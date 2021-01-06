24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
15
Хёуге
Йенс
17
Леау
Рафаэл
13
Данило
Луис
25
Рабио
Адриен
10
Дибала
Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хёуге ЙенсПолузащитник
-
17 Леау РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
14 Конти АндреаЗащитник
- Защитник
-
21 Диас БрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|10 (2)
|0.67
|2.
|Кесси Франк
|5 (4)
|0.33
|3.
|Тео Эрнандес
|4
|0.27
|4.
|Леау Рафаэл
|4
|0.27
|5.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.13
|6.
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.07
|7.
|Ребич Анте
|1
|0.07
|8.
|Романьоли Алессио
|1
|0.07
|9.
|Диас Брахим
|1
|0.07
|10.
|Калабрия Давиде
|1
|0.07
|11.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.07
|12.
|Хёуге Йенс
|1
|0.07
|13.
|Калюлю Пьер
|1
|0.07
|14.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|14 (4)
|1
|2.
|Мората Альваро
|4
|0.29
|3.
|Кулушевски Деян
|3
|0.21
|4.
|Кьеза Федерико
|2
|0.14
|5.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.14
|6.
|Дибала Пауло
|2
|0.14
|7.
|Маккенни Уэстон
|1
|0.07
|8.
|Рабио Адриен
|1
|0.07
|9.
|Ремзи Аарон
|0
|0
|10.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|11.
|Данило Луис
|0
|0
|12.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|13.
|Алекс Сандро
|0
|0
|14.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|15.
|Демирал Мерих
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кесси Франк
|5
|0
|2.
|Тео Эрнандес
|5
|0
|3.
|Леау Рафаэл
|4
|0
|4.
|Калабрия Давиде
|3
|0
|5.
|Кастильехо Самуэль
|3
|0
|6.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|7.
|Ребич Анте
|2
|0
|8.
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|9.
|Романьоли Алессио
|2
|0
|10.
|Крунич Раде
|2
|0
|11.
|Габбия Маттео
|2
|0
|12.
|Тонали Сандро
|0
|1
|13.
|Кьяер Симон
|1
|0
|14.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|15.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|16.
|Далот Диогу
|1
|0
|17.
|Калюлю Пьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|5
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|3
|1
|3.
|Данило Луис
|3
|0
|4.
|Маккенни Уэстон
|3
|0
|5.
|Кулушевски Деян
|3
|0
|6.
|Мората Альваро
|1
|1
|7.
|Кьеза Федерико
|1
|1
|8.
|Бентанкур Родриго
|2
|0
|9.
|Де Лихт Маттайс
|2
|0
|10.
|Фработта Джанлука
|2
|0
|11.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|12.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|13.
|Мело Артур
|1
|0
|14.
|Портанова Маноло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|15.15% (5)
|21.21% (7)
|9.09% (3)
|24.24% (8)
|0
|30.3% (10)
|Ювентус
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|34.48% (10)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +14 =5 -1Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан
Ювентус Последние 20 матчей: +12 =5 -3Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта
Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона
Последние игры между собой
Милан: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Ювентус: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 1:0 Милан Суперкубок Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Милан Кубок Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Кубок Ювентус 1:1 Милан Суперкубок Милан 1:0 Ювентус Серия A Милан 0:1 Ювентус Кубок Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:1 Ювентус Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|34 - 16
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|41 - 21
|36
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|35 - 24
|33
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 23
|29
|5.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|32 - 15
|28
|6.
|Аталанта
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|36 - 21
|28
|7.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|29 - 14
|27
|8.
|Лацио
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 25
|25
|9.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|10.
|Беневенто
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 26
|21
|11.
|Сампдория
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 26
|20
|12.
|Болонья
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 29
|17
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 23
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|16.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 33
|14
|17.
|Торино
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|26 - 33
|12
|18.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 31
|12
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 30
|11
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 7
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|6.
|Наполи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 10
|13
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|8.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|9.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 17
|11
|10.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|11.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 13
|10
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|13.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|14.
|Беневенто
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|15.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 11
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|19.
|Торино
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|13 - 18
|4
|20.
|Специя
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|7.
|Рома
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 17
|13
|8.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|10.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|11.
|Специя
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 14
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|15.
|Болонья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|16.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|17.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Милан - Ювентус
Исход игры
Милан
21.3% (29)
Ничья
58.8% (80)
Ювентус
19.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
50.75% (68)
Меньше
49.25% (66)
Обе команды забьют
Да
96.27% (129)
Нет
3.73% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.9% (61)
2:1 Милан
16.9% (23)
1:2 Ювентус
16.2% (22)
2:2 Ничья
13.2% (18)
1:0 Милан
2.2% (3)
2:3 Ювентус
2.2% (3)
0:1 Ювентус
1.5% (2)
3:2 Милан
1.5% (2)
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