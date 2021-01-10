  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Ювентус
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Сассуоло
0'
13' Желтая карточка
Бонуччи Леонардо
17' Желтая карточка
Феррари Джанмарко
32'
1
Щесны
Войцех
13
Данило
Луис
19
Бонуччи
Леонардо
28
Демирал
Мерих
38
Фработта
Джанлука
22
Кьеза
Федерико
30
Бентанкур
Родриго
5
Мело
Артур
14
Маккенни
Уэстон
10
Дибала
Пауло
7
Роналду
Криштиану
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
14
Обьянг
Педро
73
Локателли
Мануэль
92
Дефрель
Грегоре
10
Джуричич
Филип
23
Траоре
Хамед
9
Капуто
Франческо
Ювентус
4-4-2
Сассуоло
4-2-3-1

Ход матча

13'
Бонуччи Леонардо
 
17'
 
Феррари Джанмарко
19'
Ремзи Аарон
Маккенни Уэстон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 14 (4) 0.88
2. Мората Альваро 4 0.25
3. Кьеза Федерико 4 0.25
4. Кулушевски Деян 3 0.19
5. Дибала Пауло 2 0.13
6. Маккенни Уэстон 2 0.13
7. Бонуччи Леонардо 2 0.13
8. Рабио Адриен 1 0.06
9. Ремзи Аарон 0 0
10. Куадрадо Хуан 0 0
11. Данило Луис 0 0
12. Бентанкур Родриго 0 0
13. Алекс Сандро 0 0
14. Бернардески Федерико 0 0
15. Демирал Мерих 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берарди Доменико 7 (2) 0.41
2. Капуто Франческо 6 (1) 0.35
3. Джуричич Филип 3 0.18
4. Бога Жереми 2 0.12
5. Кирикеш Влад 2 0.12
6. Локателли Мануэль 2 (1) 0.12
7. Траоре Хамед 2 0.12
8. Дефрель Грегоре 1 0.06
9. Бурабия Мехди 1 0.06
10. Лопес Максим 1 0.06
11. Распадори Джакомо 1 0.06
12. Феррари Джанмарко 0 0
13. Рожерио да Силва 0 0
14. Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 5 1
2. Куадрадо Хуан 3 1
3. Данило Луис 4 0
4. Бентанкур Родриго 3 0
5. Маккенни Уэстон 3 0
6. Кулушевски Деян 3 0
7. Мората Альваро 1 1
8. Кьеза Федерико 1 1
9. Бонуччи Леонардо 2 0
10. Де Лихт Маттайс 2 0
11. Фработта Джанлука 2 0
12. Пинсольо Карло 0 1
13. Мело Артур 1 0
14. Портанова Маноло 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 6 0
2. Кирикеш Влад 4 0
3. Берарди Доменико 4 0
4. Айхан Кан 3 0
5. Лопес Максим 3 0
6. Феррари Джанмарко 3 0
7. Бурабия Мехди 2 0
8. Траоре Хамед 2 0
9. Гараслин Лукаш 0 1
10. Капуто Франческо 1 0
11. Обьянг Педро 1 0
12. Джуричич Филип 1 0
13. Маньянелли Франческо 1 0
14. Тольян Йереми 1 0
15. Марлон 1 0
16. Кирьякопулос Георгиос 1 0
17. Рожерио да Силва 1 0
18. Мюлдюр Мерт 1 0
19. Распадори Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 9.38% (3) 18.75% (6) 12.5% (4) 12.5% (4) 12.5% (4) 34.38% (11)
 Сассуоло 14.29% (4) 7.14% (2) 3.57% (1) 17.86% (5) 21.43% (6) 35.71% (10)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус
Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона
Сассуоло Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан
Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 1
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 11
Сассуоло 3:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Сассуоло Серия A
Ювентус 7:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:3 Ювентус Серия A Сассуоло 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Сассуоло Серия A Ювентус 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Ювентус Серия A Сассуоло 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Ювентус TIM Трофи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 37 - 19 40
2. Интер Милан Заявка 17 11 4 2 43 - 23 37
3. Рома Заявка 17 10 4 3 37 - 26 34
4. Наполи Заявка 16 10 1 5 34 - 16 31
5. Аталанта Заявка 16 9 4 3 40 - 22 31
6. Ювентус 0:0 Заявка 16 8 7 1 32 - 15 31
7. Сассуоло 0:0 Заявка 17 8 6 3 29 - 23 30
8. Лацио Заявка 17 8 4 5 27 - 25 28
9. Верона Заявка 17 7 6 4 22 - 16 27
10. Беневенто Заявка 17 6 3 8 20 - 30 21
11. Сампдория Заявка 16 6 2 8 25 - 26 20
12. Фиорентина Заявка 17 4 6 7 18 - 23 18
13. Болонья Заявка 17 4 5 8 23 - 31 17
14. Удинезе Заявка 16 4 4 8 18 - 25 16
15. Специя Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
16. Кальяри Заявка 17 3 5 9 23 - 34 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 18 - 30 14
18. Торино Заявка 17 2 6 9 26 - 35 12
19. Парма Заявка 17 2 6 9 13 - 33 12
20. Кротоне Заявка 17 2 3 12 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 9 6 3 0 21 - 9 21
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
5. Ювентус 0:0 Заявка 8 4 3 1 13 - 7 15
6. Верона Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Наполи Заявка 8 4 1 3 19 - 10 13
8. Фиорентина Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
9. Сассуоло 0:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
10. Болонья Заявка 8 3 2 3 16 - 17 11
11. Лацио Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
12. Сампдория Заявка 8 3 1 4 15 - 13 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
15. Беневенто Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
16. Удинезе Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
17. Кротоне Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Торино Заявка 8 0 4 4 13 - 18 4
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Наполи Заявка 8 6 0 2 15 - 6 18
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Сассуоло 0:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
5. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
6. Ювентус 0:0 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
7. Аталанта Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
8. Рома Заявка 8 4 1 3 16 - 17 13
9. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
10. Верона Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
11. Специя Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Сампдория Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
13. Удинезе Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
14. Торино Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
15. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
16. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
17. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
18. Фиорентина Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
19. Парма Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 24 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 32'
    Кьеза выполнил передачу на ход Артуру по правому флангу, Кирьякопулос прочитал этот пас и выбил мяч в аут. 
  • 31'
    Траоре выполнил передачу на ход Кирьякопулосу по левому флангу, Георгиос выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Ювентуса" сыграли внимательно и выбили мяч в аут. 
  • 30'
    Роналду с правого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем выполнил прострел во вратарскую, мяч попал в ногу Кирьякопулосу, затем вновь отскочил в ногу Криштиану и после этого опять ушёл за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Бентанкур в центре поля нарушил правила против Обьянга на этот раз. Вновь игроки "Сассуоло" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Бентанкур на половине поля "Сассуоло" нарушил правила против Джуричича. Гости не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 27'
    Бонуччи из глубины поля выполнил заброс на ход Роналду, Криштиану убежал на правый угол штрафной площади, а затем пробил по воротам, Кирикеш удачно сыграл в подкате, мяч от Влада попал обратно в Роналду, который уже падал, а затем ушёл за лицевую линию поля. 
  • 26'
    Дибала получил мяч на правом фланге от Кьезы, затем Пауло при входе в штрафную площадь попытался отыграться с Ремзи, но защитники "Сассуоло" прочитали этот момент и выбили мяч в аут. 
  • 25'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Дибале по правому флангу, Феррари накрыл Пауло и выбил мяч в аут. 
  • 24'
    Из центра поля последовал неплохой заброс к линии штрафной площади "Ювентуса" от Феррари, но Капуто сыграл неудачно и не смог обработать мяч. 
  • 23'
    В среднем темпе проходит наша игра. Пока "Ювентус" не собирается устраивать активное давление на ворота соперника, а "Сассуоло" ждёт шансов для проведения контратак. 
  • 22'
    Роналду с правого фланга выполнил прострел к линии вратарской, Феррари в два приёма перехватил мяч и выбил его на левый фланг. 
  • Замена
    21'
    В составе "Ювентуса" вдруг произошла замена. Вместо Уэстона Маккенни на поле вышел Аарон Ремзи. 
  • 20'
    Кирикеш теперь уже выполнил неудачную передачу в штрафную площадь "Ювентуса", Щесны немного размялся при игре на выходе. 
  • 19'
    Дефрель с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, игроки "Ювентуса" без особого труда перехватили мяч. 
  • Желтая карточка
    18'
    Защитник "Сассуоло" Джанмарко Феррари получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Бентанкура. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Локателли перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ювентуса", правила были нарушены против Артура. 
  • 16'
    Фработта прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 15'
    Локателли со стандарта покатил мяч на Обьянга, Педро сразу же пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Желтая карточка
    14'
    Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи получил жёлтую карточку за срыв атаки. На своей половине поля Бонуччи руками придержал Капуто. 
  • Угловой
    13'
    Игроки "Ювентуса" разыграли угловой на этот раз, но затем ничего интересного футболисты туринского клуба так и не придумали. 
  • Опасный момент
    12'
    Бентанкур из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Маккенни зацепился за мяч и выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Фработта в касание пробил под перекладину, Консильи в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 11'
    Кирикеш из центра поля выполнил неудачный заброс на левый фланг, Влад сразу же извинился перед Кирьякопулосом. 
  • Опасный момент
    10'
    Игроки "Ювентуса" продолжили атаковать. Дибала с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Консильи ошибся при игре на выходе, Роналду головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Угловой
    9'
    Дибала с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Джуричич головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 8'
    Роналду получил мяч на левом углу штрафной площади от Маккенни, затем Криштиану пяткой выполнил передачу на Фработту, Джанлука выполнил прострел к линии вратарской, мяч попал в Мюлдюра и ушёл на угловой. 
  • 7'
    Кирьякопулос прошёл вперёд по левому флангу, Георгиос ушёл от Кьезы, но затем его накрыл Данило и выбил мяч в аут. 
  • 6'
    С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади от Дибалы, Роналду в борьбе с Феррари не смог головой пробить по воротам. 
  • Угловой
    5'
    Дефрель с углового выполнил подачу к линии вратарской, завязалась борьба за мяч, Феррари в итоге пробил по воротам, мяч ушёл в сторону от правой штанги. 
  • 4'
    Джуричич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Демирала и ушёл на угловой. 
  • 3'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Траоре по левому флангу, Хамед ворвался в штрафную площадь и выполнил прострел в центр штрафной, защитники "Ювентуса" перехватили мяч, но при этом выйти со своей половины поля туринский клуб не смог. 
  • 2'
    Спокойно начинается игра, пока игроки "Сассуоло" контролируют мяч и ищут возможность для развития атаки. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня для "Ювентуса" проходит крайне важный матч, в случае победы команда Андреа Пирло как раз оторвётся от "Сассуоло" и начнёт поджимать "Рому", которая находится на третьей строчке в турнирной таблице, сам же "Сассуоло" наверняка сделает всё, чтобы не проиграть в Турине и продолжить борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.37 5.00 7.60
Бонус: 10 000 ₽ 1.42 5.80 7.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.30 7.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 5.25 8.20
  1.43 4.94 7.20

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.20 1.13 2.85 1.43 2.29 1.63 1.78 2.05 1.51 2.55 1.33 3.35 1.13 6.00
5.55 1.10 4.80 1.16 2.99 1.37 2.24 1.65 1.81 2.11 1.44 2.77 1.32 3.26 1.14 5.15 1.10 5.65 1.02 9.40
15.00 1.01 6.10 1.10 5.20 1.14 3.00 1.39 2.37 1.59 2.08 1.80 1.86 2.06 1.48 2.65 1.24 4.00 1.18 6.12 1.07 6.71 1.04 9.30 1.03 9.70
6.81 1.13 2.39 1.62 2.12 1.77 1.85 2.03 1.65 2.32 1.53 2.61 1.61 2.45 1.49 2.81 1.32 3.61 1.13 6.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.95 1.22 2.80 1.41 1.76 1.99 1.20 4.20
4.45 1.21 3.10 1.37 1.75 2.08 1.36 3.12 1.24 4.05
3.25 1.33 2.22 1.65 1.52 2.52 1.17 4.45 1.11 5.48
2.89 1.44 2.37 1.63 1.84 2.04 1.52 2.62 1.38 3.19 1.56 2.56 1.33 3.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.80 1.12 2.23 1.61 1.66 2.15 1.38 2.85
5.90 1.13 4.75 1.19 2.22 1.66 1.65 2.24 1.39 3.00 1.17 5.05
4.14 1.19 2.25 1.57 1.72 2.22 1.42 2.75 1.13 5.03

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.16
1.80 2.00
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
2.70 1.42
Где смотреть матч Ювентус 0:0 Сассуоло онлайн

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Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Сассуоло

Исход игры
Ювентус
96.6% (144)
Ничья
2% (3)
Сассуоло
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.79% (80)
Меньше
45.21% (66)
Обе команды забьют
Да
51.37% (75)
Нет
48.63% (71)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
36.2% (54)
2:1 Ювентус
24.8% (37)
3:1 Ювентус
19.5% (29)
1:0 Ювентус
6% (9)
3:0 Ювентус
3.4% (5)
3:2 Ювентус
2% (3)
4:0 Ювентус
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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