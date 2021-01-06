Болонья
2:2
Конец матча
Стадион: Ренато Далл'Ара
Удинезе
1:0
19' ГолТомиясу Такэхиро
21' Желтая карточкаУолас Соуза
26' Желтая карточкаСамир Каэтано
1:1
34' ГолПерейра Роберто
36' Желтая карточкаСванберг Маттиас
2:1
40' ГолСванберг Маттиас
47' Вторая желтая карточкаСванберг Маттиас
60' Желтая карточкаСхаутен Йерди
78' Желтая карточкаЛасанья Кевин
86' Желтая карточкаДа Коста Жуниор
2:2
90' ГолАрслан Толгай-Али
99
Барроу
Муса
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
68 Хайлоти ОмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Рабби СимонеНападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
19'
21'
26'
34'
1:1
36'
40'
2:1
47'
60'
78'
86'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 7
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|6
|0.38
|2.
|Барроу Муса
|3
|0.19
|3.
|Орсолини Риккардо
|2
|0.13
|4.
|Сванберг Маттиас
|2
|0.13
|5.
|Томиясу Такэхиро
|2
|0.13
|6.
|Паласио Родриго
|1
|0.06
|7.
|Виньято Эмануэль
|1
|0.06
|8.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.06
|9.
|Ольсен Андреас
|1
|0.06
|10.
|Домингес Николас
|1
|0.06
|11.
|Пас Нехуэн
|1
|0.06
|12.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|13.
|Медель Гари
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пуссетто Игнасио
|3
|0.2
|2.
|Де Пауль Родриго
|3 (1)
|0.2
|3.
|Окака Стефано
|2
|0.13
|4.
|Арслан Толгай-Али
|2
|0.13
|5.
|Перейра Роберто
|1
|0.07
|6.
|Форестьери Фернандо
|1
|0.07
|7.
|Несторовски Илья
|1
|0.07
|8.
|Самир Каэтано
|1
|0.07
|9.
|Зеегелаар Марвин
|1
|0.07
|10.
|Ласанья Кевин
|1
|0.07
|11.
|Делофеу Херард
|0
|0
|12.
|Оуведжан Томас
|0
|0
|13.
|Молина Науэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сванберг Маттиас
|5
|1
|2.
|Данило Ларанжера
|4
|0
|3.
|Томиясу Такэхиро
|4
|0
|4.
|Схаутен Йерди
|4
|0
|5.
|Домингес Николас
|4
|0
|6.
|Паласио Родриго
|3
|0
|7.
|Хики Аарон
|3
|0
|8.
|Дейкс Митчелл
|1
|1
|9.
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|10.
|Да Коста Жуниор
|2
|0
|11.
|Сансоне Никола
|2
|0
|12.
|Сориано Роберто
|1
|0
|13.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|14.
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|15.
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|5
|0
|2.
|Бекао Родриго
|5
|0
|3.
|Самир Каэтано
|3
|0
|4.
|Перейра Роберто
|3
|0
|5.
|Муссо Хуан
|3
|0
|6.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|7.
|Окака Стефано
|1
|0
|8.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|9.
|Уолас Соуза
|1
|0
|10.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|11.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|Удинезе
|0
|18.75% (3)
|25% (4)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|25% (4)
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +6 =6 -8Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья
Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино
Удинезе Последние 20 матчей: +6 =3 -11Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне
Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус
Последние игры между собой
Болонья: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Удинезе: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Болонья 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Болонья Серия A Болонья 1:2 Удинезе Серия A Болонья 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Болонья Серия A Удинезе 0:1 Болонья Серия A Болонья 1:2 Удинезе Серия A Болонья 0:2 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Болонья Серия A Удинезе 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Удинезе Серия A Болонья 1:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Болонья Серия A Удинезе 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Болонья Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|34 - 16
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|41 - 21
|36
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|35 - 24
|33
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 23
|29
|5.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|31 - 13
|28
|6.
|Аталанта
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|36 - 21
|28
|7.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|29 - 14
|27
|8.
|Лацио
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 25
|25
|9.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|10.
|Беневенто
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 26
|21
|11.
|Сампдория
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 26
|20
|12.
|Болонья
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 29
|17
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 23
|15
|15.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 33
|14
|16.
|Торино
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|26 - 33
|12
|17.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 31
|12
|18.
|Специя
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 30
|11
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 30
|11
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 7
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|6.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 8
|13
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|8.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|9.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 17
|11
|10.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|11.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 13
|10
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|13.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|14.
|Беневенто
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|15.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 11
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|19.
|Торино
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|13 - 18
|4
|20.
|Специя
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|7.
|Рома
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 17
|13
|8.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|10.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|11.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|12.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 14
|9
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|14.
|Торино
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|15.
|Болонья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|16.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|17.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Болонья 2:2 Удинезе
Исход игры
Болонья
44.1% (63)
Ничья
49% (70)
Удинезе
7% (10)
Тотал 2.5
Больше
38.3% (54)
Меньше
61.7% (87)
Обе команды забьют
Да
80.85% (114)
Нет
19.15% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42% (60)
2:1 Болонья
26.6% (38)
1:0 Болонья
13.3% (19)
2:2 Ничья
4.2% (6)
1:2 Удинезе
3.5% (5)
0:1 Удинезе
2.8% (4)
3:2 Болонья
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!