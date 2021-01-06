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  3. Италия
Сампдория
2:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Интер Милан
0'
0:0
12' Не забитый пенальти
Санчес Алексис
16' Желтая карточка
Мартинес Лаутаро
23' Желтая карточка
Барелла Николо
1:0
23' Пенальти
Кандрева Антонио
2:0
38' Гол
Кейта Бальде
40' Желтая карточка
Де Врей Стефан
47'
1
Аудеро
Эмиль
22
Йосида
Майя
21
Тонелли
Лоренцо
15
Коллей
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
18
Торсби
Мортен
5
Адриен
Силва
14
Янкто
Якуб
38
Дамсгор
Миккель
10
Кейта
Бальде
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Хакими
Ашраф
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
5
Гальярдини
Роберто
15
Янг
Эшли
7
Санчес
Алексис
10
Мартинес
Лаутаро
Сампдория
4-4-2
Интер Милан
3-5-2

Ход матча

12'
0:0
Санчес Алексис
16'
 
Мартинес Лаутаро
23'
 
Барелла Николо
23'
Кандрева Антонио
1:0
38'
Кейта Бальде
(Дамсгор Миккель)
2:0
40'
 
Де Врей Стефан
46'
 
Перишич Иван
Янг Эшли

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 7 (1) 0.44
2. Янкто Якуб 4 0.25
3. Кандрева Антонио 2 (1) 0.13
4. Дамсгор Миккель 2 0.13
5. Верре Валерио 2 0.13
6. Экдаль Олбин 2 0.13
7. Кейта Бальде 2 0.13
8. Торсби Мортен 2 0.13
9. Ауджелло Томмазо 1 0.06
10. Коллей Омар 1 0.06
11. Йосида Майя 0 0
12. Рамирес Гастон 0 0
13. Бонаццоли Федерико 0 0
14. Аудеро Эмиль 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 12 (3) 0.75
2. Мартинес Лаутаро 9 0.56
3. Хакими Ашраф 5 0.31
4. Д'Амброзио Данило 3 0.19
5. Санчес Алексис 2 0.13
6. Гальярдини Роберто 2 0.13
7. Барелла Николо 1 0.06
8. Брозович Марсело 1 0.06
9. Перишич Иван 1 0.06
10. Шкриньяр Милан 1 0.06
11. Янг Эшли 0 0
12. Дармиан Маттео 0 0
13. Коларов Александар 0 0
14. Раноккия Андреа 0 0
15. Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 9 0
2. Экдаль Олбин 5 0
3. Торсби Мортен 5 0
4. Рамирес Гастон 4 0
5. Янкто Якуб 4 0
6. Ауджелло Томмазо 2 1
7. Адриен Силва 3 0
8. Коллей Омар 3 0
9. Кейта Бальде 1 1
10. Йосида Майя 2 0
11. Квальярелла Фабио 1 0
12. Берешиньски Бартош 1 0
13. Верре Валерио 1 0
14. Феррари Алекс 1 0
15. Дамсгор Миккель 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 4 0
2. Видаль Артуро 3 0
3. Барелла Николо 3 0
4. Мартинес Лаутаро 3 0
5. Янг Эшли 2 0
6. Лукаку Ромелу 2 0
7. Де Врей Стефан 2 0
8. Д'Амброзио Данило 2 0
9. Хакими Ашраф 2 0
10. Бастони Алессандро 2 0
11. Сенси Стефано 0 1
12. Ханданович Самир 1 0
13. Дармиан Маттео 1 0
14. Перишич Иван 1 0
15. Раноккия Андреа 1 0
16. Шкриньяр Милан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 13.04% (3) 17.39% (4) 21.74% (5) 17.39% (4) 13.04% (3) 17.39% (4)
 Интер Милан 5.41% (2) 16.22% (6) 8.11% (3) 13.51% (5) 27.03% (10) 29.73% (11)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория
Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория
Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи
Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Интер Милан: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Интер Милан 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Интер Милан Серия A
Сампдория 0:5 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A Интер Милан 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Интер Милан Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Сампдория Кубок Интер Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A Интер Милан 0:0 Сампдория Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 11 4 0 34 - 16 37
2. Интер Милан 0:2 Заявка 16 11 3 2 40 - 21 36
3. Рома 3:0 Заявка 16 10 3 3 35 - 23 33
4. Наполи Заявка 14 9 1 4 31 - 13 28
5. Аталанта 1:0 Заявка 15 8 4 3 34 - 21 28
6. Ювентус Заявка 14 7 6 1 29 - 14 27
7. Сассуоло 0:0 Заявка 16 7 6 3 27 - 22 27
8. Лацио 1:0 Заявка 16 7 4 5 24 - 24 25
9. Верона 0:0 Заявка 16 6 6 4 19 - 14 24
10. Беневенто Заявка 16 6 3 7 19 - 26 21
11. Сампдория 2:0 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
12. Болонья 2:1 Заявка 16 5 4 7 23 - 28 19
13. Удинезе 1:2 Заявка 15 4 3 8 16 - 23 15
14. Фиорентина 0:1 Заявка 16 3 6 7 16 - 22 15
15. Кальяри Заявка 16 3 5 8 23 - 33 14
16. Торино 0:0 Заявка 16 2 6 8 25 - 32 12
17. Дженоа 0:0 Заявка 16 2 6 8 15 - 28 12
18. Парма 0:1 Заявка 16 2 6 8 13 - 29 12
19. Специя Заявка 15 2 5 8 19 - 30 11
20. Кротоне 0:3 Заявка 16 2 3 11 15 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома 3:0 Заявка 8 6 2 0 19 - 7 20
2. Интер Милан 0:2 Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Аталанта 1:0 Заявка 8 5 1 2 20 - 10 16
4. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
5. Ювентус Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
6. Наполи Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
7. Болонья 2:1 Заявка 8 4 1 3 16 - 16 13
8. Верона 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
9. Лацио 1:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
10. Сампдория 2:0 Заявка 8 3 1 4 15 - 12 10
11. Фиорентина 0:1 Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Сассуоло 0:0 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Беневенто Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
15. Удинезе 1:2 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне 0:3 Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
17. Парма 0:1 Заявка 8 1 4 3 3 - 11 7
18. Дженоа 0:0 Заявка 8 1 2 5 11 - 16 5
19. Торино 0:0 Заявка 8 0 4 4 12 - 17 4
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Интер Милан 0:2 Заявка 8 5 2 1 17 - 8 17
3. Сассуоло 0:0 Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Наполи Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
5. Лацио 1:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
7. Рома 3:0 Заявка 8 4 1 3 16 - 16 13
8. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
9. Верона 0:0 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
10. Аталанта 1:0 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
11. Сампдория 2:0 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
12. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
13. Торино 0:0 Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
14. Удинезе 1:2 Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
15. Дженоа 0:0 Заявка 8 1 4 3 4 - 12 7
16. Болонья 2:1 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
17. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
18. Фиорентина 0:1 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
19. Парма 0:1 Заявка 8 1 2 5 10 - 18 5
20. Кротоне 0:3 Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    Перишич в перерыве вместо Эшли Янга появился в составе "Интера". Эта ротация стала первой в нашей встрече.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм стартовал в нашем поединке! С центра поля снаряд разыграли футболисты "Интера". Удачи командам, поехали!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После 45 минут игры счет на табло - 2:0. Впереди пока "Сампдория".
  • Опасный момент
    45'
    МОМЕНТ! Тут уже бы и Аудеро не спас! Выполняли миланцы прострел на Мартинеса, который ударом головой посылал сферу в левый угол, но попросту не попал в цель!
  • 44'
    Простреливал Янг мяч в штрафную "Сампдории" с правого фланга, но здорово в своей штрафной расположились хозяева, которые вынесли сферу подальше от опасной зоны.
  • 43'
    Будет еще долго сниться эпизод с нереализованным пенальти Алексису Санчесу. А ведь могло все по-другому для "Интера" сложиться сегодня!
  • 42'
    Совсем немного остается играть командам в первом тайме. В общем-то, мало что получается у "Интера" в первом тайме. А вот "Сампа" во всей красе себя проявляет в атаке.
  • 40'
    Да, Кейта Бальде получил удар по ногам, но встречу смог продолжить. Все с ним в порядке, но фол был действительно опасным. Мог Де Врей травму нанести сопернику.
  • Желтая карточка
    39'
    Де Врей опасно действовал в подкате. Буквально влетел он в ногу игроку "Сампы", который с криком повалился на газон. Желтая карточка 6-му номеру "Интера".
  • 38'
    Засчитан гол Бальде, играем дальше. Сегодня "Сампа" очень мощно действует в атаке. У "Интера" пока не нашлось оружия на атаки соперника.
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КЕЙТА БАЛЬДЕ! 2:0!
    А это уже очень серьезно! Прострел с правого фланга в центр, откуда Бальде переправляет сферу в сетку игрой в одной касание. Проворонили подключение 10-го номера "Сампы" защитники "Интера".
  • 35'
    До перерыва всего 10 минут Стоит отметить, что по минимуму опасных моментов в нашем матче сейчас. Хотелось бы, конечно, чтобы активнее двигали по полю соперники.
  • Фол, нарушение
    34'
    Бареллу завалили соперники на своей половине поля. "Интеру" не удалось разогнать быструю контратаку здесь.
  • 33'
    Мощно Янкто простреливал мяч в район 11-метровой отметки, с левого фланга, но прямиком в руки Хандановичу сфера прилетела.
  • Угловой
    32'
    В итоге угловой заработал коллектив хозяев, но стандартное положение было разыграно "Сампдорией" не самым лучшим образом.
  • Фол, нарушение
    30'
    Полчаса отыграли команды. Хозяева заработали штрафной удар слева. Последует подача в штрафную.
  • 29'
    Лаутаро отдавал передачу на Санчеса, но точности паса не хватило Мартинесу. Мяч потерян.
  • 28'
    Мартинес со средней дистанции пробил по воротам соперника, но сделал это слишком сильно. Снаряд полетел намного выше мишени. Не лучшее решение.
  • Угловой
    26'
    Бежит вперед "Интер" и зарабатывает угловой. Справа идет подача в центр штрафной, и спокойно разряжают обстановку генуэзцы.
  • Пенальти
    25'

    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАНДРЕВА! 1:0!
    Забивает "Сампдория"! Спокойно Антонио пробил в левый от себя нижний угол, в то время, как Ханданович прыгнул в противоположный угол!

  • Желтая карточка
    23'
    Рефери отправляется смотреть видеоповтор. Очень сложная для судейства игра, прямо скажем, но Барелла ведь играл рукой. Смотрим на рефери... Показывает он карточку и назначает 11-метровый удар.
  • Судья
    22'
    Янг играет сейчас головой подальше от своих ворот. Хотя, как мне кажется, там снаряд в руку попадает кому-то из игроков миланской команды. Да, так и есть. Барелла играл рукой. Но что решит судья?
  • Угловой
    20'
    Побрели генуэзцы снова к лицевой линии. Еще один угловой подадут генузцы. За ним снова стандарт от правого углового флага.
  • 19'
    Ну, а штрафной разыгрывают генуэзцы далеко не лучшим образом, теряя сфера после невзрачного удара.
  • Фол, нарушение
    18'
    Нет, подсказывают видеоассистенты судьи, что нарушение было за пределами штрафной. А потому не пенальти, а просто опасный штрафной.
  • Желтая карточка
    16'
    Еще и карточку желтого цвета зарабатывает в свой пассив Мартинес. Споры бесполезны. Ситуация была на глазах у рефери.
  • Пенальти!
    15'
    Не особо расстроился игрок "Интера" Санчес тому, что не забил пенальти. У нас же после розыгрыша углового судья назначает теперь 11-метровый удар в сторону ворот "Интера". Попадает сфера в руку Мартинесу!
  • 14'
    Честно говоря, и пенальти, назначенный рефери, был откровенно говоря натянутым. Так что и не смогли его реализовать миланцы по справедливости.
  • Не забитый пенальти
    13'
    НЕВЕРОЯТНО! Не забивает Санчес! Подошел он к мячу и покатил сферу в левый от себя нижний угол. Аудеро прыгнул туда же, и мяч отразил перед собой, а набежавший к снаряду Янг отправил сферу в крестовину.
  • Видеоповтор
    11'
    Да, пересмотрел повтор сейчас арбитр, и указал на "точку". Все-таки нашел снаряд руку 18-го номера "Сампы".
  • Пенальти!
    10'
    Ничего себе! Торсби после прострела с правого фланга играет в своей штрафной рукой. Рефери после паузы указывает на "точку".
  • Опасный момент
    8'
    ОПАСНО! Янг после скидки от Мартинеса нанес мощный удар под перекладину, и успел среагировать на выстрел кипер "Сампы", который перевел мяч на угловой.
  • 7'
    С владением мячом у "Интера" полнейший порядок. Имеют огромное преимущество по этому показателю гости.
  • 6'
    Активнейшим образом "Интер" стартовал в этом противостоянии. Сегодня миланский коллектив получает реальный шанс выйти на первое место в турнирной таблице, ведь играющий вечером "Милан" встретится с "Ювентусом". И далеко не факт, что сможет там выиграть.
  • Фол, нарушение
    4'
    Конте командует от бровки, как именно его команде действовать у чужих ворот. Но все заканчивается тем, что Мартинес фолит в атаке.
  • Угловой
    3'
    Мартинес навязал соперникам борьбу на правом фланге. Все это привело к назначению углового удара. Первого в матче.
  • 2'
    Футболисты "Сампдории" предстали сегодня в бело-голубых цветах, в то время, как игроки "Интера" предстали в черно-сером обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча между "Сампдорией" и "Интером" стартовала. Пожелаем удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.40 6.40
Бонус: 10 000 ₽ 6.40 4.80 1.53
Бонус: 5 000 ₽ 7.10 4.40 1.51
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 3.30 7.00
  1.44 4.58 7.64

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Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.70 1.19 2.33 1.61 1.84 1.98 1.54 2.50 1.21 4.40 1.08 8.20
10.75 1.01 9.80 1.02 4.33 1.18 3.38 1.32 2.28 1.70 1.73 2.11 1.49 2.54 1.22 3.88 1.19 4.35 1.06 6.80 1.05 7.50
10.50 1.03 8.40 1.07 8.50 1.06 6.80 1.10 5.80 1.13 2.06 1.79 4.44 1.20 2.18 1.68 1.60 2.33 1.35 3.15 1.12 6.10 1.09 7.20 1.02 13.50 1.01 15.00
5.22 1.19 2.99 1.42 2.55 1.55 2.05 1.83 2.61 1.53 2.25 1.69 1.89 1.99 2.91 1.44 2.28 1.67 1.97 1.92 1.63 2.37 1.46 2.83 1.21 4.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.31 1.57 1.56 2.34 1.14 5.20
3.20 1.35 2.31 1.61 1.55 2.45 1.19 4.65 1.15 5.70
2.40 1.57 1.55 2.45 1.66 2.20 1.14 5.55 1.08 7.77
2.17 1.74 1.78 2.11 1.39 3.14 1.26 3.99 1.38 3.15 1.21 4.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.16 1.95 1.80 1.28 3.50
4.75 1.19 3.32 1.33 1.89 1.84 1.41 2.91 1.29 3.60
3.40 1.29 1.93 1.82 1.44 2.70 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.74 2.02
1.25 3.90
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
3.10 1.34
3.10 1.36
Где смотреть матч Сампдория 2:0 Интер Милан онлайн

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Прогнозы на матч Сампдория 2:0 Интер Милан

Исход игры
Сампдория
3.5% (5)
Ничья
4.2% (6)
Интер Милан
92.3% (132)
Тотал 2.5
Больше
78.01% (110)
Меньше
21.99% (31)
Обе команды забьют
Да
81.56% (115)
Нет
18.44% (26)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
57.3% (82)
1:3 Интер Милан
17.5% (25)
0:2 Интер Милан
8.4% (12)
0:1 Интер Милан
7.7% (11)
1:1 Ничья
3.5% (5)
1:0 Сампдория
2.1% (3)
2:1 Сампдория
1.4% (2)
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