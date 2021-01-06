Пессина потерял мяч в атаке на левом фланге, прихватил соперника и получил жёлтую.

Видимо, в конце тайма ничего интересного уже не произойдёт.

Свисток на перерыв! Счёт первых 45-ти минут - 1:0. "Аталанта" провела полматча без напряжения и запаслась минимальным преимуществом. Ждём во втором тайме Алексея Миранчука на поле? Или не ждём?

44' Михэйлэ заработал угловой для "Пармы". Уже хоть что-то в исполнении гостевой команды. Но корнер неудачно исполнили, удара по воротам не случилось.

43' Хатебур навешивал с правого края, однако подачу его заблокировали.

42' Угловой "Аталанты". Вторым темпом пошла атака хозяев, навес справа - и удар Госенса головой выше створа.

41' Мда... Куртич и Инглезе оба пошли на подачу, уходившую за лицевую, и первый попал мячом в другого, ну и мяч всё равно ушёл за лицевую.

40' Сепе не очень удачно выбил мяч, но не смог игрок "Аталанты" за него нормально зацепиться.

40' Сиприен удостоился жёлтой карточки за фол в центре поля.

38' Катает мяч возле штрафной соперника "Аталанта". Вкатила его туда, выкатила назад, и Муриуэль пальнул выше створа.

37' Выстрел Иличича с правого полуфланга заблокирован.

36' Штрафной разыграли пармезанцы в центре поля.

35' Средней скорости контратаку провела "Аталанта", Иличич прошёл по правому флангу, а потом судья зафиксировал попадание мяча в руку Мессине в штрафной гостей.

33' Пеццелла вместо травмированного Гальоло вступил в игру у "Пармы". Уже вторая вынужденная замена у команды в жёлтой форме, а ведь ещё первый тайм даже не закончился.

32' Зацепились гости за мяч на чужой половине, но без намёка на моменты или полумоменты.

31' Передышка есть у "Пармы". У Гальоло травма, вышел он за пределы поля. И замена скоро будет.

30' Иличич не успел вовремя пробить из пределов штрафной левой ногой с подкруткой и упустил возможность, накрыли его гости.

29' Темп матча невысокий. Сумасшедших скоростей нет.

28' "Аталанта" неплохо себя чувствует, но для большего комфортно ей нужно ещё хотя бы разок забить.

27' Пробуют технично со стеночками вывести на ударную позицию друг друга хозяева, но не получается. А навес Иличича пришёлся в руки Сепе.

26' Разыграли бергамаски стандарт, а до удара по воротам дело так и не дошло.

26' Валенти фолит, и хозяева исполнят штрафной на чужой половине из глубины поля.

25' Не даёт "Аталанта" соперникам подобраться к своей штрафной, гася нечастые атаки "Пармы" на подступах к ней.

24' После подачи корнера гости выбили мяч в аут. Тем временем зазвучал колокольный звон над стадионом. Атмосфера специфическая.

24' Наш знакомый Бруну Алвеш выбил мяч из-под ноги Муриэля на угловой.

23' "Аталанта" тоже сверхусилий не прикладывает, но гол-то она уже забила, часть своего дела в этом матче сделала.

23' Пока "Парма" всё же не особо рьяно действует в атаке.

22' Дальний удар Муриэля - плотный и точно в руки Сепе.

21' Безадресная передача от хозяев в штрафную "Пармы".

20' Инглезе опасно пробивал головой после навеса справа и не попал в правый же угол, но офсайд у него был зафиксирован, причём справедливо.

20' Угловой хозяев, но без опасности для ворот "Пармы".

19' Гальоло сорвал атаку "Аталанты", толкнув Паломино в центре поля.

18' Типичная картина: команда, забившая гол, чуть сбавила в обороты, а пропустившая, наоборот, несколько взбодрилась.

15' ГО-О-О-О-О-О-Л! ЛУИС МУРИЭЛЬ! 1:0!

И внезапно "Аталанта" забила! Иличич классной передачей из глубины поля снабдил мячом Муриэля, который продвинулся в штрафную, сместился чуть влево и положил сферу низом в правый угол! Интересно, что незадолго до этого могла иметь момент "Парма", но Инглезе плохо обработал снаряд и не выбежал один на один с Голлини.

15' Мелкий фол "Аталанты" в центре поля.

14' Левым флангом совсем не получилась атака у "Аталанты", потом хозяева получили вторую возможность провести акцию тем же краем, но снова даже полумомент у них создать не получилось.

13' Иличич какую-то травму получил в борьбе с Куртичем, но продолжает матч.

12' Потеряли мяч хозяева на чужой половине на правом фланге.

12' А вот слева навес у бергамасков получился, только вот первый на мяче на втором этаже был игрок "Пармы".

11' Иличич получил заброс на правом фланге, но не смог переиграть защитника, и вторым темпом у "Аталанты" также не получилась нормальная доставка в штрафную.

10' Тем временем Михэйлэ выходит на замену вместо травмированного Карамо у "Пармы". Тот покинул поле на своих ногах, но играть он больше сегодня не может.

9' "Аталанта" больше времени проводит в атаке, но серьёзные шансы у неё тоже не получаются. Да и несерьёзных моментов пока у хозяев тоже не было.

8' Возобновилась игра, гости катают мяч на своей половине. Попытка выхода в атаку не закончилась для "Пармы" ничем.

7' Медики оказывают помощь Карамо - недавно он контактировал с Де Роном. Но большого нарушения там точно не было.

6' Ничего опасного бергамаски у чужих ворот не сделали, а "Парма" в ответ попыталась провести атаку и получила право вбросить мяч из аута на чужой половине.

5' Угловой заработала "Аталанта".

5' А сейчас мысли уже самим гостям не хватило - потеряли они мяч в центре поля на правом фланге.

4' Не дала "Аталанта" провести гостям атаку на средней скорости - в аут выбили мяч хозяева.

3' А теперь уже сам Иличич мелко фолит в атаке.

2' Первый фол в матче: Гальодо против Иличича его совершает.

2' "Аталанта" спокойно владеет мячом в центре поля.

1' Без зрителей на трибунах атмосфера с интершумом соответствующие.