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  2. Матчи
  3. Италия
Аталанта
1:0
Перерыв

Стадион:
Парма
0'
1:0
15' Гол
Муриэль Луис
39' Желтая карточка
Сиприен Вилан
45' Желтая карточка
Пессина Маттео
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
6
Паломино
Хосе
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
15
Де
Рон
Мартен
8
Госенс
Робин
32
Пессина
Маттео
72
Иличич
Йосип
9
Муриэль
Луис
1
Сепе
Луиджи
42
Бузи
Максим
22
Алвеш
Бруну
30
Валенти
Лаутаро
7
Гальоло
Риккардо
23
Эрнани
Азеведо
18
Сиприен
Вилан
19
Зом
Симон
14
Куртич
Ясмин
10
Карамо
Янн
45
Инглезе
Роберто
Аталанта
3-4-1-2
Парма
4-3-2-1

Ход матча

10'
 
Михэйлэ Валентин
Карамо Янн
15'
Муриэль Луис
(Иличич Йосип)
1:0
33'
 
Пеццелла Джузеппе
Гальоло Риккардо
39'
 
Сиприен Вилан
45'
Пессина Маттео
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 9 (1) 0.6
2. Сапата Дуван 5 (1) 0.33
3. Гомес Алехандро 4 0.27
4. Госенс Робин 4 0.27
5. Хатебур Ханс 2 0.13
6. Ламмерс Сэм 2 0.13
7. Иличич Йосип 1 0.07
8. Фройлер Ремо 1 0.07
9. Малиновский Руслан 1 0.07
10. Пашалич Марио 1 0.07
11. Толой Рафаэл 1 0.07
12. Де Рон Мартен 1 0.07
13. Миранчук Алексей 1 0.07
14. Пессина Маттео 1 0.07
15. Паломино Хосе 0 0
16. Джимсити Берат 0 0
17. Ромеро Кристиан 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жервиньо Куасси 4 0.25
2. Эрнани Азеведо 3 0.19
3. Куцка Юрай 2 (1) 0.13
4. Куртич Ясмин 2 0.13
5. Гальоло Риккардо 1 0.06
6. Карамо Янн 1 0.06
7. Бругман Гастон 0 0
8. Инглезе Роберто 0 0
9. Пеццелла Джузеппе 0 0
10. Брунетта Хуан 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 5 0
2. Джимсити Берат 4 0
3. Толой Рафаэл 3 0
4. Госенс Робин 3 0
5. Де Рон Мартен 2 0
6. Фройлер Ремо 2 0
7. Малиновский Руслан 2 0
8. Хатебур Ханс 2 0
9. Пессина Маттео 2 0
10. Паломино Хосе 1 0
11. Пашалич Марио 1 0
12. Мохика Хоан 1 0
13. Кальдара Маттиа 1 0
14. Диалло Амад 1 0
Парма
# Игрок      
1. Иакопони Симоне 3 1
2. Эрнани Азеведо 4 0
3. Куцка Юрай 3 0
4. Алвеш Бруну 3 0
5. Куртич Ясмин 2 0
6. Инглезе Роберто 2 0
7. Сиприен Вилан 2 0
8. Пеццелла Джузеппе 2 0
9. Дармиан Маттео 1 0
10. Скоццарелла Маттео 1 0
11. Бругман Гастон 1 0
12. Корнелиус Андреас 1 0
13. Лорини Венсан 1 0
14. Гальоло Риккардо 1 0
15. Грасси Альберто 1 0
16. Осорио Йордан 1 0
17. Карамо Янн 1 0
18. Брунетта Хуан 1 0
19. Бузи Максим 1 0
20. Зом Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 12.12% (4) 15.15% (5) 24.24% (8) 18.18% (6) 18.18% (6) 12.12% (4)
 Парма 23.08% (3) 7.69% (1) 7.69% (1) 30.77% (4) 23.08% (3) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта
Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта
Парма Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Парма 0:3 Торино Кротоне 2:1 Парма Парма 0:4 Ювентус Парма 0:0 Кальяри
Милан 2:2 Парма Парма 0:0 Беневенто Дженоа 1:2 Парма Парма 2:1 Козенца Рома 3:0 Парма Парма 0:0 Фиорентина Интер Милан 2:2 Парма Парма 3:1 Пескара Парма 2:2 Специя Удинезе 3:2 Парма Парма 1:0 Верона Болонья 4:1 Парма Парма 0:2 Наполи Парма 6:0 Про Сесто Парма 0:2 Эмполи Парма 2:0 Карпи

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Парма: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
Парма 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 5:0 Парма Серия A Парма 1:3 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Парма Серия A
Парма 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Парма Серия A Аталанта 0:4 Парма Серия A Парма 4:3 Аталанта Серия A Парма 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Парма Серия A Аталанта 1:1 Парма Серия A Парма 1:2 Аталанта Серия A Парма 1:0 Аталанта Серия A Аталанта 3:1 Парма Серия A Парма 2:3 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 11 4 0 34 - 16 37
2. Интер Милан 0:2 Заявка 16 11 3 2 40 - 21 36
3. Рома 3:0 Заявка 16 10 3 3 35 - 23 33
4. Наполи Заявка 14 9 1 4 31 - 13 28
5. Аталанта 1:0 Заявка 15 8 4 3 34 - 21 28
6. Ювентус Заявка 14 7 6 1 29 - 14 27
7. Сассуоло 0:0 Заявка 16 7 6 3 27 - 22 27
8. Лацио 1:0 Заявка 16 7 4 5 24 - 24 25
9. Верона 0:0 Заявка 16 6 6 4 19 - 14 24
10. Беневенто Заявка 16 6 3 7 19 - 26 21
11. Сампдория 2:0 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
12. Болонья 2:1 Заявка 16 5 4 7 23 - 28 19
13. Удинезе 1:2 Заявка 15 4 3 8 16 - 23 15
14. Фиорентина 0:1 Заявка 16 3 6 7 16 - 22 15
15. Кальяри Заявка 16 3 5 8 23 - 33 14
16. Торино 0:0 Заявка 16 2 6 8 25 - 32 12
17. Дженоа 0:0 Заявка 16 2 6 8 15 - 28 12
18. Парма 0:1 Заявка 16 2 6 8 13 - 29 12
19. Специя Заявка 15 2 5 8 19 - 30 11
20. Кротоне 0:3 Заявка 16 2 3 11 15 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома 3:0 Заявка 8 6 2 0 19 - 7 20
2. Интер Милан 0:2 Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Аталанта 1:0 Заявка 8 5 1 2 20 - 10 16
4. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
5. Ювентус Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
6. Наполи Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
7. Болонья 2:1 Заявка 8 4 1 3 16 - 16 13
8. Верона 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
9. Лацио 1:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
10. Сампдория 2:0 Заявка 8 3 1 4 15 - 12 10
11. Фиорентина 0:1 Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Сассуоло 0:0 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Беневенто Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
15. Удинезе 1:2 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне 0:3 Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
17. Парма 0:1 Заявка 8 1 4 3 3 - 11 7
18. Дженоа 0:0 Заявка 8 1 2 5 11 - 16 5
19. Торино 0:0 Заявка 8 0 4 4 12 - 17 4
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Интер Милан 0:2 Заявка 8 5 2 1 17 - 8 17
3. Сассуоло 0:0 Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Наполи Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
5. Лацио 1:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
7. Рома 3:0 Заявка 8 4 1 3 16 - 16 13
8. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
9. Верона 0:0 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
10. Аталанта 1:0 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
11. Сампдория 2:0 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
12. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
13. Торино 0:0 Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
14. Удинезе 1:2 Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
15. Дженоа 0:0 Заявка 8 1 4 3 4 - 12 7
16. Болонья 2:1 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
17. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
18. Фиорентина 0:1 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
19. Парма 0:1 Заявка 8 1 2 5 10 - 18 5
20. Кротоне 0:3 Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • Перерыв
    45'
    Свисток на перерыв! Счёт первых 45-ти минут - 1:0. "Аталанта" провела полматча без напряжения и запаслась минимальным преимуществом. Ждём во втором тайме Алексея Миранчука на поле? Или не ждём?
  • 45'
    Видимо, в конце тайма ничего интересного уже не произойдёт.
  • Угловой
    45'
    Угловой "Аталанты" - подача прямо в руки Сепе.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавлено к первому тайму.
  • Желтая карточка
    45'
    Пессина потерял мяч в атаке на левом фланге, прихватил соперника и получил жёлтую.
  • Угловой
    44'
    Михэйлэ заработал угловой для "Пармы". Уже хоть что-то в исполнении гостевой команды. Но корнер неудачно исполнили, удара по воротам не случилось.
  • 43'
    Хатебур навешивал с правого края, однако подачу его заблокировали.
  • Угловой
    42'
    Угловой "Аталанты". Вторым темпом пошла атака хозяев, навес справа - и удар Госенса головой выше створа.
  • 41'
    Мда... Куртич и Инглезе оба пошли на подачу, уходившую за лицевую, и первый попал мячом в другого, ну и мяч всё равно ушёл за лицевую.
  • 40'
    Сепе не очень удачно выбил мяч, но не смог игрок "Аталанты" за него нормально зацепиться.
  • Желтая карточка
    40'
    Сиприен удостоился жёлтой карточки за фол в центре поля.
  • 38'
    Катает мяч возле штрафной соперника "Аталанта". Вкатила его туда, выкатила назад, и Муриуэль пальнул выше створа.
  • 37'
    Выстрел Иличича с правого полуфланга заблокирован.
  • 36'
    Штрафной разыграли пармезанцы в центре поля.
  • Фол, нарушение
    35'
    Средней скорости контратаку провела "Аталанта", Иличич прошёл по правому флангу, а потом судья зафиксировал попадание мяча в руку Мессине в штрафной гостей.
  • Замена
    33'
    Пеццелла вместо травмированного Гальоло вступил в игру у "Пармы". Уже вторая вынужденная замена у команды в жёлтой форме, а ведь ещё первый тайм даже не закончился.
  • 32'
    Зацепились гости за мяч на чужой половине, но без намёка на моменты или полумоменты.
  • Травма, повреждение
    31'
    Передышка есть у "Пармы". У Гальоло травма, вышел он за пределы поля. И замена скоро будет.
  • 30'
    Иличич не успел вовремя пробить из пределов штрафной левой ногой с подкруткой и упустил возможность, накрыли его гости.
  • 29'
    Темп матча невысокий. Сумасшедших скоростей нет.
  • 28'
    "Аталанта" неплохо себя чувствует, но для большего комфортно ей нужно ещё хотя бы разок забить.
  • 27'
    Пробуют технично со стеночками вывести на ударную позицию друг друга хозяева, но не получается. А навес Иличича пришёлся в руки Сепе.
  • 26'
    Разыграли бергамаски стандарт, а до удара по воротам дело так и не дошло.
  • Фол, нарушение
    26'
    Валенти фолит, и хозяева исполнят штрафной на чужой половине из глубины поля.
  • 25'
    Не даёт "Аталанта" соперникам подобраться к своей штрафной, гася нечастые атаки "Пармы" на подступах к ней.
  • 24'
    После подачи корнера гости выбили мяч в аут. Тем временем зазвучал колокольный звон над стадионом. Атмосфера специфическая.
  • Угловой
    24'
    Наш знакомый Бруну Алвеш выбил мяч из-под ноги Муриэля на угловой.
  • 23'
    "Аталанта" тоже сверхусилий не прикладывает, но гол-то она уже забила, часть своего дела в этом матче сделала.
  • 23'
    Пока "Парма" всё же не особо рьяно действует в атаке.
  • 22'
    Дальний удар Муриэля - плотный и точно в руки Сепе.
  • 21'
    Безадресная передача от хозяев в штрафную "Пармы".
  • Офсайд
    20'
    Инглезе опасно пробивал головой после навеса справа и не попал в правый же угол, но офсайд у него был зафиксирован, причём справедливо.
  • Угловой
    20'
    Угловой хозяев, но без опасности для ворот "Пармы".
  • Фол, нарушение
    19'
    Гальоло сорвал атаку "Аталанты", толкнув Паломино в центре поля.
  • 18'
    Типичная картина: команда, забившая гол, чуть сбавила в обороты, а пропустившая, наоборот, несколько взбодрилась.
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-Л! ЛУИС МУРИЭЛЬ! 1:0!
    И внезапно "Аталанта" забила! Иличич классной передачей из глубины поля снабдил мячом Муриэля, который продвинулся в штрафную, сместился чуть влево и положил сферу низом в правый угол! Интересно, что незадолго до этого могла иметь момент "Парма", но Инглезе плохо обработал снаряд и не выбежал один на один с Голлини.
  • Фол, нарушение
    15'
    Мелкий фол "Аталанты" в центре поля.
  • 14'
    Левым флангом совсем не получилась атака у "Аталанты", потом хозяева получили вторую возможность провести акцию тем же краем, но снова даже полумомент у них создать не получилось.
  • Травма, повреждение
    13'
    Иличич какую-то травму получил в борьбе с Куртичем, но продолжает матч.
  • 12'
    Потеряли мяч хозяева на чужой половине на правом фланге.
  • 12'
    А вот слева навес у бергамасков получился, только вот первый на мяче на втором этаже был игрок "Пармы".
  • 11'
    Иличич получил заброс на правом фланге, но не смог переиграть защитника, и вторым темпом у "Аталанты" также не получилась нормальная доставка в штрафную.
  • Замена
    10'
    Тем временем Михэйлэ выходит на замену вместо травмированного Карамо у "Пармы". Тот покинул поле на своих ногах, но играть он больше сегодня не может.
  • 9'
    "Аталанта" больше времени проводит в атаке, но серьёзные шансы у неё тоже не получаются. Да и несерьёзных моментов пока у хозяев тоже не было.
  • 8'
    Возобновилась игра, гости катают мяч на своей половине. Попытка выхода в атаку не закончилась для "Пармы" ничем.
  • Травма, повреждение
    7'
    Медики оказывают помощь Карамо - недавно он контактировал с Де Роном. Но большого нарушения там точно не было.
  • 6'
    Ничего опасного бергамаски у чужих ворот не сделали, а "Парма" в ответ попыталась провести атаку и получила право вбросить мяч из аута на чужой половине.
  • Угловой
    5'
    Угловой заработала "Аталанта".
  • 5'
    А сейчас мысли уже самим гостям не хватило - потеряли они мяч в центре поля на правом фланге.
  • 4'
    Не дала "Аталанта" провести гостям атаку на средней скорости - в аут выбили мяч хозяева.
  • Фол, нарушение
    3'
    А теперь уже сам Иличич мелко фолит в атаке.
  • Фол, нарушение
    2'
    Первый фол в матче: Гальодо против Иличича его совершает.
  • 2'
    "Аталанта" спокойно владеет мячом в центре поля.
  • 1'
    Без зрителей на трибунах атмосфера с интершумом соответствующие.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток наконец прозвучал, матч начался!
  • До матча
  • Судья
    Матч не начинается, потому что у судьи какие-то проблемы с экипировкой. Футболисты разогреваются, пиная мяч по полю.
  • Интересно, что "Аталанта" и "Парма" играли между собой ровно год назад - 6 января 2020 года. Тогда бергамаски выиграли со счётом 5:0. Что ж, посмотрим, как сейчас будет.
  • Добрый вечер! Сетевое издание LiveResult.Ru скоро начнёт прямую текстовую трансляцию матча 16-го тура чемпионата Италии между "Аталантой" и "Пармой". Российский полузащитник Алексей Миранчук - догадайтесь с первого раза... Да, он снова остался в запасе. Украинский хавбек Руслан Малиновский тоже проследит по крайней мере за началом матча со скамейки. Онлайн проведёт Кирилл Иванцов.
    • Прогнозы 143
    Аталанта 98.6% (141)
    X 0.7% (1)
    Парма 0.7% (1)
    Все прогнозы
    1.76 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Парма
    1.25
    7.40
    44.00
    Все Коэффициенты
    Новости
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 6.50 10.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.24 7.40 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.24 7.30 12.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 10.00 44.00
  1.24 7.16 11.43

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Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
6.80 1.11 3.15 1.36 2.55 1.53 1.90 1.91 1.55 2.47 1.39 3.00 1.16 5.20
6.30 1.08 5.60 1.11 3.10 1.35 2.50 1.53 1.93 1.97 1.54 2.48 1.37 2.99 1.17 4.50 1.13 5.00 1.03 8.30
15.00 1.01 5.10 1.16 3.70 1.27 2.04 1.77 1.50 2.55 2.17 1.74 1.31 3.35 1.11 6.50 1.08 7.77 1.01 15.00 1.01 15.00 1.05 8.30 1.04 9.20 1.01 14.50
7.95 1.10 3.24 1.37 2.76 1.49 2.56 1.55 2.14 1.76 1.90 1.99 1.69 2.25 1.50 2.71 1.35 3.37 1.13 6.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
4.20 1.20 2.80 1.40 1.79 1.95 1.23 3.90
4.65 1.19 3.20 1.35 1.85 1.95 1.38 3.04 1.25 3.95
3.35 1.31 2.22 1.65 1.95 1.85 1.28 4.75 1.15 5.30 1.02 13.00 1.01 15.00
3.80 1.30 3.26 1.37 2.23 1.71 1.84 2.05 1.59 2.46 1.35 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
6.20 1.10 2.37 1.54 1.76 1.99 1.44 2.70
5.80 1.13 4.85 1.18 2.34 1.60 1.74 2.09 1.44 2.79 1.18 4.90
2.35 1.55 1.75 2.01 1.44 2.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 1.93
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
3.15 1.33
Где смотреть матч Аталанта 1:0 Парма онлайн

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Прогнозы на матч Аталанта 1:0 Парма

Исход игры
Аталанта
98.6% (141)
Ничья
0.7% (1)
Парма
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.43% (93)
Меньше
33.57% (47)
Обе команды забьют
Да
52.86% (74)
Нет
47.14% (66)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
30.1% (43)
3:1 Аталанта
28% (40)
2:1 Аталанта
16.8% (24)
3:0 Аталанта
9.8% (14)
4:1 Аталанта
4.9% (7)
4:0 Аталанта
3.5% (5)
1:0 Аталанта
1.4% (2)
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