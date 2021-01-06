  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Сассуоло
2:1
Конец матча

Стадион:
Дженоа
0'
12' Желтая карточка
Кришито Доменико
23' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
39' Желтая карточка
Айхан Кан
1:0
52' Гол
Бога Жереми
59' Желтая карточка
Бурабия Мехди
1:1
64' Гол
Шомуродов Элдор
2:1
83' Гол
Распадори Джакомо
85' Желтая карточка
Гольданига Эдоардо
87' Желтая карточка
Мюлдюр Мерт
90'+5
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
5
Айхан
Кан
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
4
Маньянелли
Франческо
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
10
Джуричич
Филип
7
Бога
Жереми
9
Капуто
Франческо
1
Перин
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
21
Радованович
Иван
4
Кришито
Доменико
77
Дзаппакоста
Давиде
16
Зайц
Миха
47
Бадель
Милан
8
Лерагер
Лукас
99
Циборра
Леннарт
9
Скамачча
Джанлука
61
Шомуродов
Элдор
Сассуоло
4-2-3-1
Дженоа
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берарди Доменико 7 (2) 0.44
2. Капуто Франческо 6 (1) 0.38
3. Джуричич Филип 3 0.19
4. Бога Жереми 2 0.13
5. Кирикеш Влад 2 0.13
6. Локателли Мануэль 2 (1) 0.13
7. Траоре Хамед 2 0.13
8. Дефрель Грегоре 1 0.06
9. Бурабия Мехди 1 0.06
10. Лопес Максим 1 0.06
11. Распадори Джакомо 1 0.06
12. Феррари Джанмарко 0 0
13. Рожерио да Силва 0 0
14. Мюлдюр Мерт 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 5 0.31
2. Пьяца Марко 3 0.19
3. Шомуродов Элдор 2 0.13
4. Скамачча Джанлука 2 0.13
5. Пандев Горан 1 0.06
6. Стураро Стефано 1 0.06
7. Дзаппакоста Давиде 1 0.06
8. Кришито Доменико 1 (1) 0.06
9. Гильоне Паоло 0 0
10. Бадель Милан 0 0
11. Лерагер Лукас 0 0
12. Гольданига Эдоардо 0 0
13. Пеллегрини Лука 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 6 0
2. Кирикеш Влад 4 0
3. Берарди Доменико 4 0
4. Айхан Кан 3 0
5. Лопес Максим 3 0
6. Бурабия Мехди 2 0
7. Феррари Джанмарко 2 0
8. Траоре Хамед 2 0
9. Гараслин Лукаш 0 1
10. Капуто Франческо 1 0
11. Обьянг Педро 1 0
12. Джуричич Филип 1 0
13. Маньянелли Франческо 1 0
14. Тольян Йереми 1 0
15. Марлон 1 0
16. Кирьякопулос Георгиос 1 0
17. Рожерио да Силва 1 0
18. Мюлдюр Мерт 1 0
19. Распадори Джакомо 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Гольданига Эдоардо 5 0
2. Мазиелло Андреа 4 0
3. Бадель Милан 4 0
4. Бани Маттиа 4 0
5. Пандев Горан 3 0
6. Дестро Маттиа 3 0
7. Зайц Миха 3 0
8. Гильоне Паоло 3 0
9. Перин Маттиа 1 1
10. Пеллегрини Лука 2 0
11. Кришито Доменико 1 0
12. Радованович Иван 1 0
13. Стураро Стефано 1 0
14. Дзаппакоста Давиде 1 0
15. Скамачча Джанлука 1 0
16. Циборра Леннарт 1 0
17. Ровелла Николо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 14.29% (4) 7.14% (2) 3.57% (1) 17.86% (5) 21.43% (6) 35.71% (10)
 Дженоа 12.5% (2) 12.5% (2) 6.25% (1) 31.25% (5) 25% (4) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло
Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло
Дженоа Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан
Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Дженоа: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Сассуоло 5:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Сассуоло Серия A Дженоа 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 5:3 Дженоа Серия A
Дженоа 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:0 Дженоа Серия A Сассуоло 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 4:2 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Сассуоло Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 11 4 0 34 - 16 37
2. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 41 - 21 36
3. Рома Заявка 16 10 3 3 35 - 24 33
4. Сассуоло Заявка 16 8 5 3 29 - 23 29
5. Наполи Заявка 14 9 1 4 31 - 13 28
6. Аталанта Заявка 15 8 4 3 36 - 21 28
7. Ювентус Заявка 14 7 6 1 29 - 14 27
8. Лацио Заявка 16 7 4 5 25 - 25 25
9. Верона Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
10. Беневенто Заявка 16 6 3 7 19 - 26 21
11. Сампдория Заявка 16 6 2 8 25 - 26 20
12. Болонья Заявка 16 4 5 7 23 - 29 17
13. Удинезе Заявка 15 4 4 7 17 - 23 16
14. Фиорентина Заявка 16 3 6 7 17 - 23 15
15. Кальяри Заявка 16 3 5 8 23 - 33 14
16. Торино Заявка 16 2 6 8 26 - 33 12
17. Парма Заявка 16 2 6 8 13 - 31 12
18. Специя Заявка 15 2 5 8 19 - 30 11
19. Дженоа Заявка 16 2 5 9 16 - 30 11
20. Кротоне Заявка 16 2 3 11 16 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 8 6 2 0 19 - 7 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
4. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
5. Ювентус Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
6. Наполи Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
7. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
9. Болонья Заявка 8 3 2 3 16 - 17 11
10. Лацио Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
11. Сампдория Заявка 8 3 1 4 15 - 13 10
12. Фиорентина Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Беневенто Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
17. Парма Заявка 8 1 4 3 3 - 11 7
18. Дженоа Заявка 8 1 2 5 11 - 16 5
19. Торино Заявка 8 0 4 4 13 - 18 4
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 18 - 8 17
3. Сассуоло Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Наполи Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
7. Рома Заявка 8 4 1 3 16 - 17 13
8. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
9. Верона Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
10. Аталанта Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
11. Сампдория Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
12. Удинезе Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
14. Торино Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
15. Болонья Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
16. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
17. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
18. Фиорентина Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
19. Парма Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Сассуоло 85.3% (122)
X 11.2% (16)
Дженоа 3.5% (5)
Все прогнозы
1.84 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.15 1.85 5.10
Бонус: 10 000 ₽ 1.79 4.10 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.73 3.85 4.90
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 1.65 6.30
  4.29 1.46 7.99

Самый высокий коэффициент на матч «Сассуоло» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сассуоло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сассуоло» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.70 1.20 3.05 1.39 2.29 1.63 1.82 2.00 1.53 2.55 1.21 4.50 1.08 8.40
11.50 1.00 10.75 1.02 4.45 1.19 3.60 1.29 2.32 1.68 1.78 2.04 1.50 2.52 1.24 3.72 1.17 4.33 1.05 7.30
4.20 1.22 3.05 1.37 2.90 1.40 1.95 1.85 1.75 2.05 2.10 1.79 1.18 4.75 1.10 6.80 1.01 15.00 1.04 10.00 1.07 7.30 1.06 7.90 1.01 13.50
3.14 1.39 2.23 1.70 1.86 2.02 1.62 2.39 1.38 3.19 1.49 2.71 1.53 2.60 1.31 3.60 1.64 2.34 1.42 2.98 1.52 2.64 1.20 5.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.26 1.59 1.55 2.36 1.14 5.20
3.38 1.32 2.30 1.62 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60
1.48 2.63 1.07 8.40 1.04 10.00 1.04 10.00 1.03 12.00
1.25 4.08 1.13 6.37 1.33 3.47 1.76 2.13 1.54 2.58 1.36 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.16 1.94 1.81 1.27 3.50
4.75 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.44 2.79 1.28 3.68
3.35 1.30 2.00 1.76 1.49 2.50 1.29 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.61 2.23
2.50 1.53
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
2.75 1.42
Где смотреть матч Сассуоло 2:1 Дженоа онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Сассуоло 2:1 Дженоа

Исход игры
Сассуоло
85.3% (122)
Ничья
11.2% (16)
Дженоа
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
58.87% (83)
Меньше
41.13% (58)
Обе команды забьют
Да
67.38% (95)
Нет
32.62% (46)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
45.5% (65)
1:0 Сассуоло
17.5% (25)
2:0 Сассуоло
14% (20)
1:1 Ничья
9.1% (13)
3:1 Сассуоло
3.5% (5)
1:2 Дженоа
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
4:1 Сассуоло
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный