Никколо
95
Эдуардо
Энрике
69
Реца
Аркадиуш
25
Сими
Нванкво
30
Мессьяс
Жуниор
13
Пау
Лопес
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
4
Кристанте
Бриан
14
Вильяр
Гонсало
33
Перес
Бруно
31
Перес
Карлес
77
Мхитарян
Генрих
21
Майораль
Борха
Кротоне
3-5-2
Рома
3-4-2-1

Ход матча

8'
0:1
Майораль Борха
(Мхитарян Генрих)
22'
 
Перес Бруно
29'
0:2
Майораль Борха
(Кристанте Бриан)
33'
Големич Владимир
 
35'
0:3
Мхитарян Генрих
41'
Магальян Лисандро
 
46'
Вулич Милош
Перейра Педру II
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мессьяс Жуниор 5 0.31
2. Сими Нванкво 4 (3) 0.25
3. Молина Сальваторе 1 0.06
4. Реца Аркадиуш 1 0.06
5. Ривьер Эммануэль 1 0.06
6. Дзанеллато Никколо 1 0.06
7. Эдуардо Энрике 1 0.06
8. Големич Владимир 1 (1) 0.06
9. Перейра Педру II 0 0
10. Вулич Милош 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 8 (1) 0.5
2. Верету Жордан 7 (4) 0.44
3. Джеко Эдин 7 0.44
4. Педро Родригес 3 0.19
5. Майораль Борха 3 0.19
6. Пеллегрини Лоренцо 2 0.13
7. Спинаццола Леонардо 1 0.06
8. Манчини Джанлука 1 0.06
9. Перес Карлес 1 0.06
10. Кумбулла Мараш 1 0.06
11. Карсдорп Рик 0 0
12. Кристанте Бриан 0 0
13. Смоллинг Крис 0 0
14. Перес Бруно 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 6 0
2. Луперто Себастьяно 4 1
3. Марроне Лука 5 0
4. Чигарини Лука 3 1
5. Реца Аркадиуш 4 0
6. Петриччоне Якопо 2 1
7. Големич Владимир 3 0
8. Куомо Джузеппе 3 0
9. Мессьяс Жуниор 3 0
10. Перейра Педру II 2 0
11. Эдуардо Энрике 2 0
12. Рисполи Андреа 1 0
13. Маццотта Антонио 1 0
14. Бенали Ахмед 1 0
15. Сими Нванкво 1 0
16. Молина Сальваторе 1 0
17. Вулич Милош 1 0
18. Драгус Денис 1 0
Рома
# Игрок      
1. Кристанте Бриан 4 0
2. Педро Родригес 2 1
3. Верету Жордан 3 0
4. Перес Бруно 3 0
5. Манчини Джанлука 3 0
6. Вильяр Гонсало 3 0
7. Ибаньес Рожер 3 0
8. Миранте Антонио 2 0
9. Пеллегрини Лоренцо 2 0
10. Кумбулла Мараш 2 0
11. Джеко Эдин 1 0
12. Сантон Давиде 1 0
13. Смоллинг Крис 1 0
14. Карсдорп Рик 1 0
15. Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 20% (3) 20% (3) 33.33% (5) 20% (3) 0 6.67% (1)
 Рома 19.35% (6) 6.45% (2) 32.26% (10) 3.23% (1) 22.58% (7) 16.13% (5)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне
Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана
Рома Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Рома 1:0 Сампдория Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино
Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Рома: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Кротоне 0:2 Рома Серия A Рома 1:0 Кротоне Серия A Кротоне 0:2 Рома Серия A Рома 4:0 Кротоне Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 11 4 0 34 - 16 37
2. Интер Милан 0:2 Заявка 16 11 3 2 40 - 21 36
3. Рома 3:0 Заявка 16 10 3 3 35 - 23 33
4. Наполи Заявка 14 9 1 4 31 - 13 28
5. Аталанта 1:0 Заявка 15 8 4 3 34 - 21 28
6. Ювентус Заявка 14 7 6 1 29 - 14 27
7. Сассуоло 0:0 Заявка 16 7 6 3 27 - 22 27
8. Лацио 1:0 Заявка 16 7 4 5 24 - 24 25
9. Верона 0:0 Заявка 16 6 6 4 19 - 14 24
10. Беневенто Заявка 16 6 3 7 19 - 26 21
11. Сампдория 2:0 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
12. Болонья 2:1 Заявка 16 5 4 7 23 - 28 19
13. Удинезе 1:2 Заявка 15 4 3 8 16 - 23 15
14. Фиорентина 0:1 Заявка 16 3 6 7 16 - 22 15
15. Кальяри Заявка 16 3 5 8 23 - 33 14
16. Торино 0:0 Заявка 16 2 6 8 25 - 32 12
17. Дженоа 0:0 Заявка 16 2 6 8 15 - 28 12
18. Парма 0:1 Заявка 16 2 6 8 13 - 29 12
19. Специя Заявка 15 2 5 8 19 - 30 11
20. Кротоне 0:3 Заявка 16 2 3 11 15 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома 3:0 Заявка 8 6 2 0 19 - 7 20
2. Интер Милан 0:2 Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Аталанта 1:0 Заявка 8 5 1 2 20 - 10 16
4. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
5. Ювентус Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
6. Наполи Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
7. Болонья 2:1 Заявка 8 4 1 3 16 - 16 13
8. Верона 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
9. Лацио 1:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
10. Сампдория 2:0 Заявка 8 3 1 4 15 - 12 10
11. Фиорентина 0:1 Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Сассуоло 0:0 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Беневенто Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
15. Удинезе 1:2 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне 0:3 Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
17. Парма 0:1 Заявка 8 1 4 3 3 - 11 7
18. Дженоа 0:0 Заявка 8 1 2 5 11 - 16 5
19. Торино 0:0 Заявка 8 0 4 4 12 - 17 4
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Интер Милан 0:2 Заявка 8 5 2 1 17 - 8 17
3. Сассуоло 0:0 Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Наполи Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
5. Лацио 1:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
7. Рома 3:0 Заявка 8 4 1 3 16 - 16 13
8. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
9. Верона 0:0 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
10. Аталанта 1:0 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
11. Сампдория 2:0 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
12. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
13. Торино 0:0 Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
14. Удинезе 1:2 Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
15. Дженоа 0:0 Заявка 8 1 4 3 4 - 12 7
16. Болонья 2:1 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
17. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
18. Фиорентина 0:1 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
19. Парма 0:1 Заявка 8 1 2 5 10 - 18 5
20. Кротоне 0:3 Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Второй тайм
  • Офсайд
    51'
    Длинная передача на Майораля, который обыграл вышедшего из ворот Кордаца, но арбитр зафиксировал офсайд у испанца.
  • 50'
    Нванкво неудачно обработал мяч у чужой штрафной площади, а затем нарушил правила на Ибаньесе, подтолкнув того в спину.
  • 49'
    Ибаньес завалил на газон Мессьяса, не без труда поднимается нападающий "Кротоне", хотя казалось, что рядовой эпизод был.
  • 48'
    Оккупировали чужую штрафную римляне, сначала был заблокирован удар Кристанте с дальней дистанции, а затем подача Бруно Переса не нашла своего адресата.
  • Замена
    47'
    В составе "Кротоне" в перерыве произошла замена. Вместо Педру Перейры на поле появился Милош Вулич.
  • Второй тайм начался
    46'
    Появляются команды на поле. Арбитр дает сигнал о старте второго тайма. Поехали!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 0:3.
  • Дополнительное время
    45'
    К основному времени первого тайма добавлена одна минута.
  • 44'
    Молина с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь "Ромы", выпрыгнул там выше всех Смоллинг и выбил мяч за лицевую линию.
  • 43'
    Кристанте отобрал мяч на линии штрафной площади "Кротоне" и сразу же пробил по чужим воротам, но получилось чуть левее створа.
  • Желтая карточка
    42'
    Магальян высоковато поднял ногу в центре поля, влетев в Мхитаряна, моментально показал жёлтую карточку защитнику хозяев арбитр.
  • 41'
    Сразу так и не припомню, а были ли у римлян моменты, кроме тех, которые они реализовали. Кажется, что всё забили, что могли.
  • 40'
    Молина с правого фланга навесил во вратарскую "Ромы", но не удается никому из игроков атаки добраться там до мяча.
  • Угловой
    39'
    Ничем опасным подача со стандарта не закончилась, но на подборе первым оказался Эдуардо, продолжается атака хозяев.
  • 38'
    И вновь Реца активен на левом фланге, прострелил он оттуда в штрафную "Ромы", выбивает мяч за лицевую линию Смоллинг, угловой будет.
  • 37'
    А теперь уже Реца фолит в атаке, сначала потерял он мяч в борьбе с Карсдорпом, а потом за футболку придержал соперника. 
  • 36'
    Мхитарян вступил в отбор на левом фланге атаки, но завалил на газон Перейру, не считает армянский футболист, что нарушал он правила. 
  • Описание гола
    35'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-3! Мхитарян! Подошёл к мячу Генрих и пробил в левый угол, Кордац направление удара угадал, но команду свою не спас.
  • Пенальти!
    33'
    Ещё и пенальти в ворота хозяев. Карсдорп с правого фланга прострелил в штрафную "Кротоне", где завалил на газон Майораля Големич, арбитр показал на точку.
  • 32'
    37-й гол за шестнадцать туров пропустили хозяева, просто невероятные цифры, нужно что-то делать с обороной наставнику "Кротоне".
  • 31'
    Сложно даже предположить, что должно произойти, чтобы "Кротоне" удалось заработать хотя бы одно очко в сегодняшнем матче. 
  • 30'
    Вот так начало 2021 года для 21 номера "Ромы"! Идеально он пользуется отсутствием Джеко, так можно и место в стартовом составе выцарапать. 
  • 2 гола - дубль!
    29'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Майораль! Очень красиво! Кристанте здорово сыграл в отборе в центре поля, покатил мяч на Майораля, а тот метров с тридцати неотразимо пробил в правый верхний угол. 
  • Опасный момент
    28'
    Сначала Мессьяс из пределов штрафной пробил по воротам, не без труда спас свою команду Пау, а на добивании первым оказался Нванкво, но в створ не попал.
  • 27'
    Големич что-то невнятное придумал, со своей половины поля выполнил он длинную передачу на левый фланг, а там не было ни одного человека. 
  • 26'
    Неплохо было! Перейра с правого фланга выполнил мягкую подачу в штрафную "Ромы", выиграл там верховую борьбу Нванкво, но головой пробил мимо створа.
  • 25'
    Долго комбинировали римляне у штрафной площади соперника, но до удара довести дело так и не смогли, начинают свою контратаку хозяева. 
  • Угловой
    24'
    Угловой заработала "Рома". Бруно Перес выполнил подачу в центр штрафной площади "Кротоне", выбивает оттуда мяч Куомо.
  • 23'
    Середина первого тайма тем временем у нас, не так плохо выглядит "Кротоне", будут у них ещё свои моменты, но уровень разный, бросается это в глаза. 
  • Желтая карточка
    22'
    Бруно Перес на левом фланге обороны влетел в Мессьяса, за что и получил жёлтую карточку от главного арбитра встречи.
  • 21'
    Смоллинг неудачно сыграл на своей половине поля, через центр он решил сделать передачу, едва не перехватил мяч Молина.
  • 20'
    Перес прорвался по левому флангу, сместился в центр, вошёл в штрафную "Кротоне" и завалился на газон, арбитр показывает, что нужно подниматься. 
  • 19'
    Не получается у "Кротоне" выйти со своей половины поля, всего лишь три игрока гостей прессингуют своего соперника, но этого хватает.
  • 18'
    Интересно посмотреть статистику, сколько нарушений правил зафиксировано со стороны игроков атакующих команд. Майораль уже не в первый раз фолит сейчас у чужой штрафной. 
  • 17'
    Далеко не самые высокие скорости в нашем матче, в экономном режиме играет "Рома", даже не прессингуют римляне своего соперника. 
  • 16'
    А вот и первый удар по воротам гостей. Это Сими приложился из-за пределов штрафной, но получилось совсем неопасно. 
  • 15'
    Заброс в штрафную площадь "Кротоне" в направлении Майораля, но не позволяют там испанскому нападающему добраться до мяча.
  • 14'
    Позиционную атаку проводят гости, перекатывая мяч с одного фланга на другой, но до удара пока дело так и не доходило. 
  • 13'
    Возникает ощущение, что "Рома" пока даже и не включалась, провели одну атаку римляне, а большую часть времени обороняются. 
  • 12'
    Интересно посмотреть, будет ли открываться "Кротоне" после пропущенного гола, у хозяев и так проблемы с обороной, а если ещё и в атаку побежать...
  • 11'
    Получил мяч в штрафной площади "Ромы" Сими, но долго не мог придумать, что делать дальше, воспользовался этим Кристанте и отвел угрозу от своих ворот.
  • 10'
    Дзанеллато уже во второй раз нарушает правила в центре поля, на этот раз Мхитаряну досталось, по совокупности можно и желтую получить такими темпами.
  • 9'
    С первых минут оправдывает доверие Фонсеки Майораль, напомню, что лидер "Ромы" Эдин Джеко пропускает сегодняшний матч из-за повреждения.
  • Описание гола
    8'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Майораль! Мхитарян получил мяч на левом фланге, прострелил вдоль ворот, а там совсем один оказался Майораль и с близкой дистанции отправил сферу в сетку.
  • 7'
    С правого фланга пошла подача в штрафную площадь "Кротоне", забежал туда Майораль, но без проблем забирает мяч на выходе Кордац.
  • 6'
    Дошёл мяч до Мессьяса в штрафной площади "Ромы", но плотно там сыграл с ним Ибаньес и не позволил пробить сопернику.
  • 5'
    И вновь Ибаньес нарушает правила, на этот раз завалил он на газон Перейру на левом фланге, многовато нарушений на первых минутах.
  • 4'
    Интересно, что всего лишь седьмой  раз в нынешнем сезоне появляется в стартовом составе "Ромы" голкипер Пау Лопес, посмотрим, как он себя проявит. 
  • 3'
    А теперь уже Перес оказался на газоне в центре поля, задел его Дзанеплато, быстро разыграли стандарт футболисты римского клуба.
  • 2'
    Ибаньес решил пойти в дриблинг против трех соперников, потерял мяч защитник "Ромы", а потом ещё и правила нарушил в атаке.
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • Второй тайм
  • 50'
    Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: Кротоне: 53%, Рома: 47%.
  • 50'
    Рома контролирует мяч.
  • 50'
    Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    49'
    Матч возобновлен
  • 49'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 48'
    Рома пытается что-то создать.
  • 48'
    Големич Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Перес Карлес из команды Рома отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Опасность! Карсдорп Рик из команды Рома отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 47'
    Кристанте Бриан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    Рома пытается что-то создать.
  • 46'
    Рома пытается что-то создать.
  • 46'
    Тактическая замена. Перейра Педру II уходит с поля и его заменяет Вулич Милош
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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Бонус: 5 000 ₽ 11.00 5.80 1.27
  12.38 6.27 1.25

Самый высокий коэффициент на матч «Кротоне» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кротоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кротоне» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
4.50 1.21 2.23 1.66 1.76 2.07 1.50 2.60 1.19 4.70 1.07 8.80
12.75 1.00 11.50 1.01 4.40 1.20 3.52 1.30 2.28 1.70 1.75 2.08 1.47 2.60 1.22 3.90 1.15 4.55 1.04 7.80 1.04 8.40 1.00 11.00
15.50 1.01 10.50 1.03 9.00 1.05 7.20 1.09 3.15 1.35 1.99 1.85 2.40 1.57 1.72 2.20 4.90 1.17 3.60 1.28 1.97 1.82 1.45 2.70 1.28 3.60 1.09 7.20 1.07 8.40 1.01 15.00
4.84 1.21 2.74 1.49 2.28 1.68 2.64 1.51 2.23 1.70 1.85 2.02 1.65 2.33 1.48 2.75 3.64 1.30 2.43 1.60 1.98 1.90 1.71 2.22 1.44 2.89 1.52 2.63 1.10 8.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75
3.30 1.31 2.22 1.61 1.53 2.41 1.13 5.40
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.70
2.25 1.64 2.20 1.66 1.44 2.75 1.23 4.05 1.04 10.00 1.03 12.00
2.90 1.44 2.29 1.67 1.77 2.12 2.06 1.83 1.69 2.25 1.32 3.54 1.27 3.91 1.14 6.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.17 1.89 1.84 1.50 2.48 1.26 3.65
4.65 1.19 3.26 1.34 1.88 1.92 1.40 2.95 1.25 3.95
3.20 1.32 1.88 1.86 1.41 2.85 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.04
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
3.10 1.34
3.15 1.27
Где смотреть матч Кротоне 0:3 Рома онлайн

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Прогнозы на матч Кротоне 0:3 Рома

Исход игры
Кротоне
1.4% (2)
Ничья
0.7% (1)
Рома
97.9% (140)
Тотал 2.5
Больше
60.99% (86)
Меньше
39.01% (55)
Обе команды забьют
Да
56.03% (79)
Нет
43.97% (62)
Популярный счёт
1:2 Рома
37.8% (54)
0:2 Рома
30.8% (44)
1:3 Рома
15.4% (22)
0:1 Рома
6.3% (9)
0:3 Рома
4.9% (7)
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