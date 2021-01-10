Бентанкур на половине поля "Сассуоло" нарушил правила против Джуричича. Гости не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Бентанкур в центре поля нарушил правила против Обьянга на этот раз. Вновь игроки "Сассуоло" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Роналду с правого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем выполнил прострел во вратарскую, мяч попал в ногу Кирьякопулосу, затем вновь отскочил в ногу Криштиану и после этого опять ушёл за лицевую линию поля.

Траоре выполнил передачу на ход Кирьякопулосу по левому флангу, Георгиос выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Ювентуса" сыграли внимательно и выбили мяч в аут.

Кьеза выполнил передачу на ход Артуру по правому флангу, Кирьякопулос прочитал этот пас и выбил мяч в аут.

27' Бонуччи из глубины поля выполнил заброс на ход Роналду, Криштиану убежал на правый угол штрафной площади, а затем пробил по воротам, Кирикеш удачно сыграл в подкате, мяч от Влада попал обратно в Роналду, который уже падал, а затем ушёл за лицевую линию поля.

26' Дибала получил мяч на правом фланге от Кьезы, затем Пауло при входе в штрафную площадь попытался отыграться с Ремзи, но защитники "Сассуоло" прочитали этот момент и выбили мяч в аут.

25' Из глубины поля последовал заброс на ход Дибале по правому флангу, Феррари накрыл Пауло и выбил мяч в аут.

24' Из центра поля последовал неплохой заброс к линии штрафной площади "Ювентуса" от Феррари, но Капуто сыграл неудачно и не смог обработать мяч.

23' В среднем темпе проходит наша игра. Пока "Ювентус" не собирается устраивать активное давление на ворота соперника, а "Сассуоло" ждёт шансов для проведения контратак.

22' Роналду с правого фланга выполнил прострел к линии вратарской, Феррари в два приёма перехватил мяч и выбил его на левый фланг.

21' В составе "Ювентуса" вдруг произошла замена. Вместо Уэстона Маккенни на поле вышел Аарон Ремзи.

20' Кирикеш теперь уже выполнил неудачную передачу в штрафную площадь "Ювентуса", Щесны немного размялся при игре на выходе.

19' Дефрель с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, игроки "Ювентуса" без особого труда перехватили мяч.

18' Защитник "Сассуоло" Джанмарко Феррари получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Бентанкура.

17' Локателли перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ювентуса", правила были нарушены против Артура.

16' Фработта прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

15' Локателли со стандарта покатил мяч на Обьянга, Педро сразу же пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

14' Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи получил жёлтую карточку за срыв атаки. На своей половине поля Бонуччи руками придержал Капуто.

13' Игроки "Ювентуса" разыграли угловой на этот раз, но затем ничего интересного футболисты туринского клуба так и не придумали.

12' Бентанкур из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Маккенни зацепился за мяч и выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Фработта в касание пробил под перекладину, Консильи в прыжке перевёл мяч на угловой.

11' Кирикеш из центра поля выполнил неудачный заброс на левый фланг, Влад сразу же извинился перед Кирьякопулосом.

10' Игроки "Ювентуса" продолжили атаковать. Дибала с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Консильи ошибся при игре на выходе, Роналду головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

9' Дибала с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Джуричич головой выбил мяч подальше от своих ворот.

8' Роналду получил мяч на левом углу штрафной площади от Маккенни, затем Криштиану пяткой выполнил передачу на Фработту, Джанлука выполнил прострел к линии вратарской, мяч попал в Мюлдюра и ушёл на угловой.

7' Кирьякопулос прошёл вперёд по левому флангу, Георгиос ушёл от Кьезы, но затем его накрыл Данило и выбил мяч в аут.

6' С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади от Дибалы, Роналду в борьбе с Феррари не смог головой пробить по воротам.

5' Дефрель с углового выполнил подачу к линии вратарской, завязалась борьба за мяч, Феррари в итоге пробил по воротам, мяч ушёл в сторону от правой штанги.

4' Джуричич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Демирала и ушёл на угловой.

3' Из глубины поля последовал заброс на ход Траоре по левому флангу, Хамед ворвался в штрафную площадь и выполнил прострел в центр штрафной, защитники "Ювентуса" перехватили мяч, но при этом выйти со своей половины поля туринский клуб не смог.

2' Спокойно начинается игра, пока игроки "Сассуоло" контролируют мяч и ищут возможность для развития атаки.