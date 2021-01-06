  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Лацио
1:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Фиорентина
0'
1:0
6' Гол
Кайседо Фелипе
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Иммобиле Чиро
43' Желтая карточка
Луис Фелипе
45' Желтая карточка
Эскаланте Гонсало
46'
1
Стракоша
Томас
3
Луис
Фелипе
14
Худт
Уэсли
33
Ачерби
Франческо
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
18
Эскаланте
Гонсало
10
Альберто
Луис
77
Марусич
Адам
20
Кайседо
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
69
Дронговски
Бартломей
2
Мартинес
Лукас
II
20
Песселья
Херман
98
Роша
Игор
II
23
Венути
Лоренцо
5
Бонавентура
Джакомо
34
Амрабат
Софьян
10
Кастровилли
Гаэтано
3
Бираги
Кристиано
9
Влахович
Душан
7
Рибери
Франк
Лацио
3-5-2
Фиорентина
3-5-2

Ход матча

6'
Кайседо Фелипе
(Лаццари Мануэль)
1:0
26'
Иммобиле Чиро
 
38'
 
Эйссерик Валентин
Рибери Франк
43'
Луис Фелипе
 
45'
Эскаланте Гонсало
 
46'
Патрик
Луис Фелипе
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 10 (3) 0.63
2. Кайседо Фелипе 5 0.31
3. Милинкович-Савич Сергей 3 0.19
4. Альберто Луис 3 0.19
5. Лаццари Мануэль 1 0.06
6. Корреа Хоакин 1 0.06
7. Перейра Андреас 1 0.06
8. Марусич Адам 0 0
9. Патрик 0 0
10. Пароло Марко 0 0
11. Ачерби Франческо 0 0
12. Фарес Мохамед 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастровилли Гаэтано 4 0.25
2. Влахович Душан 4 (2) 0.25
3. Миленкович Никола 2 0.13
4. Бираги Кристиано 1 0.06
5. Кьеза Федерико 1 0.06
6. Касерес Мартин 1 0.06
7. Песселья Херман 1 0.06
8. Куаме Кристиан 1 0.06
9. Рибери Франк 0 0
10. Бонавентура Джакомо 0 0
11. Лирола Поль 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 6 0
2. Лукас Лейва 5 0
3. Иммобиле Чиро 3 1
4. Кайседо Фелипе 4 0
5. Эскаланте Гонсало 4 0
6. Фарес Мохамед 4 0
7. Патрик 3 0
8. Альберто Луис 3 0
9. Худт Уэсли 3 0
10. Пароло Марко 2 0
11. Ачерби Франческо 2 0
12. Марусич Адам 2 0
13. Лаццари Мануэль 2 0
14. Луис Фелипе 2 0
15. Рейна Пепе 1 0
16. Катальди Данило 1 0
17. Милинкович-Савич Сергей 1 0
18. Перейра Андреас 1 0
19. Мурики Ведат 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Бираги Кристиано 5 0
2. Кастровилли Гаэтано 4 0
3. Рибери Франк 3 0
4. Бонавентура Джакомо 3 0
5. Чеккерини Федерико 3 0
6. Амрабат Софьян 3 0
7. Миленкович Никола 3 0
8. Лирола Поль 3 0
9. Валеро Борха 2 0
10. Роша Игор II 2 0
11. Песселья Херман 2 0
12. Мартинес Лукас II 0 1
13. Венути Лоренцо 1 0
14. Пульгар Эрик 1 0
15. Куаме Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 21.74% (5) 13.04% (3) 4.35% (1) 34.78% (8) 8.7% (2) 17.39% (4)
 Фиорентина 33.33% (5) 13.33% (2) 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Дженоа 1:1 Лацио Милан 3:2 Лацио Лацио 2:0 Наполи Беневенто 1:1 Лацио
Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта
Фиорентина Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло
Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе

Последние игры между собой

Лацио: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Фиорентина: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Лацио 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Лацио Серия A Фиорентина 1:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Фиорентина Серия A
Фиорентина 3:4 Лацио Серия A Лацио 1:0 Фиорентина Кубок Лацио 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:2 Лацио Серия A Лацио 3:1 Фиорентина Серия A Лацио 2:4 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:3 Лацио Серия A Лацио 4:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:2 Лацио Серия A Фиорентина 0:1 Лацио Серия A Лацио 0:0 Фиорентина Серия A Лацио 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Лацио Серия A Лацио 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Лацио Серия A Лацио 2:0 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 11 4 0 34 - 16 37
2. Интер Милан 0:2 Заявка 16 11 3 2 40 - 21 36
3. Рома 3:0 Заявка 16 10 3 3 35 - 23 33
4. Наполи Заявка 14 9 1 4 31 - 13 28
5. Аталанта 1:0 Заявка 15 8 4 3 34 - 21 28
6. Ювентус Заявка 14 7 6 1 29 - 14 27
7. Сассуоло 0:0 Заявка 16 7 6 3 27 - 22 27
8. Лацио 1:0 Заявка 16 7 4 5 24 - 24 25
9. Верона 0:0 Заявка 16 6 6 4 19 - 14 24
10. Беневенто Заявка 16 6 3 7 19 - 26 21
11. Сампдория 2:0 Заявка 16 6 2 8 25 - 25 20
12. Болонья 2:1 Заявка 16 5 4 7 23 - 28 19
13. Удинезе 1:2 Заявка 15 4 3 8 16 - 23 15
14. Фиорентина 0:1 Заявка 16 3 6 7 16 - 22 15
15. Кальяри Заявка 16 3 5 8 23 - 33 14
16. Торино 0:0 Заявка 16 2 6 8 25 - 32 12
17. Дженоа 0:0 Заявка 16 2 6 8 15 - 28 12
18. Парма 0:1 Заявка 16 2 6 8 13 - 29 12
19. Специя Заявка 15 2 5 8 19 - 30 11
20. Кротоне 0:3 Заявка 16 2 3 11 15 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома 3:0 Заявка 8 6 2 0 19 - 7 20
2. Интер Милан 0:2 Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Аталанта 1:0 Заявка 8 5 1 2 20 - 10 16
4. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
5. Ювентус Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
6. Наполи Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
7. Болонья 2:1 Заявка 8 4 1 3 16 - 16 13
8. Верона 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
9. Лацио 1:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
10. Сампдория 2:0 Заявка 8 3 1 4 15 - 12 10
11. Фиорентина 0:1 Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Сассуоло 0:0 Заявка 8 2 4 2 10 - 10 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Беневенто Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
15. Удинезе 1:2 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне 0:3 Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
17. Парма 0:1 Заявка 8 1 4 3 3 - 11 7
18. Дженоа 0:0 Заявка 8 1 2 5 11 - 16 5
19. Торино 0:0 Заявка 8 0 4 4 12 - 17 4
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Интер Милан 0:2 Заявка 8 5 2 1 17 - 8 17
3. Сассуоло 0:0 Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Наполи Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
5. Лацио 1:0 Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
7. Рома 3:0 Заявка 8 4 1 3 16 - 16 13
8. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
9. Верона 0:0 Заявка 8 3 4 1 9 - 6 13
10. Аталанта 1:0 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
11. Сампдория 2:0 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
12. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
13. Торино 0:0 Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
14. Удинезе 1:2 Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
15. Дженоа 0:0 Заявка 8 1 4 3 4 - 12 7
16. Болонья 2:1 Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
17. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
18. Фиорентина 0:1 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
19. Парма 0:1 Заявка 8 1 2 5 10 - 18 5
20. Кротоне 0:3 Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Второй тайм
  • 46'
    Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Луис Фелипе уходит с поля и его заменяет Патрик
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Лацио 86% (123)
X 11.2% (16)
Фиорентина 2.8% (4)
Все прогнозы
1.92 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Фиорентина
1.89
4.89
4.70
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.32 4.60 13.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.88 3.70 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.89 3.70 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 4.40 12.00
  1.32 4.89 12.04

Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Фиорентина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фиорентина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Фиорентина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.20 1.06 3.40 1.32 2.60 1.50 1.82 1.99 1.45 2.75 1.32 3.45 1.11 6.80 1.05 10.00
8.30 1.03 7.70 1.06 3.20 1.33 2.59 1.50 1.88 2.02 1.46 2.72 1.31 3.32 1.11 5.60 1.08 6.15 1.00 11.00
10.50 1.03 7.80 1.07 5.30 1.15 3.90 1.25 2.12 1.77 1.70 2.15 1.72 2.20 1.28 3.60 1.19 4.60 1.04 10.00 1.04 10.00 1.01 13.00 1.01 15.00 0.00 19.50
3.47 1.34 2.94 1.45 2.68 1.50 2.62 1.52 2.10 1.79 1.82 2.06 1.54 2.57 1.41 3.02 1.50 2.68 1.10 8.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.75 1.41 1.83 1.91 1.39 2.85 1.08 6.80
2.79 1.44 1.90 1.90 1.40 2.95 1.13 6.05 1.09 7.40
1.87 1.94 2.10 1.72 1.06 8.80 1.03 12.00 1.03 12.00 1.02 13.00
2.97 1.42 2.44 1.59 1.90 1.98 1.56 2.53 1.27 3.97 1.14 6.20 1.26 4.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.80 1.24 2.60 1.45 1.66 2.14 1.17 4.60
3.68 1.28 2.62 1.49 1.67 2.21 1.25 3.95 1.18 4.90
2.48 1.49 1.61 2.23 1.23 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.86 1.88
1.92 2.22
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
5.10 1.38
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
3.50 1.27
Где смотреть матч Лацио 1:0 Фиорентина онлайн

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Прогнозы на матч Лацио 1:0 Фиорентина

Исход игры
Лацио
86% (123)
Ничья
11.2% (16)
Фиорентина
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
62.14% (87)
Меньше
37.86% (53)
Обе команды забьют
Да
70.71% (99)
Нет
29.29% (41)
Популярный счёт
2:1 Лацио
49.7% (71)
1:0 Лацио
19.6% (28)
1:1 Ничья
8.4% (12)
2:0 Лацио
7.7% (11)
3:1 Лацио
5.6% (8)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:2 Лацио
1.4% (2)
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