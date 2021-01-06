Аталанта
1:0
Перерыв
Стадион: Гевисс Стэдиум
Парма
1:0
15' ГолМуриэль Луис
39' Желтая карточкаСиприен Вилан
45' Желтая карточкаПессина Маттео
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
42
Бузи
Максим
22
Алвеш
Бруну
19
Зом
Симон
14
Куртич
Ясмин
10
Карамо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мохика ХоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Бузи МаксимЗащитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
10 Карамо ЯннПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дези ЯкопоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Daan Dierckx
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
15'
1:0
39'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|9 (1)
|0.6
|2.
|Сапата Дуван
|5 (1)
|0.33
|3.
|Гомес Алехандро
|4
|0.27
|4.
|Госенс Робин
|4
|0.27
|5.
|Хатебур Ханс
|2
|0.13
|6.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.13
|7.
|Иличич Йосип
|1
|0.07
|8.
|Фройлер Ремо
|1
|0.07
|9.
|Малиновский Руслан
|1
|0.07
|10.
|Пашалич Марио
|1
|0.07
|11.
|Толой Рафаэл
|1
|0.07
|12.
|Де Рон Мартен
|1
|0.07
|13.
|Миранчук Алексей
|1
|0.07
|14.
|Пессина Маттео
|1
|0.07
|15.
|Паломино Хосе
|0
|0
|16.
|Джимсити Берат
|0
|0
|17.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жервиньо Куасси
|4
|0.25
|2.
|Эрнани Азеведо
|3
|0.19
|3.
|Куцка Юрай
|2 (1)
|0.13
|4.
|Куртич Ясмин
|2
|0.13
|5.
|Гальоло Риккардо
|1
|0.06
|6.
|Карамо Янн
|1
|0.06
|7.
|Бругман Гастон
|0
|0
|8.
|Инглезе Роберто
|0
|0
|9.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|10.
|Брунетта Хуан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|5
|0
|2.
|Джимсити Берат
|4
|0
|3.
|Толой Рафаэл
|3
|0
|4.
|Госенс Робин
|3
|0
|5.
|Де Рон Мартен
|2
|0
|6.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|7.
|Малиновский Руслан
|2
|0
|8.
|Хатебур Ханс
|2
|0
|9.
|Пессина Маттео
|2
|0
|10.
|Паломино Хосе
|1
|0
|11.
|Пашалич Марио
|1
|0
|12.
|Мохика Хоан
|1
|0
|13.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|14.
|Диалло Амад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иакопони Симоне
|3
|1
|2.
|Эрнани Азеведо
|4
|0
|3.
|Куцка Юрай
|3
|0
|4.
|Алвеш Бруну
|3
|0
|5.
|Куртич Ясмин
|2
|0
|6.
|Инглезе Роберто
|2
|0
|7.
|Сиприен Вилан
|2
|0
|8.
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|9.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|10.
|Скоццарелла Маттео
|1
|0
|11.
|Бругман Гастон
|1
|0
|12.
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|13.
|Лорини Венсан
|1
|0
|14.
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|15.
|Грасси Альберто
|1
|0
|16.
|Осорио Йордан
|1
|0
|17.
|Карамо Янн
|1
|0
|18.
|Брунетта Хуан
|1
|0
|19.
|Бузи Максим
|1
|0
|20.
|Зом Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|Парма
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =6 -4Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта
Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта
Парма Последние 20 матчей: +6 =6 -8Парма 0:3 Торино Кротоне 2:1 Парма Парма 0:4 Ювентус Парма 0:0 Кальяри
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 4
Парма: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|34 - 16
|37
|2.
|Интер Милан
|0:2 Заявка
|16
|11
|3
|2
|40 - 21
|36
|3.
|Рома
|3:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|31 - 13
|28
|5.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|34 - 21
|28
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|29 - 14
|27
|7.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 22
|27
|8.
|Лацио
|1:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|24 - 24
|25
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|19 - 14
|24
|10.
|Беневенто
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 26
|21
|11.
|Сампдория
|2:0 Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 25
|20
|12.
|Болонья
|2:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 28
|19
|13.
|Удинезе
|1:2 Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 23
|15
|14.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|16 - 22
|15
|15.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 33
|14
|16.
|Торино
|0:0 Заявка
|16
|2
|6
|8
|25 - 32
|12
|17.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 28
|12
|18.
|Парма
|0:1 Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 29
|12
|19.
|Специя
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 30
|11
|20.
|Кротоне
|0:3 Заявка
|16
|2
|3
|11
|15 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|3:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 7
|20
|2.
|Интер Милан
|0:2 Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 10
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|6.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 8
|13
|7.
|Болонья
|2:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|9.
|Лацио
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|10.
|Сампдория
|2:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 12
|10
|11.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|13.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|14.
|Беневенто
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|15.
|Удинезе
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|0:3 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|17.
|Парма
|0:1 Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 11
|7
|18.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|19.
|Торино
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|12 - 17
|4
|20.
|Специя
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Интер Милан
|0:2 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 8
|17
|3.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|5.
|Лацио
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|7.
|Рома
|3:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|8.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|10.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|11.
|Сампдория
|2:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|12.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|13.
|Торино
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|14.
|Удинезе
|1:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|15.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 12
|7
|16.
|Болонья
|2:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|18.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|19.
|Парма
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 18
|5
|20.
|Кротоне
|0:3 Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Парма» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Парма» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Парма», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Аталанта 1:0 Парма
Исход игры
Аталанта
98.6% (141)
Ничья
0.7% (1)
Парма
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
66.43% (93)
Меньше
33.57% (47)
Обе команды забьют
Да
52.86% (74)
Нет
47.14% (66)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
30.1% (43)
3:1 Аталанта
28% (40)
2:1 Аталанта
16.8% (24)
3:0 Аталанта
9.8% (14)
4:1 Аталанта
4.9% (7)
4:0 Аталанта
3.5% (5)
1:0 Аталанта
1.4% (2)
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