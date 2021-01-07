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Ювентус
 
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Стадион:
Сассуоло

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 14 (4) 0.93
2. Мората Альваро 4 0.27
3. Кьеза Федерико 4 0.27
4. Кулушевски Деян 3 0.2
5. Дибала Пауло 2 0.13
6. Маккенни Уэстон 2 0.13
7. Бонуччи Леонардо 2 0.13
8. Рабио Адриен 1 0.07
9. Ремзи Аарон 0 0
10. Куадрадо Хуан 0 0
11. Данило Луис 0 0
12. Бентанкур Родриго 0 0
13. Алекс Сандро 0 0
14. Бернардески Федерико 0 0
15. Демирал Мерих 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берарди Доменико 7 (2) 0.44
2. Капуто Франческо 6 (1) 0.38
3. Джуричич Филип 3 0.19
4. Бога Жереми 2 0.13
5. Кирикеш Влад 2 0.13
6. Локателли Мануэль 2 (1) 0.13
7. Траоре Хамед 2 0.13
8. Дефрель Грегоре 1 0.06
9. Бурабия Мехди 1 0.06
10. Лопес Максим 1 0.06
11. Распадори Джакомо 1 0.06
12. Феррари Джанмарко 0 0
13. Рожерио да Силва 0 0
14. Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 5 1
2. Куадрадо Хуан 3 1
3. Данило Луис 4 0
4. Бентанкур Родриго 3 0
5. Маккенни Уэстон 3 0
6. Кулушевски Деян 3 0
7. Мората Альваро 1 1
8. Кьеза Федерико 1 1
9. Де Лихт Маттайс 2 0
10. Фработта Джанлука 2 0
11. Пинсольо Карло 0 1
12. Бонуччи Леонардо 1 0
13. Мело Артур 1 0
14. Портанова Маноло 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 6 0
2. Кирикеш Влад 4 0
3. Берарди Доменико 4 0
4. Айхан Кан 3 0
5. Лопес Максим 3 0
6. Бурабия Мехди 2 0
7. Феррари Джанмарко 2 0
8. Траоре Хамед 2 0
9. Гараслин Лукаш 0 1
10. Капуто Франческо 1 0
11. Обьянг Педро 1 0
12. Джуричич Филип 1 0
13. Маньянелли Франческо 1 0
14. Тольян Йереми 1 0
15. Марлон 1 0
16. Кирьякопулос Георгиос 1 0
17. Рожерио да Силва 1 0
18. Мюлдюр Мерт 1 0
19. Распадори Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 9.38% (3) 18.75% (6) 12.5% (4) 12.5% (4) 12.5% (4) 34.38% (11)
 Сассуоло 14.29% (4) 7.14% (2) 3.57% (1) 17.86% (5) 21.43% (6) 35.71% (10)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус
Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона
Сассуоло Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан
Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 1
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 11
Сассуоло 3:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Сассуоло Серия A
Ювентус 7:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:3 Ювентус Серия A Сассуоло 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Сассуоло Серия A Ювентус 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Ювентус Серия A Сассуоло 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Ювентус TIM Трофи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 11 4 1 35 - 19 37
2. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 41 - 21 36
3. Рома Заявка 16 10 3 3 35 - 24 33
4. Ювентус Заявка 15 8 6 1 32 - 15 30
5. Сассуоло Заявка 16 8 5 3 29 - 23 29
6. Наполи Заявка 15 9 1 5 32 - 15 28
7. Аталанта Заявка 15 8 4 3 36 - 21 28
8. Лацио Заявка 16 7 4 5 25 - 25 25
9. Верона Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
10. Беневенто Заявка 16 6 3 7 19 - 26 21
11. Сампдория Заявка 16 6 2 8 25 - 26 20
12. Болонья Заявка 16 4 5 7 23 - 29 17
13. Удинезе Заявка 15 4 4 7 17 - 23 16
14. Фиорентина Заявка 16 3 6 7 17 - 23 15
15. Специя Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
16. Кальяри Заявка 16 3 5 8 23 - 33 14
17. Торино Заявка 16 2 6 8 26 - 33 12
18. Парма Заявка 16 2 6 8 13 - 31 12
19. Дженоа Заявка 16 2 5 9 16 - 30 11
20. Кротоне Заявка 16 2 3 11 16 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 8 6 2 0 19 - 7 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
4. Милан Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
5. Ювентус Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
6. Наполи Заявка 8 4 1 3 19 - 10 13
7. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
9. Болонья Заявка 8 3 2 3 16 - 17 11
10. Лацио Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
11. Сампдория Заявка 8 3 1 4 15 - 13 10
12. Фиорентина Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Беневенто Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
17. Парма Заявка 8 1 4 3 3 - 11 7
18. Дженоа Заявка 8 1 2 5 11 - 16 5
19. Торино Заявка 8 0 4 4 13 - 18 4
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 18 - 8 17
3. Сассуоло Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Ювентус Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5. Наполи Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
6. Лацио Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
7. Рома Заявка 8 4 1 3 16 - 17 13
8. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
9. Верона Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
10. Аталанта Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
11. Специя Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Сампдория Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
13. Удинезе Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
14. Торино Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
15. Болонья Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
16. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
17. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
18. Фиорентина Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
19. Парма Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Сассуоло от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 января 2021, осталось 2 дня 18 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Ювентус 93.3% (42)
    X 6.7% (3)
    Сассуоло 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Сассуоло
    1.33
    5.65
    9.70
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.33 5.40 9.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.31 5.65 10.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.50 9.70
      1.32 5.35 9.34

    Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.10 1.13 4.30 1.19 2.54 1.49 2.05 1.77 1.68 2.32 1.36 3.15 1.26 3.70 1.10 6.10 1.07 6.55 1.00 11.25
    13.00 1.01 5.20 1.15 4.60 1.20 2.65 1.49 2.12 1.77 1.86 2.01 1.69 2.31 1.37 3.10 1.28 3.70 1.11 5.90 1.09 6.50 1.02 11.50 1.01 12.00
    5.82 1.14 2.70 1.47 2.41 1.58 2.12 1.74 1.85 1.99 1.67 2.23 1.51 2.58 1.26 3.83 1.10 7.36
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.05 1.24 2.72 1.46 1.69 2.17 1.28 3.64 1.18 4.80
    2.55 1.53 1.65 2.25 1.25 4.10
    3.29 1.34 2.63 1.50 1.94 1.89 1.65 2.27 1.44 2.81
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.40 1.15 3.85 1.26 2.06 1.76 1.54 2.48 1.33 3.32
    2.12 1.67 1.59 2.28 1.33 3.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.74 2.02
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.35
    Где смотреть матч Ювентус - Сассуоло онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Сассуоло

    Исход игры
    Ювентус
    93.3% (42)
    Ничья
    6.7% (3)
    Сассуоло
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.73% (21)
    Меньше
    52.27% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    47.73% (21)
    Нет
    52.27% (23)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    40% (18)
    2:1 Ювентус
    22.2% (10)
    3:1 Ювентус
    15.6% (7)
    1:1 Ничья
    6.7% (3)
    3:0 Ювентус
    6.7% (3)
    1:0 Ювентус
    4.4% (2)
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