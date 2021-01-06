0:1
8' ГолМайораль Борха
22' Желтая карточкаПерес Бруно
0:2
29' ГолМайораль Борха
33' Желтая карточкаГолемич Владимир
0:3
35' ПенальтиМхитарян Генрих
41' Желтая карточкаМагальян Лисандро
25
Сими
Нванкво
13
Пау
Лопес
33
Перес
Бруно
31
Перес
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Драгус ДенисНападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
22'
29'
33'
35'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мессьяс Жуниор
|5
|0.31
|2.
|Сими Нванкво
|4 (3)
|0.25
|3.
|Молина Сальваторе
|1
|0.06
|4.
|Реца Аркадиуш
|1
|0.06
|5.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.06
|6.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.06
|7.
|Эдуардо Энрике
|1
|0.06
|8.
|Големич Владимир
|1 (1)
|0.06
|9.
|Перейра Педру II
|0
|0
|10.
|Вулич Милош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мхитарян Генрих
|8 (1)
|0.5
|2.
|Верету Жордан
|7 (4)
|0.44
|3.
|Джеко Эдин
|7
|0.44
|4.
|Педро Родригес
|3
|0.19
|5.
|Майораль Борха
|3
|0.19
|6.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.13
|7.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.06
|8.
|Манчини Джанлука
|1
|0.06
|9.
|Перес Карлес
|1
|0.06
|10.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.06
|11.
|Карсдорп Рик
|0
|0
|12.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|13.
|Смоллинг Крис
|0
|0
|14.
|Перес Бруно
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Магальян Лисандро
|6
|0
|2.
|Луперто Себастьяно
|4
|1
|3.
|Марроне Лука
|5
|0
|4.
|Чигарини Лука
|3
|1
|5.
|Реца Аркадиуш
|4
|0
|6.
|Петриччоне Якопо
|2
|1
|7.
|Големич Владимир
|3
|0
|8.
|Куомо Джузеппе
|3
|0
|9.
|Мессьяс Жуниор
|3
|0
|10.
|Перейра Педру II
|2
|0
|11.
|Эдуардо Энрике
|2
|0
|12.
|Рисполи Андреа
|1
|0
|13.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|14.
|Бенали Ахмед
|1
|0
|15.
|Сими Нванкво
|1
|0
|16.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|17.
|Вулич Милош
|1
|0
|18.
|Драгус Денис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кристанте Бриан
|4
|0
|2.
|Педро Родригес
|2
|1
|3.
|Верету Жордан
|3
|0
|4.
|Перес Бруно
|3
|0
|5.
|Манчини Джанлука
|3
|0
|6.
|Вильяр Гонсало
|3
|0
|7.
|Ибаньес Рожер
|3
|0
|8.
|Миранте Антонио
|2
|0
|9.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0
|10.
|Кумбулла Мараш
|2
|0
|11.
|Джеко Эдин
|1
|0
|12.
|Сантон Давиде
|1
|0
|13.
|Смоллинг Крис
|1
|0
|14.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|15.
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|20% (3)
|20% (3)
|33.33% (5)
|20% (3)
|0
|6.67% (1)
|Рома
|19.35% (6)
|6.45% (2)
|32.26% (10)
|3.23% (1)
|22.58% (7)
|16.13% (5)
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +4 =4 -12Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне
Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана
Рома Последние 20 матчей: +13 =4 -3Рома 1:0 Сампдория Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Рома: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|34 - 16
|37
|2.
|Интер Милан
|0:2 Заявка
|16
|11
|3
|2
|40 - 21
|36
|3.
|Рома
|3:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|31 - 13
|28
|5.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|34 - 21
|28
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|29 - 14
|27
|7.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 22
|27
|8.
|Лацио
|1:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|24 - 24
|25
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|19 - 14
|24
|10.
|Беневенто
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 26
|21
|11.
|Сампдория
|2:0 Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 25
|20
|12.
|Болонья
|2:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 28
|19
|13.
|Удинезе
|1:2 Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 23
|15
|14.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|16 - 22
|15
|15.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 33
|14
|16.
|Торино
|0:0 Заявка
|16
|2
|6
|8
|25 - 32
|12
|17.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 28
|12
|18.
|Парма
|0:1 Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 29
|12
|19.
|Специя
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 30
|11
|20.
|Кротоне
|0:3 Заявка
|16
|2
|3
|11
|15 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|3:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 7
|20
|2.
|Интер Милан
|0:2 Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 10
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|6.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 8
|13
|7.
|Болонья
|2:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|9.
|Лацио
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|10.
|Сампдория
|2:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 12
|10
|11.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|13.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|14.
|Беневенто
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|15.
|Удинезе
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|0:3 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|17.
|Парма
|0:1 Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 11
|7
|18.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|19.
|Торино
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|12 - 17
|4
|20.
|Специя
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Интер Милан
|0:2 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 8
|17
|3.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|5.
|Лацио
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|7.
|Рома
|3:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|8.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|10.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|11.
|Сампдория
|2:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|12.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|13.
|Торино
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|14.
|Удинезе
|1:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|15.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 12
|7
|16.
|Болонья
|2:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|18.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|19.
|Парма
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 18
|5
|20.
|Кротоне
|0:3 Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кротоне» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кротоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кротоне» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кротоне 0:3 Рома
Исход игры
Кротоне
1.4% (2)
Ничья
0.7% (1)
Рома
97.9% (140)
Тотал 2.5
Больше
60.99% (86)
Меньше
39.01% (55)
Обе команды забьют
Да
56.03% (79)
Нет
43.97% (62)
Популярный счёт
1:2 Рома
37.8% (54)
0:2 Рома
30.8% (44)
1:3 Рома
15.4% (22)
0:1 Рома
6.3% (9)
0:3 Рома
4.9% (7)
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