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  2. Матчи
  3. Италия
Наполи
1:2
Конец матча

Стадион:
Специя
0'
1:0
58' Гол
Петанья Андреа
61' Желтая карточка
Исмайли Ардиан
65' Желтая карточка
Побега Томмазо
1:1
68' Пенальти
Нзола М'Бала
72' Желтая карточка
Маджоре Джулио
77' Вторая желтая карточка
Исмайли Ардиан
1:2
81' Гол
Побега Томмазо
87' Желтая карточка
Ди Лоренцо Джованни
88' Желтая карточка
Терци Клаудио
90' Желтая карточка
Манолас Костас
90'+7
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
19
Максимович
Никола
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
5
Бакайоко
Тьемуэ
21
Политано
Маттео
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
11
Лосано
Ирвинг
94
Проведель
Иван
69
Виньяли
Лука
34
Исмайли
Ардиан
19
Терци
Клаудио
5
Марчицца
Риккардо
27
Дейола
Алессандро
10
Агум
Люсьен
25
Маджоре
Джулио
80
Агудело
Кевин
18
Нзола
М'Бала
17
Фариас
Диего
Наполи
4-2-3-1
Специя
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лосано Ирвинг 7 0.47
2. Инсинье Лоренцо 6 (1) 0.4
3. Мертенс Дрис 4 0.27
4. Петанья Андреа 4 0.27
5. Зелиньски Пётр 3 0.2
6. Политано Маттео 3 0.2
7. Осимхен Виктор 2 0.13
8. Фабиан Руис 1 0.07
9. Демме Диего 1 0.07
10. Элмас Эльиф 1 0.07
11. Ди Лоренцо Джованни 0 0
12. Оспина Давид 0 0
13. Хюсай Эльсейд 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 8 (2) 0.5
2. Галабинов Андрей 3 0.19
3. Побега Томмазо 3 0.19
4. Фариас Диего 2 0.13
5. Гьяси Эммануэль 1 0.06
6. Верде Даниэле 1 0.06
7. Шабо Юлиан 1 0.06
8. Пикколи Роберто 1 0.06
9. Агудело Кевин 1 0.06
10. Бастони Симоне 0 0
11. Риччи Матео 0 0
12. Терци Клаудио 0 0
13. Рафаэл Биттенкур 0 0
14. Бартоломей Паоло 0 0
15. Эстевес Науэль 0 0
16. Феррер Сальвадор 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Бакайоко Тьемуэ 3 1
2. Ди Лоренцо Джованни 4 0
3. Лосано Ирвинг 3 0
4. Инсинье Лоренцо 1 1
5. Оспина Давид 2 0
6. Манолас Костас 2 0
7. Кулибали Калиду 2 0
8. Руй Мариу 2 0
9. Политано Маттео 2 0
10. Лоботка Станислав 2 0
11. Демме Диего 1 0
12. Зелиньски Пётр 1 0
13. Осимхен Виктор 1 0
14. Элмас Эльиф 1 0
Специя
# Игрок      
1. Терци Клаудио 7 1
2. Шабо Юлиан 7 1
3. Эстевес Науэль 5 0
4. Феррер Сальвадор 4 0
5. Риччи Матео 3 0
6. Эрлич Мартин 3 0
7. Побега Томмазо 3 0
8. Исмайли Ардиан 1 1
9. Гьяси Эммануэль 2 0
10. Бастони Симоне 2 0
11. Маджоре Джулио 2 0
12. Агум Люсьен 2 0
13. Зут Йерун 1 0
14. Фариас Диего 1 0
15. Сала Джакопо 1 0
16. Проведель Иван 1 0
17. Дейола Алессандро 1 0
18. Бартоломей Паоло 1 0
19. Рамос Хуан 1 0
20. Нзола М'Бала 1 0
21. Марчицца Риккардо 1 0
22. Агудело Кевин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 3.13% (1) 15.63% (5) 9.38% (3) 18.75% (6) 31.25% (10) 21.88% (7)
 Специя 4.76% (1) 28.57% (6) 19.05% (4) 0 28.57% (6) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи
Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи
Специя Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья
Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя

Последние игры между собой

Наполи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Наполи 3:1 Специя Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 11 4 0 34 - 16 37
2. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 41 - 21 36
3. Рома Заявка 16 10 3 3 35 - 24 33
4. Сассуоло Заявка 16 8 5 3 29 - 23 29
5. Наполи Заявка 15 9 1 5 32 - 15 28
6. Аталанта Заявка 15 8 4 3 36 - 21 28
7. Ювентус Заявка 14 7 6 1 29 - 14 27
8. Лацио Заявка 16 7 4 5 25 - 25 25
9. Верона Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
10. Беневенто Заявка 16 6 3 7 19 - 26 21
11. Сампдория Заявка 16 6 2 8 25 - 26 20
12. Болонья Заявка 16 4 5 7 23 - 29 17
13. Удинезе Заявка 15 4 4 7 17 - 23 16
14. Фиорентина Заявка 16 3 6 7 17 - 23 15
15. Специя Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
16. Кальяри Заявка 16 3 5 8 23 - 33 14
17. Торино Заявка 16 2 6 8 26 - 33 12
18. Парма Заявка 16 2 6 8 13 - 31 12
19. Дженоа Заявка 16 2 5 9 16 - 30 11
20. Кротоне Заявка 16 2 3 11 16 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 8 6 2 0 19 - 7 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
4. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
5. Ювентус Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
6. Наполи Заявка 8 4 1 3 19 - 10 13
7. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
9. Болонья Заявка 8 3 2 3 16 - 17 11
10. Лацио Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
11. Сампдория Заявка 8 3 1 4 15 - 13 10
12. Фиорентина Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Беневенто Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
17. Парма Заявка 8 1 4 3 3 - 11 7
18. Дженоа Заявка 8 1 2 5 11 - 16 5
19. Торино Заявка 8 0 4 4 13 - 18 4
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 18 - 8 17
3. Сассуоло Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Наполи Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
7. Рома Заявка 8 4 1 3 16 - 17 13
8. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
9. Верона Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
10. Аталанта Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
11. Специя Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Сампдория Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
13. Удинезе Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
14. Торино Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
15. Болонья Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
16. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
17. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
18. Фиорентина Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
19. Парма Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Наполи 98.6% (140)
X 1.4% (2)
Специя 0% (0)
Все прогнозы
1.67 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.08 8.50 100.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.35 6.00 8.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.31 6.10 10.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.90 2.30 9.80
  2.20 2.04 10.71

Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.40 1.16 2.55 1.49 2.08 1.75 1.67 2.22 1.26 3.75 1.10 6.80
4.65 1.13 3.80 1.20 2.36 1.56 1.88 1.92 1.58 2.54 1.28 3.64 1.21 4.20 1.09 6.80 1.06 7.60 1.01 10.50
4.60 1.19 3.25 1.33 1.87 1.92 1.40 2.90 2.52 3.90 2.18 1.73 1.65 2.22 1.77 2.20 1.10 6.80 1.08 7.77 1.06 8.80 1.07 7.00 1.06 7.48 1.03 13.50 1.01 12.00
3.04 1.41 2.32 1.65 3.32 1.35 2.61 1.53 1.92 1.97 2.24 1.69 1.83 2.05 1.40 3.07 1.27 3.96 1.67 2.33 1.50 2.74 1.25 4.28 1.10 8.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.70 1.25 2.50 1.47 1.65 2.16 1.17 4.60
4.20 1.23 2.79 1.44 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.20
1.90 1.90 1.27 3.70 1.14 5.55 1.10 5.80 1.07 6.88
1.50 2.70 1.28 3.85 1.68 2.26 1.43 2.94 1.68 2.30 1.47 2.86
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.20 1.14 2.11 1.68 1.56 2.33 1.32 3.20
4.95 1.16 3.52 1.30 1.98 1.83 1.48 2.65 1.28 3.68
4.93 1.14 4.49 1.17 2.33 1.60 1.72 2.08 1.42 2.85 1.16 4.58

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 1.93
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
3.20 1.32
Где смотреть матч Наполи 1:2 Специя онлайн

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Прогнозы на матч Наполи 1:2 Специя

Исход игры
Наполи
98.6% (140)
Ничья
1.4% (2)
Специя
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.04% (64)
Меньше
53.96% (75)
Обе команды забьют
Да
26.62% (37)
Нет
73.38% (102)
Популярный счёт
2:0 Наполи
48.6% (69)
3:0 Наполи
17.6% (25)
3:1 Наполи
12% (17)
2:1 Наполи
9.2% (13)
1:0 Наполи
2.8% (4)
4:1 Наполи
2.8% (4)
4:0 Наполи
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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