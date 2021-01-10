Парма
Позже
Стадион: Эннио Тардини
Лацио
42
Бузи
Максим
22
Алвеш
Бруну
14
Куртич
Ясмин
19
Зом
Симон
25
Рейна
Пепе
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Бузи МаксимЗащитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дези ЯкопоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Алиа МаркоВратарь
-
14 Худт УэслиЗащитник
-
16 Пароло МаркоЗащитник
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жервиньо Куасси
|4
|0.25
|2.
|Эрнани Азеведо
|3
|0.19
|3.
|Куцка Юрай
|2 (1)
|0.13
|4.
|Куртич Ясмин
|2
|0.13
|5.
|Гальоло Риккардо
|1
|0.06
|6.
|Карамо Янн
|1
|0.06
|7.
|Бругман Гастон
|0
|0
|8.
|Инглезе Роберто
|0
|0
|9.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|10.
|Брунетта Хуан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|11 (3)
|0.69
|2.
|Кайседо Фелипе
|5
|0.31
|3.
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.19
|4.
|Альберто Луис
|3
|0.19
|5.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.06
|6.
|Корреа Хоакин
|1
|0.06
|7.
|Перейра Андреас
|1
|0.06
|8.
|Марусич Адам
|0
|0
|9.
|Патрик
|0
|0
|10.
|Пароло Марко
|0
|0
|11.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|12.
|Фарес Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иакопони Симоне
|3
|1
|2.
|Эрнани Азеведо
|4
|0
|3.
|Куцка Юрай
|3
|0
|4.
|Алвеш Бруну
|3
|0
|5.
|Куртич Ясмин
|2
|0
|6.
|Инглезе Роберто
|2
|0
|7.
|Сиприен Вилан
|2
|0
|8.
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|9.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|10.
|Скоццарелла Маттео
|1
|0
|11.
|Бругман Гастон
|1
|0
|12.
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|13.
|Лорини Венсан
|1
|0
|14.
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|15.
|Грасси Альберто
|1
|0
|16.
|Осорио Йордан
|1
|0
|17.
|Карамо Янн
|1
|0
|18.
|Брунетта Хуан
|1
|0
|19.
|Бузи Максим
|1
|0
|20.
|Зом Симон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|6
|0
|2.
|Лукас Лейва
|5
|0
|3.
|Иммобиле Чиро
|3
|1
|4.
|Кайседо Фелипе
|4
|0
|5.
|Эскаланте Гонсало
|4
|0
|6.
|Худт Уэсли
|4
|0
|7.
|Фарес Мохамед
|4
|0
|8.
|Патрик
|3
|0
|9.
|Альберто Луис
|3
|0
|10.
|Пароло Марко
|2
|0
|11.
|Ачерби Франческо
|2
|0
|12.
|Марусич Адам
|2
|0
|13.
|Лаццари Мануэль
|2
|0
|14.
|Луис Фелипе
|2
|0
|15.
|Рейна Пепе
|1
|0
|16.
|Катальди Данило
|1
|0
|17.
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0
|18.
|Перейра Андреас
|1
|0
|19.
|Мурики Ведат
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Парма
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|Лацио
|24% (6)
|12% (3)
|4% (1)
|32% (8)
|12% (3)
|16% (4)
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: +5 =6 -9Аталанта 3:0 Парма Парма 0:3 Торино Кротоне 2:1 Парма Парма 0:4 Ювентус
Лацио Последние 20 матчей: +8 =8 -4Лацио 2:1 Фиорентина Дженоа 1:1 Лацио Милан 3:2 Лацио Лацио 2:0 Наполи
Последние игры между собой
Парма: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 13
Лацио: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 2
Лацио 4:0 Парма Серия A Парма 1:2 Лацио Серия A Лацио 3:2 Парма Серия A Лацио 2:1 Парма Кубок Парма 1:1 Лацио Серия A Парма 0:0 Лацио Серия A Лацио 2:1 Парма Серия A Парма 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:0 Парма Серия A Лацио 2:0 Парма Серия A Парма 1:1 Лацио Серия A Парма 0:2 Лацио Серия A Лацио 1:2 Парма Серия A Парма 2:2 Лацио Серия A Лацио 1:0 Парма Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|37 - 19
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 23
|37
|3.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 26
|34
|4.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|40 - 22
|31
|5.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|32 - 15
|30
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 23
|29
|7.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|32 - 15
|28
|8.
|Лацио
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 25
|25
|9.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|10.
|Беневенто
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 30
|21
|11.
|Сампдория
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 26
|20
|12.
|Болонья
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 31
|17
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 23
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|16.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 33
|14
|17.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 30
|14
|18.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 31
|12
|19.
|Торино
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|26 - 35
|12
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|6.
|Наполи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 10
|13
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|8.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|9.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 17
|11
|10.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|11.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 13
|10
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|13.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|14.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|15.
|Беневенто
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|16.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|18.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 11
|7
|19.
|Торино
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|13 - 18
|4
|20.
|Специя
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|6.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|7.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|8.
|Рома
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 17
|13
|9.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 14
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|15.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|16.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Парма» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Парма» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Парма» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Парма - Лацио
Исход игры
Парма
5.6% (8)
Ничья
8.3% (12)
Лацио
86.1% (124)
Тотал 2.5
Больше
62.68% (89)
Меньше
37.32% (53)
Обе команды забьют
Да
69.01% (98)
Нет
30.99% (44)
Популярный счёт
1:2 Лацио
52.1% (75)
0:1 Лацио
17.4% (25)
0:2 Лацио
11.1% (16)
1:1 Ничья
6.3% (9)
1:3 Лацио
4.2% (6)
2:1 Парма
4.2% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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