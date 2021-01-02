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Сампдория
 
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Стадион:
Интер Милан

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 7 (1) 0.47
2. Янкто Якуб 4 0.27
3. Верре Валерио 2 0.13
4. Дамсгор Миккель 2 0.13
5. Экдаль Олбин 2 0.13
6. Торсби Мортен 2 0.13
7. Кандрева Антонио 1 0.07
8. Кейта Бальде 1 0.07
9. Ауджелло Томмазо 1 0.07
10. Коллей Омар 1 0.07
11. Йосида Майя 0 0
12. Рамирес Гастон 0 0
13. Бонаццоли Федерико 0 0
14. Аудеро Эмиль 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 12 (3) 0.8
2. Мартинес Лаутаро 9 0.6
3. Хакими Ашраф 5 0.33
4. Д'Амброзио Данило 3 0.2
5. Санчес Алексис 2 0.13
6. Гальярдини Роберто 2 0.13
7. Барелла Николо 1 0.07
8. Брозович Марсело 1 0.07
9. Перишич Иван 1 0.07
10. Шкриньяр Милан 1 0.07
11. Янг Эшли 0 0
12. Дармиан Маттео 0 0
13. Коларов Александар 0 0
14. Раноккия Андреа 0 0
15. Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 9 0
2. Экдаль Олбин 5 0
3. Торсби Мортен 5 0
4. Рамирес Гастон 4 0
5. Янкто Якуб 4 0
6. Ауджелло Томмазо 2 1
7. Адриен Силва 3 0
8. Коллей Омар 3 0
9. Кейта Бальде 1 1
10. Йосида Майя 2 0
11. Квальярелла Фабио 1 0
12. Берешиньски Бартош 1 0
13. Верре Валерио 1 0
14. Феррари Алекс 1 0
15. Дамсгор Миккель 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 4 0
2. Видаль Артуро 3 0
3. Янг Эшли 2 0
4. Лукаку Ромелу 2 0
5. Д'Амброзио Данило 2 0
6. Барелла Николо 2 0
7. Хакими Ашраф 2 0
8. Мартинес Лаутаро 2 0
9. Бастони Алессандро 2 0
10. Сенси Стефано 0 1
11. Ханданович Самир 1 0
12. Дармиан Маттео 1 0
13. Перишич Иван 1 0
14. Раноккия Андреа 1 0
15. Де Врей Стефан 1 0
16. Шкриньяр Милан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 13.04% (3) 17.39% (4) 21.74% (5) 17.39% (4) 13.04% (3) 17.39% (4)
 Интер Милан 5.41% (2) 16.22% (6) 8.11% (3) 13.51% (5) 27.03% (10) 29.73% (11)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория
Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория
Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи
Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Интер Милан: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Интер Милан 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Интер Милан Серия A
Сампдория 0:5 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A Интер Милан 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Интер Милан Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Сампдория Кубок Интер Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A Интер Милан 0:0 Сампдория Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 11 4 0 34 - 16 37
2. Интер Милан Заявка 15 11 3 1 40 - 19 36
3. Рома Заявка 15 9 3 3 32 - 23 30
4. Ювентус Заявка 15 8 6 1 32 - 14 30
5. Наполи Заявка 15 9 1 5 31 - 16 27
6. Сассуоло Заявка 15 7 5 3 27 - 22 26
7. Аталанта Заявка 14 7 4 3 33 - 21 25
8. Верона Заявка 15 6 5 4 19 - 14 23
9. Лацио Заявка 15 6 4 5 23 - 24 22
10. Беневенто Заявка 15 5 3 7 17 - 25 18
11. Сампдория Заявка 15 5 2 8 23 - 25 17
12. Болонья Заявка 15 4 4 7 21 - 27 16
13. Удинезе Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14. Фиорентина Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
15. Кальяри Заявка 15 3 5 7 22 - 31 14
16. Парма Заявка 15 2 6 7 13 - 28 12
17. Торино Заявка 15 2 5 8 25 - 32 11
18. Специя Заявка 15 2 5 8 19 - 30 11
19. Дженоа Заявка 15 2 5 8 15 - 28 11
20. Кротоне Заявка 15 2 3 10 15 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 8 6 2 0 19 - 7 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Ювентус Заявка 8 5 2 1 16 - 7 17
4. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
5. Наполи Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
6. Аталанта Заявка 7 4 1 2 19 - 10 13
7. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
8. Болонья Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
9. Фиорентина Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
10. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Кальяри Заявка 7 2 2 3 11 - 14 8
12. Лацио Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
14. Сампдория Заявка 7 2 1 4 13 - 12 7
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма Заявка 8 1 4 3 3 - 11 7
18. Дженоа Заявка 8 1 2 5 11 - 16 5
19. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Сассуоло Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Наполи Заявка 8 5 0 3 13 - 8 14
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
7. Аталанта Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
8. Верона Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
9. Беневенто Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
10. Рома Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11. Сампдория Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
12. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
13. Удинезе Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
14. Торино Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
15. Дженоа Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
16. Болонья Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
17. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
18. Фиорентина Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19. Парма Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 января 2021, осталось 2 дня 11 часов 45 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Сампдория 5.9% (2)
    X 8.8% (3)
    Интер Милан 85.3% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сампдория
    Ничья
    Интер Милан
    6.08
    4.50
    1.59
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.70 4.50 1.55
    Бонус: 10 000 ₽ 5.60 4.30 1.56
    Бонус: 5 000 ₽ 5.95 4.30 1.56
    Бонус: 5 000 ₽ 6.00 4.50 1.55
      6.08 4.30 1.59

    Самый высокий коэффициент на матч «Сампдория» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сампдория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сампдория» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    4.60 1.20 2.26 1.65 1.78 2.04 1.51 2.60 1.20 4.60 1.07 8.60
    11.50 1.01 10.75 1.02 4.40 1.19 3.60 1.29 2.32 1.68 1.83 1.97 1.49 2.54 1.22 3.88 1.17 4.35 1.05 7.50 1.05 7.50
    15.50 0.00 11.50 1.03 4.50 1.18 3.55 1.29 2.28 1.67 2.04 1.83 1.79 2.10 1.49 2.60 1.28 3.90 1.21 4.60 1.08 7.70 1.06 8.30 1.01 13.50
    4.94 1.20 2.79 1.49 2.30 1.68 2.06 1.85 1.80 2.11 1.63 2.40 1.51 2.68 1.20 4.95
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.30 2.25 1.60 1.54 2.39 1.13 5.40
    3.68 1.28 2.28 1.63 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60
    2.37 1.65 1.57 2.41 1.21 4.30
    3.00 1.44 2.37 1.65 1.82 2.11 1.57 2.55 1.39 3.24
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.70 1.17 1.91 1.83 1.26 3.60
    4.75 1.19 3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.29 3.60
    3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.72 2.05
    1.73 2.06
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
    4.00 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.34
    3.10 1.36
    Где смотреть матч Сампдория - Интер Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Сампдория - Интер Милан

    Исход игры
    Сампдория
    5.9% (2)
    Ничья
    8.8% (3)
    Интер Милан
    85.3% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (24)
    Меньше
    27.27% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (27)
    Нет
    18.18% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    58.8% (20)
    0:1 Интер Милан
    8.8% (3)
    1:1 Ничья
    8.8% (3)
    0:2 Интер Милан
    8.8% (3)
    1:3 Интер Милан
    5.9% (2)
    2:1 Сампдория
    5.9% (2)
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