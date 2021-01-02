  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кротоне
 
Позже

Стадион:
Рома

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мессьяс Жуниор 5 0.33
2. Сими Нванкво 4 (3) 0.27
3. Молина Сальваторе 1 0.07
4. Реца Аркадиуш 1 0.07
5. Ривьер Эммануэль 1 0.07
6. Дзанеллато Никколо 1 0.07
7. Эдуардо Энрике 1 0.07
8. Големич Владимир 1 (1) 0.07
9. Перейра Педру II 0 0
10. Вулич Милош 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 7 0.47
2. Верету Жордан 7 (4) 0.47
3. Джеко Эдин 7 0.47
4. Педро Родригес 3 0.2
5. Пеллегрини Лоренцо 2 0.13
6. Спинаццола Леонардо 1 0.07
7. Майораль Борха 1 0.07
8. Манчини Джанлука 1 0.07
9. Перес Карлес 1 0.07
10. Кумбулла Мараш 1 0.07
11. Карсдорп Рик 0 0
12. Смоллинг Крис 0 0
13. Кристанте Бриан 0 0
14. Перес Бруно 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Луперто Себастьяно 4 1
2. Марроне Лука 5 0
3. Магальян Лисандро 5 0
4. Чигарини Лука 3 1
5. Реца Аркадиуш 4 0
6. Петриччоне Якопо 2 1
7. Куомо Джузеппе 3 0
8. Мессьяс Жуниор 3 0
9. Големич Владимир 2 0
10. Перейра Педру II 2 0
11. Эдуардо Энрике 2 0
12. Рисполи Андреа 1 0
13. Маццотта Антонио 1 0
14. Бенали Ахмед 1 0
15. Сими Нванкво 1 0
16. Молина Сальваторе 1 0
17. Вулич Милош 1 0
18. Драгус Денис 1 0
Рома
# Игрок      
1. Кристанте Бриан 4 0
2. Педро Родригес 2 1
3. Верету Жордан 3 0
4. Манчини Джанлука 3 0
5. Вильяр Гонсало 3 0
6. Ибаньес Рожер 3 0
7. Миранте Антонио 2 0
8. Перес Бруно 2 0
9. Пеллегрини Лоренцо 2 0
10. Кумбулла Мараш 2 0
11. Джеко Эдин 1 0
12. Сантон Давиде 1 0
13. Смоллинг Крис 1 0
14. Карсдорп Рик 1 0
15. Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 20% (3) 20% (3) 33.33% (5) 20% (3) 0 6.67% (1)
 Рома 19.35% (6) 6.45% (2) 32.26% (10) 3.23% (1) 22.58% (7) 16.13% (5)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне
Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана
Рома Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Рома 1:0 Сампдория Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино
Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Рома: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Кротоне 0:2 Рома Серия A Рома 1:0 Кротоне Серия A Кротоне 0:2 Рома Серия A Рома 4:0 Кротоне Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 11 4 0 34 - 16 37
2. Интер Милан Заявка 15 11 3 1 40 - 19 36
3. Рома Заявка 15 9 3 3 32 - 23 30
4. Ювентус Заявка 15 8 6 1 32 - 14 30
5. Наполи Заявка 15 9 1 5 31 - 16 27
6. Сассуоло Заявка 15 7 5 3 27 - 22 26
7. Аталанта Заявка 14 7 4 3 33 - 21 25
8. Верона Заявка 15 6 5 4 19 - 14 23
9. Лацио Заявка 15 6 4 5 23 - 24 22
10. Беневенто Заявка 15 5 3 7 17 - 25 18
11. Сампдория Заявка 15 5 2 8 23 - 25 17
12. Болонья Заявка 15 4 4 7 21 - 27 16
13. Удинезе Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14. Фиорентина Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
15. Кальяри Заявка 15 3 5 7 22 - 31 14
16. Парма Заявка 15 2 6 7 13 - 28 12
17. Торино Заявка 15 2 5 8 25 - 32 11
18. Специя Заявка 15 2 5 8 19 - 30 11
19. Дженоа Заявка 15 2 5 8 15 - 28 11
20. Кротоне Заявка 15 2 3 10 15 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 8 6 2 0 19 - 7 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Ювентус Заявка 8 5 2 1 16 - 7 17
4. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
5. Наполи Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
6. Аталанта Заявка 7 4 1 2 19 - 10 13
7. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
8. Болонья Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
9. Фиорентина Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
10. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Кальяри Заявка 7 2 2 3 11 - 14 8
12. Лацио Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
14. Сампдория Заявка 7 2 1 4 13 - 12 7
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма Заявка 8 1 4 3 3 - 11 7
18. Дженоа Заявка 8 1 2 5 11 - 16 5
19. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Сассуоло Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Наполи Заявка 8 5 0 3 13 - 8 14
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
7. Аталанта Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
8. Верона Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
9. Беневенто Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
10. Рома Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11. Сампдория Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
12. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
13. Удинезе Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
14. Торино Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
15. Дженоа Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
16. Болонья Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
17. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
18. Фиорентина Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19. Парма Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кротоне - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 января 2021, осталось 2 дня 11 часов 45 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Кротоне 2.9% (1)
    X 5.9% (2)
    Рома 91.2% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кротоне
    Ничья
    Рома
    7.40
    5.20
    1.49
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 6.00 4.85 1.49
    Бонус: 10 000 ₽ 6.80 5.00 1.43
    Бонус: 5 000 ₽ 6.75 5.20 1.46
    Бонус: 5 000 ₽ 7.30 5.10 1.42
      7.40 4.96 1.45

    Самый высокий коэффициент на матч «Кротоне» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кротоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кротоне» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.20 1.17 2.49 1.54 1.97 1.85 1.61 2.34 1.25 4.00 1.09 7.40
    12.50 1.00 12.00 1.01 4.85 1.14 4.05 1.21 2.46 1.52 1.97 1.83 1.65 2.38 1.33 3.32 1.22 4.10 1.06 6.90 1.06 6.80
    17.50 0.00 12.50 1.01 5.00 1.15 4.30 1.23 2.50 1.53 2.12 1.72 2.02 1.87 1.78 2.14 1.63 2.39 1.33 3.35 1.25 3.95 1.10 6.30 1.08 6.90 1.02 12.00
    5.68 1.17 2.58 1.55 2.30 1.68 2.03 1.88 1.79 2.13 1.64 2.39 1.25 4.28
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.55 1.27 2.46 1.51 1.61 2.23 1.16 4.80
    3.76 1.27 2.48 1.54 1.61 2.31 1.24 4.05 1.17 5.00
    2.50 1.53 1.63 2.28 1.25 4.00
    3.28 1.38 2.60 1.55 1.93 1.97 1.65 2.37 1.45 2.95
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.00 1.15 2.03 1.73 1.51 2.46 1.31 3.25
    5.25 1.16 3.60 1.29 2.03 1.79 1.52 2.53 1.30 3.52
    3.45 1.28 2.02 1.72 1.53 2.46 1.32 3.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.73 2.04
    1.71 2.06
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.22
    4.00 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.35
    2.95 1.37
    Где смотреть матч Кротоне - Рома онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Кротоне - Рома

    Исход игры
    Кротоне
    2.9% (1)
    Ничья
    5.9% (2)
    Рома
    91.2% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (15)
    Меньше
    54.55% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    48.48% (16)
    Нет
    51.52% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    38.2% (13)
    0:2 Рома
    38.2% (13)
    1:1 Ничья
    5.9% (2)
    0:1 Рома
    5.9% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный