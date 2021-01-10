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Верона
 
Позже

Стадион:
Кротоне
1
Сильвестри
Марко
6
Ловато
Маттео
23
Маньяни
Джанджакомо
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
3
Димарко
Федерико
20
Цаканьи
Маттиа
7
Барак
Антонин
29
Калинич
Никола
1
Кордац
Алекс
26
Джиджи
Коффи
5
Големич
Владимир
13
Луперто
Себастьяно
17
Молина
Сальваторе
95
Эдуардо
Энрике
21
Дзанеллато
Никколо
77
Вулич
Милош
69
Реца
Аркадиуш
30
Мессьяс
Жуниор
97
Ривьер
Эммануэль
Верона
3-4-2-1
Кротоне
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цаканьи Маттиа 4 (1) 0.25
2. Барак Антонин 3 0.19
3. Велозу Мигель 2 (2) 0.13
4. Фавилли Андреа 2 0.13
5. Димарко Федерико 1 0.06
6. Лазович Дарко 1 0.06
7. Тамез Адриен 1 0.06
8. Илич Иван 1 0.06
9. Фараони Марко 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мессьяс Жуниор 5 0.31
2. Сими Нванкво 4 (3) 0.25
3. Големич Владимир 2 (1) 0.13
4. Молина Сальваторе 1 0.06
5. Реца Аркадиуш 1 0.06
6. Ривьер Эммануэль 1 0.06
7. Дзанеллато Никколо 1 0.06
8. Эдуардо Энрике 1 0.06
9. Перейра Педру II 0 0
10. Вулич Милош 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 5 0
2. Димарко Федерико 4 0
3. Барак Антонин 2 1
4. Фараони Марко 3 0
5. Маньяни Джанджакомо 3 0
6. Сальседо Эдди 3 0
7. Лазович Дарко 2 0
8. Тамез Адриен 2 0
9. Давидович Павел 2 0
10. Цаканьи Маттиа 2 0
11. Ловато Маттео 2 0
12. Велозу Мигель 1 0
13. Ди Кармине Самуэль 1 0
14. Эмпереур Алан 1 0
15. Фавилли Андреа 1 0
16. Виейра Ронни 1 0
17. Данци Андреа 1 0
18. Колли Эбрима 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 6 0
2. Луперто Себастьяно 4 1
3. Марроне Лука 5 0
4. Чигарини Лука 3 1
5. Реца Аркадиуш 4 0
6. Петриччоне Якопо 2 1
7. Големич Владимир 3 0
8. Куомо Джузеппе 3 0
9. Мессьяс Жуниор 3 0
10. Перейра Педру II 2 0
11. Эдуардо Энрике 2 0
12. Рисполи Андреа 1 0
13. Маццотта Антонио 1 0
14. Бенали Ахмед 1 0
15. Сими Нванкво 1 0
16. Молина Сальваторе 1 0
17. Вулич Милош 1 0
18. Драгус Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 13.33% (2) 13.33% (2) 0 13.33% (2) 46.67% (7) 13.33% (2)
 Кротоне 18.75% (3) 18.75% (3) 31.25% (5) 18.75% (3) 6.25% (1) 6.25% (1)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона
Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа Парма 1:0 Верона Верона 1:0 Удинезе Верона 3:0 Рома Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица
Кротоне Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне
Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне

Последние игры между собой

Верона: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Кротоне: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Верона 1:1 Кротоне Серия B Кротоне 1:2 Верона Серия B Верона 0:3 Кротоне Серия A Кротоне 0:0 Верона Серия A
Верона 2:1 Кротоне Кубок Верона 3:2 Кротоне Серия B Кротоне 3:3 Верона Серия B Кротоне 3:1 Верона Серия B Верона 2:1 Кротоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 37 - 19 40
2. Интер Милан Заявка 17 11 4 2 43 - 23 37
3. Рома Заявка 17 10 4 3 37 - 26 34
4. Аталанта Заявка 16 9 4 3 40 - 22 31
5. Ювентус Заявка 15 8 6 1 32 - 15 30
6. Сассуоло Заявка 16 8 5 3 29 - 23 29
7. Наполи Заявка 15 9 1 5 32 - 15 28
8. Лацио Заявка 16 7 4 5 25 - 25 25
9. Верона Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
10. Беневенто Заявка 17 6 3 8 20 - 30 21
11. Сампдория Заявка 16 6 2 8 25 - 26 20
12. Болонья Заявка 17 4 5 8 23 - 31 17
13. Удинезе Заявка 15 4 4 7 17 - 23 16
14. Фиорентина Заявка 16 3 6 7 17 - 23 15
15. Специя Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
16. Кальяри Заявка 16 3 5 8 23 - 33 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 18 - 30 14
18. Парма Заявка 16 2 6 8 13 - 31 12
19. Торино Заявка 17 2 6 9 26 - 35 12
20. Кротоне Заявка 16 2 3 11 16 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 9 6 3 0 21 - 9 21
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
5. Ювентус Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
6. Наполи Заявка 8 4 1 3 19 - 10 13
7. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
9. Болонья Заявка 8 3 2 3 16 - 17 11
10. Лацио Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
11. Сампдория Заявка 8 3 1 4 15 - 13 10
12. Фиорентина Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
15. Беневенто Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
16. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
17. Кротоне Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
18. Парма Заявка 8 1 4 3 3 - 11 7
19. Торино Заявка 8 0 4 4 13 - 18 4
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
3. Сассуоло Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Ювентус Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5. Наполи Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
6. Аталанта Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
7. Лацио Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
8. Рома Заявка 8 4 1 3 16 - 17 13
9. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
10. Верона Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
11. Специя Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Сампдория Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
13. Удинезе Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
14. Торино Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
15. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
16. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
17. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
18. Фиорентина Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
19. Парма Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Кротоне от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 января 2021, осталось 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 144
Верона 93.1% (134)
X 4.9% (7)
Кротоне 2.1% (3)
Все прогнозы
2.41 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Кротоне
1.86
3.85
5.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.77 3.65 4.90
Бонус: 10 000 ₽ 1.85 3.75 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.86 3.75 4.85
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.80 4.90

Самый высокий коэффициент на матч «Верона» – «Кротоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Верона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кротоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Верона» – «Кротоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.40 1.06 3.50 1.31 2.65 1.48 1.85 1.96 1.47 2.70 1.33 3.35 1.11 6.60
9.20 1.02 8.20 1.05 3.40 1.30 2.65 1.48 1.90 2.00 1.47 2.68 1.31 3.32 1.11 5.60 1.08 6.15 1.00 11.00
10.50 1.03 7.70 1.06 3.35 1.33 2.60 1.53 2.11 1.78 1.84 2.03 1.72 2.20 1.44 2.80 1.30 3.50 1.13 6.10 1.09 6.50 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 19.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.86 1.88 1.40 2.80 1.09 6.60
2.95 1.40 1.94 1.86 1.43 2.83 1.13 5.95 1.09 7.30
1.80 2.01 1.37 3.10 1.10 6.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.24 2.65 1.44 1.67 2.12 1.18 4.60
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
2.65 1.44 1.70 2.10 1.27 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.89
1.84 1.90
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
5.10 1.15
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.45 1.28
Где смотреть матч Верона - Кротоне онлайн

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Прогнозы на матч Верона - Кротоне

Исход игры
Верона
93.1% (134)
Ничья
4.9% (7)
Кротоне
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.8% (48)
Меньше
66.2% (94)
Обе команды забьют
Да
38.03% (54)
Нет
61.97% (88)
Популярный счёт
1:0 Верона
43.1% (62)
2:1 Верона
26.4% (38)
2:0 Верона
18.1% (26)
3:1 Верона
4.2% (6)
1:1 Ничья
4.2% (6)
1:2 Кротоне
1.4% (2)
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