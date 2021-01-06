Лацио
1:0
Второй тайм: 46'
Стадион: Олимпийский (Рим)
Фиорентина
1:0
6' ГолКайседо Фелипе
26' Undefined phrase: football_event_Иммобиле Чиро
43' Желтая карточкаЛуис Фелипе
45' Желтая карточкаЭскаланте Гонсало
14
Худт
Уэсли
77
Марусич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Вратарь
-
16 Пароло МаркоЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша Игор IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Dimo Krastev
-
Главный тренер: Клаудио Чезаре Пранделли
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
6'
26'
43'
46'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|10 (3)
|0.63
|2.
|Кайседо Фелипе
|5
|0.31
|3.
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.19
|4.
|Альберто Луис
|3
|0.19
|5.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.06
|6.
|Корреа Хоакин
|1
|0.06
|7.
|Перейра Андреас
|1
|0.06
|8.
|Марусич Адам
|0
|0
|9.
|Патрик
|0
|0
|10.
|Пароло Марко
|0
|0
|11.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|12.
|Фарес Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0.25
|2.
|Влахович Душан
|4 (2)
|0.25
|3.
|Миленкович Никола
|2
|0.13
|4.
|Бираги Кристиано
|1
|0.06
|5.
|Кьеза Федерико
|1
|0.06
|6.
|Касерес Мартин
|1
|0.06
|7.
|Песселья Херман
|1
|0.06
|8.
|Куаме Кристиан
|1
|0.06
|9.
|Рибери Франк
|0
|0
|10.
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|11.
|Лирола Поль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|6
|0
|2.
|Лукас Лейва
|5
|0
|3.
|Иммобиле Чиро
|3
|1
|4.
|Кайседо Фелипе
|4
|0
|5.
|Эскаланте Гонсало
|4
|0
|6.
|Фарес Мохамед
|4
|0
|7.
|Патрик
|3
|0
|8.
|Альберто Луис
|3
|0
|9.
|Худт Уэсли
|3
|0
|10.
|Пароло Марко
|2
|0
|11.
|Ачерби Франческо
|2
|0
|12.
|Марусич Адам
|2
|0
|13.
|Лаццари Мануэль
|2
|0
|14.
|Луис Фелипе
|2
|0
|15.
|Рейна Пепе
|1
|0
|16.
|Катальди Данило
|1
|0
|17.
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0
|18.
|Перейра Андреас
|1
|0
|19.
|Мурики Ведат
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бираги Кристиано
|5
|0
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0
|3.
|Рибери Франк
|3
|0
|4.
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|5.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|6.
|Амрабат Софьян
|3
|0
|7.
|Миленкович Никола
|3
|0
|8.
|Лирола Поль
|3
|0
|9.
|Валеро Борха
|2
|0
|10.
|Роша Игор II
|2
|0
|11.
|Песселья Херман
|2
|0
|12.
|Мартинес Лукас II
|0
|1
|13.
|Венути Лоренцо
|1
|0
|14.
|Пульгар Эрик
|1
|0
|15.
|Куаме Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|4.35% (1)
|34.78% (8)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|Фиорентина
|33.33% (5)
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +7 =8 -5Дженоа 1:1 Лацио Милан 3:2 Лацио Лацио 2:0 Наполи Беневенто 1:1 Лацио
Фиорентина Последние 20 матчей: +8 =6 -6Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло
Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе
Последние игры между собой
Лацио: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Фиорентина: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Фиорентина 3:4 Лацио Серия A Лацио 1:0 Фиорентина Кубок Лацио 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:2 Лацио Серия A Лацио 3:1 Фиорентина Серия A Лацио 2:4 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:3 Лацио Серия A Лацио 4:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:2 Лацио Серия A Фиорентина 0:1 Лацио Серия A Лацио 0:0 Фиорентина Серия A Лацио 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Лацио Серия A Лацио 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Лацио Серия A Лацио 2:0 Фиорентина Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|34 - 16
|37
|2.
|Интер Милан
|0:2 Заявка
|16
|11
|3
|2
|40 - 21
|36
|3.
|Рома
|3:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|35 - 23
|33
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|31 - 13
|28
|5.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|34 - 21
|28
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|29 - 14
|27
|7.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 22
|27
|8.
|Лацио
|1:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|24 - 24
|25
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|19 - 14
|24
|10.
|Беневенто
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 26
|21
|11.
|Сампдория
|2:0 Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 25
|20
|12.
|Болонья
|2:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 28
|19
|13.
|Удинезе
|1:2 Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 23
|15
|14.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|16 - 22
|15
|15.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 33
|14
|16.
|Торино
|0:0 Заявка
|16
|2
|6
|8
|25 - 32
|12
|17.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 28
|12
|18.
|Парма
|0:1 Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 29
|12
|19.
|Специя
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 30
|11
|20.
|Кротоне
|0:3 Заявка
|16
|2
|3
|11
|15 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|3:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 7
|20
|2.
|Интер Милан
|0:2 Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 10
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|6.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 8
|13
|7.
|Болонья
|2:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|9.
|Лацио
|1:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|10.
|Сампдория
|2:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 12
|10
|11.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|13.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|14.
|Беневенто
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|15.
|Удинезе
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|0:3 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|17.
|Парма
|0:1 Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 11
|7
|18.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|19.
|Торино
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|12 - 17
|4
|20.
|Специя
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Интер Милан
|0:2 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 8
|17
|3.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|5.
|Лацио
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|7.
|Рома
|3:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 16
|13
|8.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|10.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|11.
|Сампдория
|2:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|12.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|13.
|Торино
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|14.
|Удинезе
|1:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|15.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 12
|7
|16.
|Болонья
|2:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|18.
|Фиорентина
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|19.
|Парма
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 18
|5
|20.
|Кротоне
|0:3 Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Фиорентина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фиорентина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Фиорентина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лацио 1:0 Фиорентина
Исход игры
Лацио
86% (123)
Ничья
11.2% (16)
Фиорентина
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
62.14% (87)
Меньше
37.86% (53)
Обе команды забьют
Да
70.71% (99)
Нет
29.29% (41)
Популярный счёт
2:1 Лацио
49.7% (71)
1:0 Лацио
19.6% (28)
1:1 Ничья
8.4% (12)
2:0 Лацио
7.7% (11)
3:1 Лацио
5.6% (8)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:2 Лацио
1.4% (2)
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