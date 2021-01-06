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  2. Матчи
  3. Италия
Болонья
2:2
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
1:0
19' Гол
Томиясу Такэхиро
21' Желтая карточка
Уолас Соуза
26' Желтая карточка
Самир Каэтано
1:1
34' Гол
Перейра Роберто
36' Желтая карточка
Сванберг Маттиас
2:1
40' Гол
Сванберг Маттиас
47' Вторая желтая карточка
Сванберг Маттиас
60' Желтая карточка
Схаутен Йерди
78' Желтая карточка
Ласанья Кевин
86' Желтая карточка
Да Коста Жуниор
2:2
90' Гол
Арслан Толгай-Али
90'+6
1
Да
Коста
Жуниор
14
Томиясу
Такэхиро
23
Данило
Ларанжера
6
Пас
Нехуэн
35
Дейкс
Митчелл
32
Сванберг
Маттиас
30
Схаутен
Йерди
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
14
Бонифаци
Кевин
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
37
Перейра
Роберто
90
Зеегелаар
Марвин
15
Ласанья
Кевин
45
Форестьери
Фернандо
Болонья
4-2-3-1
Удинезе
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 6 0.38
2. Барроу Муса 3 0.19
3. Орсолини Риккардо 2 0.13
4. Сванберг Маттиас 2 0.13
5. Томиясу Такэхиро 2 0.13
6. Паласио Родриго 1 0.06
7. Виньято Эмануэль 1 0.06
8. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.06
9. Ольсен Андреас 1 0.06
10. Домингес Николас 1 0.06
11. Пас Нехуэн 1 0.06
12. Сантандер Федерико 0 0
13. Медель Гари 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пуссетто Игнасио 3 0.2
2. Де Пауль Родриго 3 (1) 0.2
3. Окака Стефано 2 0.13
4. Арслан Толгай-Али 2 0.13
5. Перейра Роберто 1 0.07
6. Форестьери Фернандо 1 0.07
7. Несторовски Илья 1 0.07
8. Самир Каэтано 1 0.07
9. Зеегелаар Марвин 1 0.07
10. Ласанья Кевин 1 0.07
11. Делофеу Херард 0 0
12. Оуведжан Томас 0 0
13. Молина Науэль 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Сванберг Маттиас 5 1
2. Данило Ларанжера 4 0
3. Томиясу Такэхиро 4 0
4. Схаутен Йерди 4 0
5. Домингес Николас 4 0
6. Паласио Родриго 3 0
7. Хики Аарон 3 0
8. Дейкс Митчелл 1 1
9. Де Сильвестри Лоренцо 2 0
10. Да Коста Жуниор 2 0
11. Сансоне Никола 2 0
12. Сориано Роберто 1 0
13. М'Байе Ибрахим 1 0
14. Виньято Эмануэль 1 0
15. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 5 0
2. Бекао Родриго 5 0
3. Самир Каэтано 3 0
4. Перейра Роберто 3 0
5. Муссо Хуан 3 0
6. Пуссетто Игнасио 2 0
7. Окака Стефано 1 0
8. Нюйтинк Брэм 1 0
9. Уолас Соуза 1 0
10. Ласанья Кевин 1 0
11. Макенго Жан-Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 4.76% (1) 14.29% (3) 19.05% (4) 23.81% (5) 14.29% (3) 23.81% (5)
 Удинезе 0 18.75% (3) 25% (4) 18.75% (3) 12.5% (2) 25% (4)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья
Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало Болонья 1:1 Торино
Удинезе Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне
Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус

Последние игры между собой

Болонья: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Удинезе: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Болонья 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 4:0 Болонья Кубок Удинезе 1:0 Болонья Серия A Удинезе 2:1 Болонья Серия A
Болонья 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Болонья Серия A Болонья 1:2 Удинезе Серия A Болонья 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Болонья Серия A Удинезе 0:1 Болонья Серия A Болонья 1:2 Удинезе Серия A Болонья 0:2 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Болонья Серия A Удинезе 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Удинезе Серия A Болонья 1:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Болонья Серия A Удинезе 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Болонья Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 11 4 0 34 - 16 37
2. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 41 - 21 36
3. Рома Заявка 16 10 3 3 35 - 24 33
4. Сассуоло Заявка 16 8 5 3 29 - 23 29
5. Наполи Заявка 14 9 1 4 31 - 13 28
6. Аталанта Заявка 15 8 4 3 36 - 21 28
7. Ювентус Заявка 14 7 6 1 29 - 14 27
8. Лацио Заявка 16 7 4 5 25 - 25 25
9. Верона Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
10. Беневенто Заявка 16 6 3 7 19 - 26 21
11. Сампдория Заявка 16 6 2 8 25 - 26 20
12. Болонья Заявка 16 4 5 7 23 - 29 17
13. Удинезе Заявка 15 4 4 7 17 - 23 16
14. Фиорентина Заявка 16 3 6 7 17 - 23 15
15. Кальяри Заявка 16 3 5 8 23 - 33 14
16. Торино Заявка 16 2 6 8 26 - 33 12
17. Парма Заявка 16 2 6 8 13 - 31 12
18. Специя Заявка 15 2 5 8 19 - 30 11
19. Дженоа Заявка 16 2 5 9 16 - 30 11
20. Кротоне Заявка 16 2 3 11 16 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 8 6 2 0 19 - 7 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
4. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
5. Ювентус Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
6. Наполи Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
7. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
9. Болонья Заявка 8 3 2 3 16 - 17 11
10. Лацио Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
11. Сампдория Заявка 8 3 1 4 15 - 13 10
12. Фиорентина Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Беневенто Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
17. Парма Заявка 8 1 4 3 3 - 11 7
18. Дженоа Заявка 8 1 2 5 11 - 16 5
19. Торино Заявка 8 0 4 4 13 - 18 4
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 18 - 8 17
3. Сассуоло Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Наполи Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
7. Рома Заявка 8 4 1 3 16 - 17 13
8. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
9. Верона Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
10. Аталанта Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
11. Сампдория Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
12. Удинезе Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
14. Торино Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
15. Болонья Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
16. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
17. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
18. Фиорентина Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
19. Парма Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Болонья 44.1% (63)
X 49% (70)
Удинезе 7% (10)
Все прогнозы
2.54 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.73 2.80 4.30
Бонус: 10 000 ₽ 2.90 3.30 2.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.06 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.90 2.90 10.00
  1.41 3.60 15.64

Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.80 1.07 3.30 1.34 2.50 1.54 1.78 2.05 1.44 2.85 1.30 3.55 1.10 7.00 1.05 9.80
7.90 1.04 7.10 1.07 3.20 1.33 2.48 1.53 1.84 2.07 1.43 2.83 1.30 3.40 1.11 5.80 1.07 6.40 1.00 10.75
6.50 1.11 5.10 1.16 5.70 1.13 4.20 1.22 2.07 1.81 2.18 1.68 1.72 2.20 1.62 2.27 1.85 1.95 1.20 4.44 1.42 6.10 1.12 6.10 1.09 7.20 1.04 10.00 1.03 12.00
3.47 1.34 3.05 1.43 2.61 1.55 2.09 1.81 2.79 1.47 2.42 1.60 2.05 1.83 2.64 1.50 1.67 2.26 1.40 3.03 1.63 2.33 1.40 3.01 1.72 2.19 1.51 2.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.70 1.44 1.78 1.97 1.37 2.95 1.08 7.00
2.59 1.50 1.83 1.98 1.40 2.95 1.12 6.35 1.08 7.70
2.10 1.72 1.37 3.05 1.50 2.55 1.08 7.77 1.05 9.50
2.89 1.46 2.37 1.65 1.85 2.07 1.53 2.65 2.02 1.86 1.66 2.30 1.30 3.65 1.33 3.47 1.18 5.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.25 2.55 1.47 1.64 2.18 1.16 4.80
3.68 1.28 2.53 1.52 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.00
2.50 1.49 1.62 2.11 1.23 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.98
1.45 2.70
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
3.40 1.29
Где смотреть матч Болонья 2:2 Удинезе онлайн

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Прогнозы на матч Болонья 2:2 Удинезе

Исход игры
Болонья
44.1% (63)
Ничья
49% (70)
Удинезе
7% (10)
Тотал 2.5
Больше
38.3% (54)
Меньше
61.7% (87)
Обе команды забьют
Да
80.85% (114)
Нет
19.15% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42% (60)
2:1 Болонья
26.6% (38)
1:0 Болонья
13.3% (19)
2:2 Ничья
4.2% (6)
1:2 Удинезе
3.5% (5)
0:1 Удинезе
2.8% (4)
3:2 Болонья
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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