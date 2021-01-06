Второй тайм стартовал в нашем поединке! С центра поля снаряд разыграли футболисты "Интера". Удачи командам, поехали!

Перишич в перерыве вместо Эшли Янга появился в составе "Интера". Эта ротация стала первой в нашей встрече.

Простреливал Янг мяч в штрафную "Сампдории" с правого фланга, но здорово в своей штрафной расположились хозяева, которые вынесли сферу подальше от опасной зоны.

МОМЕНТ! Тут уже бы и Аудеро не спас! Выполняли миланцы прострел на Мартинеса, который ударом головой посылал сферу в левый угол, но попросту не попал в цель!

Прозвучал свисток на перерыв! После 45 минут игры счет на табло - 2:0. Впереди пока "Сампдория".

43' Будет еще долго сниться эпизод с нереализованным пенальти Алексису Санчесу. А ведь могло все по-другому для "Интера" сложиться сегодня!

42' Совсем немного остается играть командам в первом тайме. В общем-то, мало что получается у "Интера" в первом тайме. А вот "Сампа" во всей красе себя проявляет в атаке.

40' Да, Кейта Бальде получил удар по ногам, но встречу смог продолжить. Все с ним в порядке, но фол был действительно опасным. Мог Де Врей травму нанести сопернику.

39' Де Врей опасно действовал в подкате. Буквально влетел он в ногу игроку "Сампы", который с криком повалился на газон. Желтая карточка 6-му номеру "Интера".

38' Засчитан гол Бальде, играем дальше. Сегодня "Сампа" очень мощно действует в атаке. У "Интера" пока не нашлось оружия на атаки соперника.

37' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КЕЙТА БАЛЬДЕ! 2:0!

А это уже очень серьезно! Прострел с правого фланга в центр, откуда Бальде переправляет сферу в сетку игрой в одной касание. Проворонили подключение 10-го номера "Сампы" защитники "Интера".

35' До перерыва всего 10 минут Стоит отметить, что по минимуму опасных моментов в нашем матче сейчас. Хотелось бы, конечно, чтобы активнее двигали по полю соперники.

34' Бареллу завалили соперники на своей половине поля. "Интеру" не удалось разогнать быструю контратаку здесь.

33' Мощно Янкто простреливал мяч в район 11-метровой отметки, с левого фланга, но прямиком в руки Хандановичу сфера прилетела.

32' В итоге угловой заработал коллектив хозяев, но стандартное положение было разыграно "Сампдорией" не самым лучшим образом.

30' Полчаса отыграли команды. Хозяева заработали штрафной удар слева. Последует подача в штрафную.

29' Лаутаро отдавал передачу на Санчеса, но точности паса не хватило Мартинесу. Мяч потерян.

28' Мартинес со средней дистанции пробил по воротам соперника, но сделал это слишком сильно. Снаряд полетел намного выше мишени. Не лучшее решение.

26' Бежит вперед "Интер" и зарабатывает угловой. Справа идет подача в центр штрафной, и спокойно разряжают обстановку генуэзцы.

25' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАНДРЕВА! 1:0!

Забивает "Сампдория"! Спокойно Антонио пробил в левый от себя нижний угол, в то время, как Ханданович прыгнул в противоположный угол!

23' Рефери отправляется смотреть видеоповтор. Очень сложная для судейства игра, прямо скажем, но Барелла ведь играл рукой. Смотрим на рефери... Показывает он карточку и назначает 11-метровый удар.

22' Янг играет сейчас головой подальше от своих ворот. Хотя, как мне кажется, там снаряд в руку попадает кому-то из игроков миланской команды. Да, так и есть. Барелла играл рукой. Но что решит судья?

20' Побрели генуэзцы снова к лицевой линии. Еще один угловой подадут генузцы. За ним снова стандарт от правого углового флага.

19' Ну, а штрафной разыгрывают генуэзцы далеко не лучшим образом, теряя сфера после невзрачного удара.

18' Нет, подсказывают видеоассистенты судьи, что нарушение было за пределами штрафной. А потому не пенальти, а просто опасный штрафной.

16' Еще и карточку желтого цвета зарабатывает в свой пассив Мартинес. Споры бесполезны. Ситуация была на глазах у рефери.

15' Не особо расстроился игрок "Интера" Санчес тому, что не забил пенальти. У нас же после розыгрыша углового судья назначает теперь 11-метровый удар в сторону ворот "Интера". Попадает сфера в руку Мартинесу!

14' Честно говоря, и пенальти, назначенный рефери, был откровенно говоря натянутым. Так что и не смогли его реализовать миланцы по справедливости.

13' НЕВЕРОЯТНО! Не забивает Санчес! Подошел он к мячу и покатил сферу в левый от себя нижний угол. Аудеро прыгнул туда же, и мяч отразил перед собой, а набежавший к снаряду Янг отправил сферу в крестовину.

11' Да, пересмотрел повтор сейчас арбитр, и указал на "точку". Все-таки нашел снаряд руку 18-го номера "Сампы".

10' Ничего себе! Торсби после прострела с правого фланга играет в своей штрафной рукой. Рефери после паузы указывает на "точку".

8' ОПАСНО! Янг после скидки от Мартинеса нанес мощный удар под перекладину, и успел среагировать на выстрел кипер "Сампы", который перевел мяч на угловой.

7' С владением мячом у "Интера" полнейший порядок. Имеют огромное преимущество по этому показателю гости.

6' Активнейшим образом "Интер" стартовал в этом противостоянии. Сегодня миланский коллектив получает реальный шанс выйти на первое место в турнирной таблице, ведь играющий вечером "Милан" встретится с "Ювентусом". И далеко не факт, что сможет там выиграть.

4' Конте командует от бровки, как именно его команде действовать у чужих ворот. Но все заканчивается тем, что Мартинес фолит в атаке.

3' Мартинес навязал соперникам борьбу на правом фланге. Все это привело к назначению углового удара. Первого в матче.

2' Футболисты "Сампдории" предстали сегодня в бело-голубых цветах, в то время, как игроки "Интера" предстали в черно-сером обмундировании.