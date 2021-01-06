Сассуоло
2:1
Конец матча
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Дженоа
12' Желтая карточкаКришито Доменико
23' Желтая карточкаМазиелло Андреа
39' Желтая карточкаАйхан Кан
1:0
52' ГолБога Жереми
59' Желтая карточкаБурабия Мехди
1:1
64' ГолШомуродов Элдор
2:1
83' ГолРаспадори Джакомо
85' Желтая карточкаГольданига Эдоардо
87' Желтая карточкаМюлдюр Мерт
17
Мюлдюр
Мерт
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Пьяца МаркоНападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
23'
39'
52'
1:0
59'
64'
1:1
83'
2:1
87'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берарди Доменико
|7 (2)
|0.44
|2.
|Капуто Франческо
|6 (1)
|0.38
|3.
|Джуричич Филип
|3
|0.19
|4.
|Бога Жереми
|2
|0.13
|5.
|Кирикеш Влад
|2
|0.13
|6.
|Локателли Мануэль
|2 (1)
|0.13
|7.
|Траоре Хамед
|2
|0.13
|8.
|Дефрель Грегоре
|1
|0.06
|9.
|Бурабия Мехди
|1
|0.06
|10.
|Лопес Максим
|1
|0.06
|11.
|Распадори Джакомо
|1
|0.06
|12.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|13.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|14.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дестро Маттиа
|5
|0.31
|2.
|Пьяца Марко
|3
|0.19
|3.
|Шомуродов Элдор
|2
|0.13
|4.
|Скамачча Джанлука
|2
|0.13
|5.
|Пандев Горан
|1
|0.06
|6.
|Стураро Стефано
|1
|0.06
|7.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.06
|8.
|Кришито Доменико
|1 (1)
|0.06
|9.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|10.
|Бадель Милан
|0
|0
|11.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|12.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|13.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|6
|0
|2.
|Кирикеш Влад
|4
|0
|3.
|Берарди Доменико
|4
|0
|4.
|Айхан Кан
|3
|0
|5.
|Лопес Максим
|3
|0
|6.
|Бурабия Мехди
|2
|0
|7.
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|8.
|Траоре Хамед
|2
|0
|9.
|Гараслин Лукаш
|0
|1
|10.
|Капуто Франческо
|1
|0
|11.
|Обьянг Педро
|1
|0
|12.
|Джуричич Филип
|1
|0
|13.
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|14.
|Тольян Йереми
|1
|0
|15.
|Марлон
|1
|0
|16.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|17.
|Рожерио да Силва
|1
|0
|18.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|19.
|Распадори Джакомо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гольданига Эдоардо
|5
|0
|2.
|Мазиелло Андреа
|4
|0
|3.
|Бадель Милан
|4
|0
|4.
|Бани Маттиа
|4
|0
|5.
|Пандев Горан
|3
|0
|6.
|Дестро Маттиа
|3
|0
|7.
|Зайц Миха
|3
|0
|8.
|Гильоне Паоло
|3
|0
|9.
|Перин Маттиа
|1
|1
|10.
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|11.
|Кришито Доменико
|1
|0
|12.
|Радованович Иван
|1
|0
|13.
|Стураро Стефано
|1
|0
|14.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|15.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|16.
|Циборра Леннарт
|1
|0
|17.
|Ровелла Николо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|14.29% (4)
|7.14% (2)
|3.57% (1)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|35.71% (10)
|Дженоа
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|25% (4)
|12.5% (2)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +8 =6 -6Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло
Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло
Дженоа Последние 20 матчей: +7 =5 -8Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан
Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Дженоа: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|34 - 16
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|41 - 21
|36
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|35 - 24
|33
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 23
|29
|5.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|31 - 13
|28
|6.
|Аталанта
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|36 - 21
|28
|7.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|29 - 14
|27
|8.
|Лацио
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 25
|25
|9.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|10.
|Беневенто
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 26
|21
|11.
|Сампдория
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 26
|20
|12.
|Болонья
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 29
|17
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 23
|15
|15.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 33
|14
|16.
|Торино
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|26 - 33
|12
|17.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 31
|12
|18.
|Специя
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 30
|11
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 30
|11
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 7
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|6.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 8
|13
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|8.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|9.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 17
|11
|10.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|11.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 13
|10
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|13.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|14.
|Беневенто
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|15.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 11
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|19.
|Торино
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|13 - 18
|4
|20.
|Специя
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|7.
|Рома
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 17
|13
|8.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|10.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|11.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|12.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 14
|9
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|14.
|Торино
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|15.
|Болонья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|16.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|17.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сассуоло» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сассуоло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сассуоло» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сассуоло 2:1 Дженоа
Исход игры
Сассуоло
85.3% (122)
Ничья
11.2% (16)
Дженоа
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
58.87% (83)
Меньше
41.13% (58)
Обе команды забьют
Да
67.38% (95)
Нет
32.62% (46)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
45.5% (65)
1:0 Сассуоло
17.5% (25)
2:0 Сассуоло
14% (20)
1:1 Ничья
9.1% (13)
3:1 Сассуоло
3.5% (5)
1:2 Дженоа
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
4:1 Сассуоло
1.4% (2)
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