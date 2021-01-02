Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|10 (2)
|0.67
|2.
|Кесси Франк
|5 (4)
|0.33
|3.
|Тео Эрнандес
|4
|0.27
|4.
|Леау Рафаэл
|4
|0.27
|5.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.13
|6.
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.07
|7.
|Ребич Анте
|1
|0.07
|8.
|Романьоли Алессио
|1
|0.07
|9.
|Диас Брахим
|1
|0.07
|10.
|Калабрия Давиде
|1
|0.07
|11.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.07
|12.
|Хёуге Йенс
|1
|0.07
|13.
|Калюлю Пьер
|1
|0.07
|14.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|14 (4)
|0.93
|2.
|Мората Альваро
|4
|0.27
|3.
|Кулушевски Деян
|3
|0.2
|4.
|Кьеза Федерико
|2
|0.13
|5.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.13
|6.
|Дибала Пауло
|2
|0.13
|7.
|Маккенни Уэстон
|1
|0.07
|8.
|Рабио Адриен
|1
|0.07
|9.
|Ремзи Аарон
|0
|0
|10.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|11.
|Данило Луис
|0
|0
|12.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|13.
|Алекс Сандро
|0
|0
|14.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|15.
|Демирал Мерих
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кесси Франк
|5
|0
|2.
|Тео Эрнандес
|5
|0
|3.
|Леау Рафаэл
|4
|0
|4.
|Калабрия Давиде
|3
|0
|5.
|Кастильехо Самуэль
|3
|0
|6.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|7.
|Ребич Анте
|2
|0
|8.
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|9.
|Романьоли Алессио
|2
|0
|10.
|Крунич Раде
|2
|0
|11.
|Габбия Маттео
|2
|0
|12.
|Тонали Сандро
|0
|1
|13.
|Кьяер Симон
|1
|0
|14.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|15.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|16.
|Далот Диогу
|1
|0
|17.
|Калюлю Пьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|5
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|3
|1
|3.
|Данило Луис
|3
|0
|4.
|Маккенни Уэстон
|3
|0
|5.
|Кулушевски Деян
|3
|0
|6.
|Мората Альваро
|1
|1
|7.
|Кьеза Федерико
|1
|1
|8.
|Бентанкур Родриго
|2
|0
|9.
|Де Лихт Маттайс
|2
|0
|10.
|Фработта Джанлука
|2
|0
|11.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|12.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|13.
|Мело Артур
|1
|0
|14.
|Портанова Маноло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|15.15% (5)
|21.21% (7)
|9.09% (3)
|24.24% (8)
|0
|30.3% (10)
|Ювентус
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|34.48% (10)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +14 =5 -1Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан
Ювентус Последние 20 матчей: +12 =5 -3Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта
Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона
Последние игры между собой
Милан: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Ювентус: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 1:0 Милан Суперкубок Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Милан Кубок Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Кубок Ювентус 1:1 Милан Суперкубок Милан 1:0 Ювентус Серия A Милан 0:1 Ювентус Кубок Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:1 Ювентус Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|34 - 16
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|40 - 19
|36
|3.
|Рома
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|32 - 23
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|32 - 14
|30
|5.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|31 - 16
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 22
|26
|7.
|Аталанта
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 21
|25
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 14
|23
|9.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 24
|22
|10.
|Беневенто
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 25
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|23 - 25
|17
|12.
|Болонья
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 27
|16
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|16 - 21
|15
|15.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|22 - 31
|14
|16.
|Парма
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|13 - 28
|12
|17.
|Торино
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|25 - 32
|11
|18.
|Специя
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|19 - 30
|11
|19.
|Дженоа
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|15 - 28
|11
|20.
|Кротоне
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|15 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 7
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Ювентус
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 7
|17
|4.
|Милан
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 9
|15
|5.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|18 - 8
|13
|6.
|Аталанта
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|19 - 10
|13
|7.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Кальяри
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 14
|8
|12.
|Лацио
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|13.
|Беневенто
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 12
|7
|15.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 11
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|19.
|Торино
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|12 - 17
|3
|20.
|Специя
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 8
|14
|5.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|6.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|7.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|8.
|Верона
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|9.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|10.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|12.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|13.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|14.
|Торино
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|15.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|16.
|Болонья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Милан - Ювентус
Исход игры
Милан
12.1% (4)
Ничья
57.6% (19)
Ювентус
30.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
53.13% (17)
Меньше
46.88% (15)
Обе команды забьют
Да
100% (32)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.5% (15)
1:2 Ювентус
24.2% (8)
2:1 Милан
12.1% (4)
2:2 Ничья
9.1% (3)
2:3 Ювентус
6.1% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!