Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Сассуоло
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|14 (4)
|0.93
|2.
|Мората Альваро
|4
|0.27
|3.
|Кьеза Федерико
|4
|0.27
|4.
|Кулушевски Деян
|3
|0.2
|5.
|Дибала Пауло
|2
|0.13
|6.
|Маккенни Уэстон
|2
|0.13
|7.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.13
|8.
|Рабио Адриен
|1
|0.07
|9.
|Ремзи Аарон
|0
|0
|10.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|11.
|Данило Луис
|0
|0
|12.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|13.
|Алекс Сандро
|0
|0
|14.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|15.
|Демирал Мерих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берарди Доменико
|7 (2)
|0.44
|2.
|Капуто Франческо
|6 (1)
|0.38
|3.
|Джуричич Филип
|3
|0.19
|4.
|Бога Жереми
|2
|0.13
|5.
|Кирикеш Влад
|2
|0.13
|6.
|Локателли Мануэль
|2 (1)
|0.13
|7.
|Траоре Хамед
|2
|0.13
|8.
|Дефрель Грегоре
|1
|0.06
|9.
|Бурабия Мехди
|1
|0.06
|10.
|Лопес Максим
|1
|0.06
|11.
|Распадори Джакомо
|1
|0.06
|12.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|13.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|14.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|5
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|3
|1
|3.
|Данило Луис
|4
|0
|4.
|Бентанкур Родриго
|3
|0
|5.
|Маккенни Уэстон
|3
|0
|6.
|Кулушевски Деян
|3
|0
|7.
|Мората Альваро
|1
|1
|8.
|Кьеза Федерико
|1
|1
|9.
|Де Лихт Маттайс
|2
|0
|10.
|Фработта Джанлука
|2
|0
|11.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|12.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|13.
|Мело Артур
|1
|0
|14.
|Портанова Маноло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|6
|0
|2.
|Кирикеш Влад
|4
|0
|3.
|Берарди Доменико
|4
|0
|4.
|Айхан Кан
|3
|0
|5.
|Лопес Максим
|3
|0
|6.
|Бурабия Мехди
|2
|0
|7.
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|8.
|Траоре Хамед
|2
|0
|9.
|Гараслин Лукаш
|0
|1
|10.
|Капуто Франческо
|1
|0
|11.
|Обьянг Педро
|1
|0
|12.
|Джуричич Филип
|1
|0
|13.
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|14.
|Тольян Йереми
|1
|0
|15.
|Марлон
|1
|0
|16.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|17.
|Рожерио да Силва
|1
|0
|18.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|19.
|Распадори Джакомо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|34.38% (11)
|Сассуоло
|14.29% (4)
|7.14% (2)
|3.57% (1)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|35.71% (10)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +13 =4 -3Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус
Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус Лацио 1:1 Ювентус Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона
Сассуоло Последние 20 матчей: +9 =5 -6Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан
Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 1
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 11
Ювентус 7:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:3 Ювентус Серия A Сассуоло 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Сассуоло Серия A Ювентус 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Ювентус Серия A Сассуоло 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Ювентус TIM Трофи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|35 - 19
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|41 - 21
|36
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|35 - 24
|33
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|32 - 15
|30
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 23
|29
|6.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|32 - 15
|28
|7.
|Аталанта
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|36 - 21
|28
|8.
|Лацио
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 25
|25
|9.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|10.
|Беневенто
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 26
|21
|11.
|Сампдория
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 26
|20
|12.
|Болонья
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 29
|17
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 23
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|16.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 33
|14
|17.
|Торино
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|26 - 33
|12
|18.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 31
|12
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 30
|11
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 7
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|6.
|Наполи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 10
|13
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|8.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|9.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 17
|11
|10.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|11.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 13
|10
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|13.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|14.
|Беневенто
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|15.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 11
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|19.
|Торино
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|13 - 18
|4
|20.
|Специя
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|6.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|7.
|Рома
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 17
|13
|8.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|10.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|11.
|Специя
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 14
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|15.
|Болонья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|16.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|17.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Сассуоло» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сассуоло» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Сассуоло», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ювентус - Сассуоло
Исход игры
Ювентус
93.3% (42)
Ничья
6.7% (3)
Сассуоло
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.73% (21)
Меньше
52.27% (23)
Обе команды забьют
Да
47.73% (21)
Нет
52.27% (23)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
40% (18)
2:1 Ювентус
22.2% (10)
3:1 Ювентус
15.6% (7)
1:1 Ничья
6.7% (3)
3:0 Ювентус
6.7% (3)
1:0 Ювентус
4.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!