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Милан
 
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Стадион:
Ювентус

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 10 (2) 0.67
2. Кесси Франк 5 (4) 0.33
3. Тео Эрнандес 4 0.27
4. Леау Рафаэл 4 0.27
5. Салемакерс Алексис 2 0.13
6. Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.07
7. Ребич Анте 1 0.07
8. Романьоли Алессио 1 0.07
9. Диас Брахим 1 0.07
10. Калабрия Давиде 1 0.07
11. Кастильехо Самуэль 1 0.07
12. Хёуге Йенс 1 0.07
13. Калюлю Пьер 1 0.07
14. Беннасер Исмаэль 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 14 (4) 0.93
2. Мората Альваро 4 0.27
3. Кулушевски Деян 3 0.2
4. Кьеза Федерико 2 0.13
5. Бонуччи Леонардо 2 0.13
6. Дибала Пауло 2 0.13
7. Маккенни Уэстон 1 0.07
8. Рабио Адриен 1 0.07
9. Ремзи Аарон 0 0
10. Куадрадо Хуан 0 0
11. Данило Луис 0 0
12. Бентанкур Родриго 0 0
13. Алекс Сандро 0 0
14. Бернардески Федерико 0 0
15. Демирал Мерих 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Кесси Франк 5 0
2. Тео Эрнандес 5 0
3. Леау Рафаэл 4 0
4. Калабрия Давиде 3 0
5. Кастильехо Самуэль 3 0
6. Ибрагимович Златан 2 0
7. Ребич Анте 2 0
8. Чалханоглу Хакан 2 0
9. Романьоли Алессио 2 0
10. Крунич Раде 2 0
11. Габбия Маттео 2 0
12. Тонали Сандро 0 1
13. Кьяер Симон 1 0
14. Беннасер Исмаэль 1 0
15. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
16. Далот Диогу 1 0
17. Калюлю Пьер 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 5 1
2. Куадрадо Хуан 3 1
3. Данило Луис 3 0
4. Маккенни Уэстон 3 0
5. Кулушевски Деян 3 0
6. Мората Альваро 1 1
7. Кьеза Федерико 1 1
8. Бентанкур Родриго 2 0
9. Де Лихт Маттайс 2 0
10. Фработта Джанлука 2 0
11. Пинсольо Карло 0 1
12. Бонуччи Леонардо 1 0
13. Мело Артур 1 0
14. Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 15.15% (5) 21.21% (7) 9.09% (3) 24.24% (8) 0 30.3% (10)
 Ювентус 10.34% (3) 17.24% (5) 13.79% (4) 13.79% (4) 10.34% (3) 34.48% (10)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан
Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик Милан 2:0 Фиорентина Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя Риу Аве 2:2 Милан
Ювентус Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта
Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона Ювентус 1:1 Верона

Последние игры между собой

Милан: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Ювентус: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Милан 4:2 Ювентус Серия A Ювентус 0:0 Милан Кубок Милан 1:1 Ювентус Кубок Ювентус 1:0 Милан Серия A
Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 1:0 Милан Суперкубок Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Милан Кубок Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Кубок Ювентус 1:1 Милан Суперкубок Милан 1:0 Ювентус Серия A Милан 0:1 Ювентус Кубок Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:1 Ювентус Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 11 4 0 34 - 16 37
2. Интер Милан Заявка 15 11 3 1 40 - 19 36
3. Рома Заявка 15 9 3 3 32 - 23 30
4. Ювентус Заявка 15 8 6 1 32 - 14 30
5. Наполи Заявка 15 9 1 5 31 - 16 27
6. Сассуоло Заявка 15 7 5 3 27 - 22 26
7. Аталанта Заявка 14 7 4 3 33 - 21 25
8. Верона Заявка 15 6 5 4 19 - 14 23
9. Лацио Заявка 15 6 4 5 23 - 24 22
10. Беневенто Заявка 15 5 3 7 17 - 25 18
11. Сампдория Заявка 15 5 2 8 23 - 25 17
12. Болонья Заявка 15 4 4 7 21 - 27 16
13. Удинезе Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14. Фиорентина Заявка 15 3 6 6 16 - 21 15
15. Кальяри Заявка 15 3 5 7 22 - 31 14
16. Парма Заявка 15 2 6 7 13 - 28 12
17. Торино Заявка 15 2 5 8 25 - 32 11
18. Специя Заявка 15 2 5 8 19 - 30 11
19. Дженоа Заявка 15 2 5 8 15 - 28 11
20. Кротоне Заявка 15 2 3 10 15 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 8 6 2 0 19 - 7 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Ювентус Заявка 8 5 2 1 16 - 7 17
4. Милан Заявка 7 4 3 0 17 - 9 15
5. Наполи Заявка 7 4 1 2 18 - 8 13
6. Аталанта Заявка 7 4 1 2 19 - 10 13
7. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
8. Болонья Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
9. Фиорентина Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
10. Сассуоло Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Кальяри Заявка 7 2 2 3 11 - 14 8
12. Лацио Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
13. Беневенто Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
14. Сампдория Заявка 7 2 1 4 13 - 12 7
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
17. Парма Заявка 8 1 4 3 3 - 11 7
18. Дженоа Заявка 8 1 2 5 11 - 16 5
19. Торино Заявка 7 0 3 4 12 - 17 3
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
3. Сассуоло Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Наполи Заявка 8 5 0 3 13 - 8 14
5. Лацио Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
6. Ювентус Заявка 7 3 4 0 16 - 7 13
7. Аталанта Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
8. Верона Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
9. Беневенто Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
10. Рома Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11. Сампдория Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
12. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
13. Удинезе Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
14. Торино Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
15. Дженоа Заявка 7 1 3 3 4 - 12 6
16. Болонья Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
17. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
18. Фиорентина Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
19. Парма Заявка 7 1 2 4 10 - 17 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 января 2021, осталось 2 дня 17 часов 35 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Милан 12.1% (4)
    X 57.6% (19)
    Ювентус 30.3% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Ювентус
    3.40
    3.42
    2.40
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.10 3.40 2.40
    Бонус: 10 000 ₽ 3.20 3.35 2.29
    Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.36 2.40
    Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.35 2.30
      3.31 3.42 2.34

    Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    4.30 1.22 2.13 1.73 1.70 2.17 1.47 2.70 1.17 5.00 1.06 9.20
    10.75 1.01 9.80 1.03 3.88 1.24 3.30 1.33 2.22 1.84 1.68 2.19 1.44 2.70 1.20 4.20 1.14 4.70 1.03 8.30
    14.50 1.01 10.00 1.02 4.10 1.22 3.30 1.32 2.17 1.72 1.94 1.92 1.70 2.23 1.44 2.75 1.21 4.20 1.16 4.90 1.04 8.40 1.04 9.00 1.01 15.00
    4.59 1.23 2.65 1.53 2.21 1.74 1.97 1.93 1.70 2.26 1.55 2.59 1.45 2.91 1.16 5.94
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.33 2.12 1.67 1.50 2.49 1.12 5.60
    3.10 1.37 2.17 1.69 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05
    2.15 1.71 1.48 2.55 1.16 5.10
    3.41 1.36 2.81 1.49 2.21 1.75 1.72 2.23 1.51 2.71
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.40 1.19 1.85 1.89 1.24 3.80
    4.65 1.20 3.15 1.36 1.85 1.95 1.38 3.04 1.25 3.95
    3.20 1.32 1.84 1.90 1.38 2.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.57 2.31
    1.50 2.37
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.23
    3.95 1.21
    Букмекер Да Нет
    2.85 1.40
    2.85 1.39
    Где смотреть матч Милан - Ювентус онлайн

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    Прогнозы на матч Милан - Ювентус

    Исход игры
    Милан
    12.1% (4)
    Ничья
    57.6% (19)
    Ювентус
    30.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.13% (17)
    Меньше
    46.88% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (32)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.5% (15)
    1:2 Ювентус
    24.2% (8)
    2:1 Милан
    12.1% (4)
    2:2 Ничья
    9.1% (3)
    2:3 Ювентус
    6.1% (2)
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