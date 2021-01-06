Наполи
1:2
Конец матча
Стадион: Диего Армандо Марадона
Специя
1:0
58' ГолПетанья Андреа
61' Желтая карточкаИсмайли Ардиан
65' Желтая карточкаПобега Томмазо
1:1
68' ПенальтиНзола М'Бала
72' Желтая карточкаМаджоре Джулио
77' Вторая желтая карточкаИсмайли Ардиан
1:2
81' ГолПобега Томмазо
87' Желтая карточкаДи Лоренцо Джованни
88' Желтая карточкаТерци Клаудио
90' Желтая карточкаМанолас Костас
25
Оспина
Давид
69
Виньяли
Лука
10
Агум
Люсьен
18
Нзола
М'Бала
17
Фариас
Диего
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
-
88 Сена ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
58'
61'
65'
68'
1:1
72'
77'
81'
1:2
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
10 Удары по воротам 5
-
11 Удары в створ 3
-
10 Угловые 2
-
4 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лосано Ирвинг
|7
|0.47
|2.
|Инсинье Лоренцо
|6 (1)
|0.4
|3.
|Мертенс Дрис
|4
|0.27
|4.
|Петанья Андреа
|4
|0.27
|5.
|Зелиньски Пётр
|3
|0.2
|6.
|Политано Маттео
|3
|0.2
|7.
|Осимхен Виктор
|2
|0.13
|8.
|Фабиан Руис
|1
|0.07
|9.
|Демме Диего
|1
|0.07
|10.
|Элмас Эльиф
|1
|0.07
|11.
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|12.
|Оспина Давид
|0
|0
|13.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|8 (2)
|0.5
|2.
|Галабинов Андрей
|3
|0.19
|3.
|Побега Томмазо
|3
|0.19
|4.
|Фариас Диего
|2
|0.13
|5.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.06
|6.
|Верде Даниэле
|1
|0.06
|7.
|Шабо Юлиан
|1
|0.06
|8.
|Пикколи Роберто
|1
|0.06
|9.
|Агудело Кевин
|1
|0.06
|10.
|Бастони Симоне
|0
|0
|11.
|Риччи Матео
|0
|0
|12.
|Терци Клаудио
|0
|0
|13.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|14.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|15.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|16.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|1
|2.
|Ди Лоренцо Джованни
|4
|0
|3.
|Лосано Ирвинг
|3
|0
|4.
|Инсинье Лоренцо
|1
|1
|5.
|Оспина Давид
|2
|0
|6.
|Манолас Костас
|2
|0
|7.
|Кулибали Калиду
|2
|0
|8.
|Руй Мариу
|2
|0
|9.
|Политано Маттео
|2
|0
|10.
|Лоботка Станислав
|2
|0
|11.
|Демме Диего
|1
|0
|12.
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|13.
|Осимхен Виктор
|1
|0
|14.
|Элмас Эльиф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терци Клаудио
|7
|1
|2.
|Шабо Юлиан
|7
|1
|3.
|Эстевес Науэль
|5
|0
|4.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|5.
|Риччи Матео
|3
|0
|6.
|Эрлич Мартин
|3
|0
|7.
|Побега Томмазо
|3
|0
|8.
|Исмайли Ардиан
|1
|1
|9.
|Гьяси Эммануэль
|2
|0
|10.
|Бастони Симоне
|2
|0
|11.
|Маджоре Джулио
|2
|0
|12.
|Агум Люсьен
|2
|0
|13.
|Зут Йерун
|1
|0
|14.
|Фариас Диего
|1
|0
|15.
|Сала Джакопо
|1
|0
|16.
|Проведель Иван
|1
|0
|17.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|18.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|19.
|Рамос Хуан
|1
|0
|20.
|Нзола М'Бала
|1
|0
|21.
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|22.
|Агудело Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|3.13% (1)
|15.63% (5)
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|31.25% (10)
|21.88% (7)
|Специя
|4.76% (1)
|28.57% (6)
|19.05% (4)
|0
|28.57% (6)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +12 =3 -5Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи
Наполи 2:1 Сампдория Наполи 1:1 Реал Сосьедад Кротоне 0:4 Наполи АЗ Алкмаар 1:1 Наполи Наполи 4:0 Рома Наполи 2:0 Риека Наполи 1:3 Милан Болонья 0:1 Наполи Риека 1:2 Наполи Наполи 0:2 Сассуоло Реал Сосьедад 0:1 Наполи Беневенто 1:2 Наполи Наполи 0:1 АЗ Алкмаар Наполи 4:1 Аталанта Наполи 6:0 Дженоа Парма 0:2 Наполи
Специя Последние 20 матчей: +6 =5 -9Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья
Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя
Последние игры между собой
Наполи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Специя: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|34 - 16
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|41 - 21
|36
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|35 - 24
|33
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 23
|29
|5.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|32 - 15
|28
|6.
|Аталанта
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|36 - 21
|28
|7.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|29 - 14
|27
|8.
|Лацио
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 25
|25
|9.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|10.
|Беневенто
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 26
|21
|11.
|Сампдория
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 26
|20
|12.
|Болонья
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 29
|17
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 23
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|16.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 33
|14
|17.
|Торино
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|26 - 33
|12
|18.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 31
|12
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 30
|11
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 7
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|6.
|Наполи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 10
|13
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|8.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|9.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 17
|11
|10.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|11.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 13
|10
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|13.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|14.
|Беневенто
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|15.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 11
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|19.
|Торино
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|13 - 18
|4
|20.
|Специя
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|7.
|Рома
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 17
|13
|8.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|10.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|11.
|Специя
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 14
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|15.
|Болонья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|16.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|17.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Наполи 1:2 Специя
Исход игры
Наполи
98.6% (140)
Ничья
1.4% (2)
Специя
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.04% (64)
Меньше
53.96% (75)
Обе команды забьют
Да
26.62% (37)
Нет
73.38% (102)
Популярный счёт
2:0 Наполи
48.6% (69)
3:0 Наполи
17.6% (25)
3:1 Наполи
12% (17)
2:1 Наполи
9.2% (13)
1:0 Наполи
2.8% (4)
4:1 Наполи
2.8% (4)
4:0 Наполи
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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