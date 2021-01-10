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Парма
 
Позже

Стадион:
Лацио
1
Сепе
Луиджи
42
Бузи
Максим
22
Алвеш
Бруну
24
Осорио
Йордан
30
Валенти
Лаутаро
15
Бругман
Гастон
14
Куртич
Ясмин
23
Эрнани
Азеведо
19
Зом
Симон
27
Жервиньо
Куасси
11
Корнелиус
Андреас
25
Рейна
Пепе
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
77
Марусич
Адам
20
Кайседо
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
Парма
4-1-4-1
Лацио
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жервиньо Куасси 4 0.25
2. Эрнани Азеведо 3 0.19
3. Куцка Юрай 2 (1) 0.13
4. Куртич Ясмин 2 0.13
5. Гальоло Риккардо 1 0.06
6. Карамо Янн 1 0.06
7. Бругман Гастон 0 0
8. Инглезе Роберто 0 0
9. Пеццелла Джузеппе 0 0
10. Брунетта Хуан 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 11 (3) 0.69
2. Кайседо Фелипе 5 0.31
3. Милинкович-Савич Сергей 3 0.19
4. Альберто Луис 3 0.19
5. Лаццари Мануэль 1 0.06
6. Корреа Хоакин 1 0.06
7. Перейра Андреас 1 0.06
8. Марусич Адам 0 0
9. Патрик 0 0
10. Пароло Марко 0 0
11. Ачерби Франческо 0 0
12. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Иакопони Симоне 3 1
2. Эрнани Азеведо 4 0
3. Куцка Юрай 3 0
4. Алвеш Бруну 3 0
5. Куртич Ясмин 2 0
6. Инглезе Роберто 2 0
7. Сиприен Вилан 2 0
8. Пеццелла Джузеппе 2 0
9. Дармиан Маттео 1 0
10. Скоццарелла Маттео 1 0
11. Бругман Гастон 1 0
12. Корнелиус Андреас 1 0
13. Лорини Венсан 1 0
14. Гальоло Риккардо 1 0
15. Грасси Альберто 1 0
16. Осорио Йордан 1 0
17. Карамо Янн 1 0
18. Брунетта Хуан 1 0
19. Бузи Максим 1 0
20. Зом Симон 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 6 0
2. Лукас Лейва 5 0
3. Иммобиле Чиро 3 1
4. Кайседо Фелипе 4 0
5. Эскаланте Гонсало 4 0
6. Худт Уэсли 4 0
7. Фарес Мохамед 4 0
8. Патрик 3 0
9. Альберто Луис 3 0
10. Пароло Марко 2 0
11. Ачерби Франческо 2 0
12. Марусич Адам 2 0
13. Лаццари Мануэль 2 0
14. Луис Фелипе 2 0
15. Рейна Пепе 1 0
16. Катальди Данило 1 0
17. Милинкович-Савич Сергей 1 0
18. Перейра Андреас 1 0
19. Мурики Ведат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 23.08% (3) 7.69% (1) 7.69% (1) 30.77% (4) 23.08% (3) 7.69% (1)
 Лацио 24% (6) 12% (3) 4% (1) 32% (8) 12% (3) 16% (4)

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Аталанта 3:0 Парма Парма 0:3 Торино Кротоне 2:1 Парма Парма 0:4 Ювентус
Парма 0:0 Кальяри Милан 2:2 Парма Парма 0:0 Беневенто Дженоа 1:2 Парма Парма 2:1 Козенца Рома 3:0 Парма Парма 0:0 Фиорентина Интер Милан 2:2 Парма Парма 3:1 Пескара Парма 2:2 Специя Удинезе 3:2 Парма Парма 1:0 Верона Болонья 4:1 Парма Парма 0:2 Наполи Парма 6:0 Про Сесто Парма 0:2 Эмполи
Лацио Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Лацио 2:1 Фиорентина Дженоа 1:1 Лацио Милан 3:2 Лацио Лацио 2:0 Наполи
Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио Лацио 1:3 Удинезе Лацио 3:1 Зенит Кротоне 0:2 Лацио Лацио 1:1 Ювентус Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан

Последние игры между собой

Парма: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 13
Лацио: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 2
Парма 0:1 Лацио Серия A Лацио 2:0 Парма Серия A Лацио 4:1 Парма Серия A Парма 0:2 Лацио Серия A
Лацио 4:0 Парма Серия A Парма 1:2 Лацио Серия A Лацио 3:2 Парма Серия A Лацио 2:1 Парма Кубок Парма 1:1 Лацио Серия A Парма 0:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Парма Серия A Парма 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Парма Серия A Лацио 2:0 Парма Серия A Парма 1:1 Лацио Серия A Парма 0:2 Лацио Серия A Лацио 1:2 Парма Серия A Парма 2:2 Лацио Серия A Лацио 1:0 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 37 - 19 40
2. Интер Милан Заявка 17 11 4 2 43 - 23 37
3. Рома Заявка 17 10 4 3 37 - 26 34
4. Аталанта Заявка 16 9 4 3 40 - 22 31
5. Ювентус Заявка 15 8 6 1 32 - 15 30
6. Сассуоло Заявка 16 8 5 3 29 - 23 29
7. Наполи Заявка 15 9 1 5 32 - 15 28
8. Лацио Заявка 16 7 4 5 25 - 25 25
9. Верона Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
10. Беневенто Заявка 17 6 3 8 20 - 30 21
11. Сампдория Заявка 16 6 2 8 25 - 26 20
12. Болонья Заявка 17 4 5 8 23 - 31 17
13. Удинезе Заявка 15 4 4 7 17 - 23 16
14. Фиорентина Заявка 16 3 6 7 17 - 23 15
15. Специя Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
16. Кальяри Заявка 16 3 5 8 23 - 33 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 18 - 30 14
18. Парма Заявка 16 2 6 8 13 - 31 12
19. Торино Заявка 17 2 6 9 26 - 35 12
20. Кротоне Заявка 16 2 3 11 16 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 9 6 3 0 21 - 9 21
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
5. Ювентус Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
6. Наполи Заявка 8 4 1 3 19 - 10 13
7. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
9. Болонья Заявка 8 3 2 3 16 - 17 11
10. Лацио Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
11. Сампдория Заявка 8 3 1 4 15 - 13 10
12. Фиорентина Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
15. Беневенто Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
16. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
17. Кротоне Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
18. Парма Заявка 8 1 4 3 3 - 11 7
19. Торино Заявка 8 0 4 4 13 - 18 4
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
3. Сассуоло Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Ювентус Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5. Наполи Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
6. Аталанта Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
7. Лацио Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
8. Рома Заявка 8 4 1 3 16 - 17 13
9. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
10. Верона Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
11. Специя Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Сампдория Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
13. Удинезе Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
14. Торино Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
15. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
16. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
17. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
18. Фиорентина Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
19. Парма Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 144
Парма 5.6% (8)
X 8.3% (12)
Лацио 86.1% (124)
Все прогнозы
2.04 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Лацио
5.60
4.30
1.72
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.10 3.90 1.68
Бонус: 10 000 ₽ 5.20 4.20 1.69
Бонус: 5 000 ₽ 4.95 4.25 1.71
Бонус: 5 000 ₽ 5.60 4.30 1.72
  5.22 4.12 1.69

Самый высокий коэффициент на матч «Парма» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Парма» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Парма» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.20 1.23 2.11 1.73 1.67 2.22 1.44 2.80 1.17 5.20 1.06 9.60
10.75 1.00 10.00 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.14 1.79 1.64 2.26 1.41 2.82 1.18 4.40 1.13 5.00 1.03 8.70
13.50 1.02 9.80 1.05 4.10 1.27 3.20 1.37 2.21 1.71 2.14 1.78 1.90 1.96 1.67 2.39 1.42 2.85 1.21 4.50 1.14 5.20 1.03 9.50 1.02 9.70 0.00 16.50
4.45 1.24 3.12 1.41 2.55 1.57 2.14 1.78 1.90 2.00 1.65 2.35 1.52 2.69 1.42 3.01 1.16 6.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.11 1.68 1.49 2.50 1.12 5.80
3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20
2.05 1.74 1.45 2.70 1.13 5.30
3.30 1.38 2.72 1.51 2.13 1.80 1.68 2.30 1.49 2.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.19 1.83 1.91 1.23 3.85
4.25 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20
3.15 1.36 1.81 1.91 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.74 2.02
1.71 2.04
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
3.10 1.33
Где смотреть матч Парма - Лацио онлайн

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Прогнозы на матч Парма - Лацио

Исход игры
Парма
5.6% (8)
Ничья
8.3% (12)
Лацио
86.1% (124)
Тотал 2.5
Больше
62.68% (89)
Меньше
37.32% (53)
Обе команды забьют
Да
69.01% (98)
Нет
30.99% (44)
Популярный счёт
1:2 Лацио
52.1% (75)
0:1 Лацио
17.4% (25)
0:2 Лацио
11.1% (16)
1:1 Ничья
6.3% (9)
1:3 Лацио
4.2% (6)
2:1 Парма
4.2% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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