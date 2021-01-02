Сампдория
Позже
Стадион: Луиджи Феррарис
Интер Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|7 (1)
|0.47
|2.
|Янкто Якуб
|4
|0.27
|3.
|Верре Валерио
|2
|0.13
|4.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.13
|5.
|Экдаль Олбин
|2
|0.13
|6.
|Торсби Мортен
|2
|0.13
|7.
|Кандрева Антонио
|1
|0.07
|8.
|Кейта Бальде
|1
|0.07
|9.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.07
|10.
|Коллей Омар
|1
|0.07
|11.
|Йосида Майя
|0
|0
|12.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|13.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|14.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|12 (3)
|0.8
|2.
|Мартинес Лаутаро
|9
|0.6
|3.
|Хакими Ашраф
|5
|0.33
|4.
|Д'Амброзио Данило
|3
|0.2
|5.
|Санчес Алексис
|2
|0.13
|6.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.13
|7.
|Барелла Николо
|1
|0.07
|8.
|Брозович Марсело
|1
|0.07
|9.
|Перишич Иван
|1
|0.07
|10.
|Шкриньяр Милан
|1
|0.07
|11.
|Янг Эшли
|0
|0
|12.
|Дармиан Маттео
|0
|0
|13.
|Коларов Александар
|0
|0
|14.
|Раноккия Андреа
|0
|0
|15.
|Бастони Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|9
|0
|2.
|Экдаль Олбин
|5
|0
|3.
|Торсби Мортен
|5
|0
|4.
|Рамирес Гастон
|4
|0
|5.
|Янкто Якуб
|4
|0
|6.
|Ауджелло Томмазо
|2
|1
|7.
|Адриен Силва
|3
|0
|8.
|Коллей Омар
|3
|0
|9.
|Кейта Бальде
|1
|1
|10.
|Йосида Майя
|2
|0
|11.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|12.
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|13.
|Верре Валерио
|1
|0
|14.
|Феррари Алекс
|1
|0
|15.
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брозович Марсело
|4
|0
|2.
|Видаль Артуро
|3
|0
|3.
|Янг Эшли
|2
|0
|4.
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|5.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|6.
|Барелла Николо
|2
|0
|7.
|Хакими Ашраф
|2
|0
|8.
|Мартинес Лаутаро
|2
|0
|9.
|Бастони Алессандро
|2
|0
|10.
|Сенси Стефано
|0
|1
|11.
|Ханданович Самир
|1
|0
|12.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|13.
|Перишич Иван
|1
|0
|14.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|15.
|Де Врей Стефан
|1
|0
|16.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сампдория
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|Интер Милан
|5.41% (2)
|16.22% (6)
|8.11% (3)
|13.51% (5)
|27.03% (10)
|29.73% (11)
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +9 =2 -9Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория
Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория
Интер Милан Последние 20 матчей: +11 =6 -3Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи
Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Интер Милан: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Сампдория 0:5 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A Интер Милан 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Интер Милан Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Сампдория Кубок Интер Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A Интер Милан 0:0 Сампдория Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|34 - 16
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|40 - 19
|36
|3.
|Рома
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|32 - 23
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|32 - 14
|30
|5.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|31 - 16
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 22
|26
|7.
|Аталанта
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 21
|25
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 14
|23
|9.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 24
|22
|10.
|Беневенто
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 25
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|23 - 25
|17
|12.
|Болонья
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 27
|16
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|15.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 31
|14
|16.
|Парма
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 28
|12
|17.
|Торино
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|25 - 32
|11
|18.
|Специя
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 30
|11
|19.
|Дженоа
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|15 - 28
|11
|20.
|Кротоне
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 7
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Ювентус
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 7
|17
|4.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|5.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 8
|13
|6.
|Аталанта
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|19 - 10
|13
|7.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Кальяри
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|12.
|Лацио
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Беневенто
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 12
|7
|15.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 11
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|19.
|Торино
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|20.
|Специя
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 8
|14
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|7.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|8.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|9.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|12.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|13.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|14.
|Торино
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|15.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|16.
|Болонья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сампдория» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сампдория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сампдория» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сампдория - Интер Милан
Исход игры
Сампдория
5.9% (2)
Ничья
8.8% (3)
Интер Милан
85.3% (29)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (24)
Меньше
27.27% (9)
Обе команды забьют
Да
81.82% (27)
Нет
18.18% (6)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
58.8% (20)
0:1 Интер Милан
8.8% (3)
1:1 Ничья
8.8% (3)
0:2 Интер Милан
8.8% (3)
1:3 Интер Милан
5.9% (2)
2:1 Сампдория
5.9% (2)
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