В составе "Кротоне" в перерыве произошла замена. Вместо Педру Перейры на поле появился Милош Вулич.

Оккупировали чужую штрафную римляне, сначала был заблокирован удар Кристанте с дальней дистанции, а затем подача Бруно Переса не нашла своего адресата.

Ибаньес завалил на газон Мессьяса, не без труда поднимается нападающий "Кротоне", хотя казалось, что рядовой эпизод был.

Нванкво неудачно обработал мяч у чужой штрафной площади, а затем нарушил правила на Ибаньесе, подтолкнув того в спину.

Длинная передача на Майораля, который обыграл вышедшего из ворот Кордаца, но арбитр зафиксировал офсайд у испанца.

Вернём первую ставку если она не сыграет.

Первый тайм

— Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 0:3.

45' К основному времени первого тайма добавлена одна минута.

44' Молина с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь "Ромы", выпрыгнул там выше всех Смоллинг и выбил мяч за лицевую линию.

43' Кристанте отобрал мяч на линии штрафной площади "Кротоне" и сразу же пробил по чужим воротам, но получилось чуть левее створа.

42' Магальян высоковато поднял ногу в центре поля, влетев в Мхитаряна, моментально показал жёлтую карточку защитнику хозяев арбитр.

41' Сразу так и не припомню, а были ли у римлян моменты, кроме тех, которые они реализовали. Кажется, что всё забили, что могли.

40' Молина с правого фланга навесил во вратарскую "Ромы", но не удается никому из игроков атаки добраться там до мяча.

39' Ничем опасным подача со стандарта не закончилась, но на подборе первым оказался Эдуардо, продолжается атака хозяев.

38' И вновь Реца активен на левом фланге, прострелил он оттуда в штрафную "Ромы", выбивает мяч за лицевую линию Смоллинг, угловой будет.

37' А теперь уже Реца фолит в атаке, сначала потерял он мяч в борьбе с Карсдорпом, а потом за футболку придержал соперника.

36' Мхитарян вступил в отбор на левом фланге атаки, но завалил на газон Перейру, не считает армянский футболист, что нарушал он правила.

35' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-3! Мхитарян! Подошёл к мячу Генрих и пробил в левый угол, Кордац направление удара угадал, но команду свою не спас.

33' Ещё и пенальти в ворота хозяев. Карсдорп с правого фланга прострелил в штрафную "Кротоне", где завалил на газон Майораля Големич, арбитр показал на точку.

32' 37-й гол за шестнадцать туров пропустили хозяева, просто невероятные цифры, нужно что-то делать с обороной наставнику "Кротоне".

31' Сложно даже предположить, что должно произойти, чтобы "Кротоне" удалось заработать хотя бы одно очко в сегодняшнем матче.

30' Вот так начало 2021 года для 21 номера "Ромы"! Идеально он пользуется отсутствием Джеко, так можно и место в стартовом составе выцарапать.

29' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Майораль! Очень красиво! Кристанте здорово сыграл в отборе в центре поля, покатил мяч на Майораля, а тот метров с тридцати неотразимо пробил в правый верхний угол.

28' Сначала Мессьяс из пределов штрафной пробил по воротам, не без труда спас свою команду Пау, а на добивании первым оказался Нванкво, но в створ не попал.

27' Големич что-то невнятное придумал, со своей половины поля выполнил он длинную передачу на левый фланг, а там не было ни одного человека.

26' Неплохо было! Перейра с правого фланга выполнил мягкую подачу в штрафную "Ромы", выиграл там верховую борьбу Нванкво, но головой пробил мимо створа.

25' Долго комбинировали римляне у штрафной площади соперника, но до удара довести дело так и не смогли, начинают свою контратаку хозяева.

24' Угловой заработала "Рома". Бруно Перес выполнил подачу в центр штрафной площади "Кротоне", выбивает оттуда мяч Куомо.

23' Середина первого тайма тем временем у нас, не так плохо выглядит "Кротоне", будут у них ещё свои моменты, но уровень разный, бросается это в глаза.

22' Бруно Перес на левом фланге обороны влетел в Мессьяса, за что и получил жёлтую карточку от главного арбитра встречи.

21' Смоллинг неудачно сыграл на своей половине поля, через центр он решил сделать передачу, едва не перехватил мяч Молина.

20' Перес прорвался по левому флангу, сместился в центр, вошёл в штрафную "Кротоне" и завалился на газон, арбитр показывает, что нужно подниматься.

19' Не получается у "Кротоне" выйти со своей половины поля, всего лишь три игрока гостей прессингуют своего соперника, но этого хватает.

18' Интересно посмотреть статистику, сколько нарушений правил зафиксировано со стороны игроков атакующих команд. Майораль уже не в первый раз фолит сейчас у чужой штрафной.

17' Далеко не самые высокие скорости в нашем матче, в экономном режиме играет "Рома", даже не прессингуют римляне своего соперника.

16' А вот и первый удар по воротам гостей. Это Сими приложился из-за пределов штрафной, но получилось совсем неопасно.

15' Заброс в штрафную площадь "Кротоне" в направлении Майораля, но не позволяют там испанскому нападающему добраться до мяча.

14' Позиционную атаку проводят гости, перекатывая мяч с одного фланга на другой, но до удара пока дело так и не доходило.

13' Возникает ощущение, что "Рома" пока даже и не включалась, провели одну атаку римляне, а большую часть времени обороняются.

12' Интересно посмотреть, будет ли открываться "Кротоне" после пропущенного гола, у хозяев и так проблемы с обороной, а если ещё и в атаку побежать...

11' Получил мяч в штрафной площади "Ромы" Сими, но долго не мог придумать, что делать дальше, воспользовался этим Кристанте и отвел угрозу от своих ворот.

10' Дзанеллато уже во второй раз нарушает правила в центре поля, на этот раз Мхитаряну досталось, по совокупности можно и желтую получить такими темпами.

9' С первых минут оправдывает доверие Фонсеки Майораль, напомню, что лидер "Ромы" Эдин Джеко пропускает сегодняшний матч из-за повреждения.

8' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Майораль! Мхитарян получил мяч на левом фланге, прострелил вдоль ворот, а там совсем один оказался Майораль и с близкой дистанции отправил сферу в сетку.

7' С правого фланга пошла подача в штрафную площадь "Кротоне", забежал туда Майораль, но без проблем забирает мяч на выходе Кордац.

6' Дошёл мяч до Мессьяса в штрафной площади "Ромы", но плотно там сыграл с ним Ибаньес и не позволил пробить сопернику.

5' И вновь Ибаньес нарушает правила, на этот раз завалил он на газон Перейру на левом фланге, многовато нарушений на первых минутах.

4' Интересно, что всего лишь седьмой раз в нынешнем сезоне появляется в стартовом составе "Ромы" голкипер Пау Лопес, посмотрим, как он себя проявит.

3' А теперь уже Перес оказался на газоне в центре поля, задел его Дзанеплато, быстро разыграли стандарт футболисты римского клуба.

2' Ибаньес решил пойти в дриблинг против трех соперников, потерял мяч защитник "Ромы", а потом ещё и правила нарушил в атаке.